Барон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:48

Капитан-командор Просмотров: 17 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 18:48 by

Серебрится витраж в старом замке,Полночь сумрачно мерят часы,Опустели пирующих чарки,И завыли испуганно псы.Яд запенился, жилы вздувая,Стон раздался в кровавом огне,Но чрез миг тишина гробоваяВсех сковала на смертном одре.И барон с помертвелой улыбкойС возвышенья, шатаясь, ступил,Тень его колыхалася зыбкоТам, где месяц сквозь окна светил.И, в плаще длиннополом шагая,Кровью свой наполняя бокал,Пил барон, жизнь себе продлевая,И сверкал острозубый оскал.

Ключевые слова: Барон кровь яд полночь авторский стих

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