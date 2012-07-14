Про русалку

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:27

Araliya Просмотров: 68 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:27 by

Когда летняя сессия наконец закончилась, Лера и Варя побросали в сумки купальники, полотенца, крема для загара, бутерброды, пакеты с соком и сели на электричку до деревни Антиповки. Сойдя на заросшей лопухами станции с выщербленным асфальтом и рассохшейся деревянной кассой, пошли по тропинке на местное озеро. Раньше Лера приезжала сюда с родителями и хорошо запомнила прозрачную воду и чистые берега, поросшие мягкой травой.На озере девчонки вдоволь наплескались, попугав плотву, закусили бутербродами, включили радио и улеглись в купальниках загорать. Посреди весёлой болтовни Варя достала из сумки бутылку с тёмной жидкостью.- Крымское, Лер, у родителей из заначки стащила, - объявила Варя с озорной улыбкой.- Ну ты, Варька, даёшь! - изумилась Лера, но отказываться от предложения не стала.Девчонки пригубили ароматного вина, и мягкая земля легонько качнулась под спинами, как озёрные волны. Весь мир стал ещё теплее, красивее и дружелюбнее, а девичий смех - громче и раскованнее. Лежа под ласковыми лучами солнца, подруги не заметили, как их сморил сон.Варя проснулась вечером словно от толчка. Сумерки уже стали окутывать прибрежные заросли. “Ох ё, полдня проспали так, собираться надо и на электричку бежать!” - подумала Варя и стала толкать Леру. Подруга протёрла глаза и тоже взялась за сборы, как вдруг с ближнего холма послышались весёлые голоса. И недобрые.- Эээй, девочонкиии! Куда же вы? Мы вот только пришли!К ним спускались трое парней в плавках и с удочками. Наверное, деревенские. На лицах у всех трёх бродили ядовитые ухмылки. Лера и Варя вмиг напряглись, ожидая хлопотные и малоприятные выяснения.- Девчонки, оставайтесь! - один подошёл к полотенцу, с которого Лера ещё не успела подняться, и нагло качнул ее голую ногу своей босой.- Вон пошли отсюда, придурки! - раздался вдруг голос у них за спинами.Все посмотрели в ту сторону. На коряге у воды с полной невозмутимостью сидела никому незнакомая хрупкая девушка. И была она… просто по-неземному красива. У Вари в голове промелькнуло слышанное от бабушки - “красива, как навка”. Тяжёлая коса перекинута через плечо, голубые глаза обрамлены пушистыми ресницами, бледное личико - как фарфор. Одета она была в какой-то необычный голубой сарафан, свободно струившийся по телу (в то время как все девки и в деревне, и в городе втискивались в тесные, неудобные и жаркие мини-юбки и ковыляли в них, как гусыни). Худенькая девушка прямо смотрела на наглых парней без тени страха, не меняя спокойной расслабленной позы.- А это ещё что за курица? - протянул один.- Рот бы закрыл, Андрюх. На кой тебя вечером на озеро понесло? Тебя ж сегодня коза Манька забодала, когда ты к её козлятам сунулся. Гнала тебя рогами до плетня и напоследок ещё наподдала. Лежал бы дома да шишки на заду залечивал.Андрей вытаращил изумлённые глаза. Друзья его тоже удивились, но не смогли сдержать смешок.- Да ты вообще откуда такая краля взялась? Из Колонтаевки, что ли?- Тебе, Саш, тоже помолчать не вредно. Ты где сейчас быть должен? Тебя бабка послала в поле чистотел собирать, геморрой у неё разыгрался. Сейчас небось воет уже. Чистотел-то ей принесёшь али как?К Андрюхе присоединился Саша, хотя и теперь друзья пострадавшего не удержались от того, чтобы хмыкнуть.- Тёлка, вали отсюда, - сказал третий с подбитым глазом.- Тём, а ты друзьям рассказал, как именно фонарь схлопотал? - прищурилась девушка. - Небось, заливал, что это Генка с тобой мужские счёты сводил? Саш, Валер, это никакой не Генка был. Это он к Алинке вчера подъехал за талию её обнимать, а она врезала ему как следует и сказала, что если ещё сунется, то зуб ему выбьет, а Тёма и побежал домой, размазывая сопли кулаком. Ну что, парни, ещё что-нибудь про вас рассказать? Что с тобой, Андрей, на прошлый Новый год приключилось? Или с тобой, Тём, в гостях у тёти Веры?Пацаны постояли ещё какое-то время в онемении, потом так же молча развернулись и ушли.Варя и Лера тоже не знали, что сказать красавице-незнакомке.- А ты местная? - вымолвила Лера самый странный в этот момент вопрос.Девушка словно задумалась.- Ну да, можно и так сказать, - ответила она, отвела взгляд и погрустнела.На берегу озера повисло молчание.Потом девушка в голубом сарафане подняла глаза и, глядя в поле, произнесла:- Туман какой опускается.Варя и Лера обернулись. Действительно, солнце уже закатилось за край розово-сиреневого неба, кругом становилось всё темнее, и между травами парили капельки сырости.- Нам же на электричку успеть надо! - вскрикнула Варя и оглянулась.Девушки в сарафане на коряге уже не было.Подруги быстро собрали вещи и заторопились на станцию. Поднявшись на холм, увидели, как на другом краю поля семенили с опущенными головами три незадачливых наглеца.

Ключевые слова: Русалка озеро электричка авторская история

Другие, подобные истории: