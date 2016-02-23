Предвкушающий вдохновение (полная версия)
Я так жду тебя!
Время медленно ползёт скользким слизнем по граням подсознания, заставляя содрогаться от омерзения... Я страдаю от убийственной тоски и жду избавления.
Когда же ты придёшь?
Ты не принесёшь покоя. Ты подаришь мне вдохновение. Мириады звёзд вспыхнут в сердце и зажгут мой разум!
Я услышу множество красивейших мелодий, и они все сольются в единую гармонию Вечности... Такие яркие и чарующие образы полетят! Я буду их ловить сетями своих нервов, как бабочек, играющих с Судьбой. Я облеку мои потаённые мысли в слова, восхищающие своей красотой и изяществом. Я так желаю воплотить свои мечты в реальность...
Жестокая, приди же! Я приготовил тебе подношения: моя кровь и великолепное вино, изысканные сладости и восточные курения. Пожалуйста, явись и прими их.
Позволь мне насладиться твоим волшебством. Вдохнови меня, моя муза! Только с тобой я по-настоящему счастлив. Творчество - моё истинное призвание.
Муза моя, знаю, ты меня слышишь. Ты уже близко. Я чувствую твоё ледяное дыхание.
Ты возьмёшь меня за руку, и мы будем гулять за гранью реальности. Ты покажешь мне много чудес и проводишь обратно. Для того, чтобы я вновь мог воспевать тебя!
И я буду творить твою магию своими произведениями искусства. И вновь буду ждать твоего прихода.
Я так люблю тебя, моя магическая муза!
И не все знают, что ты - сама Смерть.
- Я слышу тебя, мой мальчик. Всегда. Я прихожу вдохновить тебя и не удивляюсь, что ты не боишься, а ждёшь моего прихода. Ты сам зовёшь меня. Я провожу тебя зазеркальными коридорами в Безвременье. Мы будем гулять там и наслаждаться фантастическими картинами, сотканными из порывов чувств и фантазий! Прекрасная женщина - так ты видишь меня. Это мой истинный облик. Не многие способны так видеть. Ты талантлив в своём восприятии и многих искусствах, поэтому ты избран мной для общения. Ты немного наивен в своём бесстрашии. Однажды я уведу тебя навсегда. Но не в Безвременье. Ты будешь творить красоту в моём мире. Он многолик и прекрасен! Я всегда буду твоей музой. Многим этого не понять, но я полюбила тебя!
Никому и никогда не отдам. Я уже здесь, у тебя за спиной. Ты чувствуешь моё ледяное дыхание. Я пришла. Твоя Смерть.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24 by ЭвиллсПросмотров: 162Комментарии: 3
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