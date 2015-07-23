Ночная встреча

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:41

Причина: Вырезан мат.

UnknownHero Просмотров: 27 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:41 by

Становилось ощутимо зябко, и Павел посильнее натянул шапку на голову. Парень не любил осень хотя бы за то, что именно в сентябре ему снова приходилось ходить на занятия в институте. А уж если и погода становилось таким откровенным дерьмом, как сегодня, то он и вовсе её откровенно ненавидел. Днём ещё было тепло, а вот под вечер начал задувать порывистый ветер, который так и норовил забраться под одежду. Сидя на скамейке во дворике своей девушки, Паша подумал, что совершенно зря не одел сегодня ещё и свитер под куртку. В лёгком джемпере и ветровке поверх неё уже было ощутимо холодно. Впрочем, ждать оставалось, скорее всего, не особенно долго и парень всячески бодрился, в ожидании Кати.Павел прогонял в голове этот разговор уже бесчисленное множество раз. Он скрупулёзно перебирал все фразы, которые он должен был сказать своей девушке, чтобы та сменила гнев на милость. Они, конечно, ругались и до этого случая, но сейчас всё было несколько серьёзнее. Паша ещё никогда не видел, чтобы Катя кричала на него матом и при этом рыдала в два ручья. Ссора вышла страшной и довольно продолжительной, учитывая, что девушка игнорила его уже целую неделю.На столбе недалеко от скамьи, где засел влюблённый, покачиваясь, горел фонарь. Он освещал небольшую площадку рядом со столбом, на котором висел, и Пашу отсюда было хорошо видно из окон многоквартирного дома. Катя не брала трубку и не отвечала на сообщения, но парень и не думал сдаваться. Он оставил сообщение на автоответчик девушки, что будет сидеть под её окнами всю ночь, до тех пор, пока они не поговорят. После этого звонка прошло уже почти полтора часа, и Павел начал было подумывать, что эта затея была откровенно дурацкой. Катя не выходила, и парень мысленно представлял себе картину, как его девушка сидит в своём кресле, укутавшись в плед, и залипает в своем ноутбуке.- Ничего, ничего, ещё чуть-чуть и ты выйдешь, - процедил сквозь зубы Паша, пытаясь подбодрить себя.Он был довольно-таки рослым 19-летним парнем, плечистым и крепким, а значит, продержаться тут ночь для него было парой пустяков. Активные занятия борьбой и гиревым спортом выработали в парне характер, и отступать он не планировал. В конце концов, на любви и на войне все средства хороши.Когда в кармане завибрировал телефон, парень аж вздрогнул. Он торопливо зашарил руками по своим карманам, пытаясь достать треклятый аппарат. Как назло руки на холоде совсем задубели, и пальцы никак не хотели слушаться хозяина. Всё-таки надо было взять и перчатки!Вопреки ожиданиям, звонила не Катя, а мама. Павел знал, что сейчас она начнёт расспрашивать где он и когда собирается домой, потому он сразу же выдохнул, готовясь к разговору. Отца у него не было, и мама растила его одна, пытаясь дать своему ребёнку всё самое необходимое. Павел это ценил и старался с матерью не ссориться, но в последнее время она слишком сильно компостировала ему мозги, и иногда сдержаться было трудно. Он и сам прекрасно понимал, что у него остались хвосты после прошлогоднего семестра и их надо спешно закрывать. Вот только окунаться в зубрёжку всех этих предметов ему совсем не хотелось, и именно поэтому мать наседала на него почти каждый день. Самое обидное, что предметы-то были совершенно ненужные! Вот почему в педуниверситете на факультете физической культуры нужны экзамены по математике и физике? В школе от них башка кругом шла, а теперь ещё и после неё.- Алло, - сказал парень, нажав на кнопку вызова.- Алло, Паш, - раздался голос матери в трубке. - Ну ты где? Время уже позднее. Я что-то так разволновалась.- Мам, я щас у Кати, скоро буду, - буркнул в ответ Павел.- Кате тоже уже пора спать. Время почти двенадцать, Паша! Тебе завтра в институт идти, и твоя голова должна быть свежей, - по тону матери парень понял, что она явно настроена серьёзно. - Я совсем уже вся изнервничалась. На улице холодина такая, а ты в лёгкой куртке вышел!- Хорошо, мам, скоро буду, - сказал Паша, не желая ссориться. - Ещё чуть-чуть и домой.Мать ответила с небольшой паузой, из чего парень сделал вывод, что она явно прикидывала врет он или нет.- Хорошо, сынок, - наконец сказала она, и парень нажал на кнопку сброса.