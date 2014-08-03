Таинственный собеседник

Таинственный собеседникПод звуки гробовой тишины
Пробуждается спящая магия.
Теряя реальность, но не обретая сны,
Я клюю свет луны,
К ногам ночи падая.
И кто-то предо мной стоит,
Возникший ниоткуда из.
Свой прячет вид
Воображения сюрприз,
Пришедший в комнату пустую
За версту
Он о себе мне повествует.
О ночи, промелькнувшей всуе
Экспрессом по мосту.
Он разглагольствует о том, о сём:
Что за стеклом светло, как днём,
Что он открыл окно
В мой дом,
Что миновал его давно
Терзаний смутных век,
И на душе остался только смех
При виде чёрно-белого кино.
Кто этот странный человек,
Которого я знаю лучше всех?
Кто мне явился перед сном
Со странствий дальних?
Укрылся мир под пеленой, там, за стеклом,
Где чей-то глас глаголет в зазеркалье.
И заклинал я гостя – дать ответ
И тьмы завесу распахнуть перед глазами.
Там есть ли что-то или нет?
А правда ли, что мир наполнен чудесами?
Завис вопрос, как в небе – дым.
Двуликий лампы свет
Развёл руками. Я – один
Померкло солнце и луна – померкнула.
У входа в удивительное,
Перед началом всех начал
Мой собеседник замолчал
Многозначительно
За пыльным зеркалом.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:01
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 19:01 by johnny-max-cageПросмотров: 14Комментарии: 1
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