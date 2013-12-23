Барон СубботаСкелет в цилиндре, во фраке черном,
Хохочет - слышишь? В ночи задорно,
Орешков полный карман - берите!
Барон Суббота, Харон с Гаити.
Веселый, страшный, добрый порою,
Трость и сигара всегда с собою,
Любитель рома на остром перце,
В пустые ребра не бьется сердце.
День Мертвых скоро - великий праздник!
Барон Суббота - большой проказник.
День не пропустит веселый этот,
Дымом развеется он с рассветом.
С красоткой в самбе пройдется лихо,
Барон не любит, чтоб было тихо,
Бьют барабаны, и пляшут люди,
Барон Суббота скоро прибудет!
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:11
Вчера, 19:11 by SniffПросмотров: 85Комментарии: 7
Ключевые слова: Барон Суббота день мертвых цилиндр авторский стих