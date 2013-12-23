За твоей спиной. Часть вторая

За твоей спиной. Часть втораяИногда кажется, что отсутствие глаз на затылке — досадное упущение, ведь порой возникает стойкое ощущение, что за спиной происходит что-то. И это что-то появилось там явно не с добрыми намерениями. Фантазия уже рисует самое страшное, что можно представить. И сейчас мы подкинем вам ещё парочку причин, почему не стоит оборачиваться. Представляем вашему вниманию комиксы Брайана Колдрика «За твоей спиной» («Behind You»), в переводе Анастасии Скрыпник. Это настоящие хоррор-истории, рассказанные в одной странице. Наслаждайтесь. Или бойтесь.
Лестница
Обои
Зонт
Красная шапка
Не открывать
Сатурн
Искусственное озеро
Кинотеатр
Комната провалов в памяти
Не спи
Прятки
Тоннель
Лифт
Ячейки
Гостиница
Вода в ванне
Следы
Злая ведьма
Общественный туалет
Уличные фонари
Автор - Диана Константинова.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13 by EstellanПросмотров: 20Комментарии: 1
Ключевые слова: Призраки монстры комикс страшные арты