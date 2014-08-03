Как Пегасов вдохновение ловил

Эвиллс Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:13 by

Пегасов хмуро прошёлся по комнате. С надеждой выглянул в окно и горестно вздохнул. Муза не приходила. Казалось, что вот-вот накроет вдохновение и сочинится что-то гениальное. Но, как на зло, ничего не сочинялось. Это было фиаско. Но Пегасов решил не сдаваться!Вытащив заначенную от жены бутылку водки, он хлопнул несколько глотков прямо из горла. Занюхал рукавом и, почесав затылок, решительно выдохнул и сделал ещё парочку глотков огненной воды. Затем, чтобы наверняка вдохновиться, Пегасов закурил трубку. Заокеанский табак со вкусом шотландского виски не способствовал вдохновению. Но явилась мысль: вот так, наверное, и пираты смолили трубки, лихо запивая терпкий дым чёрным ромом. Горланили свои залихватские песни и грабили в море корабли!Пегасов рома не нашёл, но, порывшись в кладовке, откопал карнавальную пиратскую шляпу и повязку на глаз. Нацепил всё это на себя и полюбовался в зеркало, висевшее в коридоре."Ну и рожа у тебя, Пегасов! Ох и рожа!" - донеслось из кладовки.Пегасов ойкнул от испуга и неожиданно рыгнул. Никого, кроме него, в тот момент не было дома. И стало страшновато. Кто может с ним разговаривать из кладовки?!Карнавальный пират решил не сдаваться и хряпнул на всякий случай ещё водяры. Вооружился веником и молотком, и тогда уже храбро бросился на абордаж кладовки! Смело распахнув дверь он обнаружил там крохотного волосатого мужичка. Одет внезапный гость был в потёртые треники и замызганную майку-алкоголичку. Башмаков на нём не было. Ноги его походили скорее на мохнатые кошачьи лапки. Мужичок развязно осклабился и дружелюбно подмигнул обалдевшему Пегасову.- А где муза? - растерянно пробухтел поэт.- Так я за неё. Можешь звать меня - музык, - пояснил домовой. И добавил:- У муз сейчас отпуска, бархатный сезон. Вот и твоя намылилась на курорт.- А ты как на счёт вдохновения? - недоверчиво спросил Пегасов.- С этим - полный порядок. Я тоже не лыком шит. Могём не хужее муз ентих стих забабахать! Тебе про пиратов? - ответствовал домовой.Пегасов почти уже вдохновился и с готовностью выпалил:- Давай! Только вылези из кладовки. А то неудобно как-то. Посидим, отметим знакомство?Музык охотно выпрыгнул из своего убежища и деловито засеменил на кухню. Пегасов, не снимая пиратской шляпы и повязки, проследовал за ним. На кухне домовой-музык выудил из тайника жены Пегасова дагестанский коньяк. Поэт радостно причмокнул от предвкушения. Пошарив в холодильнике, он вытащил копчёную колбасу, икру кабачков и булку арбатского хлеба. Домовой сморщил мордочку и проворчал:- Фу-у-у...Икра кабачковая...Убери эту гадость! Она похожа на это, как его? Ну ты понял?Поэт недоумённо хмыкнул, но убрал жижу в банке обратно в холодильник.Налил музыку и себе ароматного коньячку, нарезал хлеба и колбасы. Оба уселись за стол, только домовой устроился с особым шиком. Заместитель музы влез на стопку книг, заботливо предложенных Пегасовым, которые он водрузил на стул.- Ну, за знакомство! - произнёс торжественно Пегасов.И тут послышалась возня ключей в замке входной двери.- Жена! Это она, больше некому. Рановато сегодня. - поэт уныло поставил рюмку на стол.- И чего? Ты просто так сдашься?! - возмутился домовой, - Давай-ка, запри дверь на задвижку. И мы быстренько жахнем коньячку, а заодно и стих сочиним!С проворством, которому позавидовал бы любой ниндзя, Пегасов ринулся в коридор и захлопнул задвижку на двери!- Открывай, алкаш чёртов! Я знаю, что ты там опять квасишь! А может ты Зинку, эту шалаву, домой привёл?! Вот я ей космы повыдергаю! - громыхала из-за двери разъярённая супруга поэта.- Не обращай внимания. Пускай буянит. Наше дело - вдохновение ловить! - подбодрил музык Пегасова.Они вернулись на кухню и дружно начали ловить вдохновение, путём поглощения коньяка и хлеба с колбасой.Гневно вопящая жена, колотящая кулаками в дверь, не способствовала вдохновению. Но домовой успокоил поэта:- Не боись, всё продумано. Я её загипнотизирую, как только она войдёт.Они пили вкусный коньяк и хомячили колбасу с хлебом под разухабистыми матами супруги Пегасова, словно под обстрелом вражеской эскадры. Поэт и домовой, его верный товарищ. И верили, всё будет хорошо. Главное - не сдаваться! А стих, он сочинится и напишется. Обязательно. Потому, что дружба приносит вдохновение!

Ключевые слова: Домовой муза вдохновение авторская история

Другие, подобные истории: