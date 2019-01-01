Старик в подъезде

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

TateLangdon Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:22 by

В этот год Маша была счастлива как никогда. Ей, наконец, удалось уговорить маму на переезд к своему возлюбленному - Кириллу, который снимал скромную квартирку на окраине города. Хотя мать была очень расстроена тем, что дочь покидает дом, она все же выделила дочери некоторую сумму денег на первое время, пока та не найдет работу. Познакомилась Маша с Кириллом на дне рождения их общей знакомой, безумная страсть и влюбленность вспыхнула почти сразу.Время шло беспечно, по будням Маша училась, Кирилл работал в ближайшем баре до полуночи.Маша хорошо знала парня. По крайне мере, ей так казалось. Однако в один из совместных романтических вечеров, Кирилл рассказал девушке страшную, но, по его словам, правдивую историю. История была о странном старике, который появлялся в их подъезде на лестничной площадке, каждое последнее воскресенье мая, год за годом. Практически все жильцы видели его. Но никто не знал его, и не знал, откуда он приходит. Старик всегда говорил одно и то же – скупо здоровался и спрашивал сигарету. Отвечать нужно было отказом. Старик знал то, чего знать не может и говорил об этом. От того разговор с ним мог быть с последствиями. Так сказал Кирилл, больше не вдаваясь в подробности, оставив Машу в недоумении.За время проживания в новом доме девушка успела сдружиться с некоторыми жителями дома, и те подтверждали рассказ Кирилла. Старая бабушка, несколько раз перекрестившись, заверила Машу в том, что это призрак, неупокоенная душа мужчины, некогда жившего здесь.Маша стала относиться к подобной истории, как к городской байке, вскоре позабыв про нее. Пока не наступило последнее воскресенье мая.В то утро молодые люди вместе отправлялись на конные прогулки, которые они запланировали заранее. Лифт не реагировал на вызов, и Кирилл, в отличие от Маши, этому факту удивлен не был, хотя еще на кануне все работало исправно.- Маш, слушай…Девушка остановилась, когда Андрей обернулся к ней, он аккуратно заглянул в проем вниз.- Между вторым и первым этажом будет сидеть мужчина. Он спросит у тебя сигарету. Ответь, что не куришь и больше ничего не говори. Если он спросит что-то еще – не вступай с ним в диалог.- Ты про ту историю со стариком…- Чтобы он не сказал – не отвечай, – грозно приказал Кирилл и молча начал спускаться.Маша кивнула и почувствовала, как холодок побежал по ее спине. Андрей двинулся вниз. Дойдя до второго этажа и далее, Маша заметила, как на подоконнике сидит седовласый мужчина безобидного вида, он сделал затяг своей только начатой сигареты, а затем потушил ее и взглянул на Андрея. Но тот спокойно прошел мимо, не обращая внимания на сидевшего. Старик перевел взгляд на Машу и оглядел ее своими затуманенными глазами.- Здравствуй, красавица, закурить не найдется?- Не курю, – тихо выдавила Маша.Она шла за спокойным Андреем вперед, прижавшись к нему практически вплотную. Спустившись на первый этаж, Маша выдохнула. Однако сзади злобно прозвучал скрипучий голос:- А мама твоя повесилась уже от одиночества. От того, что ты ее бросила.Ноги Маши будто приковало к полу. Из состояния шока ее вывел Кирилл, который тут же с силой дернул ее за собой, едва ли девушка успела что-то ответить старику.Выйдя из подъезда, Маша уже судорожно набирала номер матери. Трубку взяли сразу же. Мать Маши дружелюбно поздоровалась с дочерью и сообщила, что едет в приют забирать ранее выбранного ей щенка лабрадора. Маша попрощалась, пообещала, что заедет в ближайшее время и облегченно выдохнула.Затем она вспомнила кое-что еще.- У него ведь была сигарета.- Это я дал ему ее год назад, – ответил Кирилл. – Я узнал ее. Phillip Morris – их я курил раньше, пока они значительно не подорожали.Маша вновь ошарашено взглянула на возлюбленного. Кирилл нагнулся к земле и закатал штанину, над щиколоткой был шрам похожий на ранее сильный и глубокий порез.- Он столкнул меня с лестницы. Открытый перелом.- За что?! – Взревела девушка.- Сказал, что моя сестра станет шлюхой. Я разозлился, хоть тогда она работала танцовщицей в одном из местных баров. Я замахнулся на него, но он опередил меня.- А когда мы познакомились, ты сказал, что просто упал с лестницы… - вспоминала Маша.- Почти не соврал, – Кирилл улыбнулся. – А он врет всегда. Поэтому с ним нельзя говорить. Сестра, кстати, уволилась с бара и сейчас преподает в детской школе. Я проконтролировал это.- Мы здесь жить не будем! – выпалила Маша и подхватив Кирилла под руку, они двинулись вперед.- Конечно. Это вопрос времени. У меня уже есть накопления.Кирилл улыбнулся и поцеловал девушку в висок.В следующий год старик почему-то не появился, Маша забыла об этом, как о страшном сне, а уже летом пара поженилась и переехала в соседний район, в собственную квартиру. Маша не забывала навещать маму и ее пса, которого назвали Морис.

Ключевые слова: Старик лестница сигарета авторская история

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