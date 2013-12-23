В теле зверя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Матвеевский Просмотров: 152 Комментарии: 1 +3 Вчера, 11:40 by

С наступлением волчьего часа в некоторых людях появляется что-то звериное. Месье Расхититель отлично усвоил эту истину еще в молодости. Мрачные личности способны в это время творить жуткие вещи, но подлинным, жестоким зверем становятся лишь избранные. Во Франции их называют лугару.Эти люди страдают из-за своей зловещей особенности гораздо сильнее, чем это можно представить. С одним таким несчастным судьба свела Месье Расхитителя много лет назад.Странный человек с прозрачными, будто ледяными глазами, от которого нестерпимо пахло волком. Все четвероногие знают этот тревожный запах опасности.Ипполито Сизовски вырос в семье бедных польских эмигрантов и вынужден был задуматься о хлебе насущном еще в детстве, когда его сверстники беззаботно гоняли мяч во дворе. Пытливый ум и любопытство заставили мальчика искать счастья в Париже. Большой город манил огнями и веселым смехом. Казалось, тут невозможно жить плохо. Еще как возможно.После захода солнца на темных задворках просыпается тайная жизнь. Мрачные тени снуют из одного злачного заведения в другое и проклинают свои погубленные жизни. Все эти люди когда-то искали счастья, а нашли только боль и разочарование.Совсем скоро Ипполито ощутил все «прелести» сумрачного бытия на своей шкуре. Ему приходилось сражаться за каждый сантим и перепробовать множество разных профессий, большинство из которых не отличаются законностью.Так продолжаться долго не могло. Рано или поздно он попал бы за решетку или, что вероятнее, попрощался с жизнью в какой-нибудь недружественной подворотне, но судьба сжалилась над юным искателем счастья. Уличного мальчугана приютил старый аптекарь, увидев в худеньком парнишке себя в далекой юности. Месье Жорж Крюшо дал мальчику крышу над головой, кусок хлеба и пристроил к полезному делу. Надо сказать, старик Жорж был непростым торговцем микстурами. Он составлял необычные рецепты из природных веществ. Змеиный яд, слюна пиявок, сушеные травы, коренья, ягоды, прополис… Чего только нельзя найти в подвале его лавки…Да, месье Крюшо почитал себя гордым наследником славы знаменитых алхимиков прошлого! Месье Фламмель оценил бы коллекцию старого аптекаря. Детей у Крюшо не было, но приемника он нашел в лице этого мальчика. Благодарного приемника.Прошли годы, и молодой месье Сизовски стал известным продавцом чудесных снадобий. Он умел очаровывать покупателей (особенно покупательниц) мягкой улыбкой, голубыми глазами и любезным обращением. Деньги к юному торговцу волшебными эликсирами текли рекой, но счастья они ему не приносили. Тому была одна веская причина, и имя этой причине – любовь.В один недобрый день новоиспеченный продавец лекарств встретил в своей лавке прекрасную особу, чье нежное личико с тех пор преследовало его во снах. Ее звали Марго.Черноволосая прелестница стала для молодого человека подлинным наваждением. Она покупала в лавке порошки от головной боли и не обращала на ухаживания пылкого торговца особенного внимания.— Ах, Ипполито, нам никогда не быть вместе. Это просто невозможно… — шептала Марго, но в ее голубых глазах несчастному чудилось совсем иное, недосказанное.Влюбленный знал, что объект его мечтаний имела в городе недобрую репутацию похитительницы сердец и богатой содержанки, но все эти слухи его нисколько не волновали. Он отлично понимал, что не сможет найти достаточно денег, чтобы привлечь внимание красотки, да и чего стоит такая любовь? О, нет! Ипполито решил применить все свои знания, чтобы найти любовный напиток, способный пробудить чувства даже в ледяной статуе.Эта идея завладела всеми мыслями месье Сизовски. Он не жалел сбережений на поездки и эксперименты, но успеха не добился. Близкий к отчаянию, влюбленный все чаще посещал кабаки и топил горе в стакане.