Морская нимфа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вариор Просмотров: 16 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:31 by

Моряк морскою нимфой болен был и частоОн бредил ней, а был моряк он пожилой,Всем говорил, влюбился он в нее когда-то,Она во всей красе всплыла однажды на поверхности морской.А ведь он с нею в день спасенияБурлящий закрутил любви роман,Когда его тогда корабль сел на мели,Ну, а команда села на стакан.- Мы всей командой пили водку,И тут явилась она мне."Твоя навеки я невеста", -Припоминаю, говорила она мне.Тогда ей крепко полюбился,Когда случайно за борт вдруг упал,Она спасла меня от смерти,Видать, я в душу ей запал.Время спустя она грустила, плача горько,Что не видать корабль тот,В котором милый ее плавал.От горя к песне ей не подобрать было печальных нот.- Ах, как тебя мне не хватает, -Из слов его о нимфе так он говорил.Душа ее так сильно разрывалась,Когда на дно ее любимый уходил.Так пожилой моряк хвалился,Он до сих пор все плавает в морях,А нимфа, славная невеста,В душе его развеялась на днях.Мораль:Мой друг, скажу тебе одно и ясно:Коль ты любовью болен в мыслях так,Она же миф и, может быть, напрасна,Хоть пьяный будь или дурак.

Ключевые слова: Нимфа любовь моряк авторский стих

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