Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Барон Суббота

Скелет в цилиндре, во фраке черном,
Хохочет - слышишь? В ночи задорно,
Орешков полный карман - берите!
Барон Суббота, Харон с Гаити.

Веселый, страшный, добрый порою,
Трость и сигара всегда с собою,
Любитель рома на остром перце,
В пустые ребра не бьется сердце.

День Мертвых скоро - великий праздник!
Барон Суббота - большой проказник.
День не пропустит веселый этот,
Дымом развеется он с рассветом.

С красоткой в самбе пройдется лихо,
Барон не любит, чтоб было тихо,
Бьют барабаны, и пляшут люди,
Барон Суббота скоро прибудет!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:11
Вчера, 19:11 by SniffПросмотров: 85Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Барон Суббота день мертвых цилиндр авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Я слышу дробь барабанов.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Матвеевский
Вчера, 19:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 226
Очень колоритный персонаж. Стихотворения прекрасное. Плюс
Зарегистрирован: 5.03.2018
#3 написал: conjure one
Вчера, 19:54
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
Моё воображение нарисовало пиратского барона с "Чёрной жемчужины". Только в вечернем прикиде)+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#4 написал: Sniff
Вчера, 20:07
0
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Спасибо всем большое, рада что стихи по душе пришлись!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: Doominski.avi
Вчера, 21:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 75
Да, это круто. Талантливо.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#6 написал: Sniff
Вчера, 21:25
+1
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Спасибо, мне очень приятно.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#7 написал: Летяга
Вчера, 22:22
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 378
Лихо так слова в стихотворении катятся. Как будто сам Барон Суббота в танце костями в такт музыке гремит
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.