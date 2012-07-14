Питер... Ничего удивительного

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:15 by

В какой-то момент ты понимаешь, что все становится невозвратимым, нужно вернуться в эту точку невозврата и попытаться понять, где отклонилась твоя дорога. Хотя бы даже и прошлой жизни. Я собрался и поехал в Питер.«Ничего удивительного», - сказал я себе, блуждая по закоулкам старинной питерской квартиры, где окно из спальни выходило в глухой колодец двора. Петляя по лестнице, которая вела сначала в кухню, она же душевая, а потом по кругу возвращалась в гостиную, я сделал два поворота мимо комнаты и кладовки. Планировку нельзя было понять, даже попытавшись представить себе жилье в трехмерном измерении – оно не поддавалось никакой архитектурной логике.Поэтому, побросав вещи и заплатив хозяйке, старой и шаркающей по ступенькам женщине, я вышел на улицу прямо из низкого окна первого этажа – выход в коридор было искать дольше.Ключи она мне передала еще раньше, а окно, которое выходило прямо на тротуар, закрыла за мной.- Сынок, ты надолго здесь? – спросила хозяйка.- До конца месяца точно, - ответил я.- Ну и славно. Если что-то понадобится, звони. Белье в шкафу, стиралка работает, чай и сахар есть, а кофе дрянной, но тут за углом магазин, купишь, что нужно. Вода в душе очень горячая, подожди минуту, потом будет нормальная, - проинструктировала бабушка.Я уже давно привык ничему не удивляться в этом городе, поэтому, периодически встречая в разных районах девушку, похожую на призрачного эльфа из сказки, я тоже не удивился. В кафе на Невском, куда я заглянул перекусить, она грустно помахала мне из-за соседнего столика, а в модном ночном клубе, сидя за стойкой бара, улыбнулась мне, как старому знакомому. На Дворцовой она прошла мимо, то ли девочка, а то ли виденье, а возле моей парадной на Фонтанке постояла рядом, пока я открывал дверь, и исчезла.Войдя в странную квартиру, я включил чайник и пошел стелить кровать, и ничуть не удивился, увидев ее, сидящую в кресле с ногами, полупрозрачную, излучающую свет.- Чай будешь? - спросил я ее буднично.- Давай, - откликнулась она.- Я Рома, приехал из Москвы по делам, а ты?- Я Алиса, я здесь живу. Но я не одна, нас много – тех, кто затерялся во времени, но ты не бойся, мы не кричим, не стонем и не ломаем мебель.- Договорились. Хорошо, что не кричите, - сказал я, наливая крепко заваренный чай для Алисы, - ты привидение?- Нет, не совсем, мы все – временные. Ну как бы призраки. Хочешь погулять по крыше?- А ты не исчезнешь? А то я дорогу назад не найду, - усомнился я.Мы вышли в коридор и по лестнице, ведущей на второй этаж, которого, в принципе, не было, поднялись наверх. Рядом с бывшим окном, наглухо заделанным, был вполне реальный балкон, а дальше лестница вела на чердак. Выйдя на крышу, сели рядышком. Помолчали. Внизу был глухой двор, увечная береза, которую терзал холодный питерский ветер, и одинокая скамейка.- Зачем ты приехал? - спросила девушка.- Иногда надо вернуться в прошлое, чтобы понять, как жить дальше. А ты почему здесь… оказалась? – пытался я подобрать правильное слово.- Иногда нужно попасть в будущее, чтобы понять, правильно ли ты жила, - вздохнула Алиса, - а где твое прошлое?- Мне постоянно снится сон, что около Казанского я потерял девушку. Только как будто, знаешь, это было много лет назад. Такой ретро-сон прошлого века.- Как это? – нахмурилась Алиса- Ну я не знаю, как объяснить, это как хроника черно-белого кино, как старые фотографии, и вместе с тем – так реально! Я решил, что смогу понять.- А ты помнишь, как именно ты ее потерял? – спросила Алиса, пристально посмотрев на меня. Взгляд показался мне смутно знакомым.Поднялся ветер, сметая темные листья прошлогодней листвы, моросил холодный редкий дождик, норовя проникнуть за воротник. Я прикрыл глаза и вспомнил сон – потерянный и разрушенный Петроград. Что я делал там, кем был, когда видел сон? Кто была она? Как ее звали? Почему этот сон не оставляет меня уже долгие 5 лет, из ночи в ночь, из ночи в ночь? Почему мне больно от него настолько, что я все бросил и, как дурак, поехал в Питер?Ветер становился все сильнее, начался дождь, сначала мелкий, моросящий, а потом - как будто бы с неба уронили ведро воды – сплошной поток, делающий контуры размытыми до неузнаваемости. Потом, будто по мановению волшебной палочки, ливень стих так же внезапно, как и начался.Столько вопросов – и ни одного ответа. Мистика окутывала меня, мои прошлые сны и придуманные события снова становились реальными.- Послушай, Рома. Только не смейся и не бойся. Во время полнолуния у колоннады Казанского собора открываются воронки – лестницы в прошлое. Мы оба застряли – ты в прошлом, я в будущем, давай попробуем помочь друг другу, - сказала Алиса, глядя на меня в упор.Через мансарду нашего дома мы пробрались на другие крыши, связанные друг с другом слуховыми окнами, чердачными проходами и железными лестницами, стараясь не поскользнуться.Внизу лежал ночной Питер, омытый дождем, прекрасный в своем великолепии и гордый в своей бедности. Полюбовавшись на него вдоволь, мы отправились домой, но уже другим маршрутом, которым меня вела Алиса, мимо мансард, в которых протекала ночная жизнь, крыш, которые жители использовали как площадки для пикника, и бесконечных лестниц и чердаков. Вокруг простирался роскошный город, со своими площадями, мостами, улицами и переулками. До нашей квартиры на Фонтанке мы добрались довольно быстро, за считанные секунды, хотя казалось, мы прошли по крышам полгорода.Алиса махнула мне рукой и исчезла в зеркале, в которое я продолжал смотреть.Вдруг, как будто пелена спала с моих глаз, я что-то вспомнил. Как завороженный и увидел Николаевский вокзал, стадион имени Ленина, откуда выходили спортсменки после тренировки. Появилась девушка, как две капли воды похожая на мою сегодняшнюю Алису, но совершенно другая, из прошлого. Я вспомнил. Она выбежала, сияя синими глазами, в белом смешном спортивном костюме того времени, обняла меня: «Бежим в городской сад?». Я узнал ее и чуть не захлебнулся от волнения.- После, дорогая, после, я должен тебе сказать. Сегодня придут за тобой и за твоей семьей, вам надо срочно исчезнуть, беги домой, предупреди близких, быстро возьмите самое необходимое и вон из Петрограда. Вас обвиняют в контрреволюции, потому что родственники за границей и история семьи вовсе, по теперешним канонам, не безупречная.- Что за нонсенс, Роман? Откуда это? Я без тебя никуда не поеду, - Алиса топнула ногой. Сегодня в Мариинке Жизель, - несмотря на большинство закрытых театров, Александринка и Мариинка работали.- Говорю тебе, душа моя, после, все после! Спеши домой и встретимся возле Казанского собора в семь часов.В семь часов я стоял возле колоннады, ожидая девушку и разрабатывая до деталей уже имеющийся в уме план побега.Я уже стал волноваться, когда ко мне подошел какой-то человек, мне он показался странным и спросил – «Желаете переместиться?»- Что? – спросил я, - куда переместиться?- В безопасное место, конечно, - улыбнулся ехидно человек.- Что за безопасное место? Пригород? Финляндия? Москва? – поинтересовался я.- Ну… немного по-другому, но возможны и пригород, и Финляндия, и Москва, - пояснил человек.Тут я увидел бежащую ко мне Алису, в руке у нее был деревянный чемоданчик, на голове сползшая набок беретка, на плече манто из лисы – видно, это были все ценности, которые она успела забрать с собой.Я схватил странного человека за рукав и сказал:– Да, я и вот эта девушка, отправьте нас скорее в безопасное место. Алиса как раз подбежала ко мне, и мы обнялись.- Отправляю, - сказал человек буднично, механическим голосом.Что-то сверкнуло сверху и как будто меня подняло над землей. Но Алиса осталась внизу.- Ой, душа моя, прости, я забыла портмоне у Аси, сейчас вернусь– и вот Алиса уже бежит – это было последнее, что я услышал…Дальше – холодные снега, воронка времени и пространства, нескончаемый сон, пустота и горечь. И вопрос, навеки неотвеченный вопрос……. Я проснулся в холодном поту у зеркала. Зеркало было абсолютно безмолвно. Посмотрел на часы, было три утра. Я быстро встал и направился в Казанскому Собору. Там не было было никого, я забрался на ступеньки, сел и принялся ждать, ведь сегодня как раз было полнолуние, так сказала Алиса. Сегодня, наверное, можно все исправить.Вдруг как будто из ниоткуда возник тот самый человек из прошлого. Я помнил его, как будто это было вчера.- Забыли что-то, дорогой? – спросил он заботливо.- Девушка осталась в том времени, а я в этом – сказал я обреченно.- Так может, ей в том времени лучше, может, оставить ее там? – уточнил человек тоном проверяющего.- Нет, нет, прошу вас, пусть все будет так, как мы хотели.- Не пожалеете? Точно? – усомнился человек- Нет, верните все, как было, пожалуйста, - попросил я, не веря в происходящее.- Возвращаю, - сказал человек механическим голосом…Я проснулся на своей кровати в квартире на Фонтанке, открыл глаза и увидел, что Алиса спит в кресле.Я долго смотрел на нее, складывая картинки прошлого и будущего воедино, но никак не мог поверить в происходящее. Сварил кофе, купленный накануне, поставил перед спящей Алисой.Она открыла глаза, взгляд ее был затуманенным.- Роман? – Спросила девушка в рваных джинсах, которая гуляла со мной по крышам, - а ты не помнишь, я забрала свое портмоне у Аси?- Мы все забрали, любимая, поехали домой, - сказал я.Автор - Марина Веринчук.

Ключевые слова: Питер полнолуние Казанский собор лестницы в прошлое воронка времени

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