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Истории из жизни

Слышится стук копыт

Есть в Самарской области поселок городского типа по "имени" Прибрежный (не изменено). Расположенный среди леса, ничем не приметный, затухающий. И есть в лесу этого поселка место, называемое "пентаграмма". Пять дорог, образующих звезду. Причем те, кто занимается ведовством знают, что пентаграмма эта правильна. То бишь один из лучей направлен на запад. Большая редкость среди перекрестков. Я и сама отношусь к людям, которые обращаются к чужеродным для земли силам. Но не о моей практике речь. Часто, приходя на то самое место, я приносила дары Енорею, демону леса, лешему... у него много имен, и никогда ничего плохого со мной не случалось, сколько бы долго я не находилась в чаще леса. Все началось с дня, когда наша компания решила провести обряд в лесу, дабы неверующие да убедились. Все прошло гладко, даже дождь не помешал обряду. Возвращались, как и полагается, в полном молчании до пересечения порога дома. И тут началась чертовщина. Сначала замыкающие потеряли нас из вида. То есть, идущие в паре метров, они просто перестали нас видеть. Потом из рук девушки выбило чем-то туфли и найти мы их не могли, но зато нас нашли замыкающие. А затем... я услышала явный стук копыт... не просто стук копыт "бам-бам-бам-бам" это был стук парных копыт. То есть, если бы человек нацепил тяжелые бутсы и ступал по твердому асфальту. Но дорога-то песчаная... я не обратила внимания, списав все на шаги тех, кто был со мной, на отдачу. Но, оказывается, как я узнала потом, слышала их не только я. Все кто там был слышали тяжелую поступь копыт, это невозможно на песке при разнобойном топоте ног. И потом еще ни раз другие люди натыкались на это явление. Кстати... в прошлом году умерла моя мама, которая как ни верь, а без грибов из леса никогда не являлась, оставляя при этом рюмочку "дедушке". После этого стук копыт прекратился. Мы пытались не раз снова услышать то, что слышали, многие годы. Бесполезно.
Вчера, 11:56 by SelengoldПросмотров: 939Комментарии: 10
-4

Ключевые слова: Стук лес обряд демон авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Вчера, 14:12
+3
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Комментариев: 741
и никогда ничего плохого со мной не случалось, сколько бы долго я не находилась в чаще леса


До поры до времени. Молодежь развлекается, а родители все на себя берут. Отмаливайте Вашу мамочку
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:15
+2
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Комментариев: 5 414
Ммм. В чём связь?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Pmariam
Вчера, 15:21
+3
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Публикаций: 35
Комментариев: 3 389
даже не знаю как прокомментировать.... лучше не буду
только не поняла
После этого стук копыт прекратился
после чего этого?
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: SOWHAT
Вчера, 15:35
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 28
"живем в лесу, молимся пню"
Зарегистрирован: 15.10.2014
#5 написал: ZelD
Вчера, 15:42
+1
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 507
Какой Вы там обряд проводили? Явно не вызов матного гномика, что ж тогда удивляться что вокруг всякая чертовщина творилась? Хотя да, странно, раз вы с нечистью якшались, она вам вроде как помогать должна, а тут...
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#6 написал: DRUID
Вчера, 16:05
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (250|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 245
Завидую людЯм страдающим хернёй, во у кого времени вагон.


Про мамину кончину так странно упомянуто, промеждупрочим.

,, Кстати... в прошлом году умерла моя мама"


Чо вообще с людьми происходит
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: Jako tako
Вчера, 16:15
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Цитата: ZelD
Какой Вы там обряд проводили? Явно не вызов матного гномика, что ж тогда удивляться что вокруг всякая чертовщина творилась? Хотя да, странно, раз вы с нечистью якшались, она вам вроде как помогать должна, а тут...


Описали все, что у меня по этому поводу в голове.

Мне странно, что люди так спокойно рассказывают такие истории.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: AlphaOme
Вчера, 16:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 193
Ничего не понятно.
Если автор пишет о так называемых "чужеродных силах", то , похоже, он вообще "не в теме" и не различает, что "черное", что "белое", что доброе, что злое, что родное, а что чужеродное.
И сам тон повествования неуместно- игривый (ассоциативно вспомнилось : "А мы тут плюшками балуемся"...)
Минус не поставила, так как это самая первая публикация, возможно, очень еще молодого автора. Может быть,автор еще осознает, что вот так, походя, общаться с нечистью не стоит и в дальнейшем порадует, действительно, интересными публикациями.Пока без оценки.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#9 написал: Arhip
Вчера, 21:42
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Публикаций: 49
Комментариев: 1 051
Сумбурно как-то написано. Мало чего понял
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:19
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Публикаций: 1 867
Комментариев: 12 027
Все началось с дня, когда наша компания решила провести обряд в лесу, дабы неверующие да убедились. - и как, убедились??? Обряд на что? В чём убедились? История написана как то так, нехотя. Разве что заострено внимание на шаги, напоминающие цокот копыт, да на том, что как бы нечистая сила из рук девушки выбила чем-то туфли.)) Наверное дубиной или копытом.))) И про маму не раскрыта полностью ситуация, да и помянута самая близкая и родная душа, как то не по человечески. Я думаю, неправильным поминать маму словом Кстати... в прошлом году умерла моя мама. Во мне это вызвало неприятные эмоции. Автор, учитесь правильно излагать свои мысли. Оставлю историю без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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