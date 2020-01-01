Странная переписка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:01

Сергей Демьяненко Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:01 by

Привет, анон.Мне тогда было около 20 лет, была вполне обычная жизнь - я учился в университете на бюджете, жил с папой, так как мама умерла. У меня был полный завал на учебе, и меня бросила девушка после трех лет отношений, обосновав это тем, что я перестал ей уделять внимание как раньше, и по её словам "я ее больше не любил". Я бухал примерно неделю после этого, но потом одумался и перестал.Я после учебы часто зависал в социальных сетях - ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, смотрел смешные ролики на Ютубе. Также пытался найти себе девушку, но после нескольких неудачных попыток забросил эту затею. Далее я начал пить энергетики в очень большом объеме, что не очень сказалось на моем здоровье. Потом я устроился работать грузчиком, так как материальное положение нашей семьи хромало, и вскоре мой режим дня выглядел так: сон, учеба, работа, комп, сон.В один из таких дней я начал серфить по Интернету, надеясь найти что-то интересное. Вскоре у меня настал бесконечный день сурка, и я уже думал выпилиться на хрен из этой жизни. Эта идея была у меня не то, чтобы навязчивой, а иногда мелькала в конце каждого трудного дня. У меня было в реальной жизни всего несколько друзей и у меня не было времени для них. Они вскоре перестали со мной общаться, и это было очень грустно. Далее - меня уволили с работы за неоднократные опоздания. Я был разбит. Только морально, а хотелось бы быть разбитым кирпичом или еще чем-нибудь тяжелым. Спустя время идея о суициде буквально преследовала меня, но мысль о том, что мне не на кого было оставить папу, останавливала. Изредка я заходил на страницу бывшей, и там красовались ее фотографии с новым бойфрендом.В один день мне написал в ВК пользователь с ником "Марина Асеева". Она оказалась очень интересным человеком, и мы с ней постоянно переписывались. Об интиме в переписке не было и мысли, она привлекала меня как личность. У нас было много схожих интересов, и она сказала, что живет в одном городе со мной. Моему счастью не было предела! Я был рад только от одного того, что мы в одном городе. Я ей предложил встретиться в каком-нибудь кафе. Она почему-то отказывалась и не хотела... Потом она сказала, что она психолог и спросила у меня, есть ли у меня какие-нибудь переживания. Я рассказал ей как все было: о том, что у меня были мысли о суициде, и том, что меня недавно бросила девушка, уволили с работы. Она поддержала, как смогла и отправила спать (было 2 часа ночи). Заходила она всегда поздним вечером, примерно в 9 часов. Но эти часы общения проходили очень быстро.Получилось так, что после длительного общения с ней у меня исчезли мысли о суициде, наладилась учеба (как следствие, от хорошего настроения). Я попросил ее скинуть свои фотографии, чтобы узнать как она выглядит, но она не присылала, ссылаясь на то, что она не выходит на фотках.Спустя какое-то время она сообщила, что мы уже были когда-то знакомы. Я ее спросил в каких ситуациях я мог ее увидеть, либо кем она мне приходится, но с этого момента она больше не заходила в сеть. Я решил спросить у своих знакомых, знают ли они ее. Они все ответили, что не в курсе кто это. Я решил спросить у папы, знает ли он такую девушку, и в целом объяснил всю ситуацию, и он весь побледнел. Он сказал, что "Асеева" - девичья фамилия моей мамы, и она была единственной дочкой в семье. Я сначала не поверил и думал, что папа меня разыгрывает, но он показал свидетельство о браке, и там действительно было написано "Марина Асеева"! Мы с папой до сих пор пытаемся забыть эту историю, как страшный сон. Но в один день она зашла в сеть.

Ключевые слова: Переписка студент девушка мама авторская история

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