Ключ безопасности

Ключ безопасностиЭлектричка шла неторопливо в Новосибирск. Мой собеседник сохранял свое инкогнито, сидел напротив меня - сухой и длинный, как будто наркоман. Его лицо было закрыто медицинской маской и темными круглыми очками.
- Не забивай глупыми догадками свою голову, а лучше присядь, - я покорно сел напротив, настроение было дерьмовое, спал я сегодня мало, и так - несколько ночей.
- По крайней мере, я вижу, что ты один, и что ты человек, - он попытался ухмыльнуться, но выглядело это так, будто рот свело судорогой, дерьмовая попытка.
- Называй меня Иван, твое имя мне не интересно, это будет наша первая и последняя встреча. То, что тебе нужно, я расскажу об этом, если ты готов слушать.
- Да, Иван, я слушаю тебя, - всё равно больше альтернатив у меня не было, врачи не помогали, как и лекарства. Знахари и ведуны - тут не понять, где ложь, а где еще бОльшая ложь…
- Много написано о тенях, демонах и прочем зоопарке потусторонних сил. Да, тебя могу разорвать лешие и оборотни в лесу, задушить мертвецы или полуденница в поле, а в городе еще больше тварей. Но от этих ты не убежишь, как от собственной тени - те, кто пришли взломать твой сон. Они приходят в пограничье между сном и явью. В момент, когда ты засыпаешь, ты наиболее уязвим. Тебе необходимо придумать свой… эээ… я его назвал “Криптографический ключ” - Иван не громко захохотал, довольный своим монологом или тем, что у него есть "особые знания". В вагоне было людно, и все повернули на него головы.
“Вот же кретин”, - подумал я.
- И что дальше, м? - я немного нервничал, не до конца был уверен в правдивости этого типа с форума.
- Да, да, я продолжаю, - довольно хмыкнув, произнес вещатель.
- Так вот, до эпохи монотеизма и даже до классического язычества, люди же как-то выживали, а те… назовем их “взломщики”, они были всегда - мне показалось на секунду, что мой собеседник был опечален своими последними словами.
- Но я был, как и ты, и я жив, только вот узнал не вовремя, поэтому немного подсушился, ы-ы-ы, - его явно забавлял собственный вид.
- Взломщики питаются твоими страхами, это же очевидно, но они умнее, чем кажется, ведь тебе стали сниться эпизоды в твоих кошмарах, которых ты не боишься в реальности, верно?
Я стал вспоминать…
- Да, кошмаров с нападающей на меня собакой... Никогда до этого не было, - вспомнил я. Наоборот, я всегда любил собак, хоть в данный момент я не держал в квартире четвероногого, т.к. много был в разъездах, а питомцы требуют ответственности и внимания.
- Потому что твой мозг уже взломали, - ухмыльнулся Иван, - и подменили твой страх перед другим животным на этот. Спросишь почему? А вот в меню у них, - он многозначительно выдержал паузу- такое желание. Мне даже один ученый физик, тоже страдавший от атак, выдвинул свою теорию, как эти твари работают. Говорил, что это чем-то напоминает эффект наблюдателя в квантовой механике - стоит о них говорить, читать, думать, и они тебя уже ощущают - ты их измеряешь. Они ощущают твой интерес, так со многими нечистыми. Даже те из них, кто не умеет читать мысли. Вроде как по навигации находят тебя. Так и во сне - они создают образ, а твой мозг под страхом “дешифрует” его так, как они этого пожелают.
- И чем всё закончится, если не предпринять мер? - уже не без опасения спросил я.
- Ничего хорошего, долго не проживешь, - и вновь ухмылка всплыла на мимике этого хмыря.
- Послушай, анон, тебе нужно собрать свой ключ, как я и сказал. По сути это многоуровневая защита, которая хранит тебя до утра. Молитва не помогает, эти твари к ней почти не восприимчивы. Они целую вечность могут мучить тебя во снах, время там очень долгое. Это же не русалка, которая взяла тебя и затащила под воду, ты умер и всё - **** зе битте, на небо, - Иван вновь расхохотался, только уже громче.
- Вот быдло, матерится при ребенке! - какая-то мамаша-овуляша была возмущена поведением этого субъекта. Мне лично было плевать.
- Тетя, вырвалось... пардон, - вяло выдал мой попутчик.
- Я тебе дам тетя, мне всего 26! - и дамская элегантная сумочка красиво приземлилась на темные волосы совершенно не культурного Ивана, грозя нанести непоправимый вред очкам.
- Продолжим, - поправив очки, невозмутимо произнес Иван, - как ты думаешь, как люди спасались от них, когда не были придуманы даже боги?
Я лишь молча пожал плечами.
- Они создавали в головах надежные образы. Ну вот представь, тебе нужно поразить во сне противника, ты представляешь меч или пулемет. В них ты уверен на все 100, но… - Иван с сожалением вздохнул.
- Какие еще “но”? Ну есть пулемет и стреляй себе, - выдал я.
- Нет, мой друг, в том-то и сложность, если они узнают или поймут что это - этот предмет будет законтрен. То есть пулемет окажется у тебя в руках, но без патронов или с холостыми и т.д.
- Тогда что же делать?
- Представить то, чего нет на Земле, а есть только в твоей голове, - теперь мой спутник мягко улыбнулся, без былой напыщенности, - материал, физические, химические свойства, триггеры с другими такими же особыми предметами.
Нужно не забывать о некоторых методиках - если этот выдуманный объект излучает или перегоняет энергию, лучше сделать его дубликат, клон на виду, а оригинал в тени. Случись даже самая настоящая инфернальная атака - клон будет уничтожен, его и не жалко, а твои барьеры не рухнут.
- Принципы построения таковы, что нужно ядро, всегда. Хороший вариант, когда ты представляешь себе ядро как батарейку, то, что хранит энергию. Даже в самый ужасный момент батарейка примет удар на себя, а ты выйдешь из сна.
- Это вообще всё работает?
- Не перебивай, работает. Я ведь жив еще, - казалось, что под очками закатились глаза, от выросшего ЧСВ этого урода, - и даже дворцы из кирпичей не откладываю по ночам, завидно?
Мне захотелось не меньше той дамы врезать ему, но уже с локтя.
- Ладно, продолжай…
- Первыми в бой идут разведчики, это те, кто точно все видит, слышит и т.д., далее особый пункт - твой талисман. Как бы твой аватар, только конечно без чувств, страха… и интеллекта. Взломщики начнут лезть именно на эту копию, но не одолеют ее - у вас особая связь, это не клон. Лишь талисман может спасти тебя, даже когда ядро уничтожено, а ты всё ещё во сне - это тот самый ангел хранитель.
- А что еще? Продолжай, - я поглядывал на лес за окном и мелькающие небольшие деревни.
- Нужен каркас. Это не дом из бетона или дерева, а то, что ты сам создашь, пусть хоть это будет шар из неизвестного сплава. Он должен быть непроницаем. Ты обязан верить в свойства своих барьеров и охраны, - темные очки словно сверлили меня взглядом.
- Ну и для надежности, можешь разместить внутри своего защитного сооружения что-то вроде замедлителей внутри каркаса и телепортов за него, например, на стенах. И главное - ты должен поверить, что ты не человек ночью.
- Что ты мелешь? - я начинал разочаровываться в том, на кой *** я сюда приехал. Но эти кошмары каждую ночь меня пытали, загоняли, словно зверя на охоте, убивали. В памяти всплывали эпизоды, и колючий страх начинал бежать по спине, мерзкое чувство.
- Ты не человек в это время, ибо человек - это корм для них, так что постарайся. Можешь прикинуться холодильником, - с усмешкой произнес он.
Поезд уже прибыл в Новосиб, мы разошлись не прощаясь. Я вернулся с дачи, с такими ночами она была унылым местом. Думал, что за городом мне станет лучше - не стало. Я шел с маркета к своей 10-этажке и думал, если так дальше будет по ночам, мне точно психа грозит.
Проведя остаток дня за разгребанием дел по работе, я не заметил приближение темноты. Страх начинал просачиваться в мозг, бегать мурашками по спине. Лег на диван, выключив свет во всей квартире - воевать и никакого отступления.
Я начал создавать в голове образы, как и сказал Иван. Часть за частью, всё обрастало вокруг ядра: клоны, охрана, ловушки, замедлители… Себя я представил в виде светящихся частиц, дал волю фантазии. В каждый предмет и его свойство я железно верил - взяв образы из детства и юности, тогда я был еще тот фантазёр, что сейчас пригодилось.
Только во сне я понял, что уснул - всё начиналось как типичный кошмар: ночь, я в квартире. И момент того, что я знал, что оставил свет на кухне включенным, но не заметил, когда он погас. И только чувство страха начало накатывать, как вдруг словно кто-то выдернул меня из сна.
Немедленно открыв глаза, я увидел в метрах двух от себя глаза - они смотрели лютой ненавистью в гробовой тишине, казалось - прямо мне в душу. И вдруг пропали…
Теперь я сплю спокойно, у меня есть свой ключ безопасности.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:50
Причина: Вырезан мат.
Вчера, 21:50 by ShiamПросмотров: 121Комментарии: 2
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