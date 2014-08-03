Ночь Самайна. Вторая часть

Estellan Просмотров: 55 Комментарии: 7 +5 Вчера, 18:30 by

- Ладно, рассказывай, - сменив гнев на милость, я занял стул с противоположной стороны стола, не переставая частичкой сознания и краем взгляда, присматривать за подопечными. – Что у вас там произошло?- Ты не видел официальный отчет? – вопросительно изогнул бровь собеседник.- Видел, - пришлось покривить душой. Ну Меру, за это я еще стребую с тебя компенсацию. – Но отчеты не всегда передают объективные факты. Сюда я пришел за твоей версией событий.- Хорошо, - беловолосый задумался на несколько мгновений, а потом поднял на меня взгляд. – В одном отчет не лжет, я действительно общался с той женщиной уже некоторое время. Ничего такого, выходящего за рамки. Нет, в птенцы я ее не готовил и обращать не планировал. Женщины прекрасны, но далеко не все подходят на роль… нежити. Постоянной спутницы. – Отвлекшись, он скосил взгляд в сторону. Я проследил за его взглядом и глубоко вздохнул, прижав пальцы к переносице. Абзац. Меру и Даниэль были настолько увлечены перетягиванием какой-то книги, что не обратили на нас внимания. Наконец, с тихим шипением, явно матерным, нага обвила ноги подростка хвостом и, воспользовавшись тем, что он отвлекся на этот факт, выдернула книгу из его рук, чтобы тут же огреть ею его по голове. Вампир задумчиво вздохнул, поскреб подбородок и вновь сконцентрировался на беседе.- Кхм… да. Так вот, мы общались. Несколько лет. О моем… статусе она не знала. В любом случае, я планировал вскоре завершить эти отношения. Ее, насколько я знаю, происходящее тоже вполне устраивало.- Уверен? Порой дамы бывают особенно настойчивы. Особенно, если партнер успел наобещать ей свадьбу, пяток детишек и общую старость.- Нет. Ничего такого. К тому же, мы уже какое-то время общались исключительно… дружески. Страсть угасла, но она была умным и интересным собеседником. В ее жизни появился новый любовник, она собиралась за него замуж. Понятно, что общаться дальше мы не смогли бы в любом случае.Связь гасла сама собой. И вот, вчера я узнаю, что ее убили. С особой жестокостью, но именно так, чтобы стало понятно, что убил ее не человек. Весьма характерные… следы.- Укусы?- Да. И опять же, ясно, что работал не один высший. Вердикт смотрителя был однозначным. Якобы я приревновал свою даму сердца и заставил птенца поучаствовать в убийстве.- Не логичней было бы устранить конкурента?Упырь развел руками. Именно в этот момент одна из дверей в помещении открылась, и из-за нее показался еще один беловолосый. На какое-то мгновение у меня перехватило дыхание. Лестер?Нет. Просто похож. Пугающе похож, я бы сказал. На этот раз вопросительно изогнул бровь уже я.- Мой птенец – Энриг.- Смотритель? – младший беловолосый подошел и склонился в поклоне. На мгновение забывшись, я умиленно наблюдал за упырем. Ну вот! Вот! Есть же воспитанная нежить.Может быть, конечно, дело в том, что те же упыри себе учеников могут присматривать и выбирать месяцами, а то и годами. Лишь убедившись, что человек им подходит, они… А что у меня? Мне вечно навешивают кого-то, не спросив мнения.В очередной раз посмотрев на своих сопровождающих, я увидел, как Даниэл что-то на пальцах пытается растолковать наге, время от времени указывая ей на полку, с которой, в процессе борьбы, выпало несколько книг. Нага кивает, но отобранный фолиант держит над головой на вытянутой руке и периодически оскаливает ядовитые зубы. Нда. Лучше не думать об этом, чтобы не расстраиваться. В отличие от упырей, нам приходится работать с тем, что есть. И ты никогда не знаешь, что из человека выйдет в итоге. Можно, конечно, попробовать провести тест… Только подопытный может его и не пережить. Роланд с меня точно шкуру спустит.- Так не логичней было бы устранить конкурента? – сделав вид, что эти двое не со мной, я попытался вернуться к беседе.Старший высший сделал какой-то знак младшему, и тот откололся от нашего разговора, устремившись к моей парочке. Ну все. Теперь точно капец. Даже думать не хочу, какие слухи пойдут по докам после того, что они тут наворотят.- Я как-то не успел задать этот вопрос своему смотрителю. Он нашел на месте преступления несколько вещей, принадлежавших мне. Сделал выводы и объявил о казни.- Странно… - нет, в самом деле странно. Обычно смотрители так не работают. В нашем ремесле однозначно доказанная вина бывает лишь в тех случаях, когда ты поймал виновника на месте преступления. А тут – только косвенные улики. К тому же упырь не скрывал, что встречается с человеком, и его смотритель не мог об этом не знать. За всеми высшими, насколько я знаю, следят особенно тщательно. Они хоть зубы сверили? Сомневаюсь. За сутки или около того, невозможно провести тщательное расследование. – Что сказали на допросе? Какие пробы брали?- Допроса не было. Проб не брали… Странно даже, что в мое убежище не вломились днем. О случившемся и о решении смотрителя я узнал лишь вечером и… сбежал.- Понятно, - выдохнул я, хотя понятно ничего не было. История шита белыми нитками. Очевидно же. Ну не мог западный смотритель настолько постареть за последнее время и впасть в молниеносный маразм. А именно на маразм это было похоже больше всего. – Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Но ты же прекрасно понимаешь, что я все равно узнаю правду?- Именно на это я рассчитываю.- Пока что ты останешься здесь. Меру или Медянка озаботятся вашим пропитанием. Само собой, приводить людей никто не станет. Покидать убежище вам запрещено. Не исключено, что за ваши головы назначена достаточная цена, чтобы приманить в доки наемников. Убийства наемников я не могу допустить, а если они шлепнут вас, ну ты сам понимаешь…Беловолосый снова кивнул, и я поднялся со своего места. Тут говорить больше не о чем. Надо бы побеседовать со смотрителем. Для начала. Очень мутная история.Мои подопечные, похоже, прекращать беседу с младшим упырем не планировали. Пришлось вмешаться. Для начала, ворвавшись в теплую компанию, я отобрал у наги книгу, вернул ее на полку, потом ухватил за шиворот Даниэля и потащил его к выходу. Меру шагала следом, то и дело оглядываясь.Выбравшись на улицу, я отпустил паренька и уделил внимание помощнице.- Меру! – старательно прошипел я, не смотря на то, что шипящих букв в ее имени не было. – Когда ты? Как? Вы с Медянкой? Притащить в убежище упыря! Без моего ведома! После того как… Убыр мне до сих пор занавеску торчит!- Ты сам видишь, что история какая-то слишком подозрительная, - змея отгородилась от меня скрещенными на груди руками. – И не первая на западе, когда выносят поспешное решение о казни. Мне это показалось странным. Поэтому, когда Медянка маякнула, что у них появилось новое дело…- Ты-ы-ы… - протянул я, понимая, что сделать им, я ничего не сделаю, но вот желание плюнуть наге в обед, у меня внезапно появилось. В конце концов, пришлось махнуть рукой. – Змеюки вы…- Подколодные, - Меру продемонстрировала нам ядовитые зубы. – Ты говорил.- И еще раз скажу. В следующий раз хоть предупреждай, кого вы тащите на мою территорию. А то у меня ощущение, что вы тут и без меня неплохо справитесь. Может, намекнуть Роланду?- Он сказал, что далеко не каждый может стать смотрителем, - вмешался в разговор еще один голос. Блин, я совсем успел о нем забыть.- Так. А теперь с тобой. Я кому сказал – ничего не трогать? Никуда не лезть, а только смотреть?- Да я ничего и не трогал! – парень слишком очевидно спрятал за спиной сжатую в кулак руку. – И никуда не лез.- Меру, сделай мне в следующий раз одолжение и придуши его где-нибудь в темном уголке, если он что-нибудь отчебучит, как с горгульей.Парень побледнел и перепрятал свою добычу из-за спины в карман. Даже думать не хочу, что он удосужился спереть у высших. В самом убежище не хранится ничего ценного или действенного. Я устало потер переносицу.- Ладно. Возвращаемся в офис. Меру, мне нужна вся официальная информация по делу. Кто? Когда? Кого? Зачем? За что? Что было? Ну… ну и так далее. К походу к смотрителю надо подготовиться. И не забудь про отчет, и приказ, и результаты вскрытия, и… короче – вся информация.В офисе мы заседали уже второй час. Нага рыскала в поисках информации, а я перечитывал те крохи, что у нас уже были, и чувствовал себя идиотом и нянькой одновременно. Даниэл слонялся по офису без дела и мешал как наге, так и мне. Наконец, я не выдержал и отложил папку с бумагами.- Чего ты маешься?- Скучно. У вас здесь даже книг нет.- Привыкай. Работа у смотрителей – не сахар. То мечешься по городу, как в жопу раненый дракон, то сидишь в офисе и строчишь отчеты. Бюрократия, однако, самое бесполезное из изобретений человечества. Веселиться некогда.- А там, в подвале был… были, это же?- Угу. Вампиры.- Впервые увидел живого вампира.- Ну, на счет живого я бы немного посомневался.- А Меру?- Меру – нага.- Нага?- Наги, это такие змеи. Пожалуй, самые сильные из змей-оборотней. Им подчиняются все другие змеи. Для обычных змей они что-то вроде божеств.- Божеств? Как же она здесь оказалась?- Меру? Не довелось уточнить. Насколько я знаю, у себя на родине Меру принадлежит к королевскому роду. У некоторых ее детей даже есть крылья. А это – признак породы. Признак власти. По легендам самих нагов, они произошли от драконов, которых, в свою очередь, создал гигантский змей, путешествующий между мирами. Ну, через пару тройку линек и тыщенок лет, крылья они потеряют, но статус останется. Я не знаю, почему она покинула родину, почему оказалась в этом городе. Не знаю даже, почему она решила помогать мне. Но… так получилось. Поэтому мы пока что плодотворно сотрудничаем. В меру сил.- Тыщенок. А сколько ей…- Лет? Понятия не имею. Несколько десятков, может, несколько сотен тысяч. Такие вещи у женщины лучше не уточнять. Когда им намекают на возраст, они впадают в буйную ярость. А яд нага может убить даже смотрителя. По крайней мере залатать дыру в стене было не так просто.- А смотрители?- Что?- Ну, откуда берутся?- Э-э-э… это сложнее. Самих смотрителей отбирают и назначают центральные. Ролик тебе не соврал. Не каждый может стать смотрителем. Не каждый человек. Даже не каждый центральный.- А центральные?- Ты хочешь, чтобы я тебе за полчаса изложил всю историю вида от истоков, до наших дней? – привычно пройдясь по лицу ладонью, я задумался над тем, как изложить пареньку краткую версию того, в чем я и сам до сих пор не до конца разобрался. – Смотри. Я в свое время работал в архиве и, так уж получилось, что занимался изучением как раз этого вопроса. Версий много. Причем не только у людей, но и у других видов.По версии тех же нагов, люди, наделенные силой, произошли от драконов, когда те создавали нагов. Якобы у одного из них выпала чешуйка, а от чешуйки откололся крохотный осколок. Именно из этого осколка и появился первый… наверное, все же маг. Остановимся на этом термине.По легендам людей, они – наследники Атлантов. Тех самых, с Атлантиды, которые доигрались с силами и вынуждены были расселиться по миру, проникая в человеческие города. В этой версии я несколько сомневаюсь уже потому, что, кажется мне, тот же Роланд старше Атлантиды. Он как-то намекнул, что именно их работа и поспособствовала появлению людей в том виде, в котором они существуют сейчас.