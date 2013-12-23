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Страшные Арты

За твоей спиной. Часть вторая

Иногда кажется, что отсутствие глаз на затылке — досадное упущение, ведь порой возникает стойкое ощущение, что за спиной происходит что-то. И это что-то появилось там явно не с добрыми намерениями. Фантазия уже рисует самое страшное, что можно представить. И сейчас мы подкинем вам ещё парочку причин, почему не стоит оборачиваться. Представляем вашему вниманию комиксы Брайана Колдрика «За твоей спиной» («Behind You»), в переводе Анастасии Скрыпник. Это настоящие хоррор-истории, рассказанные в одной странице. Наслаждайтесь. Или бойтесь.

Лестница
За твоей спиной. Часть вторая

Обои
За твоей спиной. Часть вторая

Зонт
За твоей спиной. Часть вторая

Красная шапка
За твоей спиной. Часть вторая

Не открывать
За твоей спиной. Часть вторая

Сатурн
За твоей спиной. Часть вторая

Искусственное озеро
За твоей спиной. Часть вторая

Кинотеатр
За твоей спиной. Часть вторая

Комната провалов в памяти
За твоей спиной. Часть вторая

Не спи
За твоей спиной. Часть вторая

Прятки
За твоей спиной. Часть вторая

Тоннель
За твоей спиной. Часть вторая

Лифт
За твоей спиной. Часть вторая

Ячейки
За твоей спиной. Часть вторая

Гостиница
За твоей спиной. Часть вторая

Вода в ванне
За твоей спиной. Часть вторая

Следы
За твоей спиной. Часть вторая

Злая ведьма
За твоей спиной. Часть вторая

Общественный туалет
За твоей спиной. Часть вторая

Уличные фонари
За твоей спиной. Часть вторая

Автор - Диана Константинова.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13 by EstellanПросмотров: 20Комментарии: 1
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Ключевые слова: Призраки монстры комикс страшные арты

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:40
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1229|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 398
Прятки довольно жуткие. Но сегодня, очевидно, не тот день. Мне не страшно, а смешно.
Особенно над общественным туалетом. Эх, не видели художники некоторых, где надо обладать способностью к левитации)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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