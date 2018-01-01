Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Дурдом

Меняющий лица

Ходила давным давно легенда,о том ,что существует такое существо,как Меняющий лица/маски/облик,называют как хотят.Но легенда состоит в том, что если кто-либо увидит его ужасный лик потеряет душу и облик.А сама жертва при приближении к людям меняют свой облик на облик животного.Ходят по лесам себе и смотрят прямо,в одну точку,не оглядываясь и не чего не слыша.Встречали ли когда нибудь вы чью то одежду(футболки, шорты и даже трусы с носками)порваную и лежащую сравнительно рядом?Так вот это жертвы Меняющего лица.Бывали и случаи когда и выживали люди.Везло им,счастье своё находили и бед не знали.Да вот сходили эти ''счасливчики" с ума.Так же встречались люди с ликом животного.Это те,чьи души не нужны Меняющему лица.Считается что он прислужник самого дьявола,и приносит ему души грешников и должников.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:32
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 15:32 by pushaПросмотров: 40Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Лица маски душа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии