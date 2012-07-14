ЛесЛес на опушке седой стоит,
Бабка деда молоком поит,
Выскочил заяц, нет атмосферы,
Встал старец в полные размеры.
Печальную славу носит дивный лес,
То кто-то пропал, то кто-то исчез
Кто ночью в лес пробраться решится,
Тому дают ягоды, еду и напиться.
Сейчас идти в лес, запретили,
А тех, кто ходил, много побили,
Но смельчаки на рассвете,
Стремятся покорить леса сети.
Много лет люди в лесу умирали,
О происходящем в лесу ничего не знали.
И вот паренек в пять утра
Унюхал в лесу пивка.
Отряд солдат к нему идет,
Слышат, паренек на помощь зовет,
Паренька-то они сыскали,
Но что с ним стало, не знали.
Видно, что он поседел,
Взгляд у него помутнел,
Тут же на землю упал,
Чеканит про какой-то обвал.
Что с ним творится, никто не понимал,
А паренек тут же на ноги встал,
Вдруг голос из леса достается,
А он к нему прется.
Вскоре этот лес стал заброшен,
Всякими преградами он был огорошен,
Тайну леса не смогли разгадать,
Странный голос начал спокойно дремать.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:18 by FrigateПросмотров: 9Комментарии: 1
Ключевые слова: Лес голосок парень авторский стих