Еще одна версия гласит, что им пришлось бежать из своего измерения, опять же благодаря какому-то магическому катаклизму. Уже здесь они развернулись с новой силой, что и поспособствовало созданию не только людей, но и нелюдей. В связи с чем они, опять же, прибились в последствии к человеческим городам, чтобы присматривать за результатами своих экспериментов.- Так получается…- Не перебивай. Смотрители – тоже маги. Но немного иные. Смотрители – люди, в которых, посредством ритуалов, была влита чистая сила, магия, если хочешь. Если обычные маги обладают определенным набором умений, то смотрители могут управлять любой силой. Если ритуал прошел успешно, то смотрителя можно улучшать, добавлять умений, давать новые силы, магию.- А отнять?- Отнять тоже можно. Можно просто заблокировать силу. Чаще всего это применяется в качестве наказания. Тогда он, опять же, чаще всего, умирает. Не оттого, что силу отняли, а по собственному решению. Утратив силу, мы становимся обычными людьми, а это… это все равно, что у тебя отняли бы все… возможность видеть, слышать, ходить. Такое существование невыносимо. Убить смотрителя сложно, но возможно. Смотрителя-самоубийцу приходится собирать по кускам. Убитого… - в памяти всплыло само собой воспоминание о том, что могло бы произойти, не вмешайся Барон, – чаще всего – тоже. А еще, ни один смотритель не может ослушаться центральных. Даже сам став центральным, он… остается рабом. Рабом со своей волей. Да, ты можешь плюнуть на свою работу, уйти в леса, спрятаться на вершине самой высокой горы, но, если ты потребуешься, тебя найдут. Подумай, нужна ли тебе такая жизнь.- Ты говорил, что если ритуал пройдет успешно. А, что, бывает наоборот? – кажется, я все же заставил мальца задуматься о перспективах. Может, передумает?- Вполне. Магия – не точная наука. Никто не может сказать, почему с одним человеком ритуал проходит нормально, а с другим… Вырвавшаяся неконтролируемая магия способна наворотить дел. Я присутствовал на паре неудавшихся ритуалов. Знаешь… мы можем жить, общаться с людьми и другими видами, влюбляться, жениться, но наша магия подобна радиации. Наши тела… короче, плод любви смотрителя с любым другим видом, будь то человек, оборотень, наг, гарпия... все равно. Результатом будет нечто ужасное. Монстр без разума, воли, сознания, с ужасающим внешним видом. Раньше подобных существ хранили, изучали, пытались вырастить, в надежде, что с возрастом в них появится разум. Но это всегда оканчивалось катастрофой. Они не могли контролировать ту силу, которой владели. Несколько городов погибло полностью. О жертвах и говорить не стоит. Если наши и были на Атлантиде, то меня не удивляет их гибель.Нечто похожее происходит и с теми, с кем ритуал не удался. Сила вырывается, и происходят изменения. Правда, тут центральные наловчились гасить вспышки. Так что массовые разрушения почти не происходят. Все же, некоторые измененные сейчас в бегах. Подозреваю, что именно от них и происходят легенды о кракене, годзилле, огромных подземных червях, морских химерах, кентаврах… да и прочие полулюди явно не сами появились.- Драконы?- Драконы существуют. Но они тоже научились мимикрировать.- Смотритель, - нага вошла в кабинет, прижимая к груди стопочку бумаг. Признаться, довольно тощую стопочку. – Вот все, что есть?Быстро пробежавшись по записям взглядом, я поднял его на змею.- Как-то негусто. Такое ощущение, что тут больше домыслов, чем фактов. Где отчет о вскрытии? Где доказательства? Я не вижу даже обычного списка.- Вскрытия не было.- Как не было? А где тело?- Его кремировали.- Какое интересное кино.Я задумчиво перечитал бумаги и понял, что ничего нового из них не узнаю. Надо добираться до места, говорить со смотрителем и еще хорошо бы посетить место преступления. А то у меня что-то не сходится.- Ладно, - соскребя свои кости с кресла, я ухватил за плечо притихшего ученика. – Идем. Посмотришь, как работают смотрители в поле, если не передумал.