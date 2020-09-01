Бессмертный

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 162 Комментарии: 0 +4 Вчера, 14:19 by

Я сидела на остановке. Последний автобус опаздывал. Рядом со мной присел пожилой мужчина.- Нам еще минут сорок ждать, если не больше, так что давай знакомиться. Меня зовут Александр Петрович. А тебя?- Людмила, - ответила ему.- Откуда путь держишь, милая?- С работы возвращаюсь... Отчет сдавала, накосячила немного, вот и пришлось переделывать. Так что задержалась...- В мои времена таких слов не было, - усмехнулся мужчина.- Ну, ошибок наделала, - объяснила ему. - А в какие такие «ваши времена»?- Начало XX века. Интересное было время, скажу тебе! А потом началась Первая мировая война, и все пошло прахом. Последний пароход в Стамбул ушел без вашего покорного слуги, мадемуазель...Пожилой мужчина вел себя довольно странно и говорил необычные вещи...«Старик, видать, не в своем уме. Ему что, больше ста лет, что ли?»- Намного больше... - ответил новый знакомый, словно прочитал мои мысли. - Кто с любовью к людям живет, может бессмертным стать. Никогда не думала об этом?«Ясно, Дункан Маклауд! Надеюсь, не буйный», - с опаской глянула на собеседника.- А он кто, это Дункан, как его там? - переспросил Александр Петрович.- Бессмертный горец. Герой кинофильма, - буркнула в ответ.«Наверное, я вслух уже разговариваю!» - подумала про себя.- Бессмертие мы заслуживаем своими хорошими делами, хоть в этой жизни, хоть в той. А вслух ты ничего не сказала, я просто мысли читать умею. Не веришь? Вот сейчас ты подумала о том, что я странный, правда? - он хитро улыбнулся.- Времени у нас еще много, расскажу тебе, милая, одну поучительную историю...Служили вместе двое мужчин: молодой офицер и уже старый солдат. Офицер считал солдата странным: тот все время молился, но не о себе, не о том, чтобы остаться живым, а о семье своей, о детках, о жене. Считал, что так получает бессмертие - если род его не угаснет. А потом этот солдат прикрыл своим телом юного офицера. Собственной жизнью рисковал, настигла его шальная пуля? И перед смертью сказал: «Я умираю... тебе свою жизнь отдам. А род мой теперь ты защищать будешь... Тем и заработаешь бессмертие».Юноша держал немолодого солдата за руку до тех пор, пока она не охладела. А потом так и случилось. Всю жизнь поручик заботился о семье солдата, ведь тот спас ему жизнь. Продолжает он это делать и после физической смерти...В этот момент подошел автобус. В салоне кроме нас, парня, спящего на заднем сидении, шофера и женщины-кондуктора никого не было. Но мужчина с остановки опять сел рядом со мной.Минут через пять водитель увидел голосовавших недалеко от местного кладбища двух мужчин. Подобрали и их. Честно говоря, новые пассажиры показались мне немного странными: одеты неопрятно, обувь и одежда запачканы землей, на лицах какие-то непонятные пятна. И от них шел неприятный затхлый запах.Буквально через секунду Александр Петрович вцепился мне в руку, ладонь его была ледяной.- Ничему не удивляйся. Просто подыграй мне, - шепнул он и внезапно начал причитать: - Ой, мы сумку на остановке забыли! Водитель, остановитесь! В сумке все документы! Мы вернуться должны! Голос старика стал каким-то бабьим, истеричным, глаза вылезали из орбит, лицо сморщилось, превратившись в жуткую маску.- Выходи из автобуса и ищи свою сумку. Ты, старик, уже просто достал! - рявкнул водитель, притормозил у обочины и открыл дверь.Старик силой выволок меня из салона. Я была уже вне себя.- Ты заметила на лице у пассажиров трупные пятна? Почувствовала вонь? Они не люди, а призраки-убийцы, мертвецы, восставшие из могил. Никто в автобусе не выживет. Я тебе жизнь спас. Я и есть тот самый поручик, а Петр - твой далекий предок. Ведь я обещал... защищать его род.- А другие пассажиры погибнут?- Да. Водитель сбил девочку и уехал. Кондуктор навела порчу на подругу из зависти. Парень - наркоман, убил мать из-за денег. Никого из них мне не жаль!...Я очнулась на остановке. Видимо, устала и задремала, пропустив свой автобус. Пришлось идти ночевать к подруге. А утром прочитала новости о том, что недалеко от кладбища автобус ударился о столб и перевернулся. Водитель, кондуктор и молодой парень - единственный пассажир - погибли...Автор - Людмила.

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