Турнир Древних. Часть 1. Захват

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:51 by

Мы с Лерой просто веселились. А почему нет? До конца поездки еще как минимум часов шесть, а остальные пассажиры и даже кондуктор нам ничуть не мешали. Мы танцевали, пели, поглощали домашнюю еду, и всячески поддерживали хорошее настроение. До тех пор, пока поезд не остановился на одной из станций.Поезд дрогнул, мы одновременно упали на койку. Панике я не поддался, как, собственно, и моя спутница – ну, мало ли, может, какая-то поломка. Тем не менее, множество пассажиров кинулись к выходу.«Странно, - пронеслось у меня в голове. – Чего это они все?»Когда я все же присоединился к остальным, причина стала ясна – первые два вагона внезапно оказались отсоединены. И не просто отсоединены, а как будто оторваны от остальных взрывом! Вот тут уже и мы с Лерой испугались. Неужели террористы? Но откуда они здесь? Бред какой-то.Стояла мертвая тишина, мы все смотрели в окна вагона, не понимая, что вообще происходит. А тут еще и долбанная жара, которую я на дух не переносил. Лера, сочувственно посмотрев на меня, передала мне бутылку с водой. Я сделал глоток и едва не отбросил бутылку в сторону – вода показалась просто ледяной, и это после трех часов езды с температурой, по ощущениям, градусов тридцать. Вот черт, происходит явно что-то совсем неправильное.Внезапно один из пассажиров вскрикнул и отскочил от окна. За стеклом показалась чья-то голова. Ее лицо было до самых глаз закутано в шарф, а сверху красовался зеленый шлем. Послышались голоса, на совершенно незнакомом языке, в остальных окнах появились незнакомцы, как две капли воды похожие на первого. Они явно оцепляли поезд, и за спиной каждого из них я разглядел висящие стволом вниз автоматы.Паника овладела нами всеми. Теперь уже версия насчет террористов была самым логичным предположением. Мы с Лерой кое-как совладали с нервами и уселись на одну из коек, тогда как остальные невесть зачем бросились к выходу.- Вань, что делать будем? – спросила Лера, нервно сжимая в руках платок, и периодически протирая им взмокший лоб.Я не ответил. А что мог сказать? Надо же как-то выбираться, но как? И тут, словно по чьей-то неведомой воле, я взял подругу за руку и двинулся к дальнему выходу. Я сам не осознавал, что делаю, вот правда, будто кто-то со стороны управлял моими действиями. Лера молчала, хотя, по идее, как минимум должна была задавать вопросы мол что я вообще делаю? И, тем не менее, мы вышли наружу. И обернулись. Пассажиры обступили отрезанные вагоны, и находились они под прицелами оружия неведомых солдат, которые неизвестно почему вообще не обращали на нас внимания. Никто не двигался, и никто не стрелял – время будто вообще остановилось, даже дышать как-то тяжелее стало. Но мы с подругой, опять же хрен пойми по каким причинам, даже не удивились и перевели взгляд назад. Перед нами «красовалась» немалых размеров яма, в которую опустилась задняя часть второго и передняя часть третьего вагонов. Перед нами, по бокам ямы, стояли два солдата, которые никак не помешали нам пройти мимо. Я добрался до первого вагона и внезапно ощутил в ладони пустоту. Я повернулся и понял, что Лера исчезла. Мой возглас ее имени утонул в пустоте. Да-да, именно пустоте. Путь к третьему вагону оказался отрезан туманом, который будто поглощал все окружающие звуки. Солдаты же стояли передо мной, скрестив оружие, и в их глазах читалось явное недружелюбие. Мне ничего не оставалось, как через второй вагон пройти к главному.Главный вагон оказался пустой. Я, не особо контролируя свои действия, подошел к рычагам управления.- Интересно, - послышался внезапно голос позади. – А если все вернется к первоначальному этапу?Я резко повернул голову и увидел парня, едва ли старше меня. Он с усмешкой смотрел в мое изумленное лицо, и лишь через несколько секунд едва заметно кивнул. Я, опять же, не особо понимая, зачем, повернул рычаг управления. Вагон двинулся назад, и, по всем правилам, должен был застрять в яме, но этого не произошло - как ни в чем не бывало, он двинулся дальше. И тут на мгновение перед моими глазами потемнело.***Свет вернулся. Вагон стоял прямо посреди леса. Я отчаянно протер глаза, но ничего не изменилось. Да что ж происходит-то?- Ты как? – послышался женский голос, и я увидел рядом с собой мою подругу!«Лера!» - хотел было крикнуть я от радости и удивления, но тут мой взгляд упал в окно, и я просто впал в ступор. Между деревьев отчетливо виднелись руины, и их было столь много, что не оставалось сомнений – это были останки какого-то города.

Ключевые слова: Поезд остановка вагоны авторская история

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