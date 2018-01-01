Меняющий лица

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:32

Причина: Изменён раздел.

pusha Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:32 by

Ходила давным давно легенда,о том ,что существует такое существо,как Меняющий лица/маски/облик,называют как хотят.Но легенда состоит в том, что если кто-либо увидит его ужасный лик потеряет душу и облик.А сама жертва при приближении к людям меняют свой облик на облик животного.Ходят по лесам себе и смотрят прямо,в одну точку,не оглядываясь и не чего не слыша.Встречали ли когда нибудь вы чью то одежду(футболки, шорты и даже трусы с носками)порваную и лежащую сравнительно рядом?Так вот это жертвы Меняющего лица.Бывали и случаи когда и выживали люди.Везло им,счастье своё находили и бед не знали.Да вот сходили эти ''счасливчики" с ума.Так же встречались люди с ликом животного.Это те,чьи души не нужны Меняющему лица.Считается что он прислужник самого дьявола,и приносит ему души грешников и должников.

Ключевые слова: Лица маски душа авторская история

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