Ассоциация по борьбе с курильщиками

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:10

ExtraHype Просмотров: 282 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 02:10 by

Впервые Кирилл наткнулся на пачку неизвестных сигарет, когда возвращался домой с работы и зашел в магазин за своим любимым "Винстоном".- Очень жаль, - сказала продавщица лет двадцати трех, уже со свисающими боками и пухлыми щеками, – но такой марки нет.Тогда Кирилл попросил "Парламент", который обычно не покупал из принципа, потому что "Парламент" курили почти все его знакомые.- Извините, но таких марок сигарет мы больше не продаем. В продаже осталось только вот это, - она достала из-под прилавка белую пачку сигарет "Новый космос".Кирилл отметил, что у продавщицы указательный и большой пальцы были перебинтованы.- Странно, - Кирилл хотел бы уйти без покупки, но его "Винстон" закончился к полудню, а теперь было уже шесть часов вечера.Так что желание покурить у него теперь было таким же невыносимым, как желание поесть у голодающего. Поэтому он купил эту пачку, даже несмотря на ее высокую цену, в два раза превышающую стоимость обычных сигарет.Желание было настолько сильным, что он закурил, не отходя от магазина. Он достал зажигалку "Cricket", выудил из пачки первую сигарету и вдохнул дым в легкие. И ощутил не те привычные чувства, которые уже почти пятнадцать лет преследовали его, а какое-то легкое, приятное головокружение и сильную горячую боль в груди. Но какой бы сильной эта боль ни была, Кириллу только сильнее хотелось курить. С каждым вдохом он чувствовал, что жар внутри разгорается сильнее, сильнее, и в тот момент, когда в груди уже должно было все разгореться пламенем, сигарета кончилась.Он стоял, не в силах унять дрожь. Кирилл даже не заметил, что зажигалка упала на землю – так сильно его лихорадило. Практически не размышляя, за пять минут Кирилл выкурил еще три сигареты, но так и не смог достигнуть того, чтобы огонь внутри разгорелся до нужных масштабов. Зато он заметил странность в области груди, как будто там застрял небольшой мячик. Кирилл коснулся того участка, но грудь была просто грудью.Головокружение усиливалось, и он поборол желание выкурить еще одну сигарету, развернув пачку обратной стороной. На этикетке было написано: "Создано Ассоциацией по борьбе с курильщиками. Последствия за курение таких сигарет целиком и полностью лежат на курящих", а также указан адрес сайта и электронная почта.После этого случая у Кирилла появилось несколько новых особенностей. Во-первых, он стал курить еще и в машине, не говоря уже о том, что вместо пачки в день он умудрялся выкуривать три, и ему было все еще мало. Во-вторых, его аппетит увеличился в разы, что сказалось на его фигуре не в лучшую сторону. За три недели он попросту превратился в толстяка. И в-третьих, его стало часто тошнить.А в один из вечеров, спустя почти месяц, как он перешел на новые сигареты, Кирилл сидел в кафе быстрого питания и доедал четвертую порцию картошки. Такие места он стал посещать намного чаще, буквально каждый день. И в какой-то момент обнаружил, что его вот-вот стошнит прямо на стол.Он встал с места, прикрыл ладонью рот и поспешил в туалет, зацепив при этом кого-то из посетителей. Он закрыл дверь на задвижку, наклонился к унитазу и открыл рот, чувствуя позыв. Но вместо рвоты из его рта вырвался звук, какой бывает при прочистке труб.Спазм прошел, Кирилл распрямился и почувствовал, что шар в груди поднялся выше. Он дотронулся до этого места и точно ощутил какой-то инородный предмет.Уже дома Кирилл зашел на сайт, указанный на задней стороне пачки сигарет, отыскал номер телефона и позвонил. Ему ответил автоответчик:- Здравствуйте, вас приветствует Ассоциация по борьбе с курильщиками. К сожалению, по техническим причинам мы не принимаем звонков от наших покупателей. Со всей необходимой вам информацией вы можете ознакомиться на сайте. Если ответов на свои вопросы на сайте вы не найдете – попробуйте дозвониться еще раз.Отличный ход. Кирилл был уверен - что бы ни произошло, дозвониться по данному номеру невозможно.Полезной же информации на сайте было ровно нисколько. Кирилл провел в сети более часа, но так и не нашел никаких ответов, да и вообще отзывов о таких сигаретах не было нигде, словно их курил только лишь один Кирилл.Он пошел на кухню, вытащил из пачки сигарету, взял спички и закурил. Снова головокружение, жар в груди, но теперь, когда он вышел из этого состояния, он ощутил еще и боль в пальцах правой руки. Он не потушил спичку, и она обожгла указательный и большой пальцы. Кирилл их забинтовал, вспоминая о такой же повязке у продавщицы в день своего первого знакомства с новой маркой.Теперь он закупался блоками, что здорово било по бюджету, и, к его сожалению, сигареты опять подходили к концу. Оставалось еще две пачки, но этого могло хватить только до завтра. Придется себя ограничивать.На следующий день (выдался выходной, поэтому Кирилл поспешил в магазин с самого утра) он зашел в магазин, где в первый раз купил сигареты. Девушка за кассой сидела все та же, только значительно полнее. Кирилл подошел к ней и спросил, нет ли в продаже других сигарет.- К сожалению, нет.И в этот момент Кирилл ощутил всю опасность своего положения. Голос, которым ответила девушка, вовсе не принадлежал ей. Это был булькающий, грудной голос какой-нибудь твари из сочинений Лавкрафта, и Кириллу даже на мгновение показалось, что когда девушка отвечала на его вопрос, из ее рта выглядывало что-то… нечто. Но ведь это только показалось, ведь такого не могло быть на самом деле.Кирилл уже хотел было уйти без покупки, но все же заплатил нужную сумму за одну пачку сигарет и решил, что немедленно, как только окажется дома, попытается снова дозвониться до Ассоциации. Кажется, сигареты вызывают галлюцинации. Шар в груди поднялся еще выше, почти подступил к горлу. По дороге домой он не курил.- Здравствуйте, вас приветствует Ассоциация по борьбе с курильщиками… - да... мы это уже слышали, не так ли? Кирилл хотел уже положить трубку, но тут он понял, что автоответчик говорит что-то другое. - Подождите несколько минут, с вами свяжется наш оператор.Пока шли гудки, Кирилл обдумывал, как правильнее начать разговор, как вдруг из трубки раздался женский голос:- Ассоциация по борьбе с курильщиками. Меня зовут Елена, здравствуйте.- Здравствуйте, я хотел бы уточнить… - начал было Кирилл, но тут же пришел в ужас от того, что услышал.Из его рта вышли звуки, похожие на звуки из канализации. Горло сжалось сильнее, точно по его стенкам изнутри что-то ползло, и Кирилл ощутил спазм.Его перебила девушка:- Нет-нет. Я слышу ваш голос, это не наша забота. Прощайте, - и повесила трубку.Она тоже слышала этот голос? То есть это не галлюцинация?Что-то поднялось по горлу еще выше, и Кирилл понял, что вот-вот или задохнется, или его стошнит. Он побежал в ванную, остановился перед зеркалом и открыл рот.Вот оно. Непонятного цвета нечто, но это что-то уже разлепило глаза и смотрело на Кирилла. Крохотные ручки этого существа уже почти выходили за ряд зубов.Кирилл достал из кармана пачку сигарет. Щелкнул зажигалкой "Cricket". Даже в этой ситуации что помешает ему выкурить еще одну сигарету?

Ключевые слова: Сигареты курильщик боль ком в горле существо авторская история

Другие, подобные истории: