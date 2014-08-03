Таинственный собеседник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:01

Причина: Стилистика Автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 14 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:01 by

Под звуки гробовой тишиныПробуждается спящая магия.Теряя реальность, но не обретая сны,Я клюю свет луны,К ногам ночи падая.И кто-то предо мной стоит,Возникший ниоткуда из.Свой прячет видВоображения сюрприз,Пришедший в комнату пустуюЗа верстуОн о себе мне повествует.О ночи, промелькнувшей всуеЭкспрессом по мосту.Он разглагольствует о том, о сём:Что за стеклом светло, как днём,Что он открыл окноВ мой дом,Что миновал его давноТерзаний смутных век,И на душе остался только смехПри виде чёрно-белого кино.Кто этот странный человек,Которого я знаю лучше всех?Кто мне явился перед сномСо странствий дальних?Укрылся мир под пеленой, там, за стеклом,Где чей-то глас глаголет в зазеркалье.И заклинал я гостя – дать ответИ тьмы завесу распахнуть перед глазами.Там есть ли что-то или нет?А правда ли, что мир наполнен чудесами?Завис вопрос, как в небе – дым.Двуликий лампы светРазвёл руками. Я – одинПомеркло солнце и луна – померкнула.У входа в удивительное,Перед началом всех началМой собеседник замолчалМногозначительноЗа пыльным зеркалом.

Ключевые слова: ночь собеседник зазеркалье чудеса авторский стих

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