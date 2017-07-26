Про Леху и Натаху, или К чему приводят диеты

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:15

Причина: Добавила раздел Творческие истории.

Valerian Просмотров: 37 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:15 by

- Тих… тих… тих… А, нахрен свет, и так сойдет, - альтернативно трезвый Леха попытался было нащупать выключатель, но скоро сдался, тем более, что щупать через майку упругое Наташкино тело было гораздо интересней, чем стену, пусть и голую.Не с его, Лехиным, везением было рассчитывать на что-то этим вечером, да и не любил он эти студенческие вписки, а-ля «20 человек на 20 кв.м. хрущевки». Поэтому приступ Наташкиной страсти стал ну просто-таки приятной неожиданностью. И момент нельзя было упустить.- Вроде бы пусто.Целующаяся парочка просто-таки ввалилась в ванную с ее сыроватой темнотой, которая, как известно, друг молодежи. Старый замочек на двери глухо щелкнул, мгновенно создав атмосферу интимности и укромности. Звуки дабстепа из единственной комнаты стали не то что бы потише, но приятно резонировали за крепкой дверью. Романтика.- Романтикаааа, - пьяно хихикнула Наташка, утыкаясь губами куда-то в район подбородка Лехи.- Во всяком случае, мы тут одни, - Леха со второй попытки нашел своими губами Наташкины. Впрочем, на одних губах он останавливаться явно не собирался, и, привалив девушку к стене и торопливо исследуя руками все, что только могло заинтересовать парня в ее теле, принялся покрывать поцелуями Наташкины шею и грудь. Наташка же, на этот раз совершенно ожидаемо, уже через пару минут начала брыкаться.- Подожди. Послушай.Приготовившийся уже было к проповеди на тему «Я не такая» Леха хмуро отстранился.- Ну что, что?- Послушай.- Да что…Но на этот раз он понял. В темноте ванной, где-то в ее глубине раздался приглушенный шорох. А потом еще один.И еще.- Ээй? – испуганный Наташкин шепот обжег Лехину шею, почему-то покрывшуюся мурашками, никакого отношения к холоду не имевшими – в ванной было тепло и даже как-то душно.- А вот и не одни, - резюмировал Леха. – Але, кто ты, ты крыса?Ответа не последовало. Наташка нервно хихикнула.- Вот видишь. Молчит. Крыса! – Леха ободряюще сжал Наташкино запястье в своей руке.В конце-концов, было бы занято людьми – им с Наташкой сообщили бы.Тем не менее, тот же шорох раздался снова.- Или кто-то, кто спрятался тут и решил снять видос для ютуба... В крысу, - угрожающе добавил Леха.Наташка еще раз хихикнула, и притянула к себе Леху для очередного поцелуя, уже на грани, когда горячее дыхание заглушало все шорохи, когда Лехина футболка полетела на пол ванной, когда из крана умывальника полилась вода.- Что… да кто здесь…Крик, раздавшийся из ванной спустя секунду, не смогла заглушить ни журчащая вода, ни громкая музыка, ни хруст позвонков сначала Лехи, а потом и Наташки.Дверь сразу открыть не удалось.Все-таки ужинать тоже приятнее в атмосфере интимной и укромной. Особенно если ужинаешь раз в 50 лет.

Ключевые слова: Хрущёвка ванная шорохи ужин

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