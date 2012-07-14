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Стихи

Барон

Серебрится витраж в старом замке,
Полночь сумрачно мерят часы,
Опустели пирующих чарки,
И завыли испуганно псы.

Яд запенился, жилы вздувая,
Стон раздался в кровавом огне,
Но чрез миг тишина гробовая
Всех сковала на смертном одре.

И барон с помертвелой улыбкой
С возвышенья, шатаясь, ступил,
Тень его колыхалася зыбко
Там, где месяц сквозь окна светил.

И, в плаще длиннополом шагая,
Кровью свой наполняя бокал,
Пил барон, жизнь себе продлевая,
И сверкал острозубый оскал.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48 by Капитан-командорПросмотров: 17Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Барон кровь яд полночь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:54
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Поставил плюс, +++
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 19:01
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Здорово, только я не поняла он их траванул, а потом кровищу выпил?) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: kusi
Сегодня, 19:18
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Стих хороший,картина чёткая. Жаль первый катрен из ритма выбит (
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#4 написал: Капитан-командор
Сегодня, 19:30
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Цитата: Tigger power
Здорово, только я не поняла он их траванул, а потом кровищу выпил?) +++

Да, именно так. Он же вампир - ему без разницы.

За комментарии спасибо всем огромное.
Зарегистрирован: 14.07.2018
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