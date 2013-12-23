Барон Суббота

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:11

Sniff Просмотров: 85 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:11 by

Скелет в цилиндре, во фраке черном,Хохочет - слышишь? В ночи задорно,Орешков полный карман - берите!Барон Суббота, Харон с Гаити.Веселый, страшный, добрый порою,Трость и сигара всегда с собою,Любитель рома на остром перце,В пустые ребра не бьется сердце.День Мертвых скоро - великий праздник!Барон Суббота - большой проказник.День не пропустит веселый этот,Дымом развеется он с рассветом.С красоткой в самбе пройдется лихо,Барон не любит, чтоб было тихо,Бьют барабаны, и пляшут люди,Барон Суббота скоро прибудет!

Ключевые слова: Барон Суббота день мертвых цилиндр авторский стих

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