Удачная сделка

Estellan Просмотров: 186 Комментарии: 6 +6 Вчера, 19:20 by

- Угу, - я кивнул в очередной раз.- Да что, угу? – собеседник вспылил, вскочив со своего места, вцепившись пальцами в столешницу. Отчетливо захрустело под его руками крошащееся дерево. Меня порадовало то, что хрустело в этой мертвой хватке дерево, а не моя шея. – Что угу? Я перед тобой уже битый час распинаюсь, а все, что слышу в ответ – «угу». Ты больше ничего не хочешь добавить?- А что я могу добавить? – я отставил в сторону полупустой бокал вина и побарабанил пальцами по многострадальной столешнице. – Давай внесем ясность. Ты хочешь, чтобы я вломился в башню семерых магов, выкрал оттуда стыренную у тебя собственность и вынес тебе? До сих пор все верно?- Да, - собеседник опустился на свое место и с сомнением посмотрел на свой бокал, который он цедил весь этот вечер. – И что именно тебе в этом плане непонятно?- Я все жду, когда ты доберешься до пункта с оплатой. Какой профит ото всех этих телодвижений мне?- Как, что? Я предлагаю тебе бессмертие, - собеседник широко улыбнулся, демонстрируя клыки. В ответ на что мое настроение скисло обратно пропорционально ширине его улыбки.- А что, денег совсем нет?- Что такое деньги, на фоне вечной жизни, наемник?- Я понимаю вашу привычку топить за родную партию, но и ты меня пойми. Бессмертие штука тяжело используемая в хозяйстве. Перепродать не получится, обмену и возврату не подлежит. Если бы я каждый раз, когда с вашим братом общаюсь, соглашался на такую оплату, у меня этих ваших бессмертий уже штук семь было бы. И куда мне их девать? К тому же… ты ведь знаешь моего шефа? Он вас жуть как не любит. Пока что он на мою работу на упырей смотрит сквозь пальцы, но вот лично овампирившегося, он меня к твоим же воротам приколотит самыми здоровенным кольями, которые найдет. Нужно тебе такое украшение? Вряд ли я смогу ему объяснить, что, дескать, шел себе, шел, вдруг споткнулся, упал, да еще и так неудачно, что прямо на вампирские клыки… а пока вставал, в порядке ответной любезности, чужой кровушки нахлебался. А вот перстень у тебя ничего так. Наверное, на приличную сумму потянет.- Сдурел? Это кровавый камень, реликвия клана!- Ну тогда я даже не знаю. Бабок у тебя нет, с перстнем ты расставаться не хочешь. Бессмертие меня не привлекает. Я планирую умереть молодым и богатым. Не в твоей ситуации наемников нанимать. А чего, кстати, ты сам в башню не пойдешь за своей… как ты сказал – Куколкой? Это статус или имя такое?- Дожили. Нормальные люди в очередь выстраиваются за вечной жизнью, готовы весь замок сверху донизу зубной щеткой отдраивать. А этот… - собеседник замолчал, сверля меня взглядом.- Если пытаешься меня загипнотизировать – плохая идея. У меня иммунитет.- Да нет, - вампир махнул в мою сторону когтистой конечностью. – Я понять пытаюсь, откуда ты взялся такой… бракованный. Черт с тобой. Будут тебе деньги.- Отлично. Тогда жду аванс. И ты не ответил на вопрос. Чего бы тебе самому не метнуться в башню и не спасти свою собственность? Обошелся бы без посредников. Сэкономил.- Чертовы маги знали, что я пойду за ней. И обезопасили башню от нежити. Я не могу туда войти.- И что, по-твоему, помешает им шлепнуть обычного наемника?- То, что, насколько я тебя знаю, ты не простой наемник. Ты работаешь со всеми и берешься за любую работу. Что удивительно, ни разу не провалил задание.- Ну, я не расист, в отличие от шефа, но я берусь не за любую работу.- Это тонкости. Так как, за мое задание берешься?- Ладно. Но аванс вперед.Лес окружал башню плотной стеной. Что самое привлекательное, подступая почти вплотную. При должной сноровке можно было бы вскарабкаться прямо по стене, но если кто-то заметит, то карабкающийся рискует стать участником игры «подстрели неудавшегося вора огненным шаром», в качестве мишени. Заканчивать свою жизнь столь несуразным способом я не планировал. А что, если у них маячки есть? Точнее, не так, а что, если у них маячки и снаружи есть? Внутри-то есть точно. Но на этот случай я подготовился, снарядившись двумя десятками самых разнообразных одноразовых свитков. От временной невидимости, до поиска таких вот ловушек.