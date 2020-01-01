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Творческие истории

Назначенная встреча. Часть вторая

Пламя не спадало. Погано, погано. Насколько я знаю ифритов, они могут так поливать, пока не выдохнутся. Или пока не надоест. А вот насколько я знаю конкретно этого ифрита…
- И почему только я в такую фигню постоянно влипаю? – пробормотал себе под нос, вскинул руки над головой, направляя энергию. Придется немного сравнять шансы. Центральные не смогут не заметить такую погодную аномалию. А чтобы они наверняка среагировали, пришлось хлопнуть в ладони, стоя в той же неудобной позе.

В ответ на это одежда моих спутников окрасилась в белый, а от щита кругом разошлась звуковая волна, разметав окружавших. Устоял только Лестер, который был готов к подобной пакости с моей стороны.
- Не дать им… - успел заорать маг, но его почти сразу же нашли чем занять мои спутники.
Я рванул в сторону недовольного огненного, который с шипением выбирался из сугроба, причем шипел всей тушкой, снег таял почти мгновенно, а язычки пламени испаряли с его тела оставшуюся воду.

- Думаешь, все будет так просто, смотритель? – ифрит выпрямился, но по его виду становилось понятно, что купание в сугробе особого удовольствия ему не доставило. Что поделать? Мне тоже не слишком пришлось по душе проваливаться в овраг к компании мертвых наемников.
- Думаю, что тебе понравится, - ответствовал я и приблизился.
Нужно подобраться. Мне будет достаточно одного прикосновения. Проблема в том, что он об этом знает и, скорее всего, постарается этого не допустить. Плохо, плохо. Как-то отвратно все сегодня складывается. Стоило с утра заглянуть в гороскоп.
- Меру?
Нага понятливо метнулась в сторону, я – в другую. Долго мы играть так не сможем и хорошо бы, чтобы огненный всплеск достался мне, а не змее. Меня смогут вылечить. Меру успешно отвлекла ифрита, чтобы я успел подскочить к нему сзади и запечатлеть на огненной шкуре символ, прилично опалив при этом ладонь. Правда, вскоре это перестало быть моей основной проблемой. Почувствовавший прикосновение, Лазар резко развернулся, двинув кулаком, размером с приличный булыжник, в грудь, откинув в сугроб, случившийся в нескольких метрах позади. Дыхание перехватило. Помнится, когда-то меня лошадь лягнула. Лошадь лягалась слабее. Да и не обжигала копытами.
Обрушившийся с неба снегопад был плотным, настолько плотным, что в снегу не было видно пальцев вытянутой руки. Кажется я немного перестарался.

- Отходим, - сколько же плюсов у магии. По рации мы бы тратили гораздо больше времени на переговоры. А так эту фразу услышали только те, кто должен был. И услышали абсолютно точно.
То ли снег глушил все звуки, то ли мой отряд внял приказу, но стало тихо. Приготовившийся отдать концы не вылезая из сугроба, я прикрыл глаза. Если не выдавать себя, то есть шанс, что проглядят. Через несколько мгновений в белой тишине метели обозначилось несколько пар рук, которые подхватили мою бездыханную тушку и бесцеремонно поволокли под защиту стены одного из зданий.

- Что это была за фигня? – услышав вопрос, пришлось открыть глаза. Тень, замаскированный под сугроб, как оказалось, подпирал меня справа. Слева расположилась Меру, в той же маскировке. Кажись, со снегопадом я несколько перестарался. Замело всех, а мои спутники в белых нарядах практически сливались со снегом.
Ну вот всегда так с ними. Даже помереть спокойно не дадут. Пришлось вспоминать, что сейчас операцией руковожу я. Надо проявить сознание… сознательность.
- Лазар. Ифрит. Крис, вы где? – последняя моя фраза была обращена к Кристофору и его отряду.
- Окопались напротив, все целы, - пришел ответ, и я несколько успокоился, прислушался.
- Я понял, что ифрит. Не знаю, заметил ли ты, но ифриты для наших широт немного нехарактерны.
- Я знаю. Он конкретно по мою душу пришел. Так что у тебя еще есть шанс под шумок слинять, - прошипел я. Дыхание все еще доставляло некоторые трудности. Вокруг царила подозрительная тишина. Маячок, который я успел прилепить ифриту, даст знать, когда тот приблизится. Плюс, поможет центральным его отслеживать, если тот не придумал какой-нибудь контрприем. А еще не стоит забывать Лестера. Не исключено, что он сможет снять маячок. Почему же все так погано складывается?

- Так вы с ним знакомы? Давно? Я у тебя раньше не замечала склонности к общению с джиннами, - а это уже Меру. Ох уж это любопытство.
- Мы познакомились давно. Слишком давно. Еще до того, как я стал смотрителем, - пока тихо, можно и ввести коллег в содержание предыдущей серии нашего конфликта. – Почти две тысячи лет назад. Я тогда был наемником на юге, сопровождал караваны. В тот раз довелось охранять караван Роланда. Уже и не вспомню, чем он тогда занимался. Вроде как возил какие-то рукописи. То ли разведчик, то ли поисковик, то ли черный копатель. Тогда это не играло никакой роли. А вот этот наш пламенный знакомый трудился на ниве разбойника с большой дороги. Конфликт интересов налицо. Я был очень заинтересован в том, чтобы нас не замочили. Само собой, особых сил у меня тогда не было. В те времена я не был ни магом, ни смотрителем, одним словом – простейший смертный.

Когда началась заварушка, сначала мы вроде как побеждали, но налетчиков оказалось слишком много. А здоровенному огненному чуваку я вообще ничего не мог противопоставить. Сначала они с Роландом воевали на равных, но потом нашего бойца кто-то умудрился подстрелить. Исход битвы стал ясен. Пришлось бежать и вытаскивать с собой Роланда. Лазар сильно обиделся, что ни денег, ни драгоценностей у нас с собой не было. А может, решил, что мы утащили их с собой. Рукописи сгорели. Один черт, Роланда я до ближайшей цивилизации дотащил. Правда, думал, что он не оклемается. Сам к тому времени тоже был близок к переезду к праотцам на луга вечной охоты. Или думал, что был.

Не смотря на то, что нас в том поселении ждали, городом оно не было, смотрителей там тоже не было. Роланду пришлось проводить ритуал практически в одиночку.
Потом с Лазаром мы встретились снова. И снова в пути, но это было уже через несколько лет. Тот караван мы отбили. Как и следующий. Подозреваю, что обидки он затаил с тех самых пор. По крайней мере, он пообещал в следующий раз меня найти и пустить мою шкуру на ленточки для шнурков. Впрочем, к тому времени Роланд решил перебраться на север, а меня на одном месте все равно ничего не держало, я поехал за наставником.

- Так ты можешь завалить ифрита? – жарко дышала мне в шею Меру, стараясь спрятаться за тем обломком стены, где мы прятались.
- Отбросить – да, возможно, маленько потрепать. Но если бы я мог его убить, то мы бы сейчас здесь не сидели, - поежился я, стараясь увеличить расстояние между моей шеей и ядовитыми зубами наги. – Вообще сомневаюсь, что его что-то может убить. Разве что замедлить, обездвижить, выиграть время.
- Тогда чего мы здесь сидим? – а это уже снова Тень, и в другое ухо.
- Да потому что он там не один. Я не могу сосредоточиться на ифрите, пока поблизости крутится Лестер. С него станется пальнуть в спину, - прошипел в ответ, выбираясь из слишком тесного круга дышащих в шею коллег и выглядывая наружу. – Что это?

Воздух наполнил гул. Он прорывался даже сквозь снежную пелену. От него что-то гудело в груди и отдавалось лязгом в зубы.
- О нет! Нас спасают. Какой позор!
Казалось, Кристофор не слишком рад тому, что мы сегодня выживем.
- Ты их видишь?
- Так-так, а что это у нас тут? – Лестер возник в проломе подобием тени отца Гамлета. Тоже перекрасив свою одежду в белый цвет, неразличимый в этой пурге, он нашел нас первым. Черт! Я забыл, что он может чувствовать потоки магии. Пользуясь телепатией, мы звенели для него не хуже тех самых «игл». Если большой поток магии отзывался гулом, то такая мелкая…

Лед вспучился под ногами и стал нарастать ледяными шипами, тесня нашу тройку к дальней стене.
- Что будем делать? – нага пятилась на хвосте не слишком умело, зато старательно, успевая даже постреливать в моего бывшего ученика взглядами обещающими весьма скорую и болезненную смерть.
- Если вы не дадите мне сосредоточиться, то откидывать коньки в северном направлении.
Одновременно колдовать и говорить у меня всегда получалось плохо. А Лестер, зная эту мою особенность, старался не давать мне сосредоточиться на чем-нибудь одном. Отбивать ледяные шипы и одновременно атаковать у меня не получалось.
- А почему именно в северном? – Меру остановилась на мгновение, и лед тут же чиркнул по чешуе. На снег упало несколько алых капель. Нага зашипела, я зашипел не хуже наги, сказывались годы тренировок, и устав отбиваться, метнул в блондина свой лед. Лед скрестился со льдом. Воздух зазвенел так, что заныли зубы.

- Потому что это направление сейчас не хуже любого другого.
Гул нарастал, а потом стих в один момент. Прямо перед нами внезапно вздрогнула земля, а потом разверзлась и из нее вырвалась каменная стена, отрезав нас от Лестера.
- Что за нафиг? – Тень постучал костяшками по внезапной преграде.
- Это становится вопросом дня.
Я покрутил головой. Центральные здесь. Только они могли так вмешаться. Только вот… где именно здесь? Потоки силы изменились. Кто-то погасил мой снегопад.

Добравшись до ближайшей стены, карабкаясь через ледяные шипы, я выглянул в удачно подвернувшийся дверной проем разрушенного здания.
Открывшийся вид удивлял. Снега насыпало почти по пояс. Точно перестарался. В этом снегу образовалась ледяная статуя ифрита, в натуральный размер. Помимо статуи там собрался пяток центральных, во главе с Роландом. С каким-то потерянным видом, они слонялись вокруг статуи. От соседнего здания к ним пробирался Крис со своей частью отряда. Решив, что прятаться уже поздно, я тоже устремился к остальным.


- Ничего себе ты тут устроил! – приветствовал меня Роланд, в выражении лица которого угадывалось желание огреть меня тростью. – Я уже думал, тебя тут убивают.
- Так и убивали…
- Кто?
- Да вот этот хотя бы, - я все же не удержался и постучал костяшками пальцев по закованному в лед ифриту. – Очень жаждал спустить с меня шкуру и прибить ее над камином. Вы всех взяли?
- Кого всех?
- Ролик, ты прикалываешься? Лестера, с его шайкой беглых.
- Какого Лестера?
- Так… этот жмурик снова удрал. А я думал, это ты стену поднял, когда он пытался из нас шашлыки сделать.

Роланд склонил голову к плечу и поудобней перехватил трость. Пришлось увеличить расстояние. Издалека не двинет. Может метнуть, но фиг потом найдет в этом снегу.
- Не было Лестера. Только Лазар и пяток поднятых мертвецов. Мертвецов упокоили как раз у того здания, где вы заседали. Потом соберем и захороним, вряд ли их еще раз смогут поднять. Что ты вообще здесь делал?
- Не поверишь. К тем самым неупокоенным на рандеву пришел. Было мне донесение, что наемники желтоглазого, который нам пляски со временной петлей в школе устроил, выследили.
- Хочешь сказать, нам это ифрит устроил?
- Теперь не знаю. Он, конечно, с помощью Лестера мог разделить свою сущность и подселиться в того чекурявого… но точно я тебе этого не скажу. Впрочем, у тебя теперь есть чудесный шанс его допросить лично.

Сегодня, 04:55 by EstellanПросмотров: 48Комментарии: 0
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