Пошли со мной!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 1 +5 Вчера, 19:48 by

Середина июля выдалась тёплой и сухой. Андрей совершенно не жалел, что решил провести отпуск в деревне. Он отдыхал от городской суеты, от компьютера и постоянных звонков, от необходимости куда-то ехать и что-то решать. Рыбалка, пробежки по утренней росистой траве, походы в лес, вот что было его исцелением. Компанию ему составлял лишь верный пес Тодор, который, с энтузиазмом готов был поддержать любую идею.В то утро Андрей вышел из дому затемно. Хотел поймать утренний клёв. На озере было тихо и безлюдно. Местные рыбаки почему-то здесь не любили рыбачить, боялись каких-то страшилок. А клевало здесь хорошо!Вдруг тишину нарушил рык Тодора! Именно рык. Этот звук от своего пса Андрей услышал впервые. Обычно свои эмоции пёс выражал лаем, либо поскуливанием. А тут…- Ой! Придержите собачку! - раздался со стороны леса мелодичный женский голос.Андрей вскочил, взял Тодора за ошейник и спросил:- Кто здесь?Из-за стволов показалась хрупкая девичья фигурка. Андрей, ошарашено открыл рот: девушка, молоденькая, одна в лесу, не боится… Незнакомка, тем временем, мило улыбаясь, приближалась. Пёс же, как на зло, рвался из руки хозяина, рыча и скаля зубы. Андрей ничего не мог понять. Его добродушный Тодор… Лучший друг котов, детей и девушек… Что с ним?- Ты заблудилась? - спросил Андрей незнакомку, чтобы нарушить неловкую паузу.- Нет. Я знаю этот лес, - ответила девушка, глядя Андрею прямо в глаза. - Я вышла травы собирать. А дом мой недалеко, в соседней деревне, за этим лесом.- За лесом… - переспросил Андрей, привязывая вырывающегося Тодора к дереву. - А я думал, что там нет никакой деревни. Там же овраг и устье реки.- А-ха… Ты всё напутал, - засмеялась девушка. - Устье в другой стороне. Пойдём со мной! Я покажу тебе.Хотя предложение всё бросить и идти за девушкой было само по себе абсурдным, почему-то в тот миг Андрею очень захотелось это сделать.Девушка, тем временем, села возле него. У неё были светлые волосы, заплетённые в небрежную и пышную косу, белая кожа и бездонные зелёно-голубые глаза. Смотрела она прямо и смело, разговаривала без смущения или кокетства. У Андрея было чувство, будто он её знает всю жизнь. Почему-то она вызывала доверие. А ещё… он перестал слышать как рычит, гавкает и рвётся на привязи его верный пёс. Звуки будто заглушились, мир поблек, всё внимание Андрея обратилось к одной точке - прекрасным глазам девушки.- Меня Настасья зовут, - продолжала "петь" незнакомка. - Пошли со мной! Я тебя творогом и маслом домашним угощу!Коровы у его бабушки не было, а молочные продукты Андрей любил очень сильно. Мысль о том, что он проводит девушку домой и отведает её угощение, казалась ему в тот миг очень логичной и правильной.«Я туда и назад!» - думал он, сматывая удочку и собирая свои вещи.В этот момент оторвался Тодор! Оскалив клыки, пёс со всех ног бросился к Настасье. Андрей не заметил, как её лицо мгновенно изменило выражение, взгляд стал ледяным и полным ненависти. Не заметил он и то, что пёс резко затормозил, будто наткнулся на невидимую стену. Разум Андрея был окутан туманом.Тогда пёс развернулся, резко, до боли, прихватил Андрея за икру. Атака и боль слегка отрезвили его. А потом, неожиданно, пёс схватил смартфон хозяина и помчал в лес.- Вот дурак! - закричал Андрей. - Настасья, ты подожди меня! Я сейчас, верну телефон и этого дурачка, и пойдём.Андрей бросился по тропинке за своим псом, и не заметил, как милое личико Настасьи исказила ядовитая гримаса злобы и ненависти, исказила до неузнаваемости!Андрей бежал за псом и кричал. Но Тодор мчал, не останавливаясь и совершенно не слушаясь! Бросил он смартфон только когда залетел во двор Андреевой бабушки.Услышав ругань внука, бабушка вышла на порог и поинтересовалась, что случилось. Андрей выпалил рассказ о том, как его внезапно взбесившийся пёс, не дал ему ближе познакомиться с красивой девушкой. Он сразу хотел развернуться и побежать на берег, где ждала его Настасья, но бабушка настояла на детальном рассказе.Чем больше бабуля слушала, тем озабоченней становилось её лицо. Наконец, она начала задавать наводящие вопросы:- А девица эта… звала тебя с собой?- Да…Она хотела меня угостить творогом.- Где её деревня, говоришь?Андрей описал. Бабушка помрачнела и, поглаживая Тодора, проговорила:- Он тебе жизнь спас! Я же предупреждала тебя, Андрюшка, не ходи на то озеро! Нечисто там.- Бабуль, давай без этих бредней. Настасья там ходит и ничего не боится!- Потому и ходит, что не Настасья это. И не девушка вовсе!- А кто? - спросил Андрей, ощущая, как по его спине поползли мурашки.- Нечисть. Нет никакой деревни за тем лесом. А эта девка является грибникам и рыбакам, которые возле того озера околачиваются. Рычал Тодор, говоришь? Так он её сразу учуял. Нечистую… Те, кто за ней идут, назад не возвращаются.В этот миг у Андрея будто пелена с глаз упала. Всё сопоставилось в одну картину: реакция пса, туман, который обволок его мозг, сам факт появления юной девушки, абсурдность и настойчивость её предложений…Андрей сел, сжав голову. Тодор подошёл и лизнул руку хозяина. Андрей прижал его к себе и прошептал: «Прости, дружище!»За брошенной на берегу удочкой Андрей так и не вернулся. Когда морок сошёл, воспоминания о милой Настасье вызывали у него лишь животный страх.Автор - Ирина Шведская.

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