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Творческие истории

Принц пустоты

Рдаган Салнар Вир'Хель, жрец бога пустоты Гинара. Родом из древней империи Вир'Хель, которая находилась когда-то на юге континента Филлариос. Его отец — благородный и справедливый человек, король Нород ВирХель I, был великим правителем. Всегда проводя различные реформы внутри страны, он старался делать всё во благо народа. Но проблема заключалось в том, что он не мог заниматься воспитанием своего любимого и единственного наследника. Он уделял слишком много времени королевству, что и посеяло впервые в Радагане первое семя своеволия. Конечно же, отец был не единственным человеком в жизни юного принца. Его мать, Ирана Салнар, заботилась о нём и внушала ему волю бога Света — Мерета. Она учила его смирению и терпению, тому, что так не хватало дабы быть хорошим королём.
Когда-то давно на королевскую семью было произведено покушение. На тот момент Ирина была беременна двойней, и в результате нападения на мать один ребёнок не выжил. Удар кинжала убийцы в живот убил брата Радагана. Королеву смогли спасти, но второй ребенок родился недоношенным.
Мать, скорбя о погибшем дитя, просила помощи у бога Света, но тот через пророческие ведения дал понять, что так оно и должно быть. Что это порядок вещей. Тогда Ирина пошла к служителям тёмного бога — Гинара. Главный жрец потребовал за воскрешение младенца его брата.
— Когда ему исполнится шестнадцать циклов, вы отдадите его нам, — сказал он свои условия, — Он станет приемником пустоты.
Скорбящая мать согласилась на сделку, но когда отец об этом узнал от слуг, которые видели королеву с трупом ребёнка, он отправился за ней в погоню. Когда он настиг ее и увидел, что эти твари делают с телом мёртвого младенца, он то приказал убить их всех. Когда почти все жрецы были убиты, главный из них изрёк проклятье:
— Неважно где! И неважно когда! Твой сын ступит на тропу пустоты! Он станет предвестником дня зла. И тогда твоя империя падёт от гнева великого Гинара, — сказав это, он и последние выжившие исчезли через портал.

Много лето спустя король отдаёт служителям Света своего сына. Жрецы заметили в нём потенциал, и даже главный жрец Аран взял его под свою опеку. Далее Радаган познавал мудрость и волю Света, а к двадцати пяти циклам становится правой рукой Арана.
Вскоре юного служителя Света отправляют в долгий путь. По континенту, по миру... Миссия этого пути заключалась в нахождении тёмных уголков людских городов и распространение воли Мерета Света. Через три цикла скитания по миру и ношения бремени Света, он решает вернуться домой. Но путь по не знакомой ему дороге случайно привёл его к заброшенному храму. Он не признал в нём святилище тёмного бога. И когда он оказался внутри, его начал звать детский голос:
— Рдаган... Рдаган... — чуть ли не плача звал ребенок.
— Кто здесь!? — встревоженно спросил Рдаган у темноты.
— Брат... — шептали стены.
— Ответь мне дитя, где ты? Ради Мерета, выйди на свет из тени — он вскинул руку и в его руке пальцах воссиял свет, озаряющий тёмные своды храма.
Но нигде не обнаружилось зовущего, хотя голос всё звал и звал его вглубь. И он последовал за ним. И когда дошёл до последнего зала, ему предстал алтарь. Вокруг него были иссохшие трупы, но в центре, на алтаре, было что-то завёрнуто. Что-то отдаленно очень напоминающее младенца. И когда Рдаган развернул ткань, он увидел иссохшее тело ребенка.
Он ужаснулся. Голос, звавший его, стих, а затем перед ним вышел он...
— Приветствую тебя, чужак — грубым и чётким голосом сказал ему некто в балахоне, лицо было скрыто в темноте под капюшоном.
— Приветствую тебя. Кто ты? И что это за место? — его прервали.
— Не так быстро, Рдаган... По воле пути предназначения ты пришёл сюда, дабы узнать правду.
— Правду? О чём ты? — он оглянулся — Чьи это те... — вернул взор обратно, но собеседника не оказалось.
— Много лет назад твой отец пришёл сюда и не дал свершить древний ритуал — говорила с ним окружающая темнота.
— Ритуал?
— Да. Скажи, что ты знаешь о своей матери?
— Она… она заботилась обо мне.
— Правда? Тогда тебе стоит знать... — темнота окутала все вокруг, свет потух, а на своих висках Радаган почувствовал холодные пальцы — Так узри же... истину...
Боль пронзила голову и глаза принца. Он увидел деяния и матери и отца. На это было слишком больно смотреть и собрав силы он выплеснул силу Света и рассеял тьму. А перед ним был живой труп. И когда тот убрал пальцы, Рдаган упал на колени.
— Нет... нет... — через боль говорил он — у меня был брат.
— Да, чужак, был. А твой отец казнил королеву. Свет отрёкся от них. И сейчас ты должен мстить. Принести возмездие!
— Да кто ты такой, чтобы мне указывать!? Прочь от меня тварь!
— Тварь? — в зале стало очень холодно и темнота вновь окружила Рдагана, — Я — бог, я — Гинар. И ты пришёл сюда за правдой. Ты узнал. Теперь ступай, — после чего всё рассеялось.
Когда сын вернулся, и в честь этого устроили грандиозный праздник. Но Радагану не до веселья было. Во время празднества он вышел в центр и громогласно обвинил короля в убийстве королевы. Вся присутствующая знать была шокирована. Но король заверил всех, что сын не в себе, что заставило всех посмеяться над ним. Усмешки и презрение окружающих привели Радагана в ярость. Он вскинул руку, попутно произнеся заклинания. Затем он взорвал зал. Некоторые смогли выжить и, к счастью Норода с ним были и жрецы Света. Они сковали принца магическими цепями. Они подходили все ближе, чтобы казнить его.
— Великий Мерет, услышь меня, придай мне сил! — но ответа не последовало.
— Свет отрёкся от тебя, еретик. Так умри же, как умерла твоя мать...
И в этот момент прозвучал детский голос в голове: "Рдаган... брат мой... призови его... призови."
— Пусть кровь врагов и головы простолюдинов утихомирят твой голод... — сказал шепотом Рдаган.
— Что ты сказал? — спросил Аран перед тем как исполнить приговор.
— ...Бог пустоты! — Громогласно выкрикнул он, выплескивая всю накопившуюся боль и ярость.
Вдруг снаружи прогремел гром, тучи закрыли небеса. А затем тьма пробила окна во дворец и мрачным и липким туманом окутывала жрецов. Каждый из них умирал мучительно, а их тела истлевали. Аран пытался противостоять, но также пал, как и остальные.
Цепи исчезли, и подняв взор на отца, его глаза Рдагана были черны как ночь. Он встал на ноги и зашагал в сторону короля. И подойдя ближе, он приложил ладонь к его лицу, зло шепча ему на ухо сквозь зубы:
— Король Нород ВерХель I, ты, как и весь этот мир, обвиняешься в несправедливости. Ты умрёшь, как и это царство, как и Свет, который находился в тебе, когда ты убил мою мать.
Вдруг кожа на лице Норода стала иссушаться и в приступах боли он кричал и молил о пощаде, но хватка сына была непоколебима. А когда он замолк, Радаган скинул труп и сел на трон.
— Теперь Я король...
Прошло сотни циклов с тех пор, как была разрушена империя Вир’Хель. Ничего не уцелело. Пророчество исполнилось. День зла был забыт. И по сей день в этих развалинах, на отцовском троне сидит предвестник тьмы — слуга бога пустоты.

Сегодня, 17:47 by Vait D. SelengerПросмотров: 33Комментарии: 1
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Ключевые слова: Бог пустоты принц тьма цепи авторская история

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 17:56
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Читала на одном дыхании) Очень интересная сюжетная линия, красивый литературный язык. Тут только океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
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