Лес

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Frigate Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:18 by

Лес на опушке седой стоит,Бабка деда молоком поит,Выскочил заяц, нет атмосферы,Встал старец в полные размеры.Печальную славу носит дивный лес,То кто-то пропал, то кто-то исчезКто ночью в лес пробраться решится,Тому дают ягоды, еду и напиться.Сейчас идти в лес, запретили,А тех, кто ходил, много побили,Но смельчаки на рассвете,Стремятся покорить леса сети.Много лет люди в лесу умирали,О происходящем в лесу ничего не знали.И вот паренек в пять утраУнюхал в лесу пивка.Отряд солдат к нему идет,Слышат, паренек на помощь зовет,Паренька-то они сыскали,Но что с ним стало, не знали.Видно, что он поседел,Взгляд у него помутнел,Тут же на землю упал,Чеканит про какой-то обвал.Что с ним творится, никто не понимал,А паренек тут же на ноги встал,Вдруг голос из леса достается,А он к нему прется.Вскоре этот лес стал заброшен,Всякими преградами он был огорошен,Тайну леса не смогли разгадать,Странный голос начал спокойно дремать.

Ключевые слова: Лес голосок парень авторский стих

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