Ну, всё прошло не так уж и плохо. Понятие “чуть-чуть” было довольно растяжимым и могло значить как полчаса, так и несколько часов. В любом случае, парень уже твёрдо решил, что Катю он дождётся по-любому, и отступать не планировал.Заняться в пустом дворе было особо нечем, и потому парень попросту залипал в своём смартфоне. Лента новостей так и пестрила самыми разными постами, фотографиями и смешными видеозаписями. За просмотром подобного контента прошёл почти час и Паше уже ощутимо надоело пялиться в экран телефона. Он снова набрал номер Кати и терпеливо слушал гудки, которые раздавались в трубке. Прошло меньше полминуты, как из динамика донёсся такой родной когда-то голос:- Алло.От волнения у парня даже как-то спёрло дыхание, но он смог взять себя в руки.- Алё, Кать. Привет, это я, Паша, - запинаясь, ответил парень.- Я поняла. Чего тебе? - грубо спросила Катя. Надо признаться, от такого холодка в её голосе Павел даже растерял уверенность на какое-то время. Все заученные ранее слова тут же испарились из головы так, словно их там никогда и не было.- Я поговорить хотел с тобой. Мы, это, разругались чего-то как-то не очень. И это… Ну… Я и хотел обсудить типа, - наконец смог более-менее сформулировать свои мысли парень. Его сердце билось в груди как ошалелое, от осознания того факта, что Катя наконец-то соизволила ему ответить. Значит, всё-таки шанс ещё есть!- О чём нам говорить, Паша? Мы уже всё друг другу сказали. Ты ведь понимаешь, что между нами всё кончено да?Вот после такого в животе у парня словно скрутился тугой узел. Он, конечно, допускал такую мысль, но всё равно до последнего надеялся, что такая фраза не прозвучит.- Блин, Кать, ну чего ты? Давай поговорим нормально. Выйди ко мне, пожалуйста, хоть на минуту, - сказал Паша. С одной стороны, было неприятно так гнуться перед девушкой. Однако, с другой, если не принять срочных мер, то, скорее всего, с Катей ему придётся распрощаться. Допускать этого Паша никак не хотел и потому был готов идти на любые меры. - Если спустишься и поговорим нормально, а мнения ты не поменяешь, то я больше тебя доставать не буду. Вот просто исчезну из твоей жизни, Кать.Налёт трагичности всегда действовал на тёлок, это Паша понял ещё в школе. Вот и сейчас он решил изображать убитого горем влюблённого, который через все трудности и препоны пытается восстановить их отношения.Катя ответила не сразу. Какое-то время она раздражённо сопела в трубку.- Хорошо, Паш, я выйду сейчас. Мы с тобой обсудим этот вопрос в последний раз, - наконец сказала она и бросила трубку.Ну, всё прошло не так гладко, как планировалось, но это было уже что-то. Паша убеждал себя, что от неожиданности растерялся и потому так сплоховал в разговоре. Конечно, Кате, студентке филфака, находить самые различные формулировки и прочие метафоры, было куда как легче чем ему. Вот только парень всегда уповал на своё природное обаяние, которое обязательно должно было помочь ему убедить девушку сменить гнев на милость.Десять минут, которые прошли с момента звонка показались Павлу десятью часами. Он истоптал все ноги, нарезая круги перед дверью подъезда. Раз за разом он прокручивал все заготовленные заранее аргументы, чувствуя себя как студент-двоечник перед устным ответом на экзамене.Катя вышла, и по её лицу парень понял, что придётся ему очень тяжело. Вообще Павел всегда поражался тому, как его девушка могла делать суровое лицо. Учитывая её небольшой рост, миниатюрную фигурку и большие глаза на овальном личике, такой финт казался очень трудным. Однако, сейчас по её плотно сжатым губам и неприязненному взгляду, Паша понял, что придётся туго.- Привет, Кать, - деланно бодро сказал парень.- Угу, - кивнула девушка. - Чего хотел? Я тебе уже всё сказала и ничего нового ты не услышишь. Так что зря ты тут мёрзнешь и на жалость давишь.Паша сконфузился ненадолго, но быстро пришёл в себя.- Да я понял, но всё равно не могу вот так взять и порвать наши отношения. Ты ж тогда разозлилась сильно, ясное дело и было от чего. Короче, сходил я к нему и извинился. Так что мировую мы, вроде как, заключили, - выдал парень.Катя посмотрела на него чуть пристальнее и, казалось, холодка в её взгляде стало чуть меньше.- Ты меня тоже пойми, Кать, я ж как увидел Мишу, который вокруг тебя скачет, у меня аж башню сорвало. Перед глазами туман и даже помню всё смутно, - продолжал Павел, почуяв намёк на успешное завершение переговоров. Может даже поцеловать себя даст?- Да видела я, Антонов! Миша мой одногруппник и просто подарил мне шоколадку. И всё! Если бы не ты, я б, наверное, внимания-то на это не обратила бы, - скрестила руки на груди Катя.