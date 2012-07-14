БаронСеребрится витраж в старом замке,
Полночь сумрачно мерят часы,
Опустели пирующих чарки,
И завыли испуганно псы.
Яд запенился, жилы вздувая,
Стон раздался в кровавом огне,
Но чрез миг тишина гробовая
Всех сковала на смертном одре.
И барон с помертвелой улыбкой
С возвышенья, шатаясь, ступил,
Тень его колыхалася зыбко
Там, где месяц сквозь окна светил.
И, в плаще длиннополом шагая,
Кровью свой наполняя бокал,
Пил барон, жизнь себе продлевая,
И сверкал острозубый оскал.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48 by Капитан-командорПросмотров: 17Комментарии: 4
Ключевые слова: Барон кровь яд полночь авторский стих