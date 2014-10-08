Заложный

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:12 by

Эту квартиру я купил месяц назад по весьма выгодной цене, двушка по цене однокомнатной. Риелтор объяснила данный момент весьма просто - хозяйку, бабушку лет восьмидесяти, забирают к себе дети, а квартиру хотят поскорее продать, вот и делают хорошую скидку. Да и к тому же ремонт в квартире был ровесницей самой бабули, нет, грязно тут не было, очень даже мило и уютно, но уж очень всё было древнее.Итак, сделка состоялась, и я стал счастливым обладателем небольшой двушки. За две недели я сделал косметический ремонт в меру своих финансовых возможностей и переехал, наконец, в своё новое жилище. До этого лет семь скитался я по съёмным хатам и оттого во стократ приятнее было развалиться, наконец, на диване в своей личной квартире. Всё, что мне удалось накопить за эти семь лет, я вложил в жилье и ремонт и теперь остался без средств, но это было не страшно, ведь я работал, и деньги были лишь вопросом времени.Итак, потекли дни на территории, где я был хозяином. Работаю я на скорой и поэтому смены мои меняются - день, ночь, бывает и сутки, если кто-то из коллег уходит в отпуск или на больничный. Поэтому так получалось, что по ночам я, если и бывал дома, то отсыпался без задних ног, совершенно не обращая внимания ни на какие внешние раздражители: музыку, голоса соседей, шаги, чьи-то ссоры и сигналы машин за окном.Пока однажды не случилось это.В тот вечер я был дома, мне выпало счастье целых трёх выходных подряд, поскольку напарник "вернул" мне должок, суточное дежурство. В первые сутки я выспался как сурок. А на вторую ночь решил устроить себе киносеанс с просмотром старого доброго фильма советской эпохи. Заказал себе пиццу и устроился поудобнее в кресле.Примерно в одиннадцать часов ночи я увидел, что на стене появилась какая-то тень. Размером около метра в высоту, с нечёткими неясными очертаниями, она повисла на стене, противоположной от окна, чёрным густым пятном. Я просто заметил её краем глаза, не придав никакого значения. Ну тень и тень. Мало ли. Машина мимо проехала или ещё что. Я продолжил смотреть фильм. Но через несколько минут боковым зрением я уловил какое-то движение в комнате.Я встал, прошёлся по залу, а затем и по всей квартире. Естественно, никого кроме меня тут не было. Я уже направился к своему креслу, как прямо мне под ноги бросился мой кот Кузька, рыжий толстый котяра, которого обычно не сдвинешь с места, а тут на тебе, такая прыть. От неожиданности я замер на месте, а кот, расфуфырившись, как шар, подняв хвост трубой и выгнув спину, грозно зашипел, глядя в зал. Но там никого не было!Я, конечно, не робкого десятка, десять лет работы на скорой - занятие не слабонервных, однако тут и я задумался, внутри нарастало волнение и смутное предчувствие чего-то нехорошего.Осторожно заглянув в комнату, я убедился, что там по-прежнему всё на своих местах, и нет ничего необычного. Но витало в воздухе нечто такое, что трудно объяснить словами, некое ощущение чьего-то присутствия.-Так, - сказал я сам себе, - ну всё, доработался. Пожалуй, лучше лечь спать.Я выключил телевизор и устроился поудобнее на диване в зале, спальня моя была пока абсолютно пуста, до её обстановки руки ещё не дошли.Кузька вроде тоже успокоился, сел в моих ногах, уставившись на стену. Я проследил за его взглядом. Может муха там какая залетела или ещё кто? И тут я снова увидел её - тень. Теперь она переместилась чуть дальше в угол и слегка покачивалась.- Да что за ерунда? - подумал я и начал размышлять. - Деревьев за окном нет. Машин на дороге не видно, изредка проедет какой-нибудь припозднившийся водила, да и всё, район тут спальный, сильного движения и днём-то нет. Моя мебель не может отбрасывать такую тень. Да у меня и из мебели-то шкаф, диван да пара кресел. Причём шкаф стоит в прихожей. Что может отбрасывать такую тень?Так и не додумавшись до чего-то определённого, я начал засыпать. И только я провалился в неглубокий и поверхностный сон, как почувствовал, что на моей груди лежит или сидит что-то тяжёлое, давящее так сильно, что мне тяжело дышать. Я открыл глаза и то, что я увидел, никак не поддавалось логике. На моей груди сидело мохнатое существо, всё покрытое короткой чёрной шерстью. Руки его были короткими, с длинными тонкими пальцами с когтями. Этими пальцами существо ощупывало моё лицо, внимательно глядя мне в глаза. Но самое страшное было не в этом, а вот в чём - у существа было человеческое лицо... Это было лицо младенца, с чёрными, как смола, глазами.Увидев, что я проснулся, существо скривило свой рот в злобной ухмылке и захихикало, а я заорал во всё горло и вскочил с кровати, отбросив от себя жуткую сущность. Мне это удалось и я, выскочил в прихожую, а затем и в подъезд. Захлопнув за собой дверь, я стоял, тяжело дыша, и приходя в себя.Внезапно отворилась соседская дверь, и на площадку вышел дядя Миша, мужичок лет пятидесяти с чем-то, которому я пару раз делал уколы на дому.- Ты чего? - спросил он меня. - Это ты орал, Санёк?Я молча кивнул в ответ, не в силах что-то произнести. Перед моими глазами всё ещё стояла мерзкая ухмылка той твари.Дядя Миша махнул мне рукой, пригласив к себе. Через несколько минут мы уже сидели на кухне, а на плите шумел чайник.- Простите, что разбудил вас своими воплями, - извинился я, придя в себя.- Ерунда, - ответил дядя Миша. - Я ведь один живу, сам знаешь, могу и до утра просидеть с книгой. Вон их у меня сколько.Библиотека у него и вправду была знатная, несколько шкафов с книгами сверху донизу. Признаться, до него я вообще ни у кого не видел такого количества книг дома, хотя и сам заядлый любитель почитать что-то стоящее. Собственно, на этой почве мы с дядей Мишей и сошлись.- Ну а чего случилось-то у тебя? Кошмар приснился? - поинтересовался сосед, разливая по чашкам горячий чай.- А? А, ну да, ну да, кошмар, - рассеянно покивал я, боясь рассказать то, что я увидел на самом деле, ведь это бы означало, что в медицине я теперь могу пребывать лишь в качестве пациента, да и то не в самой приятной её отрасли.- Ну ладно, коли так, - сказал дядя Миша, шумно отхлёбывая чай. - А то я уж было подумал, что этот приходил снова.Я насторожился.- Какой ещё - этот? - осторожно спросил я.- Да заложный. Давно уж его тут не видали. Думали, пропал вовсе.- Дядь Миш, расскажи, что это за неведомая зверушка? - попросил я.Дядя Миша внимательно посмотрел на меня, а после начал рассказ.- В квартире-то этой, которую ты купил, Пантелеевна жила.- Ну, знаю, - ответил я.- Знаешь, да не всё, - буркнул дядя Миша. - Ты дальше слушай. Пантелеевна эта занималась разными делами нехорошими, ну там приворожить, отворожить, порчу навести, на картах погадать и всё такое, в общем, сам понимаешь, наверное, что не от Бога это всё. На шее-то, гляжу, крестик у тебя, крещёный значит, должен понимать, что к чему.Я кивнул.- Так вот, - продолжил сосед. - Поначалу-то она ничего не умела, так, названье одно, шарлатанка она была, прямо сказать, дурила людЯм головы. Раз соврёт, другой, ну и потихоньку люди-то кумекать стали, что она врёт им. Ходить к ней перестали. А тут времена грянули как раз тяжёлые, перестроечные, денег нет, жрать нечего, заводы закрываются, всё рушится. Люди тогда как с ума посходили от горя, кто во что ударился.И у Пантелевны тогда муж попал тоже под сокращение, ну и, помыкавшись туда-сюда, от безысходности или ещё от чего взял да и... В общем, нашла она его на люстре, уже остыл. А она тогда только-только третьим ребёнком забеременела, даже мужу ещё сказать не успела, не знала, говорит, как подступиться. Этих-то двоих кормить нечем, а тут ещё вот, третий. А теперь и мужа нет. Что делать? Как быть? Решила она от ребенка избавиться, да что-то там не заладилось, уж не знаю что, я в бабских делах не смыслю, ну и не сделали ей эту процедуру, а там и сроки прошли. Но в итоге всё равно ребёнок этот умер у неё. Сразу, как родился. Мы и не ведали что и от чего. А после и узнали страшную правду.Я откуда знаю-то всё, Пантелевна раз с женой моей покойной разговорилась, и понесло её, разоткровенничалась, сроду ни с кем ни слова, а тут. Заявилась к нам, вроде как просто по-соседски, одно-другое, и тут она всё и выложила, то ли душу ей облегчить захотелось, то ли уже не могла терпеть больше, как заложный к ней ходит, но вот, что она моей супружнице поведала. Когда Пантелевна беременная была, помыкалась она тоже, работы нет, и решила она вновь начать людей принимать, гадать да ворожить. Авось прокатит.И вот однажды один обманутый клиент её чуть и не пришил, нагадала она ему там чего-то эдакого, а оно и не сбылось, естественно. Еле удалось ей выпутаться из той истории. И вот тогда, в сердцах и слезах, она возьми да и скажи:- Да хоть бы душу чёрту продала, лишь бы мне кто-то помог!И тут, как в сказке, чёрт к ней и явился. Она, говорит, чуть не родила там же с испугу-то. А тот ей и говорит, мол, душу значит продать готова? Та кивает. Рассмеялся лукавый, да и говорит:- Твоя душа мне без надобности, ты и так уже нам служишь, а вот за эту готов я с тобой поторговаться, - и на живот её показывает.Пантелевна недолго думала.- Всё равно ребёнок этот мне не нужен, - решила, да и согласилась.- Ну так по рукам, значит, - заржал чёрт, и добавил. - Будешь ты теперь гадать, как никто не умеет в этом городе, люди к тебе вереницей пойдут, от заказов отбоя не будет, деньги рекой потекут. А вот младенец твой умрёт, как только родится. И не вздумай его самовольно покрестить, помни, что ты его нам обещала!Сказал так и исчез.Ну а дальше всё и было, как он ей сказал, открылся у неё дар, клиенты потянулись. Чего она только тут не творила. А как день родов наступил, родила она в больнице, да ребенок и часу не прОжил, всё, как и чёрт ей сказал.Время потекло. А спустя некоторое время и начал он к ней являться.- Кто - он? - снова задал я тот же вопрос.- Да младенец тот. Только не человеком он уже был, а одним из этих... С копытами которые. Сам весь мохнатый, пальцы длинные, когти, на ногах копыта, а лицо человечье.Меня передёрнуло. Дядя Миша заметил это и замолчал. А после и спросил:- Так ты тоже его видел?- Видел, - ответил я.- Ясно, - сказал дядя Миша.Мы молча пили чай, а спустя некоторое время дядя Миша продолжил рассказ.- Стал заложный младенец являться ей. Сначала в виде тени необычной, которая сама по себе двигалась, на стенах появлялся, а после и сам начал показываться. Поначалу ночью только, а после и днём.В квартире невозможно жить стало, сильно шумел заложный, посуду бил, спящих душил, всех клиентов распугал. Он ведь и при них уже стал приходить. До того дошло, что на Пантелевну стал он нападать так, что та сплошь в синяках и укусах ходила. Я сам лично видел её руки. До самого плеча синие. А ещё говорил он ей, что это цветочки ещё, а вот, когда она помрёт, тогда он до неё доберётся и за всё она ответит, что продала его дьяволу.Ну и купила себе Пантелевна новую квартиру, и съехала отсюда, в надежде, что отстанет он от неё. А эту квартиру сдавать начала, да только долго тут никто не заживался, месяц проживут тихо, а после и начинается у них... Это тебе она сказала, что к детям уезжает, а на самом деле она уж лет пятнадцать тут не живёт. Да заложный-то этот за ней по пятам ходит, не спас её переезд. Разве ж от такого греха скроешься? Такое сотворила. Душу дитя родного продала.Говорят, что и на новом месте несладко ей было. Так она и бросила своё дело, ворожбу да привороты. Только в грязи этой была она уже по самую шею, так что не отмоешься. Смерти она до ужаса боится. Да только от неё ещё никто не уходил, а годы у Пантелевны уже приличные, скоро придётся ответ держать за свои дела. Так то. А заложный в этой квартире нет-нет, да и появится. Давно вот его не было, мы уж тут думали, что всё, а, вишь, опять пришёл.- И что делать-то, дядь Миш? Продавать только квартиру эту.- Не торопись, - ответил дядя Миша. - Ты вот что, поживи пока у меня, я ведь всё равно один, где что надо у себя, сходишь возьмёшь. Да и мне хорошо, укол где поставишь, когда давление подскочит. Так что у меня тоже своя корысть.Дядя Миша рассмеялся.- А там видно будет, что делать.Так я и поступил. Решиться на продажу долгожданного жилья решимости не хватало, но и испытать ещё раз встречу с тем существом, желания у меня не было. Прожил я у дяди Миши полгода, за это время свыкся даже, как родные стали мы с ним. Квартиру освятил за это время.А после новость до нас дошла - умерла Пантелевна неделю назад. Я перебрался к себе, первые ночи боялся, конечно, с опаской на всё смотрел. А потом понял, что ушёл заложный. Хочется верить, что после смерти матери душа несчастного младенца всё же ушла в рай...Автор - Елена Воздвиженская.

Ключевые слова: Квартира тень существо лицо младенца Заложный черт договор

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