К слову сказать, Павла тогда накрыло знатно. Да и на самом деле было отчего. Пусть Катя и говорит, что это просто одногруппник и всё такое прочее, но Паша явно видел чего добивается этот хмырь. Постоянные лайки в Инстаграмме, ненавязчивые сообщения со смешными видосами. Миша и раньше ему не нравился, а уж в тот день так вообще выбесил.Паша подкараулил незадачливого Ромео после занятий на улице и так отмутузил, что тот даже угодил в травмпункт с сотрясением. Парень сначала испугался, что Миша накатает на него заяву, и придётся распрощаться и с вузом, и с Катей, и с другими перспективами. Однако этот паренёк почему-то не стал никуда кляузничать и соврал, что не помнит кто его избил. Это Павел узнал, уже когда пришёл к нему в общежитие, чтобы попросить прощения. А если уж быть честным, чтобы разведать как там дела у избитого, и что он собирается делать.Удостоверившись, что никакие заявления Миша писать не хочет, Павел успокоился и, попросив прощения, отправился к Кате. Ведь раз уж так фартануло с парнишкой, то и Катя наверняка сменит гнев на милость, и всё у них будет по-старому.- Ну так что? - спросил Павел и позволил себе улыбнуться.- Ничего, Паша. Я уже давно хотела тебе это сказать, но всё никак не решалась. А после того, как ты избил Мишу, я всё поняла окончательно. Мы с тобой больше не пара. Я больше не твоя девушка. Прощай.Слова ударили очень больно. Паша даже сам удивился, насколько его ошарашил ответ Кати. Он никак не мог предположить такой вариант развития событий.- В смысле? - тупо спросил он.- В прямом, - сказал Катя и, быстро развернувшись, направилась к двери подъезда решительным шагом. Павел был настолько удивлён, что даже не смог заставить себя догнать девушку.Он очнулся минут через десять и вдруг отчётливо понял, что стоит посреди двора совершенно один.- Да и пошла ты, дура! - крикнул парень куда-то в темноту двора.Парень медленно брел по двору, раздумывая над словами Кати. Она разозлилась на него из-за Миши и порвала с ним. Вот только из её слов следовало, что собиралась она это сделать уже давно. Стало быть, морду этому прохвосту он набил всё-таки не зря. Может даже это можно проделать ещё разок.Странное дело, ещё совсем он был сам не свой из-за ссоры с девушкой, а теперь ощущал странную пустоту. Такую, словно будто что-то оборвалось внутри, и теперь там зияла страшная пропасть.Где-то вдалеке слышались обычные звуки города: машины, музыка, даже людские голоса. Странно, неужели кто-то ещё ходит по улице в такое время. Мысль о том, что сейчас некоторые могли вполне себе жить своей жизнью и радоваться своим мелочам, даже как-то удивила парня. Из-за собственного потрясения ему казалось, что и у остальных не может быть поводов для счастья.Абсолютно машинальным движением он достал смартфон и открыл книгу контактов. Имя Кати было первым в списке и это почему-то разозлило Павла. Одно только напоминание о теперь уже бывшей девушке вызывало ярость. Даже как-то странно было вспоминать, что совсем недавно он только и думал о том, чтобы вымолить у неё прощения. Да пошла она ****! Вечно правильная, самая умная и всезнающая Катя. Пошла она! Не понравилось ей, видите ли, как он Мишеньку обидел. Ну и фиг с тобой, дура.Павлу вдруг резко захотелось оказаться в чьей-либо компании, рассказать кому-нибудь о случившемся. Он перемотал список имен на Диму, своего лучшего друга. Они были знакомы ещё со школы, и уже тогда были - не разлей вода. Дружбан наверняка найдёт нужные слова, чтобы подбодрить его.В телефоне раздавались длинные гудки, и Паша почувствовал, как раздражение постепенно нарастало в груди, превращаясь в какой-то комок бесформенной злобы. Сначала его девушка решила порвать с ним, теперь ещё и до лучшего друга дозвониться не получалось. Время, конечно, было позднее, но Димон никогда не отличался привычками рано ложиться. Именно поэтому Павел перезвонил ему ещё два раза. Ответом были лишь гудки, равнодушно доносившиеся из динамиков телефона. Твою-то мать! Скорее всего Дима зависает у какой-то очередной пассии, другой отмазки для друга Павел придумать просто не смог.Определённо это была дурацкая неделя. Проблемы с учёбой, драка с этим хмырём, Мишей, внезапное расставание с Катей. Всё это разом навалилось на Павла и навевало на него не самые радостные мысли. Из окна какой-то квартиры доносился звук телевизора и чей-то смех. Павел сейчас искренне завидовал этому счастливчику, который сидит у себя в тепле и пялится в ящик. Наверняка и с девушкой у него был полный порядок.