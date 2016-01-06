Он кормил их даже после смерти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 139 Комментарии: 1 0 Вчера, 18:37 by

Я попал в те места совершенно случайно: поехал в гости к знакомым, решил сократить путь к селу через лес - дорогу раньше присмотрел на карте. Но карту, наверное, еще при царе Горохе снимали. Включил навигатор - связи нет вообще. Вскоре понял, что заблудился.Казалось, какая-то невидимая сила водит по кругу. Как бы там ни было, но ощущение не из приятных: местность незнакомая, вокруг ни души, мобильный телефон вне зоны. Впереди на холме увидел небольшой домик, из трубы которой шел дым. Там явно кто-то жил. Уже вечерело, решил попроситься на ночлег, а утром расспросить, как проехать в нужное мне место. Так называемая дорога, которая теперь походила больше на тропинку, змеилась между зарослей кустарника и елей. Она стала такой узкой, что уже и не проехать. Я подумал-подумал и решил оставить машину в этом месте, дальше идти пешком.Пройдя немного по тропинке, увидел три могилы, на каждой крест. В лесу? Странно. Чтобы прочитать надписи, нужно было подойти ближе. Но я этого не сделал, ускорил шаги. Прошел дальше - подъем становился все круче. Внезапно за спиной раздался непонятный шорох, а потом услышал голоса:- Хлебушка! Кушать! Мы хотим есть! Покорми нас!В ужасе оглянулся: невдалеке виднелись три силуэта - женщина и две девочки. Очень худые, изможденные, лица бледные, под глазами темные круги. Они, пошатываясь, приближались ко мне и твердили одно:- Есть! Мы хотим есть! Покорми нас!Сказать, что я испугался - не сказать ничего. Достал из кармана две конфеты и яблоко, швырнул их за спину и помчался по холму вверх. Когда был возле избушки, оглянулся назад: там никого не было.«Почудилось, что ли? Но я же их видел и слышал голоса! Чертовицина какая-то!» - подумал про себя и постучал в калитку.Из дома вышел седой старик лет восьмидесяти, а то и больше, поинтересовался неприветливо:- Чего надо? Впрочем, я и без тебя знаю: заблудился, небось, в наших местах?Объяснив ситуацию, попросился на ночлег.- Ну ладно, заходи, - он пропустил меня в дом.Я оглянулся: дедок всматривался в темноту, подсвечивая фонариком.- Садись. Электричества нет, - он зажег керосинку.- Есть хочешь?Не дожидаясь ответа, поставил на стол тарелку с картошкой в мундире, соленые огурцы, квашеную капусту.- Самое главное - накормить человека. Память голода иногда отпускает того, кто его пережил, но ненадолго, - добавил он.Помолчал немного и спросил:- По дороге никого не видел? - и пристально посмотрел в глаза.- Видел... Силуэты какие-то. Мало того, слышал: они просили есть. Жуть какая-то! Я им конфеты бросил и яблоко. Сам не знаю почему.- Ну, жуть раньше была, когда они умирали голодной смертью, - туманно объяснил старик.- Правильно сделал. Иначе мог погибнуть. Это голодные призраки. Они появляются иногда, ищут того, с кем можно разделить агонию вечного голода. Нужно пойти покормить их... - пробурчал он, взял три картофелины, отрезал три куска хлеба, посыпал солью. Завернул все в ткань и пошел к выходу.- А вы их не боитесь? - удивился я, хоть и не очень верил в потусторонние силы.- Нет. Не боюсь. Кто их накормит, как не я?Я потихоньку вышел вслед за ним, прислушался...- Это тебе. Анна, а это Верочке, а это - Наденьке. Пока жив, не забуду вас. Не будет вам в еде отказа. Ешьте на здоровье, хоть и после смерти...Когда дедок вернулся, спустился в погреб, принес оттуда бутыль самогона, налил два стакана:- Выпей со мной. Помянуть их нужно. На некоторое время голодные призраки успокоятся, никого с собой не заберут...Крепкий спиртной напиток обжег горло, ударил в голову и развязал язык:- Дед, а они кто? Неужели призраки? Такого ведь на самом деле не бывает....- Ты их сам видел, а почему-то не веришь. Небось, не захочешь сейчас по лесу назад топать? - ухмыльнулся старик.- Впрочем, сегодня они уже никого не тронут, все нормально...После третьей рюмки я пристал к нему с расспросами, да и старику, вероятно, тоже хотелось выговориться.- Раньше в районном центре семья жила: муж, жена и трое детишек - две девочки и мальчик. Отец красивый был: косая сажень в плечах, брови вразлет, глаза карие, волосы вьющиеся, почти черные. Да и должность хорошую при партийных органах занимал. И вот положила на него глаз одна молодая женщина, решила из семьи увести. В соседнем селе ведьма жила.Она к ней и обратилась. Приворот сделала на чужого мужа. Пришел он как-то с работы, привел ее с собой, а жене и детям наказал убираться:- У меня будет новая хозяйка в доме! А ты уматывай на хутор, в старую родительскую хату.- Как жить будем? - голосила жена, прижимая к себе детей.- Как хотите, так и живите. Я вам все сказал!Они и уехали...- Как же так можно было? Ведь это же его дети! Неужели не могла она управу найти на него? - возмутился я.- На большого человека, у которого все схвачено? Не смеши. Приехали на хутор, прибрались в старенькой хате, посадили огород, попросив семена у бабки-ведьмы в соседнем селе.А мальчонка однажды подслушал разговор взрослых:- Прости, Катерина, не знала я, кому приворот делаю. Назад вернуть ничего нельзя: отворот, конечно, поможет, но к тебе вернется совсем другой человек, - переживала бабка-ведунья.- Чем смогу, тем помогу вам, пока жива. А потом наступил голод тридцать третьего года. Весь урожай отобрали. Голодали люди страшно. С тех времен хутор прозвали Мертвым: в живых не осталось никого. И в их дом пришла беда. Первой умерла мать, ведь всю еду отдавала детям. Похоронили они ее в лесочке. Потом от голода на небеса ушли сестренки. Братишка, когда сам копал им могилы, плакал навзрыд: никого из родных не осталось.Мальчик впитал в себя лютую ненависть к родному отцу и его жене. Поклялся отомстить. Вот с тех пор и появились на месте захоронения той семьи голодные призраки. Ведь не отпели их, как положено, закопали в землю и все. Никто из местных жителей не ходит на хутор, а если и идут за грибами, то обязательно еду берут для Анны, Верочки и Наденьки.Иногда путников, которые хотят сократить дорогу к станции и идут через хутор, внезапно охватывает нестерпимое чувство голода, часто сопровождающееся усталостью, потерей сознания... Голодные призраки должны быть сыты, иначе они могут что угодно сделать: напугать, поводить по лесу да завести в непролазные места, в болоте утопить или с кручи в реку столкнуть.После смерти матери, мальчонку приютила у себя бабка-ведьма. К ней за помощью часто обращались и платили едой. Она же и сказала ему о том, что призраков кормить нужно, успокаивать их «голодную память». Перед смертью она дала мальчику свою фамилию:- Так надо. Я знаю, ты захочешь отомстить. Не советую этого делать, но решать тебе. Смерть за смерть - это разрушит твою душу. Ты тоже превратишься в призрака, но при жизни.Потом была война, фронт, Победа. Мальчишка вернулся в город, где жил его отец. Устроился к нему на работу шофером. Тот не узнал сына, ведь не видел много лет. А ненависть продолжала заполнять душу парня. И решил он покончить с папашей-изменщиком и его бабой: повредил тормоза в машине, когда начальник сам решил ехать за рулем. Оба погибли.Началось следствие, которое могло вывести на парня. Пришлось тому сбежать на Мертвый хутор. Завел хозяйство, устроился лесником. Всю жизнь прожил бобылем: ни семьи, ни детей, ни родных. В отшельника превратился. Бабка предупреждала, что не так легко пережить грех смертоубийства, да еще и собственного отца. Вся радость у него была - призраков кормить, приходить на могилки, разговаривать с ними, жить воспоминаниями о прошлом.Иногда он задумывается: а человек ли он? Или тоже призрак с израненной душой?- Дед, а откуда ты знаешь такие подробности гибели той семьи?Он усмехнулся:- А я и есть тот мальчик.Я похолодел...И, наверное, побледнел тоже. Старик поведал историю умерших от голода своих близких...- Не бойся, тебе вреда не причиню, ты же моих родных накормил.Будешь завтра уходить, приготовлю еду для них, положишь на могилки. Скажешь: «Ешьте на здоровье, хоть и после смерти!»В ту ночь долго не мог уснуть - переваривая страшный рассказ старика, да и боязно было: вдруг он сумасшедший?В полночь за окном раздался какой-то шорох, я выглянул: на полянке перед домом все те же призраки, взявшись за руки, водили хоровод. Двигались они медленно и плавно, словно во сне.- Не тревожь их! - сказал старик за спиной.- Сейчас они сыты, а значит - счастливы: память голода их отпустила на время.Утром я собрался уходить.- Дед, у меня есть пряники и печенье с собой. Может, им это отнесу?- Конечно, такой вкусноты они при жизни никогда не едали.Старик рассказал, как выехать на дорогу, ведущую в село.Простился с ним, он перекрестил меня на прощание.В лесу подошел к могилкам. На крестах только имена и год смерти были указаны.- Это тебе, Анна, а это Верочке, а это - Наденьке. Ешьте на здоровье, хоть и после смерти!Больше в тех местах я не бывал никогда. И в жизни больше голодные призраки мне не встречались... и слава богу!Автор - Виктор.

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