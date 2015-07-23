В лесу у дороги

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 115 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 04:22 by

Всё началось после сильных лесных пожаров, случившихся в соседнем регионе, а точнее, после окончания спасительных ливней, положивших конец огненному ужасу. Тогда леса горели так страшно, что казалось сам ад выполз на многострадальную Землю, дабы пожрать всех не взирая на грехи или их отсутствие. Слава богу, нашу область не затронуло, только лишь заволокло едким дымом торфяников. Много животных бежало в другие леса, много погибло от огня и попадавшихся на пути трясин. Они бежали без оглядки, без сна и отдыха, а вместе с ними бежало нечто ещё. Нечто неизвестное, что выгнало с обжитых мест огненное безумие.Наконец грянули проливные дожди с яркими молниями и несмолкаемой канонадой грома. Тут все и началось….Ранним утром, когда туман еще держался вдоль густых, мокрых от ливня, зарослей леса, на дороге, проходящей через него, был обнаружен лежащий на боку мотоцикл, седок будто канул в воду. Его поиски ни к чему не привели.Днём позже нашли пустой легковой автомобиль с раскрытыми настежь дверями. Прибывший патруль установил, что в нём ехали муж с женой. Они направлялись в город и должны были прибыть на место с наступлением темноты, но по какой-то причине так и не добрались.Следы их обуви, отпечатавшиеся во влажном грунте, тянулись в сторону леса. Поиски ничего не дали, удалось обнаружить только туфлю женщины. Собаки, поначалу взявшие след, внезапно стали рваться обратно к дороге, не обращая внимания на грозные окрики кинологов.Примерно через неделю, не увенчавшиеся успехом поиски свернули. А через пару дней, несколькими километрами дальше их места пропажи, нашли ещё одну пустующую машину. По-видимому, ехавший ночью водитель остановился по малой нужде, больше его никто не видел. Поиски опять ничего не дали.Следующей жертвой неизвестности стал экипаж ДПС, вёзший в отделение в дупель пьяного водителя грузовика, час назад вихлявшего по дороге от обочины до обочины. Водитель ничего не видел, так как проспал весь путь, однако он смог вспомнить, то ли странный сон, то ли видение, но возможно, он всё же проснулся на мгновение.Водитель рассказал, как ДПСники уставились в сторону потемневшего леса, будто разглядывая там что-то, патрульная машина внезапно остановилась. Они вышли наружу, забыв закрыть двери и, словно лунатики, двинулись к густо заросшей кустарником опушке. В зарослях колыхнулось что-то большое и темное, засопело, раздвигая ветви перед идущими к нему людьми, а когда те скрылись из виду, довольно закряхтело. И снова поиски не дали результатов.Местное население стало опасаться ездить по проклятой дороге даже в солнечный день, не то, чтобы вечером или ночью. Стали появляться устойчивые слухи о нечто, скрывающемся в густой лесной чаще. Кто-то даже видел смутные тени в сумерках или перед рассветом, но что это именно было, не мог рассказать.Через неделю пропала женщина с ребёнком, мальчиком 5 лет. Их колымагу нашли на обочине со спущенным колесом, вокруг были разбросаны инструменты и домкрат, видно, она пыталась поставить запаску.На этот раз поиски закончились положительно. Насмерть перепуганного мальчика удалось найти в большой дренажной трубе, проложенной под дорогой. Он никак не хотел вылезать наружу, лишь через три часа непрекращающихся уговоров протянул руку столпившимся поисковикам. Его тут же вытащили, укутали в одеяло, погрузили в прибывшую скорую, отправив в больницу.Он долго не шёл на контакт с психологами, молчал, уставившись в стол или сидел на полу в углу комнаты, уткнувшись лицом в колени. И только после прибытия спешно вернувшегося из командировки отца, начал говорить.Его сбивчивый рассказ поначалу отнесли к вымыслу перепуганного ребенка, но только по началу….Они с матерью выехали в гости довольно поздно, уже вечерело. Сначала мать хотела объехать опасную трассу, но время поджимало, и пришлось ехать по ней, так как этот путь был в разы короче объездного. Как назло на чёртовой дороге спустило колесо.Мать пыталась остановить проносящиеся мимо машины, чтоб кто-нибудь помог с заменой, но ни одна не остановилась. Быстро темнело, и они решили попробовать сами. Женщина достала инструменты с домкратом, но внезапно уставилась в сторону почерневшего леса.Там, в сгустившейся тьме, кто-то стоял. Она, будто загипнотизированная, схватила сына за руку, потащив в заросли. Поначалу мальчик шёл спокойно, только спрашивая мать, куда они направляются. Та молчала, уставившись в лес немигающим взглядом.Чем ближе они подходили, тем страшнее становилось ребёнку. Он попытался уговорить мать повернуть назад, когда увидел переминавшееся с ноги на ногу существо большого роста. Тогда он стал вырываться, но одурманенная мать держала его стальной хваткой.Они вошли в сырую, прохладную лесную тьму и там, в густых иссиня-чёрных сумерках он увидел плохо различимые черты существа, манившего мать взглядом тускло-зелёных глаз. Это было нечто среднее между человеком, животным и чем-то ещё, чем-то желеобразным, податливым, текучим. Пахнущее мхом существо с тихим шелестом обтекало деревья, как ручей обтекает попавшиеся на пути камни. Оно кружило вокруг жертв, то вставая на задние конечности, то передвигаясь на четвереньках, манило вглубь леса, указывало путь к неминуемому концу.Мальчик продолжал вырываться, но это не приносило освобождения. С макушек деревьев стали спускаться десятки похожих существ, они обступили жертв, разглядывая их, гипнотизируя взглядом, который почему-то не действовал на ребёнка.Мать остановилась, протянула свободную руку к одному из них, погрузив её до локтя в склизкое, ставшее полупрозрачным в месте прикосновения, тело.Плоть стала быстро растворяться, оголив мгновенно побелевшие кости, которые так же стали исчезать в теле тихого хищника. Мальчика пробил холодный пот, руки покрылись испариной. Он дернулся изо всех сил, ставшая скользкой кисть выскользнула из смертельного захвата. Бросился бежать к спасительной трассе, не разбирая дороги, грозившей выколоть глаза торчащими отовсюду сучьями.Людоеды попытались догнать беглеца, но двигались они очень медленно и плавно, уже через десяток метров безнадёжно отстав.Выбежав к дороге, мальчик не нашёл ничего лучше, как спрятаться в дренажной трубе. Твари медленно вышли из леса через несколько минут, покружили по местности и, не найдя жертвы, удалились доедать добычу. Позже ребенка нашли люди.***На следующий день хмурый, замкнувшийся в себе отец забрал сына, а неделей позже лес вспыхнул адским пламенем, пожиравшим всё на своём пути. Причина возгорания до сих пор неясна, но пожарники и МЧС сходятся во мнении, что это был поджог. Они бы и рады обвинить в этом отца мальчика, потерявшего любимого человека и, возможно, так отомстившего людоедам, но прямых доказательств этого нет, как и нет доказательств существования подобных хищников.2020.

Ключевые слова: Лес существа ребенок авторская история

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