Наверное, именно злоба на всю ситуацию в целом и желание хотя бы поговорить с кем-нибудь толкнули его на этот шаг. Павел нечасто звонил Оле. В основном, только когда ему было одиноко или попросту хотелось секса. Она училась на курс младше его и была в него влюблена. Ольга не бегала за ним, не писала любовные СМС, но Паша знал, что сильно нравится ей. Иначе как объяснить, что она каждый раз соглашалась на их встречи, хотя и знала про его девушку. Каждую их ночь, когда они лежали в постели, шумно дыша после страстной любви, Оля говорила, что это был последний раз и больше она его никогда не пустит в свою жизнь. Однако когда Павел звонил в очередной раз, девушка не могла ему отказать, и они снова встречались у неё на квартире.В какой-то момент червячок сомнения шевельнулся в сознании Павла, и он даже подумал, что поступает нечестно с девушкой. В последнее время он частенько подумывал об этом, ведь не могло же так длиться вечно. Хотя, с другой стороны, Оле было очень хорошо с ним, в таких вещах Паша разбирался, позволял опыт отношений с девушками. Он приходил к ней, они болтали, пили чай или вино, занимались сексом, разговаривали, потом снова занимались сексом. Идиллия!Пальцы привычными движениями набрали имя Оли и нажали на вызов. Гудки длились недолго.- Алло, - раздался хрипловатый голос девушки.- Привет, Оля, - сказал Павел, стараясь придать своему голоса спокойствия. Сделать это было несколько трудновато из-за бури, что сейчас бушевала в его душе.- Чего надо? - резко спросила Ольга. Тон её голоса не понравился парню. Нет, она, конечно, и раньше выдавал такие номера, обижаясь на него, когда Павел пропадал надолго. А сейчас, казалось, все телефонные разговоры с девушками начинались как под копирку.- Да вот, соскучился, подумал позвонить, спросить как дела, - так же спокойно сказал Паша.- Что, опять потрахаться захотелось? - желчно пошутила Ольга.- Оль, ну зачем ты так? Реально соскучился и позвонил спросить как дела.- Дела нормально. Парень у меня теперь появился, Пашенька. Так что в Ваших услугах больше не нуждаюсь, - усмехнулась Ольга. - Не звони мне больше, окей?Это было что-то новенькое. Паша не знал как реагировать. Он привык, что Ольга обижалась на него и всегда первое время морозила, но потом неизменно оттаивала, и он в итоге приезжал к ней на ночь. Теперь же, судя по всему, всё было серьёзно, и Ольга реально стала недоступна для него. Дурацкий день!- А, вон как, - Павел сильно постарался, чтобы его голос звучал ровно. - Ну что ж, поздравляю тебя. Желаю счастья в личной жизни и всё такое.- Ага, спасибо. Пока, - вслед за этим девушка сбросила вызов, и Паше оставалось лишь слушать гудки.Денёк был действительно дерьмовым. Теперь у Павла окончательно испортилось настроение, а в душе буквально бушевал ураган. Девушка бросила, лучший друг пропадает неизвестно где, Ольга тоже обломила и послала куда подальше. Откровенно говоря, Павел даже не мог и припомнить, когда ему ещё было так хреново. Казалось, весь мир был настроен против него, и от этого становилось ещё более гадко. При этом мысли о том, что он сам в этом виноват, парень совершенно не допускал.Дул прохладный ночной ветер, и становилось ощутимо холоднее. Парень засунул руки в карманы, чтобы хоть немного их согреть. Он шёл быстрым шагом, словно бы он мог убежать от всей этой дурацкой ситуации. На какое-то время это помогло, так как парень полностью сосредоточился на том, чтобы переставлять ноги как можно чаще. Однако потом мысли снова накатывали на него буквально волна за волной. Самое смешное заключалось в том, что вся эта байда началась с Миши. Этот хлыщ бесил его буквально с первой встречи, и его явный интерес к Кате не давал покоя Павлу даже сейчас. Кто знает, может, после расставания с ним, девушка бросится к бедному, избитому Мишеньке, чтобы утешить его. Тьфу ты! Одна мысль об этом вызвала приступ такой ярости, что Паша даже выругался вслух. Всё-таки надо было сильнее навешать уроду и плевать на последствия. Сейчас Павла мало беспокоили такие вещи как отчисление из университета и возможные проблемы с полицией.По идее можно было выцепить этого додика после больницы и ещё раз потолковать с ним. Городок у них был не особо большой, однако криминальных райнов вполне себе хватало. Ни дня не проходило без новости о том, чтобы кого-нибудь не избили или не ограбили. Спрятать лицо, налететь и отметелить Мишеньку, чтобы неповадно было. Павел невольно вспомнил случай, когда они прошлым летом гуляли с Димоном неподалёку от кинотеатра, в одном из неблагополучных районов. Они тогда хорошо выпили и были, в общем-то, не особо адекватные. В тот вечер им подвернулся какой-то бродяжка, который имел неосторожность попросить у них мелочи. Парни, естественно, послали его в пешее эротическое путешествие, добавили ещё пару матерных фраз о том, что бомжу надо идти искать работу, а не побираться по улицам. На этом бы всё и закончилось, если бы бездомный не ответил им на это ругательством. Сейчас воспоминания о том, как они пинали съёжившееся на земле тело, даже как-то подняли настроение. Павел серьёзно занимался борьбой, Димон тоже был спортивным парнем, так что досталось тому бомжу изрядно.Мысль оформилась в голове мгновенно и как-то само собой. Павел почувствовал, как сердце забилось быстрее, и вся его злоба, наконец, окончательно оформилась и приобрела некую цель. Понятие гоп-стопа уже потихоньку уходило в прошлое, но кто сказал, что окончательно. Паша деловито подобрался и внимательно осмотрел двор. Никого не было видно, и парень решил пойти дальше. По-соседству был менее заселённый дворик, но зато там стояли старые бараки, где ошивалась местная алкашня. Идея о том, чтобы навешать лещей местным пропойцам и выпустить таким образом пар, мгновенно завладела сознанием парня. Поэтому он быстрым шагом направился в сторону нужных строений.Дорога заняла от силы минут десять и, когда Паша наконец-то добрался до нужного ему двора, тот встретил его темнотой и безмолвием. Фонари здесь не горели, и освещение падало лишь от окон жилых квартир. Здесь было два многоэтажных дома, расположенных под прямым углом друг к другу, а оставшееся пространство занимали бараки, которые плавно перетекали в пустырь и свалку. Не самое приятное место для ночных прогулок, но сейчас это было именно то, что нужно парню. Ярость подпитывала его и заглушала голос разума, который настоятельно не рекомендовал соваться в эту дыру.Сейчас Паша удивился тому, как он смело вышагивает по асфальту, ничуть не страшась возможных противников. Когда они гуляли с Катей, она всегда избегала таких маршрутов, которые проходили бы рядом с бараками. Она до смерти боялась всех этих алкашей, которые крутились тут днём и даже заверения Павла о том, что он скрутит любого пройдоху в бараний рог, никак не могли заставить девушку забыть про страх. Однако этой ночью парень сам превратился в охотника и невольно наслаждался этим чувством. Он старался внимательно слушать и осматривать окрестности, чтобы не упустить никакого движения. Заходить в абсолютно тёмные здания деревянных бараков совсем не хотелось, ведь кто его знает, сколько там может быть ублюдков. А вот выцепить шатающихся выпивох на улице было уже совсем другим делом. Такого выпивоху можно от души отметелить, не опасаясь удара в спину. Главное быть внимательным.Света, падавшего из окон квартир, было недостаточно, чтобы нормально освещать дворик и Павлу приходилось сильно напрягать глаза, чтобы различать предметы. Ночь, как назло, была безлунная и без источников света рассмотреть, что именно происходит, было очень трудно. Он даже дважды споткнулся о какие-то непонятные кочки в этой темноте и лишь усилием воли не ругался громко вслух. Нельзя было, чтобы его услышали. Злоба нарастала в нём и теперь напоминала какой-то костёр, который жаждет перекинуть своё пламя на первого попавшегося бедолагу. Парень твёрдо решил, что кем бы ни был этот несчастный прохожий, получит он сполна.Однако двор как будто вымер. В бараках и вовсе не горело никакого света, и можно было лишь различить какие-то смутные очертания в темноте. В квартирах тоже постепенно выключали свет, и всё погружалось во мрак. Паша чуть было не рычал от досады и метался по довольно-таки обширному двору в поисках жертвы. Постепенно злость в нём утихала, а общая усталость навевала мысли о доме и кровати. Может, всё-таки это была дурная идея - отправиться в эти дворы? В конце концов, пар можно выпустить и другими методами.Павел уже почти решил плюнуть на свою затею и отправиться домой, когда вдруг услышал грохот в другом конце двора. Вернее, это был даже не грохот, а скорее звук упавшего мусорного бака у подъезда или чего-то подобного. Сердце загромыхало в груди с бешеной скоростью, и Павел почувствовал, что у него даже вспотели ладони. Он ведь уже почти ушёл, потеряв надежду отдубасить кого-нибудь в этой дыре, безмолвно соглашаясь с тем фактом, что ему в этот день не везёт на всех фронтах. Однако этот звук снова разогрел в нём злобу. Наверняка это какой-то алкаш грохнулся на землю и опрокинул мусорный бак. Тупой урод нажрался настолько, что даже на ногах устоять не может. Это, конечно, будет скучновато, но на безрыбье и рак рыба.Павел осторожно двинул в сторону раздавшегося звука, стараясь идти тихо. К счастью, он шёл вдоль многоэтажки, в которой ещё горели огни, и частично двор с этой стороны был освещён. Можно было разглядеть бордюр вдоль асфальтовой дорожки, какие-то кусты вдоль стен дома и лесенки перед подъездами. Скамеек здесь не было, наверняка из-за местных алкашей, которые непременно облюбовали бы их как свои спальные места. Подмечая все эти детали, Паша даже почувствовал себя каким-то городским санитаром, который борется с грязью и нечистотами в городе. Эти ублюдки же всем мешали, что с того, если одного из них поколотят как следует. Может, это даже напугает остальных, и они станут вести себя более смирно. Парень понимал, что это всё просто отговорки, но любопытство и желание на ком-то сорвать злость перевешивало все остальные доводы. Он продолжал идти вперёд.Он не знал, сколько уже прошло времени, когда послышался шум какой-то возни и непонятное пыхтение. Павел почувствовал прилив адреналина и теперь шёл уже выпрямившись во весь рост. Он уже мог разглядеть какую-то непонятную фигуру в мешковатом пальто или куртке, которая сопела и кряхтела, пытаясь тащить мешок. То есть Павлу показалось, что это был мешок, так как эта часть двора уже была почти не освещена, и нормально разглядеть всё не представлялось возможным. Наверняка какой-то из местных забулдыг спёр что-то и теперь тащит в свою нору. Сейчас-то он, конечно, поймёт, что делать такие вещи нельзя, ведь Павел уже практически подошёл к бедолаге вплотную.Парень не знал, что заставило его остановиться в последний момент. Он шёл твёрдым и уверенным шагом и уже хотел окликнуть выпивоху, чтобы тот повернулся к нему. Почему-то не хотелось просто вслепую набрасываться на алкаша, а именно дать ему осознать, что он сейчас выхватит люлей. Однако почему-то Паша тормознул. С его губ уже готов был вырваться грозный окрик, а нога готовилась дать смачного пинка забулдыге, когда какой-то неведомый инстинкт вдруг завопил внутри. Странное и смутное чувство, которое мгновенно задвинуло злобу и обиду на весь мир куда-то очень глубоко. Вместо ярости пришёл безотчётный страх или, вернее, какое-то сильное опасение. Забавное дело, что даже спустя столько веков человек вполне себе сохранил старые инстинкты пещерных людей, которые сигнализировали об опасности. Один из таких инстинктов как раз таки и не дал Павлу окликнуть алкаша.Сначала он растерялся от столь смешанных чувств и буквально застыл на месте. Получалась донельзя глупая ситуация: какой-то алкаш, пыхтящий над своим мешком, и стоящий прямо за ним здоровенный парень, который не знает, что ему делать дальше. Павел не мог рассмотреть, что именно там делает забулдыга из-за темноты, но постепенно его сознание начинало посылать тревожные сигналы мозгу. Что-то с этим колдырём явно было не то. Были видны очертания его грузного тела, накинутая поверх то ли шуба, то ли какой-то старый облезлый плащ. Потом к его пыхтению прибавилось деловитое причмокивание, и Павел вдруг почувствовал, как сердце пропустило удар. Он не мог объяснить, что именно его так сильно напугало, но, видимо, глаза выхватили из всей этой картины вещь, которую подсознание автоматически определило как некую угрозу. Даже выходя на борцовский ковёр против заведомо более сильного противника, Павел никогда не чувствовал такого страха.Потом случилась вещь, от которой у парня чуть не случился сердечный приступ прямо там. Алкаш поднял свой мешок и одним движением закинул его на плечо. Сделал он это не особенно аккуратно, так как из мешка что-то выпало. Прямо под ноги Павлу. Спустя какое-то мгновение, парень смутно различил предмет, лежащий перед ним. Даже тех жалких крох света от окон многоэтажки хватило, чтобы разглядеть предмет. Это была человеческая рука. Определить мужская она или женская было невозможно, но вот куски мяса и расплывающиеся лужицы крови под ней, были хорошо видны.В фильмах в таких ситуациях главные герои обычно визжат как сумасшедшие. Паша же не смог выдать даже лёгкого писка. Он молча смотрел на руку, которая лежала прямо под его ногами, и даже почувствовал запах мяса и крови, который исходил от неё. Забулдыга, тем временем, начал поворачиваться, и парень с удивлением отметил про себя, что сейчас самое бы время повернуться и бежать. Бежать так быстро и так долго, как никогда до этого. Только вот ноги будто бы приросли к земле, и сдвинуть их с места не смогла бы никакая сила.Когда забулдыга, наконец, повернулся, Павел даже как-то обрадовался, что не может рассмотреть лица субъекта. Он не знал почему, но был твёрдо уверен, что если увидит сейчас лицо этого алкаша, то тогда точно попросту обмочится.Страх начал отпускать парня постепенно. Те несколько секунд, которые он потратил на то, чтобы собраться с духом, показались ему вечностью. Очень осторожно Павел начал отступать назад, причём шёл он спиной вперёд, не спуская глаз с алкаша. Тот, казалось, застыл на какое-то время, когда увидел отступавшего парня.Павел отошёл примерно на десять шагов, не переставая думать об абсурдности ситуации. Пошёл он, значит, искать бродяжку в качестве груши. Мститель нашёлся, мать твою! Теперь вот нашёл какого-то урода, который в мешок затолкал человеческую руку. Офигеть поворот! Парень вдруг заметил, что алкаш начал двигаться к нему. Он шёл заплетающейся походкой, подволакивая мешок за собой. Он продолжил что-то сопеть и пыхтеть, пока тащился по асфальту вслед за Пашей. Парень, в свою очередь, испугался так сильно, что чуть было попросту не завыл. Было что-то в походке пропойцы настолько неестественное, что буквально все инстинкты вопили о необходимости бежать сломя голову. Осознание этого вызывало жгучее чувство стыда. Всё-таки Павел был спортсменом и считал себя бойцом. Он вдруг резко бросил в темноту:- Пошёл ****!Фигура в темноте остановилось. Начали раздаваться такие звуки, словно бы он втягивал воздух носом. Потом алкаш вдруг резко кашлянул и мерзко хихикнул. Наверное, он что-то сказал, но эти звуки показались Павлу смесью хихиканья, рычания и подвывания. Этот факт, а так же то, что "алкаш" вдруг подобрался и довольно резко поскакал в сторону парня, наконец-то окончательно сняли паралич с ног. Павел развернулся и рванул так быстро, насколько только мог. Первое время ноги казались забитыми свинцом, но затем постепенно мышцы разогрелись, и бежать стало полегче. Ветер свистел в ушах Павла, и, пока он бежал по тёмному двору, не переставая молить всех богов, чтобы не споткнуться обо что-нибудь в этой темноте, за ним какими-то неестественными полупрыжками гнался "алкаш". Павел увидел способ его передвижения лишь мельком, но даже этого хватило, чтобы вызвать такой панический приступ страха, что он побежал ещё быстрее. Уже абсолютно ничего не стесняясь Павел плакал прямо на бегу, поскуливая, как мальчишка. Свет погас уже во многих окнах, и дорожка просматривалась уже хуже. Парень на бегу споткнулся обо что-то и чуть было не навернулся, лишь чудом удержав равновесие. Однако, даже такой короткой заминки субъекту хватило для того, чтобы сократить расстояние между ними чуть ли не вдвое. Теперь Павла от "алкаша" разделяли всего каких-то три или четыре метра."Алкаш" всё так же нёсся вприпрыжку, не выпуская из рук своего мешка. Он подхихикивал себе под нос и шумно вдыхал воздух носом. Эти звуки и страшное чувство опасности заставили Пашу совершить такое, на что бы он никогда не решился в другой ситуации. Не переставая бежать и стараясь не сбить дыхания, парень закричал:- А-а-а-а! Помогите!Сзади был никакой ни алкоголик, ни бродяжка. Это даже человеком назвать было сложно. Павел вдруг так ясно это осознал, что крикнул ещё пару раз. На это он услышал лишь мерзкое хихиканье и какое-то подобие блеяния за спиной. От этих звуков парень аж взвыл и побежал ещё быстрее.Господи, только бы добежать до дороги. Там фонари освещают улицу. Почему-то Павлу казалось, что эта тварь боится света и если он достигнет мощных фонарей, то она непременно отстанет от него. Вспомнилось, как ещё совсем недавно Паша сам себе казался хищником, который вышел на охоту. От былого чувства уверенности и превосходства не осталось и следа. Всё это вытеснил животный ужас, который гнал парня вперёд.Вид показавшихся фонарей придал парню сил, и Павел припустил ещё быстрее. Тварь не отставала и по-прежнему скакала за ним следом, сохраняя дистанцию. Кто или что бы это ни было, с дыхалкой там было всё нормально. Сам Паша, к счастью, тоже пока не испытывал проблем с одышкой. Он бежал очень быстро, но держал темп. Да здравствует спорт!На проезжую часть Павел выскочил как-то даже неожиданно. Вот он несётся по дорожке дворика и тут, бац, он выбегает на разделённую разметкой асфальтовую дорогу. Он и не подумал останавливаться, а тут же свернул в сторону города и рванул туда. К ужасу Павла, даже при наличии фонарей пыхтение сзади ничуть не отставало. Значит, старинная детская отговорка, что чудища боятся света, не оправдала себя. Теперь в мозгу парня чётко сформировался один простой факт. Его жизнь напрямую зависела от его мускулов. Чем дольше он продержится, тем большая вероятность добежать до людей, где с этой образиной уже можно будет как-то справиться.К счастью дорога была ровная, и Павлу приходилось относительно легко, хотя этот темп уже начал его утомлять. Даже с его спортивной подготовкой такую скорость держать постоянно было просто нереально. Адреналин сделал своё дело и придал мышцам сил для рывка, который, возможно, спас парню жизнь, и он всё еще перебирает ногами по асфальту, а не лежит в мешке "алкаша". Теперь счёт шёл уже на минуты, и Павел отчётливо понял, что если он не придумает что-нибудь в ближайшее время, то ему, скорее всего, придёт конец. Осознание этого очень простого факта вызвало в нём неподдельный ужас. Он больше не увидит маму, Катю или Димона, не пойдёт в универ, не выпьет пивка с парнями после занятий, не будет до седьмого пота вкалывать на тренировке.Раздавшиеся голоса из двора показались Павлу буквально чудом. Он рванул в сторону того двора, откуда доносились людские голоса. Неважно какие, сколько их или кто это вообще. Самое главное, что это люди, которые бегают не вприпрыжку, не сопят и не блеют, и, самое главное, не таскают с собой мешки с человеческими руками.Это была какая-то студенческая компания, которая засиделась допоздна на детской площадке. Трое парней и две девушки распределились по качелям и скамейкам, разговаривая на свои темы. Павел услышал, как сзади донесло недовольное кряхтение и вдруг, с ледяным ужасом в сердце, почувствовал прикосновение к куртке. Тварь, поняв, что добыча может сорваться, прибавила в скорости. Паша визгнул, как девчонка, и рванул со всех ног к спасительной компании ребят. Услышав его вскрик, студенты обернулись в его сторону, а шаги и кряхтение сзади тут же исчезли, словно их и не было.- Ты чего орёшь? - вперёд вышел самый крупный из компании, явно озадаченный таким вскриком от здоровяка и тем фактом, что он выбежал прямо на их компанию.Павел ничего не мог сказать. Он упал на скамью и тяжело дышал. Студенты явно были удивлены его появлению и теперь настороженно расспрашивали его о том, что случилось. Сбивчивым голосом Паша сказал, что на него напали, но он смог убежать.- Офигеть, а с виду такой здоровяк, - усмехнулся один из парней, но на него тут же шикнула девушка.Павел мельком бросил взгляд за плечо. Там, в тени маленького деревца, если присмотреться как следует, можно было разглядеть грузный силуэт с мешком за плечом. Сейчас свет фонаря частично освещал его, и Паша увидел вязаную шапочку на голове "алкаша" и частично его лицо. Плоская, лишённая век морда пялилась на него там из темноты. И парень был абсолютно уверен, что тварь сопела и кряхтела себе под нос.Павел не помнил как добрался до дома. Видимо, та компания студентов вызвала ему такси и отправила по названному парнем адресу. Мама ещё не спала и, увидев сына, переполошилась не на шутку. Паша смог убедить её, что это были попросту какие-то хулиганы, но он смог сбежать и всё с ним нормально. Не сразу, но мать всё-таки поверила ему.Спалось в ту ночь ему очень плохо. Постоянно снились хихикание и сопение, мерещились фигуры в мешковатых плащах за окном. Тщетно Павел себя успокаивал, что живёт на пятом этаже, и никого за окном быть просто не может. Из-за всех этих тяжёлых мыслей и разгулявшегося воображения, заснул Павел лишь под утро.Днём страх уже отступил, и Павел даже начал испытывать стыд по поводу своего поведения. Явно же это был какой-то спившийся мудак, который словил “белочку” и потому вёл себя неадекватно. Да и мало ли сейчас шизиков в округе, тем более в таком районе, где стояли бараки.Неприятным открытием для него стало то, что он потерял свой телефон. Видимо, тот выпал из кармана в суматохе погони. Проклиная себя за трусость, Павел пришёл в универ на пары. Перед аудиторией его встретил Дима.- Братан, ты чего совсем с ума сошёл? - сразу же спросил друг.- В смысле? - не понял Павел.- Да ты, блин, звонил мне вчера раз двести. Я трубку беру, а ты молчишь. Сопишь и чего-то там хихикаешь, - ответил Дима, глядя на друга как дурачка.Ответить Павлу было нечего.Автор - UnknownHero.

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