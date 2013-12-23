Пока на них не смотришь, они тебя не видят

Estellan Просмотров: 70 Комментарии: 4 +3 Вчера, 21:01 by

До этого самого дня, я и предположить не мог, насколько Леха, оказывается, тяготится приличным обществом. А что еще могло бы его заставить построить себе дом ТАК далеко от цивилизации, я и думать не хотел. От последней, условно жилой, деревни мы добирались уже почти сутки на машине, которая могла бы потягаться в способностях с небольшим вездеходом. Но, в конце концов, и эта дорога окончилась, оборвавшись у добротных кованых ворот не менее добротного забора, окружавшего нехилый такой особняк.- Даже думать не хочу, сколько ты потратил на то, чтобы тебе в таком медвежьем углу отгрохали такие хоромы, - восхитился я, вытряхивая из «вездехода» свои старые, изрядно побитые бездорожьем, кости. Поясница ныла, синяк на плече вторил ей, а ноги сводило намекая, что обратный путь будет еще сложнее. Но об обратном пути можно будет подумать и потом.- Это еще что, ты еще внутри ничего не видел, - попросил придержать свои восторги Леха и, дождавшись, пока я обрету хотя бы некоторую слаженность конечностей, повел мою усталую тушку на обзорную экскурсию.Дом и в самом деле был обустроен со всеми пожеланиями владельца. Тут тебе и подвал для благородного алкоголя, и терраса, и зимний сад, и гараж, и черт лысый – лично. И все в мраморе, дубе с налетом старины, разве что золотого унитаза не хватало, но что-то мне подсказывало, что его как раз доставят на днях.- Не понимаю я, - осторожно потыкав носком ботинка приветливо щерившуюся с пола набором искусственных, но от этого не менее впечатляющих, зубов, башку медведя, но так и не лишившись ноги, я осмелился наступить на саму шкуру. – Зачем тебе все это? Почему в такой глуши? Случись что, и тут тебе даже помощь не успеют оказать. А если аппендицит, перелом, радикулит, в конце концов. Только не говори, что у тебя в гараже стоит скорая с бригадой. Или в подвале оборудована небольшая больница с собственным штатом медиков. Что мешало тебе обосновать такую же… дачу, где-нить в деревне, городе, поближе к цивилизации одним словом?- Вот никакой из тебя романтик, Марк, - заметил товарищ, толкнув в мою сторону по столу тяжелый стакан. В стакане звякнуло. Судя по самому стакану, не удивлюсь, если он выточен из самого натурального куска горного хрусталя. – Радикулит, перелом, прострел… нашел что вспомнить. А я тут, может, душой отдыхаю. Осточертели эти люди. Хочу побыть один, наедине с природой. Рыбку, там, половить, птичек послушать. Ленка, и та не знает о моем убежище.- Дело твое… - в самом деле, ну не мне же учить человека тратить свои деньги? Я отпил из стакана, и алкоголь, спустившись обжигающей волной по пищеводу, уютно обосновался в пустом желудке. – Но, я надеюсь, за пропитанием охотиться не придется?- Обижаешь…К вечеру, мы, изрядно утомленные дорогой и возлияниями, курили на балконе второго этажа, рассматривая начинающийся сразу же за забором вековой лес, и строили планы на ближайшие дни. От приятных размышлений меня отвлек внезапный гул в небе, заставивший задрать голову в поисках его источника. Гул явно нарастал, приближаясь.- Что за… - успел выдохнуть товарищ, за мгновение до того, как нечто врезалось в землю, заставив подпрыгнуть и нас, и всю мебель в доме, полыхнуло.- Лягай!Подавая пример, я шлепнулся на пол и потянул за собой Леху. Над головой что-то пролетело, обдав жаром, и вломилось в дом, захватив с собой балконную дверь, окно и часть стены. Запахло горелым, следом взвыла пожарная сигнализация.- ***, - отмер Леха и зашарил взглядом по полу. – Последняя сигарета. Ты на ней не лежишь?Я тут же почувствовал, что лежу, да и не на одной, так как жечь стало сразу в нескольких местах. Вскочив, лишний раз убедился в поразительной силе самоубеждения. На сигаретах я не лежал. Зато в доме лежало нечто и разбрасывало вокруг себя оранжевые язычки пламени. Леха оттер меня от пролома в стене, выдернул откуда-то из стенной ниши огнетушитель и умудрился довольно быстро потушить металлическое нечто, больше всего смахивающее на деталь неведомого двигателя.Справившись с первостепенной проблемой, мы устремили свои взгляды в лес. Там, между деревьями полыхало нечто здоровое и некогда летающее. В плотном ряду деревьев, в сторону дома имелась небольшая прореха. Еще несколько прорех вели в разные стороны от пожара.- Сгорим к чертовой бабушке, - спрогнозировал я наше скорое будущее. – Ты не говорил, что у тебя тут над домом летают самолеты.- Какие, к черту, самолеты? Я специально выбирал место вдали от всех воздушных коридоров.- А что тогда? Ракета?- ***ета, - срифмовал мой друг, давая понять, что свое поэтическое прошлое он еще до конца не забыл. – Разве что, у кого-то из военных что-то капитально сбилось с курса.- А может, конкуренты решили убрать тебя таким незамысловатым способом?- Ну да, уронить на меня спутник или потерявшийся беспилотник – самый простецкий и незамысловатый, не привлекающий внимания способ избавиться от конкурента. В общем, надо пойти и посмотреть.- А дом?- Не боись. Врублю систему полива, дальше забора огонь не зайдет. Разве что снова что-то рванет. Будем надеяться, что там все, что могло, уже рвануло.Никогда, до этого дня, я не думал о том, как непривлекательно и зловеще ночью смотрится лес на фоне пожара. Как два идиота… хотя, почему – как? Мы упрямо пробивались через подлесок к эпицентру. Через полчаса ходьбы мы приблизились к причине пожара настолько, насколько позволял жар. Если судить по следам, то это нечто жахнуло в лес почти вертикально, не оставив борозды от приземления, только кратер, то ли на месте удачно подвернувшейся полянки, то ли расчистив себе эту самую полянку своим приземлением. Знаток правильного падения метеоритов из меня не лучше, чем знаток падения самолетов.- Метеорит?- Ты, вообще, часто видел метеориты с движками?Ну да, ступил, прилетевший в дом обломок, скорей всего, отделился как раз от этой полыхающей штуки, если, конечно, не упал как раз на запаркованный в лесу, оставшийся незамеченным, экспериментальный самолет. Не исключено, что по лесу вокруг нас раскиданы еще обломки, и мы их скорей всего заметили бы, будь не так темно.- Что это? – теперь уже Леха хлопнулся оземь, потянув меня следом, под развесистые лапы старой ели. – Ты видел?- Что? – недовольно проворчал в ответ, чувствуя, что приземлился я, похоже, удачно – прямо в муравейник.- Там кто-то ходит?- Там?- Да не высовывай ты бошку, смотри. Да не вверх, вниз смотри, в кратер. Видишь?«Похоже, Леху таки зацепило», - успел я подумать, а потом увидел. Нет, мой друг не рехнулся. Или мы рехнулись вместе, что маловероятно, так как я всегда считал, что с ума обычно сходят в гордом одиночестве. Коллективные психозы – редкость. В общем, я тоже увидел на фоне пожара, как из огня вышло нечто, больше всего смахивающее на черный силуэт. Черный силуэт, чернота от которого расходилась подобием дымки. Он вполне мог бы быть человеческим, если бы не его глаза или что там у него было. Эти самые «глаза» были размером с небольшое блюдце, круглые, и отчетливо выделялись на черноте силуэта яркими белыми пятнами. Казалось, огонь не наносил этому силуэту ровным счетом никакого вреда.- Что за нафиг? – я плотнее забился в гостеприимный муравейник, стараясь как можно меньше отсвечивать, когда к первому силуэту присоединился второй, потом третий, навстречу им из лесу вынырнула еще парочка. Не знаю, как Лехе, а мне изрядно поплохело от одной только мысли, что мы вполне себе могли встретиться в лесу с одним из этих красавцев несколькими минутами ранее.- Это скафандры такие?- Да вряд ли. Нет таких скафандров, чтобы позволяли выжить в таком крушении, да и абсолютная жаропрочность…Силуэты собрались вместе и какое-то время стояли так. Такое ощущение, что переговаривались. Мы глазели на них, стараясь не издавать лишних звуков и все же… в какой-то момент силуэты рывком развернулись к нам.- Они нас видят? Видят?- Да как они могут нас видеть, Леха? Мы под елкой, а они в самом огне.Кажется, силуэты не были согласны с моим утверждением. По крайней мере, они сменили свет своих «глаз» с белого на красный и твердым шагом эдаких киборгов, направились прямо к нашей елке.