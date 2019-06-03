Кубачинские серьгиДушу царевны – печальной и нежной
Мастер увидел в серебряном слитке.
Строгий металл покорялся неспешно,
А за окном вьюга плакала скрипкой…
Муж подарил кубачинские серьги –
Зимним узором блестят на ладони,
Словно застыли, став тайной навеки,
Слёзы в звенящей чернёной истоме.
Девичья дрожь невесомых подвесок
Тонко и чувственно шепчется с шеей
Кружево лёгкой литой арабески
Станет соперником мне - не старея.
Верные спутницы ярких мгновений
Серьги - как символ игры и соблазна,
Гордо сияйте в каштановой тени –
Да будет женщина вечно прекрасна!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:47 by Lollipop39Просмотров: 39Комментарии: 1
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