Вот не люблю я посещать других смотрителей. И дело тут не только в конфликте интересов. Обычно мы сотрудничаем между собой, но, в последнее время, как-то у меня с соседями не ладится. Сначала Лестер, потом Мириам, Этард. Теперь и Кайр, что-то мне подсказывало, будет не в восторге от моего ночного визита. Задрав голову, я попытался окинуть взглядом небоскреб, где находился его офис, и снова ощутил легкий укол зависти. Вот почему у всех смотрителей и нормальный офис, который не угрожает вот-вот рухнуть тебе на голову, и район приличный, и нечисть по струнке ходит. А у меня?- Кстати, малец, а тебе домой не пора? Предки наверняка волнуются.- Неа… - ученик дожевал купленный сердобольной нагой, вспомнившей, что за весь вечер подростка так и не покормили, бутерброд. Покачал головой. – У меня никого нет.- Сирота?- Угу, - парень вытащил еще один бутерброд.На этот раз вспыхнула злость. Ну Роланд, ну ты хитрая ж… Даже думать не хочу, что ты успел подростку наболтать о жизни смотрителя. Нага, наоборот, смотрела на парня с какой-то непривычной для нее жалостью. Ну да. Она и так относится ко всем, как к неразумным детям, а уж к детям.- Ладно, - в конце концов, если захочет, сам расскажет о своей жизни. – Напоминаю. Ничего не трогать, никуда не лезть, в разговор не встревать. Смотри по сторонам, вдруг заметишь что-то необычное.Подъем на лифте занял несколько минут. Интересно, у Кайра на такой высоте голова не кружится?Выбравшись из лифта и чувствуя, что у меня, кажется, начинает кружиться, перед дверьми приемной мы наткнулись на помощника западного смотрителя. Демон. Молодой еще, если судить по рожкам. Странно. Местный смотритель никогда особо не увлекался демонологией. За спиной что-то щелкнуло, глянув через плечо, я увидел Меру, поддерживающую Даниэля под нижнюю челюсть. Боги! Лишь бы они ничего не учудили.Еще несколько минут ушло на формальности. Лишь после этого мы были допущены к смотрителю.- Смотритель, - коллега не потрудился подняться со своего места. Плохой знак. Беседа и так предстоит непростая.Демон обошел стол и расположился за левым плечом своего начальника. Угу. Чаю тоже не предложили. Сдается мне, разрешение на работу на чужом участке дастся мне непросто.- Смотритель, - едва заметно кивнув, не дожидаясь приглашения, я прошел в приемную и расположился в свободном кресле. Нага и Даниэл заняли место у моего левого плеча.Кайр изогнул бровь, но комментировать не стал.- Могу я спросить, почему я вообще был вынужден ночью явиться в офис для этой встречи?«Потому что если бы я заявился к тебе домой, ты был бы рад еще меньше», - едва заметная улыбка замерла в уголках губ, пришлось сложить пальцы перед лицом домиком, чтобы ее скрыть.- Потому, что рабочий день у нас не нормирован. Наверняка для тебя не секрет, кто прячется в моем убежище.- Не секрет – убийца. К тому же жестокий и неумелый.- Неумелый?- А Ферхар тебе не сказал? Это не первый раз, когда он прокалывается. Признаться, моей ошибкой было спустить ему с рук первое убийство, но в этот раз я не намерен его выгораживать. Пусть получит по заслугам.- Первое убийство?- Энриг.- Его птенец?- Обращение без соответствующего разрешения – убийство. И не только с точки зрения центра, но и его клана.- И как это произошло?- Детали тебе лучше уточнять не у меня, а у главы его клана. В тот раз именно он вмешался, сумел убедить центральных, что это была необходимость. А я думаю, что он уже тогда утратил власть над инстинктами. Но ты ведь пришел сюда не за этим? Этот вопрос вполне мог подождать до утра. К тому же, это есть в официальных документах.Нет. Этого в официальных документах не было. Или потому, что центральные не сочли это преступлением, или потому, что кто-то «забыл» положить нужную папочку в нужный ящичек. А кино становится все интересней.- Я пришел за разрешением. Мне нужно посмотреть на то место, где все случилось. И еще нужны медицинские данные. Кто изучал тело, кто сравнивал укусы, кто работал на месте, чтобы отсечь лишнюю энергетику, если в команде была нечисть.- Их нет.- Как нет? Кайр, это глупо. Ты ведешь себя так, словно тебе есть что скрывать.- Не тебе учить меня работать, смотритель доков! – собеседник нехорошо сощурил глаза, я ощутил явный импульс. Он, что, меня сканирует? Совсем рехнулся на старости лет?Поведя плечами, я сбросил чужую силу и, в ответ, клином сфокусировал свою, но почти сразу же наткнулся на защиту. Крепкую. Явно демонического характера. Пробить можно, но придется приложить усилия. Тэкс… дело совсем мрачно. Он, конечно, всегда был параноиком, но это уже перебор. Идиотом он стал не так давно.- Я не учу тебя работать. Я хочу разобраться в этой ситуации, - вместо того, чтобы тратить силы на пробивание чужого щита, я накинул защиту на своих подопечных. Так надежней. Не знаю, на счет наги, а покопаться в голове Даниэля ему – раз плюнуть.- Тут не в чем разбираться. Мы изучили все. Среди ее знакомых был лишь один вампир. На теле было два вида укусов. Бешеных и залетных на территории не было и нет. Что из этого следует?- Что?- Ферхар узнал о том, что кто-то позарился на его женщину, взбесился и поспешил избавиться от яблока раздора в своем стиле «так не доставайся же ты никому». Вот и весь сказ.- Он говорил другое.- Ты веришь упырю? Короче, с кланом хочешь - разговаривай, хочешь – нет. Я даю тебе два часа, чтобы по истечении этого времени ни тебя, ни твоей помощницы, ни твоего человека на моей территории не было.- А место преступления?- Нет! Если попытаешься вломиться на охраняемое место преступления или задержаться здесь дольше, чем я позволил, я отдам приказ на уничтожение. Уходи!Нда. И чего он так взбеленился? В любом случае, на своей территории он в своей власти. Я, конечно, могу оспорить вопрос через центр, но если там и есть что-то компрометирующее смотрителя, к тому времени, как я получу разрешение, они все там успеют подчистить. Учитывая оперативность, с которой избавились от тела, именно что-то компрометирующее они и подчищают. Эта история нравится мне все меньше и меньше.- Кстати, - брошенная в спину фраза заставила остановиться, - лучше избавиться от нечисти, которая привыкла чувствовать себя безнаказанной, пока она не начала охотиться и на твоей территории.- Обязательно…Выбравшись из логова западного смотрителя, я испытал жгучее желание принять душ, как и всегда, после общения с демонами. Прохладный воздух не помог избавиться от гадливого ощущения, зато помог прочистить голову.- Что будем делать? – нага морщила носик, словно принюхиваясь к чему-то.- Ну… сначала сходим потрещать к главе клана. Узнаем, что там за история с птенцом. А потом сползаем, изучим то, что от нас так стараются спрятать.Меру покосилась на подростка, потом приблизилась ко мне почти вплотную.- А как же он? Отправим домой?Теперь поморщился я. Угу. Отправишь его. В лучшем случае выделенные нам часы мы потратим на попытку запихать его в машину. И то не факт, что он на этой машине куда-то уедет, а не выпрыгнет за углом, чтобы следовать за нами. С Кайра станется воплотить свою угрозу. И угадайте, кого тогда вздрючат за то, что мальца замочили на чужой территории?- Наложу пару заклинаний, дам амулет. Пусть лучше крутится на глазах, чем где-нибудь в темном переулке его сожрет тот рогатый.- Ну что, малец, пойдем в логово упырей?- Упырей? – Даниэл вынырнул из своих мыслей. Какой-то он подозрительно притихший, после выхода из офиса. – Что, прямо самых настоящих?- Да не. Таких же, как у нас в убежище сидят.- А они захотят с нами говорить?- Кто же их знает? В крайнем случае скажу, что привел им закуску. Идем. Времени слишком мало, чтобы его вот так вот терять.

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