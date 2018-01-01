Бомж и Пёс

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:51

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nek_2_T Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:51 by

Он, как обычно, сидел на лавочке, в заброшенном парке. Человек без дома, имени и работы. Всё, что было в его жизни — это большой Пёс с серебристой шерстью. Сейчас он мирно лежал на мокром асфальте, смотря в тёмную лужу, изредка поглядывая на бомжа. Бездомный встал со скамейки, и сев рядом с Псом, стал гладить его по холке. Тот распластался на асфальте, отзываясь мирным поскуливанием.Поглядев на эту пару со стороны, можно было бы подумать, что они абсолютно ничем не отличаются. Только, если бы их можно было увидеть… У человека есть дом — бесконечная улица, и ещё тысячи улиц. У собаки, получается, — тоже. Они спят в одном и том же месте, занимаются одним и тем же, едят одну и ту же еду… Разве можно сказать, что в них есть отличия?Бомж взгянул на лужу, в которую ранее смотрел его Пёс, и не увидeв своего отражения, грустно вздохнул, после чего пошарил под скамейкой, достав оттуда кусок мяса. Он всегда доставал мясо оттуда, и всегда думал, что это Пёс бегает на охоту и складывает добычу в укромное местечко.Не забыв поделиться с добытчиком, отломив Псу добрую половину куска, он сел на своё прежнее место и немного задумался. Просто так, ни о чем.Его ни в коем случае не волновалo происхождение мяса. Откуда оно взялось? Где верный Пёс его постоянно добывает? Всегда сырое… Да, это не страшно! Всегда можно пожарить. Хотя, за то время, проведённое в этом парке, он привык есть его именно сырым.Так и не откусив от своего мяса ни кусочка, он отдал его своей собаке, кинув на холодный асфальт. Тот, до этого времени смотрящий в другую сторону, в то же мгновение повернулся, устремив на бомжа непонимающий взгляд чёрных глаз. Они так и смотрели друг-другу в глаза, казалось, целую вечность.Потом Пёс и бомж пошли вперёд по парку. Они шли и шли, но когда уже приблизился выход из парка, бездомный вдруг остановился и не пошёл дальше. Просто нe мог далеко отходить от места своей смерти…Пёс пробежал немного вперёд, но заметив, что его друг не идёт дальше, повернул обратно.Бомж поднял с земли заострённую палку и, подойдя к собаке, обнял её, и медленно вонзил древко ей в шею, стараясь причинить как можно меньше боли. Пёс нe стал кусаться, убегать, он даже не сдвинулся с места, и через несколько мгновений бессильно рухнул на асфальт. Мёртвое его тело смотрело по прежнему добрым и понимающим взглядом, в котором не было ни капли обиды.Теперь бомж был по-настоящему рад: ведь его друг больше никогда никуда не убежит и всегда будет рядом. Здесь они умерли — и будут здесь всегда. Всегда в этом парке.Бомж сел на свою любимую скамью и стал ждать. Он так просидел сорок дней — только спустя это время, Пёс наконец-то поднялся на лапы и подбежал к бездомному. Они вместе посмотрели в тёмную лужу — теперь в ней уже никто не отражался. Они засмеялись, подмигнули друг-другу и помчались далеко вперёд. Далеко, но не за пределы парка…

Ключевые слова: Собака пес бомж бездомный парк серебристая шерсть авторская история

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