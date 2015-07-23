Крабл (Часть 1)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

GrishinE Просмотров: 9 Комментарии: 1 0 Сегодня, 23:40 by

Олег сидел дома уже третий день. Все бы ничего, но у него еще побаливало горло. А все из-за этой проклятой ангины! Слабое горло было его проблемой с самого детства. Но главные неприятности начинались с наступлением осени. Вот и сейчас, болезнь началась без видимой причины. Просто утром заболело горло...Он громко чихнул, на глазах выступили слезы.- Блин... - курсор мыши прочертил широкую дугу и уткнулся в левый край монитора. На экране потерявший управление Тини не успел увернуться от коварного Пуджа и через мгновение рухнул замертво. Компьютер, словно издеваясь, издал противную трель.- Бли-и-ин... - снова, но уже с разочарованием протянул Олег: все надежды пройти сегодня этот уровень «Доты» рассеялись, как дым, и он грустно отодвинул мышь в сторону. На душе сразу стало грустно и противно. Спать пока не хотелось, да и время было еще детское - только десять часов.Из соседней комнаты доносились приглушенные звуки телевизора - родители смотрели «Вести», и поставленный, мягкий голос диктора что-то говорил то ли о наводнении, а может быть, об урагане - слышно было плохо, но Олегу, как и любому подростку его возраста, это было все равно... Он тяжело вздохнул и тоскливо оглядел свою небольшую комнату.Желтые, надоевшие шторы... выцветшие обои... цветок на стене... кровать...Да еще эта мерзкая боль в горле.Олег поморщился и осторожно сглотнул слюну - горло отдалось тупой, но уже привычной болью.Он снова повернулся на скрипучем стуле к монитору и лениво взялся за мышку, навёлся курсором на папку со школьными фотками.Нажать на кнопку Олег не успел - на экране появилось окно Skype, и раздался протяжный сигнал вызова.Олег нахмурился.Неизвестный абонент…Новый щелчок мыши, и окно видео открылось на весь экран. Изображение было черным, как будто в комнате у звонившего был выключен свет.Послышались какие-то приглушенные всхлипывания.- Кто это? - Олег начал терять терпение.Монитор моргнул... потом на нем мелькнули черно-белые полосы. Из мобильного, который лежал рядом с клавиатурой, послышался неприятный электрический шум.Внезапно шум прекратился, и экран снова стал нормальным.Олег осторожно потянулся к мышке, но, как только его пальцы коснулись гладкого пластика, по монитору пробежала разноцветная рябь, потом картинка помутнела и стала черно-белой. Глаза Олега широко раскрылись, и он, не мигая, уставился перед собой.По монитору снова пробежала рябь... Опять послышался шум из телефона - что-то вроде шелеста, прерываемого противными трелями...Олег боялся шелохнуться.Рябь усилилась, и уже все изображение стало похожим на снежную метель. Казалось, что безжалостный ветер кружит снег и резко бросает его из стороны в сторону...Но вдруг все замерло... телефон затих... и Олег с ужасом увидел, что изображение стало принимать форму.Оно стало густым ближе к центру, постепенно образуя что-то напоминающее круг. Потом, внезапно, проявился дрожащий контур лица, мелькнули огромные распахнутые глаза, и из динамиков компьютера вырвался оглушительный механический крик:«По-о-о-м-о-г-и-и… м-н-е-е-е-е...».От первых звуков заложило уши.Чашка, стоящая рядом с динамиком, треснула, и из нее на стол потекла коричневая мутная жижа.Крик быстро затих, и на экране снова появилось привычное изображение логотипа Windows XP, но Олег продолжал неподвижно сидеть перед монитором. Его волосы встали дыбом, а руки била мелкая дрожь.Дверь открылась и на пороге появилась мама. Она встревоженным взглядом окинула комнату.- Что это было?- Ты о чем, мам? - Олег уже взял себя в руки, хотя пальцы еще дрожали и ноги были ватными.- Да вот сейчас. Звук странный.- Коротнуло что-то в компе, - Олег попытался улыбнуться через силу, но у него это не получилось, и мать с подозрением посмотрела сыну в глаза.- У тебя все в порядке?- Да все нормально, мам, успокойся... Горло только снова болит.- Не забудь на ночь пополоскать, - сказала она уже обычным голосом. - Сода на кухне, над раковиной, в коробке... Да, таблетку прими.- Хорошо, мам.Мать прикрыла дверь, и Олег снова остался в комнате один. Он с опаской посмотрел на монитор и динамики. В комнате стояла тишина, прерываемая только монотонным гулом системного блока.Олег облизал пересохшие губы и провел ладонью по холодному лбу... Это не было галлюцинацией, и ему не привиделось, раз даже мать слышала этот звук. В этом он был абсолютно уверен... Да и чашка треснула...Он взял мятый носовой платок и положил его в небольшую лужицу, которая уже стала затекать под клавиатуру. Тот сразу покрылся темными густыми разводами.В комнате стало душно. Олег поднялся со стула и подошел к окну. Сквозь шторы ничего не было видно - кромешная тьма. Да и не удивительно: окна пятиэтажной «хрущёвки» выходили прямо на бетонное здание, заброшенного еще в восьмидесятые годы, какого-то древнего «НИИ». О смысле этих таинственных букв ему еще в детстве рассказал отец. Все оказалось просто: научно-исследовательский институт. Но, что это был за институт, и чем в нем занимались, ни отец, ни мать никогда не рассказывали. Олег воспринимал это серое здание, как часть своего обычного мира. Как магазин во дворе, школу, киоск рядом с автобусной остановкой... Он привык к нему, и сейчас его взгляд лишь мельком скользнул по тёмным стенам без интереса и любопытства, и устремился вдаль, туда, где светились огни большой трассы.Олег открыл окно и облокотился на сырой от недавнего дождя карниз. Подставил разгоряченное лицо под свежий ветер и с удовольствием втянул в себя прохладный воздух.Где-то справа несколько раз посигналила машина.Раздался веселый женский смех.Хлопнула дверь.Все происшедшее, сейчас, спустя всего лишь несколько минут, уже казалось ему полным бредом. Чьей-то злой, но, без сомнения, прикольной шуткой. Он действительно испугался... Олег слегка улыбнулся, чтобы снять остатки напряжения, и прикрыл глаза. Осталось только понять, кто его разыграл... а, главное, как...Внезапно, он почувствовал что-то нехорошее. Это было странное чувство, как будто его облили ведром прохладной воды. Не холодной, а именно прохладной. По всему телу пробежали мурашки, и к горлу подкатила тошнота.Олег медленно приоткрыл глаза.И тут его накрыла новая волна ужаса. Глаза расширились до предела, и что-то резко, словно тугой веревкой, рвануло его вперед. Он с силой уперся ладонями в деревянную раму окна, ногти до жгучей боли впились в шершавую краску, а все вокруг вмиг погрузилось в черную густую пелену. И только прямо перед ним бешено, словно неистовый смерч, заклубился мерцающий серебристыми искрами воздух. Голова закружилась, в ушах раздался шум, и он еще крепче вцепился слабеющими руками в холодную раму.Вдруг прямо перед его глазами возникло окно... древнее, с грязными стеклами и с, изъеденной червями, рамой... Раздался резкий вибрирующий звук, а следом за ним громкий хлопок, и стекло мелкими осколками брызнуло во все стороны…За окном, внутри комнаты что-то было. Олег не мог разглядеть, что именно - неестественная, густая тьма полностью заполняла собой маленькую комнатку, но он всей кожей почувствовал злобный, нечеловеческий взгляд из черной глубины, от которого его волосы встали дыбом, а спина покрылась липким, холодным потом.Тьма придвинулась ближе…Руки Олега дрожали от напряжения.Еще ближе…Внезапно все закончилось. Он не удержался на ногах и с тяжелым стуком рухнул на пол, больно ударившись спиной о дубовый паркет, быстро перевернулся на живот и уткнулся лицом в ладони. Все тело била дикая дрожь, воздуха не хватало.Что это… Что это было?!Мысли вихрем крутились в его голове…Постепенно дышать стало легче. Он перевернулся на спину, потом неуклюже поднялся на ослабевшие ноги и подошел к своей кровати. Смотреть на окно он боялся, поэтому быстро, не раздеваясь, залез под одеяло, как в детстве, натянул его на голову, свернулся калачиком и мгновенно провалился в тяжелый спасительный сон…Олег вздрогнул всем телом, словно по нему пропустили разряд тока, и сразу проснулся. В комнате было очень холодно: вчера он не закрыл окно, и бежевая тюль отчаянно трепыхалась под резкими напорами осеннего ветра.Он поднял голову и посмотрел на часы.9.15События вчерашнего вечера мгновенно пронеслись в его голове.О, чёрт…Олег снова упал на подушку и закрыл лицо руками.Что это было? Бред какой-то… Крик в компе - ну, это он еще мог понять: в сети словить вирус можно на раз… но это страшное окно… и… дикое, жуткое видение.По коже снова пробежала дрожь.И еще, эта противоестественная сила, которая чуть не вытащила его из окна… Все это списать на ангину точно не получится.Из кухни донесся звон тарелок и приглушенный голос матери.Олег нехотя встал и, пошатываясь, вышел из комнаты. В коридоре стоял аппетитный запах омлета. Мать услышала его шаги и тут же появилась в проёме кухонной двери.- О, Олежка проснулся, - весело и громко сказала она. - Давай быстро в ванну и к нам за стол. Завтрак только приготовила.Олег рассеянно кивнул и скрылся в ванной, где кое-как почистил зубы, стараясь больше избавиться от резкого и неприятного привкуса во рту, оставшегося после вчерашнего вечера, чем от зубного налета.Через несколько минут он уже сидел за столом, тоскливо ковыряя вилкой душистый кусок омлета. Есть особо не хотелось, но, поймав несколько недовольных взглядов отца, он все же отправил пару кусков в рот и стал медленно их пережевывать.- Что, совсем плохо? - наконец, сочувственно поинтересовался отец.- Да нет, уже нормально, - выдавил из себя Олег и снова уткнулся в тарелку.- Вчера горло полоскал? - мать потрогала рукой лоб сына.- Да, все нормально, мам, успокойся, - протянул Олег и вдруг замер, рассматривая кусок хлеба в своей руке.- Мам, - снова протянул он через пару секунд, но уже заинтересованным голосом.- Что?- А, что вы с папой знаете об этом старом здании перед нашим домом?- НИИ, что ли? - удивленно поднял брови отец и отложил газету в сторону. - Зачем тебе?- Да, так просто… В школе задали написать что-нибудь про старые здания в нашем районе, - соврал Олег и выжидающе посмотрел на отца.Тот с сомнением скосил глаза на сына, потом кашлянул в кулак.- Ну, там научный институт находился, - нехотя начал он, - где-то в восьмидесятых. Плохо помню, конечно, слишком маленьким был. Помню только, большой забор, охрану и колючую проволоку сверху. А, когда подрос - мне, наверное, лет шесть уже было - его прикрыли. Тогда год 86-й наступил. Все прикрывали. Но почему этот закрыли - не знаю, - отец немного помолчал, рассеянно разглядывая свою широкую ладонь. - Странно как-то все произошло. Оборудование вывезли в течение недели, шум от грузовиков стоял на весь двор, военных даже привезли… а потом тишина. Так и стоит заброшенным уже больше тридцати лет, - он снова замолчал и почесал подбородок.Олег слушал отца затаив дыхание.- А чем занимались-то там?- Понятия не имею, - отец вздохнул и снова взялся за газету.Зашуршали страницы.- Так у нас Анна Петровна всю жизнь там проработала, - оживилась мать. - К ней и сходи, раз интересно.Олег задумался. Он знал Анну Петровну с самого детства - это была их соседка по подъезду, с пятого этажа. Родители иногда даже просили её приглядеть за Олегом, когда тому было лет пять или шесть.Он быстро запихал в рот остатки омлета, запил уже остывшим чаем и, почти бегом, бросился к входной двери.- Олег! - мать с удивлением посмотрела вслед убегающему сыну.- Некогда, мам. Потом расскажу, - бросил он через плечо и захлопнул за собой дверь.Олег быстро, перепрыгивая через две ступеньки, взлетел на пятый этаж и, в нерешительности, остановился перед обитой потрескавшимся вишневым дерматином, деревянной дверью. Он медлил, нервно переминаясь с ноги на ногу и покусывая верхнюю губу… Наконец, он набрался смелости и нажал на черную кнопку звонка.За дверью раздалась резкая пронзительная трель, а следом за ней шаркающие шаги. Дверь открылась, и из-за нее выглянула Анна Петровна - старушке было уже почти семьдесят лет, но выглядела она лет на пятнадцать моложе, и Олег всегда удивлялся, как вообще такое возможно.- Олежка, мальчик мой! - заулыбалась Анна Петровна. - Что случилось? Давай, заходи.Олег зашел в квартиру и снова нерешительно остановился, подбирая слова.- Что такое? Давай рассказывай…- Анна Петровна, - наконец начал он, - мне нужно у вас кое-что узнать. Мама сказала, что вы точно знаете.Старушка внимательно посмотрела на него.- Чаю хочешь?- Нет, спасибо. Только что позавтракал.- Ну, тогда пойдем в комнату, там все и расскажешь.Анна Павловна провела его в маленькую комнату, заставленную древней мебелью, и усадила на старый скрипучий диван. В комнате стоял слабый запах не то духов, не то варенья.- Ну, давай, наконец, рассказывай, что там у тебя за вопросы такие сложные, - она хитро улыбнулась и присела на краешек стула напротив Олега.- Мама говорит, что вы работали в том институте, который у нас во дворе стоит. Заброшенный который.- Да, почитай всю жизнь там проработала. А что за надобность у тебя в этом?- Нам в школе... - Олег запнулся. - Задание дали, рассказать о старых постройках. Вот я и спросил у родителей, а они уже к вам отправили.Старушка немного приподняла бровь, недоверчиво рассматривая Олега. Но, тот молчал, и она сдалась.- Ну, хорошо. Не хочешь говорить - дело твое, - она вздохнула. - И что же тебя интересует?- Отец сказал, что был маленьким, когда его закрыли? А. когда это произошло и почему?- Когда это произошло, я помню хорошо. Летом 86-го. А вот почему... Точно тебе не скажу, - старушка нахмурилась. - Работал институт и работал. Все в порядке было... И с деньгами, вроде, проблем не знали. Нам бы еще дальше при нем быть, но... - она внезапно замолчала и о чем-то задумалась.- Что "но", Анна Павловна? - нетерпеливо спросил Олег.- Случилось, вроде, что-то там. В одной лаборатории, в подвале.- Что?- Нам никто не сказал, но в ту ночь суета была страшная. А потом машины стали приезжать и забирать все. А нам директор, Станислав Григорьевич, сказал, что закрывается институт, идите, мол, на все четыре стороны, - она тяжело вздохнула. - Прям так и сказал... а время-то какое было... нехорошее время...Олег тоже вздохнул.- А, как назывался-то и чем занимались?Старушка потерла морщинистый лоб, пытаясь вспомнить название.- Дай, бог, памяти-то... Как его... НИИ... фэ-бэ... эф-пэ или фэ-пэ... Господи, боже мой... - вдруг она радостно посмотрела на Олега и всплеснула руками. - Да, у меня же фотки есть!- Какие фотки? - не понял Олег.- У нас в лаборатории один фотограф-любитель был, так он много фотал, а потом нам фотографии раздавал.Анна Павловна торопливо поднялась и подошла к резному комоду. Заскрипел ящик, потом раздался шорох бумаг, и у нее в руках появился целлофановый пакет из "Пятерочки", туго перетянутый белой резинкой.- Все тут, - она бережно развязала пакет и выложила рядом с Олегом черно-белые фотографии.Старые потрепанные фото, с гнутыми углами, веером рассыпались по дивану. Олег с интересом взял одну из них. На ней молодая женщина стояла рядом с лабораторным столом, заставленным колбами и баночками с реактивами, и задорно улыбалась в объектив фотоаппарата.- Это я, - с гордостью сказала Анна Павловна и улыбнулась. - Там год должен быть подписан. Переверни.Олег перевернул фото и, действительно, там выцветшими от времени чернилами была сделана надпись - "июль 83 г."- Как раз 34 годка здесь, - старушка хотела было пуститься в воспоминания, но Олег осторожно прервал её.- Вы говорили, что можете найти название этого института.- Да, да... сейчас, - женщина засуетилась, перебирая фотографии.- Ага, вот она... Возьми. Там на здании надпись есть.Олег взял протянутую ему фотографию и стал внимательно рассматривать изображение. Четыре улыбающиеся женщины в белых халатах стояли на бетонных ступеньках и держались за руки. Они были молоды и счастливы. Солнечные блики играли на их лицах и одежде. Олег подумал, что фотографию сделали весной - только в это время года можно быть таким счастливым. Сам фотограф стоял немного ниже, и поэтому хорошо была видна табличка с надписью, справа от входа в здание.