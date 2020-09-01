Тот, кто приходит из сновидений

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:21

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 89 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:21 by

Было это в моём далёком детстве. Сейчас мне 28, но то, что со мной случилось в периоде от 11 до 14 лет, я запомнила на всю жизнь и на данный момент даже боюсь заикнуться вживую людям об этом. Страх поглощает меня даже сейчас, когда печатаю это.Задавались ли вы вопросом, насколько могут быть реальны наши сновидения? Могут ли они отразиться на нашей жизни так, что засыпать станет в тягость, и вы будете молить лишь одного Бога о том, чтобы ОН не пришел к вам, когда ваше сознание захватит мир морфея.Думаю, каждому из нас ввиду каких-то переживаний и негативных эмоций, снились жуткие и будоражащие сознание сны, из-за которых вы подскакивали в самый разгар темной и мертвецки тихой ночи, в холодном поту.Кому-то даже довелось испытать сонный паралич. Кто-то видит вещие сны, даже не замечая, что они воплощаются в жизнь. Так вот, мне доводилось испытывать это все, и только лишь вещие сны. Но того, кто без приглашения ко мне в них приходил, я боюсь до сих пор.В первый раз он пришел ко мне в 11 лет. Даже сейчас помню, что это была зима. Крепчали морозы, и я, лежа в своей комнате под двумя шерстяными одеялами, слушала убаюкивающее тиканье настенных часов. Не надо было тогда и до ста считать. Сон быстро укутал мое сознание в свой крепкий кокон.Прошел, наверное, час, второй, третий… И я начинала видеть, как его сейчас называют, осознанный сон. Я все ощущала так же, как и в реальном мире. Но что-то было все равно не так. Я не могла управлять «сценарием» сна, как-то изменить его.Сперва я оказалась в своей комнате. Там также была ночь, около 11 часов, но чернее, чем в нашем мире. Страха не было. Поначалу.Дальше события начали разворачиваться тревожнее. Мои родственники, а именно те, кто жил со мной тогда в одной трехкомнатной квартире, начали взволнованно бегать по квартире, пряча (только потом поняла, что укладывая спать) самых беспомощных и маленьких. Точнее, мою бабушку, деда, меня и сестру. А прятали потому, что каждый знал, что ровно в полночь придет ОН. Тот, кто пожирает медленно и причмокивая того, кто не заснул или не спрятался до полуночи.Успели уложить всех. Всех, кроме моей сестры. Она от страха не смогла сомкнуть глаз, и я чувствовала, как это НЕЧТО сперва глумилось над нами всеми и над ней, а потом без лишних звуков убило ее, свернув шею. Этот зверь убил ее в моем сновидении, а я все видела и ощущала, будто бы в настоящем мире. Боже, как же я тогда хотела проснуться! Но он не давал. Это бесформенное и огромное существо, что перемещалось между этими мирами, наслаждалось моим страхом. Когда светало во сне, он пообещал вернуться.Проснулась я лишь рано утром, когда пришлось собираться в школу. Весь день я вспоминала ночной кошмар. Нет, не кошмар, а дикий ужас, который я начала забывать до того момента, пока не проснулась в одной комнате с бездыханным телом сестры. Прошло полгода с тех пор, когда он приходил ко мне. Ей тогда было только 15 или 16 лет. Врачи констатировали остановку сердца во сне, и причин для этого не было, никто тогда не мог понять, почему так произошло, зато я знала, кто забрал ее.Прошел год. Я перешла в 6 класс, и боль со страхом начали меня понемногу отпускать. Родители с бабулей и дедом после похорон оклемались, и все шло своим чередом. До второй роковой ночи.В этот раз была осень. Октябрь или ноябрь, сейчас уже не вспомню точно. На улице, как и в первый раз, было холодно, промозгло, наверное, даже шел дождик. Все, чего я хотела – поскорее заснуть. Боже, храни Господь всех тех, кому в жизни довелось испытать повторно встречу с потусторонними силами.Он явился. Он пообещал вернуться и обещание сдержал. Вы не поверите, но сценарий повторился. Уже без сестры, и я поняла, что вслед за сестрой мог уйти каждый из нас. Я не верила в это все равно до конца, но боялась шелохнуться.Наступила полночь. У деда была астма в реальности, и это было во сне, и он, естественно, под влиянием этой стрессовой ситуации стал задыхаться. А ОН, снова злорадствуя, уже двигался навстречу своей добыче.Не стану описывать то, что было дальше. Скажу только то, что после этого я начала плохо спать. Я каждую ночь боялась сомкнуть глаза. Мои оценки в школе стали хуже, отношения с родителями портились.Второй переломный момент настал снова спустя полгода. Дедушка умер во сне. Задохнулся, не успел помочь сам себе, а бабушка просто не услышала, что что-то не так. Смерть к нему пришла внезапно. Его нашли с утра с гримасой ужаса на лице и без признаков жизни.С того момента все пошло кувырком. Развод родителей, суд, дележка ребенка и имущества. Я осталась с мамой. Год проходил медленно, с каждым днем я стала чувствовать, что мне все хуже и хуже. Меня мать таскала по больницам, и все врачи просто разводили руками. Все анализы были в пределах нормы, а я чахла на глазах. Но я осознавала, что скоро ОН явится, забирая мои силы, и уже не боялась. Я приняла тот факт, что в этом мире есть что-то, что господствует над нами и нашими жизнями. Тот, кто питается нашими страхами и верой в этих существ.Третий, последний раз, он пришел весной. Снова я просыпаюсь в квартире, но в ней находилась только я и мама. Вдвоем было сложнее и именно поэтому ему было легче забрать себе кого-то из нас. И он сделал свой выбор. Мама. Она не успела заснуть сама, и он ее не убил, нет, он исчез вместе с ней, напоследок все также пообещав вернуться.Очнулась я ночью и бежала со слезами на глазах в комнату родителя. Спокойно выдохнув, ибо увидела ее в постели, заснула вместе с ней. Но потом, черт возьми, я вспомнила, что мама работала в этот день в ночь и, уходя из дома, заперла меня. Дальше была лишь пустота. Я проснулась и отключилась перед тем, как кто-то начал вставать с кровати.Днем меня навестила бабушка. Долго расспрашивала, что случилось, где моя мать. Дальше шли долгие разборки с милицией, расспрашивали всех тех, кто ее видел в последний раз. Дело забросили спустя год, потому что результатов поиска не было. Все опустили руки и я переехала жить к папе с бабушкой.Мне только исполнилось 14 лет. И всю свою жизнь я пью снотворные, успокоительные, посетила уже множество психологов и психиатров, но мне это не помогло. Я до сих пор сплю всего по 2-3 часа в день, у меня сильный недовес и я сама стала похожа за эти года на скелет, на этих потусторонних существ. Я жду и буду ждать его прихода и надеюсь на то, что он меня заберет. Я уже не могу так жить. Мне предначертано заснуть и не проснуться, это я знаю точно. ОН это знает.Автор - Полли.

Ключевые слова: Детство страх сновидения. сестра похороны дедушка существо

Другие, подобные истории: