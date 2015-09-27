Слышится стук копыт

Selengold Просмотров: 939 Комментарии: 10 -4 Вчера, 11:56 by

Есть в Самарской области поселок городского типа по "имени" Прибрежный (не изменено). Расположенный среди леса, ничем не приметный, затухающий. И есть в лесу этого поселка место, называемое "пентаграмма". Пять дорог, образующих звезду. Причем те, кто занимается ведовством знают, что пентаграмма эта правильна. То бишь один из лучей направлен на запад. Большая редкость среди перекрестков. Я и сама отношусь к людям, которые обращаются к чужеродным для земли силам. Но не о моей практике речь. Часто, приходя на то самое место, я приносила дары Енорею, демону леса, лешему... у него много имен, и никогда ничего плохого со мной не случалось, сколько бы долго я не находилась в чаще леса. Все началось с дня, когда наша компания решила провести обряд в лесу, дабы неверующие да убедились. Все прошло гладко, даже дождь не помешал обряду. Возвращались, как и полагается, в полном молчании до пересечения порога дома. И тут началась чертовщина. Сначала замыкающие потеряли нас из вида. То есть, идущие в паре метров, они просто перестали нас видеть. Потом из рук девушки выбило чем-то туфли и найти мы их не могли, но зато нас нашли замыкающие. А затем... я услышала явный стук копыт... не просто стук копыт "бам-бам-бам-бам" это был стук парных копыт. То есть, если бы человек нацепил тяжелые бутсы и ступал по твердому асфальту. Но дорога-то песчаная... я не обратила внимания, списав все на шаги тех, кто был со мной, на отдачу. Но, оказывается, как я узнала потом, слышала их не только я. Все кто там был слышали тяжелую поступь копыт, это невозможно на песке при разнобойном топоте ног. И потом еще ни раз другие люди натыкались на это явление. Кстати... в прошлом году умерла моя мама, которая как ни верь, а без грибов из леса никогда не являлась, оставляя при этом рюмочку "дедушке". После этого стук копыт прекратился. Мы пытались не раз снова услышать то, что слышали, многие годы. Бесполезно.

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