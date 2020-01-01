Ангельское терпение

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:37 by

- Ты серьёзно? – спросил старший преподаватель, поморщившись. - Мы, значит, зло? Тёмные силы?- Ну, судя по общественному мнению и древним рукописям, именно так, - смущённо ответил студент-новичок, - а разве нет?Преподаватель догадывался, что новенький понимает гораздо больше, чем показывает, поэтому решил строить из себя простоватого старика. Место такое, никому нельзя доверять: подомнут – не заметишь. Подобные вопросы в последнее время его раздражали, но терпению всегда можно было лишь позавидовать.Он усмехнулся и произнёс:- Мы – силы подневольные, что прикажут, то и делаем. Реально полагаешь, что наше руководство находится тут?- Конечно, мы – зеркальное отражение небес, а значит, если они – добро, мы – зло, они – свет, мы – тьма. Вечные враги!Против высшего начальства ничего говорить нельзя, старший это понимал, даже здесь у стен есть уши.«Неужели новенький меня провоцирует?» - разнервничавшись, но сохраняя спокойное выражение лица, подумал он.Накрутив на палец пышный ус, преподаватель ехидно улыбнулся, и не из таких передряг приходилось выкручиваться.После недолгих раздумий он продолжил:- Небеса руководят всем. Мы против них? Да ты ума лишился, что ли? Если бы они нам были врагами, как долго бы мы продержались? Ты когда-нибудь видел разъярённых боевых ангелов? Мне пришлось однажды...- Расскажите, - негромко, но с интонацией ребёнка, просящего оставить найденного щенка, заныли студенты.Преподаватель уже пожалел, что заикнулся об этом, но делать было нечего.- Это произошло очень давно, - начал он, - были стёрты с лица земли три города: Помпеи, Геркуланум и Стабии. Внезапно в Неаполитанском заливе, как его называют среди людей, стала горячей, местами даже закипела, вода, а все ручьи и колодцы на склонах Везувия пересохли. Жители поняли, что небеса на них гневаются и молили о пощаде. Думаете, неискренне? Только приказ был уже отдан. Сначала пепел, затем камнепад… Многие погибли от ударов сыпавшихся с неба камней и раскалённого до предела воздуха, которым не умели дышать (это вам не наши кочегары, им от этого только приятнее, созданы такими). Так что не от огненной лавы все там умерли. Когда появилась эта лава, все дома были уже разрушены в прах. Вулкан разбудили именно ангелы. Они лично добивали чудом уцелевших, не жалели никого, даже невинных младенцев. Я видел их безразличные к людским страданиям лица, можете не верить, но даже мне было страшно.Он хотел рассказать больше, но осёкся.- Это – сила! Уважаю. Что наши соблазнения или совращения пары-тройки душ против такого масштаба? Нам велят развратить – мы подчиняемся. Думаете, сами выбираем кого испытывать, или полагаете, нам под силу тягаться с тем, кто всё создал? Кто сможет сотворить только своим желанием, тот сумеет и уничтожить им же. Мы – необходимая структура небесных наказаний и развлечений, а люди с их короткими жизнями (никто не любит затянутых пьес) – театр.Кто знает определение слова "театр"?- Действие? – робко спросил один из учеников.- Зрелище! – поправил его преподаватель. – Тот, кто не может чувствовать сам, всегда развлекается, наблюдая за страданиями других.- Это вы про…, - ойкнув, спросил ученик с рыжим чубчиком.- Я об ангелах, - не дав ему договорить, чтобы тот ненароком не сболтнул лишнего, перебил наставник.- Но, у нас же есть демоны, разве они слабее? – поинтересовался бойкий студент с галёрки.- Серьёзно? Такой большой, а веришь в сказки про сражения ангелов и демонов?В аудитории засмеялись. Все знали, что эти истории придуманы для малышей.- К следующему уроку принесите контурные карты Ада, у вас через месяц практические занятия по ориентированию, - сменил тему преподаватель.Демонов создавали, как дополнительные карательные силы, которые использовали в грязных делишках, когда ангелы не хотели пачкать свои белоснежные наряды. Это он прекрасно знал, но такое понимание приходит с возрастом и опытом, поэтому рассказывать подробное юному поколению было рановато, да и не принято говорить о таком вслух.- На сегодня всё. Жду вас завтра с картами, заметьте, не с игральными, как некоторые принесли в прошлый раз, а контурными!В аудитории, после этого его замечания, все снова развеселились, а старший преподаватель под шумок незаметно исчез.Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Преподаватель темные силы ангелы демоны студенты

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