- Тикай! – рявкнул товарищ и, подавая пример, легко рванул через подлесок в обратном направлении. Два силуэта отделились от группы и растворились в темноте леса.- Твою же… - позавидовал я физической подготовке друга и вжался в землю, закрыв глаза и постаравшись достигнуть максимального сходства с элементом ландшафта.Оставшиеся трое остановились у самой ели, словно потеряв меня из виду. До моих ушей донеслись звуки. Не знаю, возможно, они так переговаривались. Но я из этого разговора не мог понять ни слова хотя бы потому, что слов как таковых и не было. Часть звуков была похожа на ультразвуковой писк, раздражающий барабанные перепонки, а вторая часть – наоборот, отзывалась глухим гулом где-то в груди.Через какое-то время раздалось шуршание, потом вполне человеческие шаги, а потом все стихло. Полежав еще какое-то время, прислушиваясь, я осмелился открыть глаза только тогда, когда уже какое-то время не слышал ничего, кроме звуков пожара. «Они или подумали, что Леха тут один, или… или видят нас, когда мы на них смотрим», - осенило меня. Думать над этим было некогда. Надо вернуться в дом.Уж не знаю, каким чудом мне удалось выйти к дому в кромешной темноте ночного леса, вдали от цивилизации. Но, тем не менее, удалось. Возвращение мое особо никого не обрадовало, стоит признать, но и не опечалило. Из дома раздавалась матерная брань и выстрелы. Из всего этого я сделал вывод, что Леха все еще жив. Но вот надолго ли? А вообще, я удивлен, стекла в окнах выдержали, только покрылись густой сетью трещин. Не считая того окна, которое вынесло обломком. Из чего они у него сделаны? К счастью, Леха то ли не успел, то ли намеренно не запер дверь, так что в дом я попал легко. Почти тут же меня поприветствовала пуля, просвистев у правого уха и вонзившись в косяк, выбив фонтанчик щепок.- Сдурел? – повезло, что у Лехи тряслись руки, иначе этот вопрос я бы не успел задать.- Марк? – он опустил оружие и недоверчиво уставился на меня. – Это точно ты?- А ты кого ждал? Моделек из плейбоя?- Нет… ты где был? Я от этих тварей деру дал, домой забежал, решил вооружиться. Только и успел – ружье взять, а тут одна из них прямо из стены как полезла. Я в нее стреляю, а ей хоть бы хны. Только перла настойчивей. Я только и успел взгляд отвести, чтобы перезарядиться, а она пропала. Ты понимаешь? Понимаешь, они могут прямо в дом… сквозь стены.- Успокойся!- Успокоиться? – Леха снова вскинул оружие, но на этот раз отвел ствол в сторону и снова выстрелил. Громко получилось, аж в ушах зазвенело.Оглянувшись, я как раз успел увидеть новую тень, с красными «блюдцами», которая с видимым усилием стремилась просочиться сквозь стену.Новый выстрел сотряс все помещение. Черт! Рванувшись вперед, я повалил Леху на пол, сумев закрыть его глаза ладонью. Леха всегда был здоровым парнем, так что удержать его было не так уж и просто, отбивался он, как зверь, сумев даже пару раз ощутимо примять мои ребра.- Тихо! – шипел я, стремясь удержать его на одном месте. – Они не видят, когда на них не смотришь.«Или мы оба - трупы», - впрочем, дополнять сказанное своими мыслями, я не стал. Если я прав, то они потеряют нас из виду. А если не прав, то пули их все равно не останавливают.Силуэт выбрался из стены и… осмотрелся? Понять что-то по их движениям было непросто, а прямо смотреть я опасался, для чего и воспользовался удачно подвернувшейся зеркальной стенкой одного из шкафов. Нечто еще раз повело вокруг головой, или что там у них, и направилось прямо к шкафу, почти наступив на нас. Я едва смог удержать порыв вскочить и слинять прямо в ночной лес. Но, все же пройдя мимо, оно добралось до шкафа и стало проваливаться в него прямо сквозь зеркало.Леха стряхнул мою обмякшую тушку сразу же, как черное нечто скрылось в шкафу.- Где оно?- Это не важно. Что-то мне подсказывает, что оставаться здесь небезопасно. Я не знаю, что они могут нам сделать, и как-то не очень хочу это выяснять. Одно я знаю точно – пока на них не смотришь, они тебя не видят. А у нас на пороге лесной пожар.

Ключевые слова: Существо лес ночь дом авторская история

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