Снаружи у меня осталась группа поддержки в лице давешнего клыкастого знакомого. Не знаю, то ли он в самом деле так переживает за свою Куколку, то ли решил меня, по завершении задания, тихонько прикопать под каким-нибудь камнем, чтобы не расставаться с денежками.Активировав тот самый свиток на поиск ловушек, я подкрался к башне, нашел дверь, прислушался, не услышал ничего подозрительного и принялся вскрывать замок.С едва слышным щелчком дверь открылась. Так, отлично, теперь потихоньку. Тенью прошмыгнув внутрь, я закрыл дверь за собой. Странно. Ни охраны, ни ловушек по периметру, ни обычных маячков. Они, что, совсем ничего не боятся? Даже той самой защиты от нежити я не почувствовал. Может, мои свитки ее просто не «видят». Ну ладно, на одном месте топтаться можно ровно до тех пор, пока кто-то не придет проверить засовы. Надо шевелиться. Учитывая, что подвалов у башни нет, следовательно, искомое имущество где-то наверху.Запрокинув голову, я проводил взглядом вереницу ступеней, уходящую вверх. Интересно, а сами маги пользуются левитацией, порталами или еще чем? Вряд ли они топают по всем этим ступеням по тридцать раз на дню.Судя по всему, в башне было семь этажей. Символично, да. Больше всего я опасался встретиться с местными. Если не застать врасплох, любой из них меня в капусту нашинкует, пикнуть не успею.Но пока что мне везло. На первом этаже меня встретила запертая дверь. Прощупывание ясновидением позволило определить, что там какая-то кладовка. Жаль тратить такой ценный свиток на подобное. На втором этаже пришлось справляться отмычками. Ничего интересного, еще одна кладовка, на этот раз с едой, и кухня.Третий и четвертый этажи так же не представляли интереса. А на пятом я, неожиданно для самого себя, свел знакомство с одним из магов. Как можно догадаться, врасплох застать его не получилось. Зато я успел выхватить один из свитков, который тут же обуглился в руках.- А может, договоримся? – оскалился я в улыбке, понимая, что ни меч, ни ножи выхватить уже не успею.Голова гудела, а сознание то накатывало как-то волнами, то снова исчезало. К тому моменту, как оно решило все же закрепиться по эту сторону грани, я уже успел напредставлять себе кучу ужасов, которую семеро магов вполне себе могли бы сотворить с моим бренным тельцем за время отключки. Заспиртовать в этом списке было самым безобидным.Открыв глаза и бросив беглый взгляд на происходящее, я тут же закрыл их обратно и попытался смириться с реальностью. Реальность была страшной, как похороны Киркорова. Кругом мишура, какие-то блестящие то ли хлопья, то ли пыль и какой-то мех. В центре всего этого ужаса возвышалось нечто, смахивающее на каменный алтарь, на котором возлежала некая фигура, вокруг стояли семеро магов. За окном (тут есть окна!) было все еще темно, из чего я успел сделать вывод, что сейчас или еще ночь или уже…Для меня это особой роли не играло. А вот для фигурки на алтаре… надеюсь, что это не Куколка. А если она, то я явно следующий. Ну не полюбоваться жа на представление меня сюда притащили. Оружие, ясен пень, отобрали, свитки тоже. Руки стянуты за спиной, но в моей позиции путы вполне можно незаметно перетереть. Но что делать дальше? Прыгать вперед и откручивать магам головы голыми руками? Как-то маловероятно… Однако времени у меня не так много. Судя по магам, они почти готовы к жертвоприношению. Надо вмешаться. К счастью, они не догадались связать мне ноги.Подобрав конечности под себя, повезло, что маги слишком заняты, чтобы обращать на меня внимание, я принялся перетирать путы на руках о металлическую пластину на ремне приспособленную как раз для этих целей. Хорошо, что балахоны остановились на веревках. С цепями я бы так просто не справился. Но, то ли у них не было времени на поиски цепей, то ли они решили, что с меня и веревок хватит. В любом случае, спасибо им за недальновидность.Свитков больше нет, но кто сказал, что я не смогу напакостить и голыми руками? Избавившись от пут, я ужом пополз вдоль стен, выискивая что-то такое, что поможет внести элемент внезапности в вершащийся ритуал. Особенно мое внимание привлекал большой кристалл на подставке, который светился алым. То, что надо. Осталось до него добраться. Еще раз убедившись, что маги поглощены ритуалом, я добрался до цели в тот самый момент, когда главный балахон поднял руку с зажатым в нем кинжалом.- Всем стоять!Вмешался я как раз в нужный момент, поднатужившись и подняв камень с подставки, опустить свое оружие маг не успел. Все семеро повернули капюшоны в мою сторону.- Идиот! Что ты делаешь? – возопил главный маг, выронив кинжал.Как ответить на этот вопрос я не знал, но что-то мне подсказывало, что делаю я как раз какой-то идиотизм. Камень в руках сначала как-то недовольно загудел, потом задрожал, а потом и вовсе загорелся ярче, рассыпая вокруг себя сноп алых искр. «Рванет и разметает твои останки по всему окружающему лесу», - заглянул в мое недалекое будущее внутренний голос.- Ты нарушил ритуал! – кажется, главный маг пожалел, что не метнул кинжал в меня. – Он нестабилен!Главный, а следом и остальные маги бросились гурьбой к небольшой дверце которая, как мне подсказывали инстинкты, вела на лестницу вниз. Мы, судя по тому, что дверца была единственной, находились на самом верху.Камень в руках задрожал активней, молнии стали жалиться даже через одежду. Плюнув на его сохранность, я кинул его вслед магам и рванул в сторону фигурки все еще лежащей на алтаре. Девушка. То ли спит, то ли в трансе, то ли чем-то опоили. Она казалась вялой. Едва шевелилась. Размышлять времени не было. Куда деваться? Бежать за магами и камнем, который, с веселым грохотом и усиливающимся гудением, скакал по ступеням за магами, судя по звукам и доносящемуся мату. Нет. Определенно я не хочу на узкой лестнице встретиться с магами, которым моя выходка вполне однозначно не понравилась. Что остается?Сграбастав девушку с алтаря, я добрался до окна. Лететь далеко. Мат на лестнице усилился, потом что-то громыхнуло. Додумать, что именно это было, я не успел. Волной плотного воздуха меня, вместе с ношей, выкинуло в окно. Последнее что я увидел, было бескрайний ночной лес. Последнее о чем я успел подумать, это о том, что мечта сбылась не полностью. Умру я молодым, но не богатым.Новое пробуждение было еще паршивей предыдущего. Голова гудела гораздо сильнее, а перед глазами все плыло и покачивалось, отказываясь обретать стабильность. Потратив некоторое время на борьбу с собой, я все же сумел сфокусировать взгляд на потолке. Так. Каменная кладка. Весьма странно для леса. Я ожидал, что окончу свои дни невразумительной лепешкой где-то под стенами башни. Как вариант – насажусь на ветвь одного из растущих у ее подножия деревьев. Не зажаренный, но тоже вариант шашлыка. А тут – на тебе. Потолок!- Очнулся?Прозвучавший голос заставил резко сесть. Маги?Нет. У моего смертного одра обнаружился мой старый клыкастый знакомый, в компании спасенной девушки.- Твою мать… - выдохнул я и рухнул обратно, решив довершить начатое, а именно – таки помереть. Резко усилившаяся головная боль явно планировала этому поспособствовать.- Знаешь. С твоим образом жизни, я бы не отказывался от бессмертия.- В твоих интересах, чтобы я умер. Не забывай, что ты мне деньги за работу должен.- Я расплачусь. Все же… твоя слава не врет. Ты действительно можешь выполнить любое задание. И ты единственный из наемников, кто согласился вернуть мне Куколку.- Так, - я снова сел, - расплачивайся, и расстанемся друзьями. В конце концов, сколько может стоить жизнь твоей возлюбленной?- Возлюбленной? Нет, Куколка не возлюбленная, - вампир усмехнулся и молниеносным движением запустил руку в грудь девушки, чтобы через мгновение извлечь ее, держа в ладони еще живое, бьющееся сердце.Я почувствовал, что меня сейчас все же стошнит. Вот прямо сейчас. Потом присмотрелся к сердцу, к самой девушке и пожалел, что маги отобрали мое оружие, а открутить вампиру голову голыми руками еще ни у кого не удавалось.- Куколка – голем!? Да ты сбреднил? Посылать наемника в башню за големом?- Почему же? Я ни разу не сказал тебе, что она человек. А Куколка – не просто голем. Она одна из лучших моих творений. Маги знали кого воруют, они хотели вселить в нее пленную душу. А мне она нужна такой, какая есть. В конце концов, ни один человек не сравнится в преданности с големом. Не могу я позволить людям охранять свой сон.

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