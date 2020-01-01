Плач горы

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:54 by

Раз в неделю Лида ездила в центр, отправляла посылочки с заказами, заглядывала в магазины. Иногда покупала для знакомых стариков кое-какую мелочовку. В тот день выдали ей на почте бандерольку для бабы Поли, небольшую и невесомую. Вечером баба Поля распаковала картонную коробочку и продемонстрировала небольшие, неправильной формы, кусочки чёрного цвета. Были они гладенькие и твёрдые, вроде угля.- Мумиё, - довольно пояснила бабка. – Знакомая присылает понемногу.Лида про эти чудо-камешки что-то читала раньше. Но как водится, мельком, без особого интереса. А теперь вот полюбопытствовала:- Для чего оно вам?- Дак лечиться стану. У меня все суставы уже стёрлися, хожу скреплю. А мумиё поддержит, подмагнёт.- Прикладывать камешки станете к больному месту?- Зачем прикладывать? Пить стану. Подроблю на кусочки, да в воду.- Дурь! – не смолчал дед Лёва. – Как не противно тебе, соседка, птичьим помётом травиться?- Не слушай его, Лидушка. Мелет языком почём зря. Мумиё – смола, наросты на скалах. Оченно пользительные. Ото всех болезней спасение! Его специально собирают и в аптеках продают. Жаль, что не во всех.- Пошло-поехало… - Махнул рукой дед. – Только дураков-то нет, тебе верить.Баба Поля аж вскинулась в возмущении от таких слов.- Да что ты понимаешь, старый?! Есть такое мумиё, что не только лечит, а век человечий продлевает!- Враки! – продолжал артачиться дед. – Отчего ж не используют врачи ту мумиЮ? Почему народ за ним охоту не ведёт?- Ещё как ведёт…Да только добыть его сложно, невозможно почти. Мне знакомая как-то рассказывала...…Был у них в партии сдельщик один – сразу видно, что случайный человек. То ли время перебить, то ли геологической романтики отведать. Нехотя работал, всё больше присматривался, выискивал чего-то…После, расспрашивать стал про мумиё. Ему показали, конечно. Там многие себе набирали, оно частенько встречается в горах-то. Да только он всё про особое твердил, которое на вид, что янтарь светится! Народ посмеялся над ним да разъяснил, что не бывает такого. А он всё одно твердил - бывает, мол, и точка!Вроде, в разговоре давнишнем обмолвился ему кто-то, что высоко в горах есть пещера, а в ней это самое мумиё по стенам нарощено. Золотистое и с прожилками чёрными. И мягкое, чисто воск. Чудодейственное! Не такое, как прочие – слёзы горы! Вот, только, просто его не взять. Просить надо милости у Хозяина тех мест, чтобы подсобил да разрешил немного сколупнуть. Для этого гостинец выставить обязательно - бутыль спирта и кисет с табаком.- И непременно подавай всем этим нашего спирту да курева! – хихикнул дед. – Понимают толк!- Ты слушать-то будешь? – нахмурилась баба Поля.- А то! Давай наяривай, гармошка!- Ох, доболтаешься старый, - пригрозила пальцем баба Луша.- Рассказывай, Поля. Мы ждём.- Так вот. Проснулись как-то геологи, а рабочего того нет. В горы подался! Ох и матерился бригадир! Как раз сезон закончился, подошло время в город собираться. А тут такая незадача приключилась. Но не бросать же человека. Собралось несколько добровольцев и за ним поспешили. Дорога там одна была – всё вверх да вверх.Как поднимались, не скажу. Не знаю. Только на приличной высоте, до которой не добирались раньше, увидели пещеру. А возле неё пропавшего сдельщика.Сидит. Раскачивается. Уши руками заткнул и просит жалобно:– Хватит. Хватит. Замолчите!Растормошили его. Привели маленечко в разумение.Он и рассказал про плачь.…Как добрался до пещеры, обрадовался! Подумал, что удача на моей стороне!Отдышался немного, огляделся…Тут-то и началось!Сначала почудился мне взгляд! Словно спину буравит кто-то. Оборачиваюсь – никого. Но чувствую, чувствую взгляд! Нехороший. Тяжёлый.Я уже и водку поставил, и попросил, как учили, а только ничего! Не отпускает и всё тут!Вроде как за спиной таится что-то, рядом совсем дышит, жаром обдаёт, момент выжидает.Поплохело мне от страха малость. А только уходить нет резона. Пещера-то рядом. Кто ж уйдёт!Подождал я немного, успокоился, как мог, и пошёл внутрь.И сразу они заплакали!Тоскливый такой плач, невыносимый, всю душу выматывающий! Скрутило меня! До того немило всё сделалось, что позабыл про мумиё. К солнцу да свету захотелось. А выйти не могу – вход в пещеру пропал! И этот плач! Бесконечный, тоскливый!..Мечусь, кружу – ничего. А я ведь толком вглубь не прошёл. Только что рядом выход был! И нету теперь!Помутнело в глазах от ужаса.Упал я на колени и взмолился:– Отпусти! Не приду больше! Слово даю! Только открой выход!И показалось что-то сквозь пелену, фигура на миг прорезалась, огромная, под самые своды.Потом уж свет появился. И проход. Рядом совсем он оказался, несколько шагов всего…А плач тот до сих пор в ушах… Избавлюсь ли от него?...- Вот и вся история! – проговорила баба Поля, собирая чёрные, словно угольки, камешки в коробку.- Враки! – отмахнулся дед Лёва. - Бездоказательные слова. У тебя про ту мумиЮ всё знание из баек.- А я верю, - смущённо призналась Лида.Слушая бабу Полю, она неожиданно ясно представила себе тёмный вход на склоне горы и крошечную фигурку человека, сидящего рядом. А ещё привиделся ей огромный и каменный великан. То ли хозяин горы, то ли дух пещеры…Лица было не разглядеть, низко склонился он над человеком, бесстрастно разглядывая незваного гостя…Бывает же!Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Бандероль баба Поля мумиё геологи горы пещера огромная фигура плач страх каменный великан

Другие, подобные истории: