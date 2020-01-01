Байка о том, как к деду в гости покойник приходил

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:25 by

Существует множество разных историй и баек о столкновении мира живых с миром мертвых. Но, большинство из них как-то уж слишком преувеличены и в какой-то мере кинематографичны, хоть голливудский ужастик снимай. Однако следующая история пугает больше своей простотой, чем какими-то жуткими событиями.Дело было так: два молодых парня, Гоша и Макс, приехали в небольшую Уральскую деревеньку, подработать на лето. Время - конец восьмидесятых, с работой уже начинаются какие-то напряги, поэтому ребятам ничего не остается, как поехать на заработки в благоприятное для этого место. Рядом с этой деревушкой был небольшой завод, куда Гошу обещал пристроить дядя, ну и Макса за компанию.Единственная загвоздка была в жилье, нужно было где-то снимать комнату, но зарплата по тем временам была неплохая. Поэтому проблема заключалась только в поиске этого самого жилья. К счастью, которую удалось очень скоро решить, так как один дедушка сдавал большую комнату, где вполне хватало места для двоих. Дом его, может быть и старый, но аккуратный и уютный.С утра до вечера ребята были на работе, очень часто удавалось выйти на подработку. Но и дома им скучно не было, так как дедушка оказался очень общительным, и рассказывал массу интересных историй о своей жизни. И, возможно, так бы и продолжалось дальше, если бы не один случай. Как-то утром, когда все обитатели дома завтракали, дед неожиданно заговорил тихим и серьёзным голосом.Почему неожиданно? Просто по натуре он был очень веселым человеком, и такую интонацию слышать от него ребятам было в диковинку. Дедушка попросил: если ребята вернуться сегодня пораньше с работы, перекусить у себя в комнате, и ни в коем случае не заходить на кухню. Парни с юмором согласились, хотя и переглянулись между собой.Наступил вечер, подработки в этот день не было, поэтому ребята вернулись домой к семи вечера. Поужинали у себя в комнате и стали готовиться ко сну. Было уже десять вечера, когда в сенях послышался шум, наверное, к деду гость пришел. И действительно, вскоре послышались радостные возгласы, переместившиеся на кухню. Слышимость в доме была неплохая, поэтому ребята не слышали все сути разговора.В начале, по всей видимости, дедушка спокойно общался со своим знакомым, но, спустя какое-то время, между ними возник спор. После и вовсе послышалась ругань. По звуку было слышно, что приятель вскочил и, демонстративно хлопнув дверью, вышел из дома. Максим же в это время смотрел в окно: из дома вышел мужчина средних лет, с жутко бледным лицом. В тот момент, когда он проходил мимо окна, у Максима по спине пробежал неприятный холодок.В ту ночь ребятам не спалось, в воздухе чувствовалось что-то жуткое или мерзкое. Лишь утром Гоша осторожно спросил у Дедушки, что это был за друг. Ответ деда заставил ребят засомневаться в его психическом здоровье: якобы это приходил его близкий друг, который уже лет двадцать назад представился, приходил, чтобы решить их давний конфликт, вот только упертый он, не простил он деда.Уже после, лет через восемь, понадобилось Максиму вновь посетить эту деревню. В то время дедушки уже не было в живых, а Гоша умотал за границу. Так вот, по работе Максим должен был посетить старое кладбище в знакомой деревеньке и, проходя мимо одного из памятников, чуть не упал в обморок. Ведь со старой, черно-белой фотографии на него смотрело то самое лицо, что он видел восемь лет назад, вот только находилось оно тут уже тридцать лет.Автор - неизвестен.

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