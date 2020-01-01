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Творческие истории

Тайна одного гостиничного номера

Тайна одного гостиничного номера


Гостиница «Приют для усталого путника» в этом небольшом городке находилась давным-давно, никто даже не помнил, когда именно. Может, семьдесят, может, сто, а может, и более лет назад. Построили её, как говорится, «на совесть», и она работала до сих пор. Сколько управляющих сменилось – никто и не считал.

Только в народе гуляла легенда об одном гостиничном номере. Старинный интерьер гостиницы почти полностью сохранился, только несколько раз отремонтированный. На второй этаж вела скрипучая деревянная лестница, стены были украшены старинными картинами, а с потолка свисали причудливые люстры, с похожими на свечи лампочками. По случайному совпадению или это было с чем-то связано, но номер комнаты – тринадцать. Чёртова дюжина, как она есть. И это совпадение, и весь облик гостиницы, и слухи о призраке, поселившемся в тринадцатом номере, и даже её название – всё это создавало какую-то мистическую и загадочную атмосферу. Со временем легенда обрастала разными версиями, и каждый придумывал и рассказывал её по-своему. По одной версии, проживавший там мужчина был убит, по другой – сам свел счёты с жизнью. К этому прибавлялось много всяких подробностей. Но все сходились в одном - мужчина стал привидением и живёт в тринадцатом номере. Многие не верили в легенду, но некоторые считали, что призрак существует там и поныне. Они оказались свидетелями необычных явлений в кухне и спальне гостиничного номера. Чудесным образом летали салфетки и полотенца, падали ложки и вилки без участия человека. Хотя люди особенно не доверяли этим очевидцам, но всё равно за комнатой сохранилась дурная слава.

Управляющий гостиницей пытался запретить и предотвратить всяческие слухи о неком призраке, но информация всё равно просачивалась. Новоявленные постояльцы отказывались от проживания в этом номере или потом, узнав о привидении, быстро съезжали.

Призрак обосновался там очень давно. Существовать одному становилось тоскливо и грустно. Он мечтал об общении. Но никто не понимал его, все только боялись. Иногда это сильно злило, и призрак специально всех пугал. Направо и налево швырялся вещами. Когда же в номере никого не было несчастное приведение сиротливо сидело в одной позе и просило высшие силы забрать его к себе. Но никто его не слышал. Призрак застрял между мирами, как в ловушке.

Какие-то остатки памяти у него остались. Он помнил себя молодым мужчиной, и звали его Владимир. Мужчина работал на большом предприятии и почему-то проживал в гостинице. Однажды Владимир пришёл с работы совершенно уставший и просто измученный непосильным трудом. Не раздеваясь, он просто рухнул на кровать и крепко уснул. Удивительные сны увидел Владимир. Словно он летал над всеми городами, наблюдая за происходящей внизу жизнью. И так было радостно и приятно летать, что он воскликнул:

- Да здравствует свобода!

И душа Владимира решила пока не возвращаться в своё тело. И его желание сыграло с ним злую шутку. Душа его летала слишком долго, а когда она захотела вернуться, тело уже похоронили. Его посчитали умершим человеком. Вот Владимир и превратился в привидение, которое застряло в этом гостиничном номере. За своё своеволие он получил наказание, а получит ли он прощение, Владимир не ведал.

Управляющий гостинией, Олег Иванович, любивший порядок, всегда сожалел о пустовавшем номере. Но, на его счастье, в гостиницу приехала одна очень молодая парочка, а с ними девчушка лет восьми. Девочка сразу привлекала внимание. С голубыми глазами, со светло-русыми кудряшками и с неизменной улыбкой на лице. В её облике читалось что-то светлое и доброе. По дешёвой, но аккуратной одежде было видно, что люди они небогатые, и Олег Иванович сразу смекнул:

- Я им и предложу этот тринадцатый номер и сделаю скидку.

И даже табличку на двери новую поставил - № 12а. А другим постояльцам управляющий строго настрого запретил рассказывать о привидении. Они заселились в эту гостиничную квартиру. Семья оказалась дружной и весёлой. Особенно призраку понравилась девочка Надя. От неё, казалось, отходили какие-то светлые, прямо солнечные лучи. Надюша весело играла и пела чудесные песенки. И Владимиру-призраку совсем не хотелось пугать эту славную семью:

- Вот бы просто с ними подружиться. Но, наверное, это невозможно.

Олегу Ивановичу дружная семья тоже нравилась. Платили они за проживание вовремя и вообще показали себя с хорошей стороны. Всегда были вежливыми и аккуратными. И как ни старался хозяин гостиницы оградить семью от разговоров о привидении, они всё равно узнали правду о номере, в котором проживали. Отец Нади, Николай, считал себя человеком образованным и несколько раз всех заверил:

- Чушь собачья, это просто выдумки.

Жена его, Татьяна, во всём его слушалась. К облегчению и радости Олега Ивановича, семья не стала съезжать.

Такие слова Николая задели и обидели призрака-Владимира:

- Выходит, я вообще никто!

И он решил доказать, что существует. Призрак опять принялся за свои проделки. Стал швыряться мелкой кухонной утварью и ронять разные вещи. Только Николай всё равно не поверил, а посчитал, что это чьи-то проказы. Жена его, Татьяна, напротив – испугалась и просила мужа переехать, но, послушав его объяснения, осталась. А вот Надюша поняла всё правильно. По своей доброте девочка чутко воспринимала все жизненные ситуации:

- Надо поговорить с этим призраком и спросить, почему он так себя ведёт? Может, ему нужна помощь?

Как-то родители отправились по делам, а Надя попросилась остаться в номере, заверив родителей, что ей ничуточки не страшно:

- Я уже большая и никого не боюсь. Я храбрая!

Николай похвалил свою дочку, а мама Татьяна надеялась, что ребёнка никто не станет пугать. Родители ушли, и Надюша сразу побежала на кухню поговорить с призраком:

- Послушай, призрак, наверно, тебе очень одиноко. И ты не пугаешь, а просто хочешь с кем-нибудь поговорить? А как человек ты говорить не можешь.

И тут роза выпал из вазы и приземлился у ног девочки. Надя обрадовалась:

- Значит, призрак понял меня. Как же мне тебе помочь?

На стене висела картина с прекрасным пейзажем – цветущим садом под безоблачным голубым небом. И тут со стола поднялся карандаш и острым концом ударился о картину, показывая на небо. Девочка произнесла:

- Кажется, я догадываюсь как тебе помочь.

Надюша сразу же побежала к бабушке Глаше, которая тоже жила в гостинице и частенько угощала её конфетами. Надя рассказала ей про разговор с призраком и то, что она придумала. Баба Глаша удивилась сообразительности маленькой девочки, ведь она тоже считала, что призрак действительно обитает в гостинице. Они вместе пошли в находящийся рядом церковный приход. Там Надюша встала перед иконой, и, сложив перед собой ладошки лодочкой, очень искренне попросила бога забрать призрака к себе. Затем она перекрестилась и поклонилась, как показала ей баба Глаша. Надя и бабушка поставили свечи – за упокой для призрака, и за здравие всех обитателей гостиницы.

Больше призрак никого не беспокоил. Но папа Надюши, узнав о приключении своей дочки, всё равно остался непреклонен в суждении насчёт всяких привидений. Он покачал головой и так сказал:

- Ну и выдумщица ты, Надюша! Такого просто не может быть.


Автор - Vera1234.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:05
Вчера, 13:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 204Комментарии: 0
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Ключевые слова: Городок гостиница номер тринадцать легенда призрак

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