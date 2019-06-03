Кубачинские серьги

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 39 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 07:47 by

Душу царевны – печальной и нежнойМастер увидел в серебряном слитке.Строгий металл покорялся неспешно,А за окном вьюга плакала скрипкой…Муж подарил кубачинские серьги –Зимним узором блестят на ладони,Словно застыли, став тайной навеки,Слёзы в звенящей чернёной истоме.Девичья дрожь невесомых подвесокТонко и чувственно шепчется с шеейКружево лёгкой литой арабескиСтанет соперником мне - не старея.Верные спутницы ярких мгновенийСерьги - как символ игры и соблазна,Гордо сияйте в каштановой тени –Да будет женщина вечно прекрасна!

Ключевые слова: Серьги серебро перерождение женщина царевна стихи авторский стих

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