- Экспериментальный НИИФОБ, - медленно прочитал Олег. - А что это значит?- Да я уже и не помню, сколько лет-то прошло, - Анна Павловна подняла очки на лоб. - Мы в лаборатории работали, чего начальство скажет, то и делали. Какие-то все растворы проверяли. Но точно знаю, что в подвалах опыты проводили... там на мышах, на кроликах.Олег внимательно слушал рассказ, рассеянно перебирая в руках фотографии. Неизвестный фотограф делал снимки не только людей, но и самого здания и построек поблизости. На одном снимке можно было разглядеть новенькую проходную, на другом - клумбу перед главным входом. На следующем снимке Олег узнал часть здания, которую он каждый день видел из своего окна. Он присмотрелся внимательнее. Казалось, что ничего не изменилось за прошедшие годы, только покосились деревянные рамы, местами со стен обвалилась плитка, пророс высокий бурьян, да окна оскалились осколками битого стекла. Даже старая, похожая на рогатину береза, и та была на своем месте.- Спасибо, Анна Павловна, - Олег поднялся с дивана и протянул старушке пачку фотографий. - Пойду я...- Ну, помогла я тебе, милок? - та взяла пачку и потянулась за пакетом.Олег уже было собирался ответить, но тут заметил, что в полупрозрачном матовом пакете виднеется еще один снимок.- Анна Павловна, там еще одна фотка, - он показал пальцем на пакет. - Можно посмотреть?- Еще одна? - искренне удивилась старушка и зашуршала целлофаном. - Да, точно... Ну и глазастый ты! - Она протянула Олегу матовый снимок. - Я и забыла про него - взяла на память, когда институт закрыли. А этот дом стоял здесь раньше, еще до революции. Там, говорили, немец какой-то жил, из купцов вроде...Фотография отличалась от других и качеством и исполнением. Сразу было видно, что ее сделал профессиональный фотограф, и очень давно - снимок выцвел и стал какого-то темно-бежевого цвета. На нем был изображен трехэтажный дом или, точнее, часть дома. Но Олег сразу узнал это место и березу, и... то страшное окно...Компьютер тихо пискнул и стал медленно загружаться, на черном экране быстро замелькали строки текста...Олег сидел за столом и тупо смотрел на лежащую рядом с клавиатурой фотографию. Первая волна паники прошла. Он даже не попрощался с соседкой, а просто, словно сумасшедший, опрометью вылетел из ее квартиры, крепко сжимая в дрожащей руке злополучный снимок. Ангина прошла или, во всяком случае, он пока не чувствовал болей в горле. Только сердце гулко стучало в груди от страха и от внезапного осознания того, что над ним нависла какая-то, пока не понятная, но смертельная опасность.Сканирование фотографии заняло у него не более минуты. Олег несколькими щелчками мыши сохранил ее на рабочий стол и открыл браузер. Затем, набрав название института, он нажал на кнопку поиска...Прежде всего ему в глаза бросились фотографии. Олег быстро пролистал их - да, это именно то, что он и искал. На большей части снимков было изображено уже заброшенное мрачное здание, но лишь несколько черно-белых фоток было сделано до его закрытия.Один из снимков заинтересовал Олега. На нем здание было снято с фасада, справа был расположен главный вход с высокой лестницей, на которой толпились люди, а слева - все то же кривое дерево. По непонятной причине дерево совсем не изменилось за тридцать лет, только разве ветки стали толще раза в два. Эту фотографию он тоже сохранил на рабочий стол.Дальше Олег принялся разглядывать заголовки статей. В первой же статье он увидел полное название института - расшифровывалось оно достаточно просто - «Экспериментальный научно-исследовательский институт фундаментальных основ биополя».Олег прокрутил статью вниз.«Институт был закрыт в 1986 году, по причине реорганизации», - прочитал он.Но, ведь Анна Павловна говорила, что все произошло внезапно из-за происшествия в одной из лабораторий…Остальные статьи вели на сайты со всякого рода мистикой и прочей ерундой. Олег бегло просмотрел несколько статей и понял, что каждая следующая статья является перепечаткой предыдущей, и закрыл браузер.Он задумался. Слово «биополе» было ему уже знакомо - он часто слышал его по телевизору, особенно в передаче «Военная тайна», и знал, что этим полем обладают все живые существа. Поэтому не удивительно было то, что над этой проблемой работал целый институт, удивительно было другое - в начале семидесятых, а именно тогда и был открыт НИИФОБ, все исследования в области биополя, да и сам этот термин, были под негласным запретом и относились к псевдонаучной деятельности. А из статьи следовало, что его сотрудники регулярно получали от правительства награды и премии… После 86 года, заброшенное здание стало обрастать множеством таинственных слухов, в следствии чего попало в список одного из многих мистических мест города. Поговаривали, что там проводились какие-то засекреченные эксперименты, и в одном из подвалов все еще находится странная установка, но её до сих пор никто не обнаружил. Олег обратил внимание на то, что все, имеющиеся в поиске фотографии были сделаны только снаружи здания, и совсем не было фотографий, сделанных внутри… ни одной.Да… история становилась все более запутанной…Олег прикусил губу и снова посмотрел на, лежащую перед ним, фотографию. Ему очень не хотелось этого делать, но… Он снова вошел в браузер и загрузил отсканированное изображение в поисковик. Через несколько секунд на экране появились картинки. Олег придвинулся ближе к монитору и впился в них глазами. Фотографий было много, но ни одна из них даже отдаленно не напоминала исходное изображение.Он прокрутил страницу ниже. Снова появилась череда фотографий, но они тоже не соответствовали изображению.Олег тяжело вздохнул. Если он сейчас не сможет найти дом с фотографии, то поиск может растянуться на несколько дней, которых у него просто не было…Нужный снимок он нашел только на пятнадцатой странице. Фотография была сделана немного с другого ракурса, но четко было видно окно. Оно, в отличие от его фотографии, было новым, с затейливым резным орнаментом, выкрашенное свежей краской. Внизу фотографии, справа, была белым выведена дата «сент. 1915 г.». Олег щелкнул мышью на ссылку и перешел на сайт с фотографией.Сайт был сделан очень примитивно и принадлежал какому-то местному клубу любителей исторических зданий. Небольшая подпись под фото гласила: «Дом предпринимателя Р. Вальзера, 1915 г.». А дальше была размещена небольшая статья с еще одной старой фотографией, при взгляде на которую Олег покрылся неприятными мурашками: полный мужчина с отталкивающими и грубыми, словно вырезанными из дерева, чертами лица, сидел в кресле с очень высокой спинкой. Его неестественно прямая поза и выпуклые, застывшие глаза внушали суеверный ужас и, одновременно, отвращение. Эти ощущения еще более усиливали черный длинный фрак и древний высокий цилиндр, надетый на покрытую седыми неряшливыми волосами голову. Правая рука мужчины лежала на толстой, по внешнему виду, очень древней книге, расположенной на маленьком столике с узкой и длинной ножкой, недалеко от кресла.Олег с трудом оторвал взгляд от фотографии и принялся читать статью.«Этот мрачный дом принадлежал выходцу из Пруссии, немецкому предпринимателю Руди Вальзеру, который славился нелюдимым и скрытным нравом. По слухам, он занимался черной магией, и в феврале 1916 года погиб в одной из комнат своего жуткого дома, от рук местных жителей, обвинивших его в нескольких страшных преступлениях. Впоследствии, несмотря на настойчивые просьбы родственников, тело Вальзера так и не было найдено».Олег уже закончил читать, но никак не мог оторваться от экрана, с ужасом всматриваясь в черты человека в черном…Ночь прошла спокойно, но утром Олег все равно чувствовал слабость. Будильник зазвонил ровно в 7.30, наступил понедельник, и нужно было вставать в школу. Родителей уже не было дома, и в квартире стояла гнетущая тишина.Он с трудом вылез из теплой постели и, словно зомби, проковылял в ванную. Не глядя в зеркало, умылся. На кухне через силу впихнул в себя половину бутерброда, запил стаканом холодной воды и уже через пять минут тоскливо брел в школу по серым, залитым дождем, улицам...Фотография Руди Вальзера до сих пор стояла у него перед глазами. Он невольно видел каждую деталь его одутловатого мерзкого лица с толстыми, выпученными, словно у жабы, губами. Этот человек, думал Олег, действительно мог заниматься черной магией и быть связанным со всеми преступлениями, в которых его обвиняли.Проходя мимо серых стен института, он специально отвернул голову в сторону, опасаясь увидеть что-нибудь страшное в одном из темных окон… по-настоящему страшное... например, черную неподвижную фигуру или бесплотный призрак. Казалось, что время остановилось. Олег слышал скрип каждой песчинки под своими подошвами, каждый свой вздох и стук сердца... Но вдруг все снова стало по-прежнему. Он облегченно вздохнул и ускорил шаг.День тянулся очень долго, и у Олега было время подумать над этой историей. Он уже ни на секунду не сомневался в том, что с ним произошло что-то паранормальное. Да и какие тут могут быть сомнения, если тебя чуть не вытянули из окна. И еще, ему никак не давал покоя тот крик о помощи - в нем было столько отчаяния и боли - в том страшном здании был кто-то или что-то, нуждающийся в его помощи. Не абстрактной помощи, а требующей его конкретных действий... именно его и именно рядом - в здании, к которому он привык с детства, и которое вмиг стало для него чужим и опасным.Наконец, уроки закончились. Олег собрал учебники и, не обращая внимания на удивленные возгласы ребят, вышел из класса и опрометью бросился домой. Через пару минут он уже влетел в подъезд, пронесся, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, на третий этаж и, весь потный, ворвался в свою квартиру. Родители были на работе, поэтому он отбросил рюкзак в сторону и, не раздеваясь, ввалился в свою комнату. Распахнул створки шкафа и, поднявшись на носки, вытащил с верхней полки цветную картонную коробку. Олег нервничал и, поэтому, не смог открыть её сразу - пришлось несколько раз с силой дернуть за картонный верх, пока упаковка не разорвалась. Наконец он вытащил из неё небольшую камеру и повертел её в руках, рассматривая со всех сторон. Камеру несколько месяцев назад подарили ему родители - тогда еще он активно увлекался фэтбайком, но потом забросил, и подарок все это время так и пролежал на полке.Олег вспомнил об этой камере, когда понял, что самый простой способ разобраться, что же происходит - снять все на видео. А его камера как раз идеально подходила для этой съемки: датчик движения, ИК-подсветка и, самое главное, модуль Wi-Fi, который позволит ему, находясь дома, видеть всё, что происходит внутри здания института... Правда, в этом была всего одна, но большая проблема - камеру нужно было установить, и установить не где-то, а внутри темного заброшенного здания.Олег поежился только от одной мысли об этом.Но, пока на улице было светло, и он надеялся успеть все сделать до наступления сумерек. Что будет, если он не успеет, Олег старался не думать.Заряд батареи показывал максимум. Камера без проблем подключилась к его поцарапанному самсунгу, и на экране с треснувшим стеклом появилось изображение комнаты. Олег поводил телефоном из стороны в сторону, рассматривая качество картинки - оно было вполне сносным. Он отключил камеру, положил ее в карман куртки и торопливо вышел из квартиры…Через широкую дыру в высоком бетонном заборе, заросшую высоким бурьяном, был виден вход с потрескавшимися и просевшими от времени ступенями. Это было единственное место, ведущее внутрь огороженной территории. Главные ворота, заваренные толстыми прутьями, сверху ощетинились заостренными и ржавыми пиками, густо увитыми колючей проволокой. Такая же проволока шла и по контуру всего забора вокруг здания.Олег нерешительно огляделся по сторонам. Он стоял в высокой, мокрой от дождя траве, под ногами противно хлюпала вязкая грязь. Мать точно устроит взбучку вечером… и уже грустно добавил, если вернусь…Он тяжело вздохнул, раздвинул заросли бурьяна и шагнул внутрь дыры.Сразу наступила тишина.Вязкая… противная…За ним словно захлопнули тяжелую массивную дверь… нет, не дверь… плиту.Здесь даже не было слышно привычного чириканья воробьев, только где-то в глубине двора протяжно каркнул ворон. Горловой звук резко прокатился по стенам и затих в вышине.Олег осторожно двинулся к главному входу, на ходу исподлобья разглядывая мрачное здание. Институт имел в длину около ста метров и четыре этажа. Почти все стекла в окнах были разбиты или покрыты паутинами длинных трещин. Площадка перед зданием была выложена огромными бетонными плитами, покрытыми сверху слоем серого, потрескавшегося от времени асфальта. Из щелей между плит пробивались пучки жесткой травы.Чем ближе Олег подходил к главному входу, тем сильнее его сотрясала дрожь. Это был не озноб, это был настоящий страх...И эта неестественная тишина...Он поднялся по ступеням под широкий, загнутый вверх навес и замер напротив зияющего черной пустотой входа. Когда-то здесь были стеклянные двери и огромные витринные окна. Сейчас же грязные осколки толстого стекла валялись вперемешку с прелой листвой, а внутри огромного холла гулял лишь холодный ветер.Справа от входа, на шершавой стене густой красной краской наискосок была выведена надпись «ВНИМАНИЕ! КРАБЛ!», а немного ниже грубыми мазками был нарисован большой глаз.Из здания пахнуло чем-то тяжелым, и послышались завывания ветра.Олег оглянулся через плечо: еще было достаточно светло, но заходить внутрь не хотелось.Ну, давай же... Это займет всего каких-то пятнадцать минут, подбадривал он себя, а если бегом, то еще быстрее...Нет, бегать там внутри он не собирается... Он пойдет медленно, неслышно, словно мышь, и установит камеру, а потом... потом можно и бегом.Олег шумно выдохнул и зашел внутрь. Тишина стала невыносимой - отсутствие звуков давило на психику еще сильнее, чем громкие звуки... особенно в таком месте.Внутри располагался просторный холл, потолок которого подпирали несколько круглых колонн. Здесь было светлее, чем показалось Олегу сначала, когда он стоял перед входом - свет едва проникал через разбитые окна, и густой сумрак окутывал все вокруг. Слева от него виднелась лестница, ведущая вверх. Олег медленно двинулся в ее сторону, тщательно обходя осколки плитки и разный хлам, валявшийся на полу.Снова где-то вверху раздались протяжные завывания ветра...Наконец, он подошел к лестнице и остановился у первой ступеньки, всматриваясь во тьму перед собой.Сердце гулко отсчитывало секунды.Он достал из куртки телефон и включил фонарик. Стал виден верх лестницы, которая упиралась в стену, а потом снова зигзагом уходила еще выше, на второй этаж.Олег облизал пересохшие губы и пошел вверх.Секунды понеслись с бешеной скоростью, кровь гулко стучала в висках. Олег помнил только, как он быстро переставлял ноги по стертым ступеням, лихорадочно водил тусклой подсветкой из стороны в сторону, дико озираясь вокруг. Пот залил всю его спину, струился по лбу и щекам...В себя он пришел уже на третьем этаже, стоя у разбитого окна. Отсюда он видел свой дом и свою комнату. Сердце постепенно успокаивалось. Ему нужно было четвертое окно дальше по коридору - оттуда начинался уже новый коридор, уходящий вглубь здания и именно это окно, как он понял по фотографиям, и было ему нужно - в нем он видел ту ужасную комнату, и там он и хотел установить свою камеру.Олег двинулся дальше, под ногами пронзительно захрустели осколки битого стекла. Эти звуки эхом прокатились по пустому коридору.За окном уже начали сгущаться первые сумерки, но рядом с окнами еще было достаточно светло. Он быстро подошел к нужному окну, достал из кармана камеру и крепление. С щелчком закрепил камеру на крепеж и зафиксировал на гладкой бетонной стене.Еще минуту, прошептал он сам себе.Включил камеру.Запустил приложение.На экране телефона появилась темная картинка.Он нажал на кнопку ИК-подсветки и картинка приобрела зеленый оттенок. Медленно проступили очертания коридора, уходящего вдаль и его, осунувшееся от страха, лицо.Все. Пора.Олег поглубже запихнул телефон в карман куртки и, как сумасшедший, понесся к выходу...

Ключевые слова: Страшилки подвал призраки заброшка подростки темнота авторская история

Другие, подобные истории: