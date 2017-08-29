Поезд 209

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 30 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 04:12 by

Возвращался я в Одессу поездом 209, по маршруту «Киев-Одесса», вагон шестой. Вообще, день не задался еще в автобусе, который заглох у деревни Пултовцы, между лесом и кладбищем. Офигенную картину дополнял еще и мерзкий мелкий дождь. Не дождавшись, пока водитель починит машину, я пересел на проезжавший другой автобус и едва на поезд успел (автобусом я до Винницы добирался). Веселее стало, когда я с 20-килограммовой сумкой бежал от 11-го вагона к 6-му, поставив личный рекорд в 1 минуту. Ну, казалось бы, и все, в дорогу, 7 часов, койка, сон – и готово. Но если бы все оказалось бы так просто, я бы сюда не писал, не так ли?Итак, примерно на половине пути поезд остановился. Я, в принципе, не был удивлен, так как коротких остановок по пути предостаточно, по 2-3 минуты (самая длинная – Жмеринка – 20 минут). Но уже очень скоро я понял, что эта остановка по крайней мере необычная. За окном лес, значит, мы явно не на станции. Я чертыхнулся. Что, опять поломка? Да ладно, будто какая-то неведомая хрень не дает мне домой добраться. Ну да это ладно, не сказать, чтобы я уж сильно куда-то спешил. А вот следующее заставило меня испугаться.Вагон был пуст! Вот совершенно. Буквально только что вокруг было полно пассажиров (плацкарт, если что), кто-то ел, кто-то храпел, кто-то в карты играл, а теперь ни души. Вещей, сумок тоже нет, и полная тишина стоит. Да и свет приглушенный какой-то. Нет, конечно, вечером в поездах лампы действительно тускнеют, дабы спящим не мешать, но тут смысла не была – конечная в 23:35, смысл глушить-то? Если кто и спал, то он отбыл в мир Морфея явно еще до того, как начало смеркаться (из Винницы поезд уходил в 16:25).«Сплю, наверное», - подумал я тогда и посмотрел на часы. 20:15, неудивительно, что за окном темно. Ну правда, можно было как-то предположить, что поезд сломался, и пассажиров попросили на выход, но я тут же эту мысль отбросил как слишком уж дурацкую – чай не автобус, в другой не пересядут. Но для сна как-то все слишком уж правдоподобно – ни тебе ощущения общей заторможенности, ни сбитого дыхания, ни еще чего-либо.По коже пошли мурашки, стало даже прохладно (при температуре в вагоне около 25 градусов, ага). Уж извините за пафос, но как иначе описать-то? Вскоре затекла нога, и я поднялся немного ее размять. Услышал звук собственных шагов. Блин, а это точно сон? Ладно, я уже сталкивался пару раз с чем-то мистическим, вы это помните, думаю, но это уж совсем перебор. Ежась, я прошелся в конец вагона. Ничего не изменилось – тишина да пустота. Я вышел в тамбур, потом между вагонами. Дверь была заперта, а я (уж не смейтесь) не знал, как открыть ее, да и не хотелось мне, если честно. Долго я зачем-то вглядывался в лес, да так ничего интересного и не увидел. Хотя нет, странность одна все же была – ветки деревьев, те, что были заметны, не шевелились. Хотя, судя по погоде, должно быть не менее 15 м/с. Что же, чертовщина продолжается.И тут, разом, погас свет в вагоне. На меня буквально навалилась паника. Помимо неожиданности, сыграл еще тот факт, что я дико боюсь темноты, особенно в замкнутом пространстве. В горле аж пересохло. В сумке у меня была припасена бутылка с водой, поэтому я, пересилив себя, направился к койке, подсвечивая телефонным фонариком. Но не успел я дойти, как услышал шаги позади себя. Через несколько секунд они прекратились.«Сзади меня кто-то стоит, кто-то… не поворачивайся, не вздумай», - но моя рука, будто сама по себе, повернулась назад. Это был не кто-то… В свете фонарика блеснули два белых с маленькими черными зрачками глаза и широкий оскал, усеянный желтыми кривыми зубами. И все, лица или морды не было видно. Я закричал, откинулся назад и… понял, что сижу на своей койке с зажатым в дрожащей руке телефоном, свет горит как ни в чем не бывало, а остальные пассажиры, все на своих местах, ошарашено смотрят на меня.- С Вами все в порядке? – спросила какая-то женщина напротив.Я только кивнул и, сделав пару глотков из бутылки, посмотрел на часы. 20:25. Значит, время шло беспрерывно. И по ощущениям в «видении» я пробыл как раз минут 10, пока бродил по вагону. И крик не был приглушенным, как это у меня в снах постоянно. Так был ли это сон? А черт его знает. Я не прошу совета или чего-либо другого. Просто решил поделиться. А там уже классическое – верить или нет.

Ключевые слова: Поезд видение сон авторская история

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