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Творческие истории

Предвкушающий вдохновение (полная версия)

Предвкушающий вдохновение (полная версия)


Я так жду тебя!
Время медленно ползёт скользким слизнем по граням подсознания, заставляя содрогаться от омерзения... Я страдаю от убийственной тоски и жду избавления.
Когда же ты придёшь?

Ты не принесёшь покоя. Ты подаришь мне вдохновение. Мириады звёзд вспыхнут в сердце и зажгут мой разум!
Я услышу множество красивейших мелодий, и они все сольются в единую гармонию Вечности... Такие яркие и чарующие образы полетят! Я буду их ловить сетями своих нервов, как бабочек, играющих с Судьбой. Я облеку мои потаённые мысли в слова, восхищающие своей красотой и изяществом. Я так желаю воплотить свои мечты в реальность...

Жестокая, приди же! Я приготовил тебе подношения: моя кровь и великолепное вино, изысканные сладости и восточные курения. Пожалуйста, явись и прими их.
Позволь мне насладиться твоим волшебством. Вдохнови меня, моя муза! Только с тобой я по-настоящему счастлив. Творчество - моё истинное призвание.
Муза моя, знаю, ты меня слышишь. Ты уже близко. Я чувствую твоё ледяное дыхание.
Ты возьмёшь меня за руку, и мы будем гулять за гранью реальности. Ты покажешь мне много чудес и проводишь обратно. Для того, чтобы я вновь мог воспевать тебя!
И я буду творить твою магию своими произведениями искусства. И вновь буду ждать твоего прихода.
Я так люблю тебя, моя магическая муза!
И не все знают, что ты - сама Смерть.

- Я слышу тебя, мой мальчик. Всегда. Я прихожу вдохновить тебя и не удивляюсь, что ты не боишься, а ждёшь моего прихода. Ты сам зовёшь меня. Я провожу тебя зазеркальными коридорами в Безвременье. Мы будем гулять там и наслаждаться фантастическими картинами, сотканными из порывов чувств и фантазий! Прекрасная женщина - так ты видишь меня. Это мой истинный облик. Не многие способны так видеть. Ты талантлив в своём восприятии и многих искусствах, поэтому ты избран мной для общения. Ты немного наивен в своём бесстрашии. Однажды я уведу тебя навсегда. Но не в Безвременье. Ты будешь творить красоту в моём мире. Он многолик и прекрасен! Я всегда буду твоей музой. Многим этого не понять, но я полюбила тебя!
Никому и никогда не отдам. Я уже здесь, у тебя за спиной. Ты чувствуешь моё ледяное дыхание. Я пришла. Твоя Смерть.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24 by ЭвиллсПросмотров: 162Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Воспевание вдохновение поэт муза смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:27
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Очень сильно навевает моментом из "Мастер и Маргарита", когда Маргарита шептала Мастеру про тихий вечный дом, виноград и венецианское окно...
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#2 написал: Летяга
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Очень поэтично. Но я, старый скептик и зубоскал, задаюсь вопросом: если
я буду творить твою магию своими произведениями искусства.

как это будет выглядеть?
На ум приходят Ганибал Лектор и тот персонаж, которого он помогал ловить, Федя Крюгер. резня бензопилой и всё в таком же духе. Я совсем испорченная, да?
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#3 написал: Эвиллс
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