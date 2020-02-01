Встреча со снежным человеком: История деда Евсеича

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:03 by

- Немало в жизни своей увидеть мне довелось, - задумчиво произнёс дед Евсеич, - Что-то затёрлось в памяти, словно туманом заволокло. Только по кусочкам и вытаскиваю. А есть и такое, что перед глазами стоит - будто вчерась, как приключилось. Кручу в голове, что твоё кино, а жутко как, как и тогда жутко было.Сидели мы за скромным завтраком спозаранку в охотничьей избе. Холодная ноябрьская ночь ещё царила над тайгой, и, тем более уютно было в прогретой с ночи комнатёнке с кружкой горячего чая в руке, слушать болтовню старого охотника. А рассказывать он умел. И как казалось нам, взрослым суровым материалистам, и приврать тоже. Но подробности, в которых он описывал те или иные события, стирали грань между реальностью и чем-то мистическим за гранью нашего понимания.- Такая же погода тогда стояла, - продолжил Евсеич, хлебнув из кружки, - Мне как раз двенадцать годков как исполнилось. Осень холодная была, солнца не видели давно уже. Посёлок наш рыбой в основном промышлял. Рыбаки-промысловики проживали, но были и охотники - три человека. Посёлок дичью снабжали. Люди стали тогда пропадать. Сначала один из охотников - Савва сгинул в лесу. Следом за ним Лукерья - Никодимова жена - вместе с дочерью из леса не вернулись. А уж как Стёпка Пантелеев пропал - тут уж мы и зароптали.А в ту пору забрёл к нам в посёлок человек бродяжий - охотник известный и следопыт - Айгал, то ли чукча, то ли ещё кто, и не помню. Но про него легенды ходили. Много чего рассказывали, забыл уже. Так вот он как услышал про наши дела, так и закипел весь. Умру, говорит, а узнаю, кто у вас тут чудит.Поселился Айгал в нашем сарае, на все уговоры отца в избе жить отказался он. И пропадал целыми днями и ночами в тайге: придет - отоспится, поест, и снова исчезнет. И вот как-то поутру вышел Айгал из чащи лесной и велит собрать всех мужиков. Собрались все, а охотник и говорит:- Худое дело. Кат-Кынкыр-Лесной Человек пришёл, однако. Выследить его шибко трудно было - нюх у него, любой зверь позавидует. Но нашёл берлогу его, а в ней костей шибко много, и вот это ещё было там.С этими словами следопыт извлёк из-за пазухи курительную трубку. Все узнали трубку Стёпки Пантелеева, пропавшего две недели назад.- Самого его видел, - продолжил Айгал, - Два раза - но издали. Хитрый, однако. Но знаю, как обмануть его. Выспаться надо. Приготовлюсь - возьму его.Наверное, целые сутки проспал охотник. Потом ещё долго возился со своей нехитрой амуницией. К вечеру отправился Айгал в лес. И пропал...Появился он лишь на третьи сутки: измученный, в оборванной, покрытой красными пятнами одежде, весь в ссадинах, вышел Айгал из лесу, опираясь на палку.Выбежали ему навстречу мужики, подхватили, отнесли в избу, раны обработали и уложили на постель. Отдохнул следопыт, поел и рассказал своих приключениях:- Шибко трудно было, однако подманил к себе я Лесного Человека на пятьдесят шагов и выстрелил. Крик он поднял, но не человеческий - будто медведь заревел на всю тайгу. И, пошатываясь, пустился бежать. Я за ним. Но обмануло меня чудовище - само засаду устроило. Пока я по следу шёл - сделал Лесной Человек круг и за спиной у меня оказался. Набросился сзади, когти в плечи вонзил. Выхватил я нож и несколько раз ударил не глядя. Ослабилась хватка, стал я падать, и развернувшись, вскинул ружьё и выстрелил перед собой. Упал я, и придавило меня к земле телом чудовища. Шибко тяжелый он, думал задохнусь - еле выбрался из-под него.После отвёл охотник нас к тому месту, и подивились мы, глядя на чудовище, лежащее на земле в глухом лесу. Был это словно человек двухметрового роста, но весь покрытый густой грязно-рыжей шерстью. Мужики тут же и похоронили Лесного Человека под гортанное пение охотника Айгала. А спустя некоторое время на этом месте поставили охотники избушку. А чтобы не заявился в будущем дух Лесного Человека, по наставлению Айгала поставили алтарь, чтобы задобрить его...- Ну ладно, Евсеич, - сказал Серёга, здоровенный детина, всё время молча сидевший в углу и потягивающий чай, - Хватит нам баек твоих. Про снежного человека слыхал? Похоже это его вы в лесу закопали. Айда ловушки проверять.Мы вышли из избы и вдохнули морозный воздух. Кто-то разминался, кто-то проверял снаряжение, а Евсеич направился куда-то в сторону и остановился метрах в тридцати от избушки возле метрового круга, состоящего из небольших высохших пеньков, плотно стоящих друг за другом.К нашему удивлению, раскрыв рот, он воспроизвёл нечто, напоминающее горловое пение северных народов, после чего водрузил в центр круга кусок вяленой оленины и ломоть хлеба, заранее прихваченные из избы. Закончив "камлание", старик поклонился до земли, и в этот момент прогремел самый настоящий гром, несколько неожиданный для этого времени года. И все мы, стоящие здесь рядом, здоровые, повидавшие многое, мужики почувствовали какой-то первобытный страх перед неизведанным и необъяснимым.Автор - канал "По рассказам очевидцев".

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