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Стихи

Морская нимфа

Моряк морскою нимфой болен был и часто
Он бредил ней, а был моряк он пожилой,
Всем говорил, влюбился он в нее когда-то,
Она во всей красе всплыла однажды на поверхности морской.

А ведь он с нею в день спасения
Бурлящий закрутил любви роман,
Когда его тогда корабль сел на мели,
Ну, а команда села на стакан.

- Мы всей командой пили водку,
И тут явилась она мне.
"Твоя навеки я невеста", -
Припоминаю, говорила она мне.

Тогда ей крепко полюбился,
Когда случайно за борт вдруг упал,
Она спасла меня от смерти,
Видать, я в душу ей запал.

Время спустя она грустила, плача горько,
Что не видать корабль тот,
В котором милый ее плавал.
От горя к песне ей не подобрать было печальных нот.

- Ах, как тебя мне не хватает, -
Из слов его о нимфе так он говорил.
Душа ее так сильно разрывалась,
Когда на дно ее любимый уходил.

Так пожилой моряк хвалился,
Он до сих пор все плавает в морях,
А нимфа, славная невеста,
В душе его развеялась на днях.

Мораль:

Мой друг, скажу тебе одно и ясно:
Коль ты любовью болен в мыслях так,
Она же миф и, может быть, напрасна,
Хоть пьяный будь или дурак.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:31 by ВариорПросмотров: 16Комментарии: 1
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Ключевые слова: Нимфа любовь моряк авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:37
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