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Стихи

Кубачинские серьги

Душу царевны – печальной и нежной
Мастер увидел в серебряном слитке.
Строгий металл покорялся неспешно,
А за окном вьюга плакала скрипкой…

Муж подарил кубачинские серьги –
Зимним узором блестят на ладони,
Словно застыли, став тайной навеки,
Слёзы в звенящей чернёной истоме.

Девичья дрожь невесомых подвесок
Тонко и чувственно шепчется с шеей
Кружево лёгкой литой арабески
Станет соперником мне - не старея.

Верные спутницы ярких мгновений
Серьги - как символ игры и соблазна,
Гордо сияйте в каштановой тени –
Да будет женщина вечно прекрасна!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:47 by Lollipop39Просмотров: 39Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Серьги серебро перерождение женщина царевна стихи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 11:16
+1
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Стихи раскрывают какую-то таинственность, но не мистичность)+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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