Однажды к его столику подошел странный господин в черном. Лицо незнакомца тонуло в густой тени шляпы. Лишь один глаз посверкивал в темноте – отражал тусклый огонек светильника.— Я знаю, кто вы такой и чего хотите, — без всякого вступления начал незнакомец.— А я вас не знаю. И знать не хочу, — грубо ответил Ипполито.Черный человек нисколько не смутился, а спокойно обронил:— Ваше заветное желание можно исполнить.Молодой человек уставился на собеседника:— Кто вы? И с чего вы уверены, что знаете мое желание?Первый вопрос незнакомец проигнорировал, а на второй ответил:— Я все знаю. Вы хотите добыть любовный эликсир и обрести любовь Маргариты Дюмаж. Нет ничего проще.Во рту юного аптекаря моментально пересохло от волнения.— Чего вы хотите?— Сущую безделицу. Вашу бессмертную душу.Только крайним отчаянием можно объяснить доверчивость месье Сизовски. Черный Человек велел ему совершить мрачный ритуал под полной луной на могиле Старого Оккультиста, и тот безропотно согласился.В пасмурную ночь молодой человек зажег на заветной могиле черные свечи и произнес магическую формулу. Из темноты ему навстречу вышло странное существо в мантии и с волчьей головой, назвавшееся Волчьим Пастырем. Жуткий пришелец прокусил руку Ипполито и заставил расписаться кровью под Договором.Лишь к утру несчастный смог вернуться домой, где пролежал в горячке неделю. Оправившись от странной болезни, он вернулся в свою лавку. Там аптекарь обнаружил под прилавком незнакомый хрустальный пузырек с бесцветной жидкостью. Тот самый любовный эликсир?Дрожащими от волнения руками юноша добавил несколько капель в порошок от головных болей. Осталось подождать визита Марго.Будто чуя неладное, прекрасная брюнетка долго не показывалась в аптеке. Лавочник уже готов был совсем пасть духом, но на исходе месяца колокольчик над дверью зазвенел. Почудился знакомый цветочный запах и перед юношей предстала его возлюбленная.Мадмуазель Дюмаж стала появляться в лавке значительно чаще обычного. Она покупала всякую всячину или просто приходила поболтать. В ее облике что-то неуловимо переменилось. Марго будто сама удивлялась происходящему внутри нее. Торговец ловил на себе ее вопросительные взгляды, но чувствовал холодок, пробегавший по телу и омрачавший триумф. О предстоящей оплате он старался даже не думать.Через неделю мимолетных встреч она отважилась сказать:— Ипполито, я не знаю, что со мной происходит. Я не могу думать ни о чем, кроме вас…Этих слов лавочник ждал долгие месяцы. Окрыленный победой, он предложил:— Марго, давайте вечером вместе поужинаем?Встреча в ресторане получилась странной. Девушка тоскливо ковыряла вилкой закуску, пила вино и думала о чем-то отвлеченном. Весь ее вид выражал смятение. Сначала кавалер рассказывал спутнице веселые истории из своего разбойничьего детства, но вскоре понял, что она их не слушает.— Ваши глаза похожи на волчьи, — пробормотала она невпопад.На предложение поехать к нему, девушка ответила согласием.В маленькой квартирке гостья попыталась изобразить игривость, а потом удалилась в ванную комнату. Приближалось то, чего Ипполито желал больше всего на свете.Он решил подышать свежим воздухом и открыл окно, но за створкой его поджидала огромная луна. Серебристый диск завладел всем вниманием молодого человека, очаровал его. Все пространство вокруг завлекло багровой дымкой. Больше он ничего не помнил.Утро встретило его первобытным ужасом, и виной тому была не только головная боль. Единственная комната в его скромной квартирке напоминала поле боя. На стенах виднелись алые отпечатки, а в огромной луже черной крови лежала растерзанная мадмуазель Дюмаж. Ее белое тело покрывали уродливые раны, а прекрасные глаза бесстрастно созерцали потолок.Последующие несколько дней казались аптекарю кошмарным сновидением. Перемазанный кровью любимой, он явился в комиссариат и сдался властям. Ему предъявили обвинение в жестоком убийстве, но от гильотины его спас психиатр. По правде сказать, безумие его казалось столь очевидным, что никто не сомневался в правильности такого решения. Седобородый месье Купе признал Ипполито невменяемым и отправил в скорбный дом. Все это время несчастный рвал на себе волосы и повторял:— Это все Черный Человек! Черный Человек!Одетый в смирительную рубашку, запертый в комнату с мягкими стенами, он отчетливо слышал глумливый голос проклятого незнакомца в своей голове:— Убей их всех, разорви на части! Пусть они ощутят твою боль!Через месяц Ипполито вызвал к себе месье Купе. Доктор часто устраивал званые ужины для интересующих его больных, а новый пациент его необычайно интриговал:— Так вы считаете себя подлинным зверем?— Нет, месье. Сейчас я человек. Но в тот вечер со мной произошла страшная метаморфоза. Я увидел полную луну и превратился в волка.Месье Купе слыл человеком отважным. Несмотря на жуткую репутацию своего пациента, он позволил ему присутствовать на ужине в больничной пижаме. Вилку и нож Ипполито, разумеется, никто не предлагал, и говяжью котлетку ему пришлось есть ложкой.— Другими словами, вы думаете, что вы оборотень?— Что-то вроде того.— И луна заставила вас взбеситься? Любопытно.Он подошел к окну и потянул на себя створку, внимательно разглядывая подопечного.Серебристый свет пробудил в молодом человеке странные чувства. На сей раз он прекрасно понимал метаморфозу. Он видел, как его отражение в чайнике видоизменяется. Лицо покрывалось волосами, а мягкая улыбка превращалась в оскал.— Что? Что, черт возьми, с вами происходит!?Подлинный зверь рывком высвободился от оков плотной ткани и разорвал лицо психиатру. На что надеялся несчастный месье Купе, проводя этот эксперимент? На помощь санитаров? Как бы то ни было, они погибли в ту же самую минуту, как только переступили порог комнаты.— Он ушел через окно, — пробормотал комиссар Перье.Кровавая бойня в психиатрической больнице стала новостью первостепенной важности. Журналисты толпились у входа в разгромленный кабинет. Хуже всего было то, что общественности нечего предъявить – убийца смог уйти. День начинался скверно.— Это нечеловеческая жестокость. И нечеловеческая сила, — вздыхал доктор Маро, осматривавший обезображенные тела.— Не намекаете ли вы, доктор, что это совершило некое животное?— Скорее сам дьявол…Ипполито был вынужден пуститься в бега. Демон, поселившийся в его голове, повторял:— Убегай, убегай! Нам нужно больше крови!Собрав остатки здравомыслия, бывший аптекарь подвел неутешительный итог последнего месяца своей жизни:1. Он потерял душу2. Погубил любимую.3. Стал кровавым серийным убийцей.4. За ним охотятся, словно за дикими зверем.5. Он не может контролировать чудовище внутри себя.Паршиво. Напрашивалось два варианта развития событий: он убьет себя и отправится на веки вечные в преисподнюю или попытается найти способ совладать со своей звериной сущностью. Первый вариант месье Сизовски даже не рассматривал. Он ведь когда-то был талантливым аптекарем! Неужели он не сможет найти способ победить свою ликантропию?Найти лекарство удалось не сразу. Поиски усложнялись тем, что в Париже его описание было известно каждому. Ежемесячную жажду крови утолять приходилось на пастбищах и скотобойнях. Зверю внутри было безразлично чье мясо раздирать на части.Лишь глубокой осенью Ипполито подобрал идеально сочетание веществ, полностью гасящих всяческую активность воспаленного мозга. Мышьяк, зверобой, японский хрен и еще полдюжины ингредиентов запечатали монстра внутри человека. Багряная пелена кровожадного исступления больше не застилала глаза. Почти.Всего два дня в году кровожадное исступление возвращалось, а лекарство не помогало. Вальпургиева ночь и канун Дня всех святых… Зверь просыпался независимо от фазы луны, когда феи танцуют свадебные танцы.Через несколько лет дело Потрошителя с улицы Риволи благополучно списали в архив, и жизнь пошла своим чередом.Бессонными ночами Ипполито блуждал по темным улицам и задумывался о своей проклятой жизни. Только сияние луны успокаивала его мятежное сердце и дарила надежду. Надежду на перемены.

Ключевые слова: Оборотень ночь луна авторская история

Другие, подобные истории: