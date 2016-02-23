Предвкушающий вдохновение (полная версия)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24

Эвиллс Просмотров: 162 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 15:24 by

Я так жду тебя!Время медленно ползёт скользким слизнем по граням подсознания, заставляя содрогаться от омерзения... Я страдаю от убийственной тоски и жду избавления.Когда же ты придёшь?Ты не принесёшь покоя. Ты подаришь мне вдохновение. Мириады звёзд вспыхнут в сердце и зажгут мой разум!Я услышу множество красивейших мелодий, и они все сольются в единую гармонию Вечности... Такие яркие и чарующие образы полетят! Я буду их ловить сетями своих нервов, как бабочек, играющих с Судьбой. Я облеку мои потаённые мысли в слова, восхищающие своей красотой и изяществом. Я так желаю воплотить свои мечты в реальность...Жестокая, приди же! Я приготовил тебе подношения: моя кровь и великолепное вино, изысканные сладости и восточные курения. Пожалуйста, явись и прими их.Позволь мне насладиться твоим волшебством. Вдохнови меня, моя муза! Только с тобой я по-настоящему счастлив. Творчество - моё истинное призвание.Муза моя, знаю, ты меня слышишь. Ты уже близко. Я чувствую твоё ледяное дыхание.Ты возьмёшь меня за руку, и мы будем гулять за гранью реальности. Ты покажешь мне много чудес и проводишь обратно. Для того, чтобы я вновь мог воспевать тебя!И я буду творить твою магию своими произведениями искусства. И вновь буду ждать твоего прихода.Я так люблю тебя, моя магическая муза!И не все знают, что ты - сама Смерть.

Ключевые слова: Воспевание вдохновение поэт муза смерть авторская история

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