За твоей спиной. Часть вторая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:13

Estellan Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:13 by

Иногда кажется, что отсутствие глаз на затылке — досадное упущение, ведь порой возникает стойкое ощущение, что за спиной происходит что-то. И это что-то появилось там явно не с добрыми намерениями. Фантазия уже рисует самое страшное, что можно представить. И сейчас мы подкинем вам ещё парочку причин, почему не стоит оборачиваться. Представляем вашему вниманию комиксы Брайана Колдрика «За твоей спиной» («Behind You»), в переводе Анастасии Скрыпник. Это настоящие хоррор-истории, рассказанные в одной странице. Наслаждайтесь. Или бойтесь.ЛестницаОбоиЗонтКрасная шапкаНе открыватьСатурнИскусственное озероКинотеатрКомната провалов в памятиНе спиПряткиТоннельЛифтЯчейкиГостиницаВода в ваннеСледыЗлая ведьмаОбщественный туалетУличные фонариАвтор - Диана Константинова.

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