Половина

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 43 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:53 by

Осень. Тускнеют краски леса, осыпается листва, закрывая собой пожухлую траву. Грибов с каждым днём меньше и меньше, но ещё можно найти пяток боровиков, сыроежек или другой какой съедобный экземпляр.Этим пасмурным днём Павел бродил по зарослям да полянам порядка двух часов, набрав грибов, еле покрывших только дно корзины. Не густо. Раньше за это время он собирал полную корзинку и еще пару целлофановых сумок. Оставалось проверить последнее грибное место возле небольшого овражка и можно возвращаться домой, толку сегодня мало.Ещё издали он приметил что-то светло-серое, растянувшееся в поникшей траве. Подойдя ближе, он увидел скелет, точнее его нижнюю часть. Длинные пальцы, узкий, вытянутый таз, четыре, похожих на берцовые, кости. Скелет лежал ровненько, будто ожидая изучения.Павел поставил корзину, присел на корточки рядом с находкой, пошевелил кости подобранной веткой.«Странно, - подумал он, - в том году этого добра тут не было».Он бродил по грибным местам до поздней осени, выгребая все запасы из природной кладовой. Тут Павел бывал чуть ли не каждый день и точно помнил, что никаких костей на пути не попадалось. Он внимательно всмотрелся в скелет, с облегчением узнав в нем собачий, возможно, большой овчарки, добермана или даже алабая.Слава богу не человеческий, а то б, наверное, как законопослушному гражданину, пришлось вызывать «мусоров» в «мусоровозе» и давать кучу показаний, которые точно не повлияют на ход расследования, пополнив коллекцию «висяков» местного ОВД. А с другой стороны, можно было «забить» на это, предоставив костям дальше белеть в лесу.Но, где вторая половина собаки, и почему кости лежат так ровно? Что тут, на хрен, случилось? Павел решил пойти вперед, в ту сторону, куда указывал таз бедного животного. Метров через пятьдесят он наткнулся на вторую половину скелета. Вот лопатки, вот ровно лежащие кости передних лап, вот череп, вскрытый, словно консервная банка тупой открывалкой. Рваные края отверстия, зиявшего в черепной коробке, наводили на мысль о каком-то кривом приспособлении, возможно крюке, пущенном в ход во время извлечения содержимого. Павел огляделся, никаких признаков позвоночника. Неужели какому-то извращенцу понадобился весь мозг от спинного, до головного?Складывалось впечатление, что некто гнался за собакой, а догнав располовинил животное, которое в состоянии крайнего ужаса смогло пробежать еще несколько десятков метров на передних лапах и лишь потом умереть жуткой смертью. Интересно, откуда бежала собака?Павел вернулся к нижней части скелета, пойдя от него в сторону начала предполагаемой погони, в ту часть леса, в которую он практически не ходил из-за отсутствия там грибов. Человеческое любопытство толкало его на исследование непонятного происшествия, хотя проснувшийся инстинкт самосохранения настойчиво рекомендовал вернуться домой.Примерно через полчаса хода он наткнулся еще на один скелет собаки, умерщвлённой подобным способом. Дальше стали попадаться скелеты более мелких животных: зайцев, одичавших кошек, лисиц и прочих обитателей леса. Больше всего Павел не хотел наткнуть на скелет человека, но это, по закону подлости, всё же произошло.Остатки истлевшей одежды указывали на грибника, хотя это мог быть кто угодно, от походника, до бомжа. С ним сделали то же самое, что с животными, вскрыли череп, прихватив с собой позвоночник.Неприятный холодок пробежал по спине Павла, но, не смотря на накатывающую панику, он прошёл еще некоторое расстояние вперед, до похожей на воронку от авиабомбы низину. Там он замер, уткнувшись в большую нору, обложенную сухими ветками вокруг входа, это вызывало сходство с ненормально огромным глубоким гнездом. Вся земля у норы была усеяна слоем вскрытых черепов всех видов и размеров и ковром их костей позвоночников.Крайне осторожно, стараясь не дышать, а тем более не хрустеть рассыпанными под ногами костями, Павел подкрался к норе. Дрожа всем телом, обливаясь холодным липким потом, заглянул внутрь, в кромешную тьму. Густая облачность, не пропускавшая лучи светила, практически превратившая день в сумерки, не давала разглядеть, что там находится.Дрожащими руками Павел достал телефон, включил на нём фонарик, посветив внутрь логова. Далеко внизу ворочалась чья-то тощая спина с сильно выступающим хребтом, ребрами и лопатками, покрытая бледной сморщенной кожей, с серыми пигментными пятнам. Существо, чавкая, обедало, не обращая внимания на человека.- Уффф, - довольно произнесло оно, обернувшись на свет фонарика.Увидев глубоко посаженные маленькие мутные глаза, сверкнувшие зеленоватым отражением, окровавленную пасть и крюкообразные конечности, Павел бросился бежать, уронив в нору телефон с корзиной.Он бежал так, как никогда не бегал прежде. Ветер шумел в ушах, повторяя одни и те же слова: жить, жить, хочу жить! Затопленные низины хлюпали под подошвой сапог: беги, беги быстрее, спасайся! Деревья шуршали сыпавшейся с крон листвой: только не я, только не со мной, только не меня!Наконец, задыхаясь от бега, изрезав в кровь лицо и руки ветвями, изорвав в клочья одежду и потеряв один сапог, он выбежал к родному городку.Добравшись до квартиры, он быстро переоделся, привёл себя в порядок насколько смог, благо, жена была у подруги и не видела его состояния. Когда она вернулась, Павел объяснил царапины падением в овраг.Глубокой бессонной ночью, уставившись в потолок, под сопение спящей жены, он вновь и вновь прокручивал события сегодняшнего дня. Что это было? Кто это? Откуда оно взялось? Эти вопросы не давали покоя. Сообщение, пришедшее на телефон жены, заставило вздрогнуть.«Три ночи, - подумал Павел, - кто там еще переписывается?»Он взял телефон, посмотрел пришедшее послание и чуть не заорал на всю округу от поразившего его ужаса. Это было фото его улицы с домом и подъездом, в котором он жил. На фоне этого крупным планом виднелся покатый лоб, острые надбровные дуги и глубоко посаженные мутные глаза.2020.

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