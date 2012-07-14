Про русалку

Про русалкуКогда летняя сессия наконец закончилась, Лера и Варя побросали в сумки купальники, полотенца, крема для загара, бутерброды, пакеты с соком и сели на электричку до деревни Антиповки. Сойдя на заросшей лопухами станции с выщербленным асфальтом и рассохшейся деревянной кассой, пошли по тропинке на местное озеро. Раньше Лера приезжала сюда с родителями и хорошо запомнила прозрачную воду и чистые берега, поросшие мягкой травой.
На озере девчонки вдоволь наплескались, попугав плотву, закусили бутербродами, включили радио и улеглись в купальниках загорать. Посреди весёлой болтовни Варя достала из сумки бутылку с тёмной жидкостью.
- Крымское, Лер, у родителей из заначки стащила, - объявила Варя с озорной улыбкой.
- Ну ты, Варька, даёшь! - изумилась Лера, но отказываться от предложения не стала.
Девчонки пригубили ароматного вина, и мягкая земля легонько качнулась под спинами, как озёрные волны. Весь мир стал ещё теплее, красивее и дружелюбнее, а девичий смех - громче и раскованнее. Лежа под ласковыми лучами солнца, подруги не заметили, как их сморил сон.
Варя проснулась вечером словно от толчка. Сумерки уже стали окутывать прибрежные заросли. “Ох ё, полдня проспали так, собираться надо и на электричку бежать!” - подумала Варя и стала толкать Леру. Подруга протёрла глаза и тоже взялась за сборы, как вдруг с ближнего холма послышались весёлые голоса. И недобрые.
- Эээй, девочонкиии! Куда же вы? Мы вот только пришли!
К ним спускались трое парней в плавках и с удочками. Наверное, деревенские. На лицах у всех трёх бродили ядовитые ухмылки. Лера и Варя вмиг напряглись, ожидая хлопотные и малоприятные выяснения.
- Девчонки, оставайтесь! - один подошёл к полотенцу, с которого Лера ещё не успела подняться, и нагло качнул ее голую ногу своей босой.
- Вон пошли отсюда, придурки! - раздался вдруг голос у них за спинами.
Все посмотрели в ту сторону. На коряге у воды с полной невозмутимостью сидела никому незнакомая хрупкая девушка. И была она… просто по-неземному красива. У Вари в голове промелькнуло слышанное от бабушки - “красива, как навка”. Тяжёлая коса перекинута через плечо, голубые глаза обрамлены пушистыми ресницами, бледное личико - как фарфор. Одета она была в какой-то необычный голубой сарафан, свободно струившийся по телу (в то время как все девки и в деревне, и в городе втискивались в тесные, неудобные и жаркие мини-юбки и ковыляли в них, как гусыни). Худенькая девушка прямо смотрела на наглых парней без тени страха, не меняя спокойной расслабленной позы.
- А это ещё что за курица? - протянул один.
- Рот бы закрыл, Андрюх. На кой тебя вечером на озеро понесло? Тебя ж сегодня коза Манька забодала, когда ты к её козлятам сунулся. Гнала тебя рогами до плетня и напоследок ещё наподдала. Лежал бы дома да шишки на заду залечивал.
Андрей вытаращил изумлённые глаза. Друзья его тоже удивились, но не смогли сдержать смешок.
- Да ты вообще откуда такая краля взялась? Из Колонтаевки, что ли?
- Тебе, Саш, тоже помолчать не вредно. Ты где сейчас быть должен? Тебя бабка послала в поле чистотел собирать, геморрой у неё разыгрался. Сейчас небось воет уже. Чистотел-то ей принесёшь али как?
К Андрюхе присоединился Саша, хотя и теперь друзья пострадавшего не удержались от того, чтобы хмыкнуть.
- Тёлка, вали отсюда, - сказал третий с подбитым глазом.
- Тём, а ты друзьям рассказал, как именно фонарь схлопотал? - прищурилась девушка. - Небось, заливал, что это Генка с тобой мужские счёты сводил? Саш, Валер, это никакой не Генка был. Это он к Алинке вчера подъехал за талию её обнимать, а она врезала ему как следует и сказала, что если ещё сунется, то зуб ему выбьет, а Тёма и побежал домой, размазывая сопли кулаком. Ну что, парни, ещё что-нибудь про вас рассказать? Что с тобой, Андрей, на прошлый Новый год приключилось? Или с тобой, Тём, в гостях у тёти Веры?
Пацаны постояли ещё какое-то время в онемении, потом так же молча развернулись и ушли.
Варя и Лера тоже не знали, что сказать красавице-незнакомке.
- А ты местная? - вымолвила Лера самый странный в этот момент вопрос.
Девушка словно задумалась.
- Ну да, можно и так сказать, - ответила она, отвела взгляд и погрустнела.
На берегу озера повисло молчание.
Потом девушка в голубом сарафане подняла глаза и, глядя в поле, произнесла:
- Туман какой опускается.
Варя и Лера обернулись. Действительно, солнце уже закатилось за край розово-сиреневого неба, кругом становилось всё темнее, и между травами парили капельки сырости.
- Нам же на электричку успеть надо! - вскрикнула Варя и оглянулась.
Девушки в сарафане на коряге уже не было.
Подруги быстро собрали вещи и заторопились на станцию. Поднявшись на холм, увидели, как на другом краю поля семенили с опущенными головами три незадачливых наглеца.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:27
Вчера, 20:27 by AraliyaПросмотров: 68Комментарии: 1
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