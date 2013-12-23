Чудесный сад

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:09

Матвеевский Просмотров: 74 Комментарии: 2 +4 Вчера, 16:09 by

Долгая жизнь Месье Расхитителя вмещала в себя массу различных впечатлений. Он многое успел повидать на своем кошачьем веку, но сейчас редко покидал Старый Сад. Посторонние сочли бы это место зловещим, но для Месье Расхитителя он был прекрасен своей строгой красотой… Ночами, когда не спиться, старый кот любил бродить среди деревьев в лунном сиянии и наблюдать за величественным покачиванием теней.Он вдыхал чарующие ароматы, среди которых множество разных оттенков. Это и запах мокрой земли, и утонченные нотки надменно-вялых роз… Много тут и других запахов, которых четвероногому знать не полагается.В саду можно услышать самое главное – прерывистый шепот трав, которого ни один человек никогда не узнает. Насколько прекрасна природа, которой не касается варварская рука! О, это особенное место! Место, которое человек, очутись он здесь, назвал бы по меньшей мере странным. Но даже самый последний невежа согласился бы с тем, что сад в предзакатную пору выглядит величественно и завораживающе.Нынче Месье Расхититель любовался вечерней зарей. Как же она сегодня хороша! Как ярки алые всполохи, полные безразличной отстраненности! Заря всегда напоминала ему о далекой юности. На старости лет наш герой стал таким сентиментальным…А что было в раньше? До того, как Месье Расхититель остепенился – обрел свою милую хозяйку – он предпочитал встречать ночь на крыше какого-нибудь дома. Оттуда открывался прекрасный вид на сонный город. Теперь можно забраться на кирпичную стену и проводить тревожный день. Это, конечно, не крыша, но чудесное превращение Парижа, укрытого сумеречным плащом, можно увидеть и отсюда.Месье Расхититель мог многое рассказать о старых городах, если бы торопливые люди захотели послушать. История его жизни ничем не уступала биографии ученого кота Мурра. Да! Она была весьма занимательной. Судьба Месье Расхитителя прочно переплелась с Парижем, с его укромными уголками, улочками, тоннелями и переходами.Старый кот часто задумывался о том, чем так притягательны старые города. С возрастом он стал понимать, что они таинственны в своей снисходительности к обитателям. За много веков города успели узнать миллионы душераздирающих историй, разгадать и загадать тысячи загадок, а их кривые улицы помнят шум шагов бессчетного полчища наивных обывателей. Кости этих людей теперь подпирают стены домов, а гулкое эхо голосов прошлого сливается в многоголосие ночных шорохов.Старый город, иссеченный ветрами и временем, бесстрастен. Залитые светом витрины и веселый смех прохожих слишком быстро растворяются в вечности, чтобы на них обращать внимание. Старый город живет совсем в ином ритме.Понять суть Парижа можно лишь ночью. В этом Месье Расхититель нисколько не сомневался. Днем город прячет свой истинный облик за множеством химер, но в тот момент, когда лунный свет касается крыш, город обретает себя. Теперь с ним можно познакомиться ближе.Уличные фонари, напоминающие свечи на торте именинника, выхватывают из сумрака смутные очертания чего-то величественного. Оживают тени прежних жителей и неспешные речи заполняют собой пространство.Прогуливаясь по кривым улочкам в сумерках, Месье Расхититель мог уловить краем уха звучание тихой мелодии, напоминающей звуки музыкальной шкатулки. Это городская колыбельная. Она возвещает о сказочном превращении, о пробуждении ночного мира.Старых городов на грешной старушке Земле очень много, но среди них особенное место занимает, конечно, Париж. Он у всех свой. Город романтики, город веселья, город красоты, город соблазнов… и город ночной жизни. Во всех смыслах. У французской столицы была слишком сложная и длинная жизнь, чтобы ее облик не приобрел гротескные черты.Парижане любят свой город странной любовью, пропитанной мистикой и духом приключений. Ночь пробуждает в этом городе многослойность. Где еще можно встретить столько пугающих контрастов? Величие Елисейских Полей соседствует с жутью подземных оссуариев-катакомб, а готические очертания Нотр-Дама оттеняют легкомысленные бистро.Париж подобен многослойному пирогу. От возвышенных мансард до мрачных подземелий, от мира добропорядочных буржуа, до жутких клошаров, хриплыми голосами распевавших пошлые шансонетки.Улицы Парижа помнят прожорливый огонь инквизиции, реки крови периода революционных войн, развязные песенки и веселые разговоры туристов на всех языках мира. Париж прекрасен и страшен своей многогранной историей. Теперь вся эта история выложена в плотные ряды костей под живыми кварталами. Но если вы считаете, что мистика французской столицы заканчивается мрачными катакомбами, то вы глубоко ошибаетесь.Среди каменных строений угадываются тени роковых событий. Вот блуждает бледный силуэт солдата времен наполеоновских войн. Вот послышался скрип кареты. Не беззаботная ли Мадам Помпадур решила прокатиться по ночным улицам? Галантный век оказался не слишком галантен с покойниками. Кости старых парижан теперь образуют замысловатые узоры в гигантском подземном оссуарии, где легко заблудиться и бесследно исчезает даже вездесущее эхо.Черные силуэты давно разрушенных зданий купаются в беспощадном лунном свете, а на Площади Согласия нервно скрипят железные челюсти Ненасытной Дамы.Ближе к полуночи проснутся химеры и горгульи на башнях кафедральных соборов. Их величественный полет над городом будет навевать сон на праздную публику. Потом они растворятся среди теней. До следующего своего рождения.Откуда берутся все эти фантомы? У Парижа есть один таинственный, глубокий слой. Под вместилищем старых костей находится причудливое отражение города. Город под городом. В нем есть все тоже, что радует глаз беспечного туриста там, наверху. Есть своя Эйфелева башня, свой Нотр-Дам, свой Мулен Руж, свои Елисейские поля, своя Триумфальная арка, свои бистро. Населяют этот скрытный Париж постояльцы некрополей Пасси, Монмартра и Пер-Лашез. Они любуются подземной луной, признаются друг другу в любви и мечтают. Отличает их от «верхних» парижан лишь то, что они знают о существовании соседей. Это город мечтательных поэтов, прекрасных утопленниц и гнусавых псалмов старого кюре, монотонный голос которого угадывается сквозь завывание ветра. Подземный Париж встречает своего брата лишь с наступлением сумерек. Тени ненадолго возвращаются из Мира Мертвых.Проводив взглядом остаток уходящего дня, Месье Расхититель сладко потянулся и спрыгнул со стены обратно в сад. Среди деревьев мелькнула крохотная фигурка. Не показалось ли? Нет. Это застенчивый Зеленый Человечек, блуждающий в тени, среди темных зарослей.В каждом уважающем себя саду должен быть собственный дух-хранитель. В саду хозяйки жил этот зеленый гном. Трепетное существо, покрытое дубовыми листиками, пробуждалось в своей норе с наступлением сумерек и обходило владения. Он был молчалив. Лишь тихие вздохи ночами напоминали о его присутствии.Не каждому саду повезло обзавестись столь мирным хранителем. Месье Расхититель слышал множество историй о Люксембургском саде и саде Тюильри. От встречи с их оберегателями, пожалуй, можно было бы обзавестись седыми волосами раньше времени.Высокий господинНесмотря на умиротворенные черты, Люксембургский сад несет на себе тоскливую печать времени. Журчащие голоса фонтанов нашептывают праздной публике жуткие сказки. Самая известная из них посвящена неизвестному господину, встретившемуся не так давно одному бедному студенту.Жан (так звали студента) скучающе разглядывал величественные облака, проплывавшие по хмурому небу. Он не отличался разговорчивостью и относился снисходительно к развлечениям сокурсников. Молодые студенты предпочитали наполнять свои жизни мелочными развлечениями, таскались по кабакам и знали по именам всех парижских кокоток. Но не таким был Жак! О, он вынашивал грандиозные планы знакомств в самых высоких кругах. Про таких как этот бледный молодой человек говорили: «высоко метит!».В Люксембургском саду Жак любил придаваться амбициозным мечтам и разглядывать почтенную публику.— Ничего-ничего. Дайте мне время, — бормотал он.День близился к вечеру и мысли целеустремленного студента переключились на низменные потребности. Нужно было что-то решать с ужином. В карманах у молодого человека гулял ветер, а в животе поселилась квакающая лягушка. Унять разговорами проклятое земноводное никак не получалось. Одолжить денег у Агнесс? Она, конечно, даст, но потом придется идти с ней на концерт и терпеть глупые разговоры. У Клодта? Он до сих пор зол на Жака из-за разбитого сервиза.За невеселыми думами молодой человек не заметил приближения статного господина в старомодном фраке. По правде сказать, этот человек вырос будто из-под земли. Голову незнакомца украшал потертый цилиндр, каких уже не носили лет тридцать, но выглядел он птицей высокого полета. У аристократов свои причуды.— Здравствуйте, — церемонно поздоровался высокий человек.— Добрый вечер, — откликнулся Жак.В облике собеседника молодому человеку почудилось что-то странное, но манеры его были безукоризненны.— Разрешите присесть?— Да, конечно.Жан подвинулся и недоуменно покосился на пустующие скамейки вокруг.Незнакомец начал неторопливую беседу, а встревоженный студент старался быть вежливым. Человек во фраке оказался весьма обаятельным и молодой человек скоро попал под его очарование. В ходе беседы Жак узнал о праздничном вечере, на который незнакомца пригласил его кузен. Ужин должен был состояться на улице Вожирар. Таинственный собеседник посетовал на плохое знание Парижа и предложил Жаку составить ему компанию. Студент согласился и уже через полчаса они стояли у резных дверей незнакомого старого дома.Молодой человек поймал себя на мысли, что совсем не помнит этого здания, впрочем, он не часто бывал на этой улице.Праздничный вечер проходил в просторной квартире, обставленной старинной мебелью. В квартире их приветствовали люди, наряженные по моде Второй Империи. К столу подавали множество деликатесов и великолепное бургундское. Совсем скоро Жак опьянел и окружение потонуло в бледном тумане. Фигуры людей расплывались перед его глазами, а незнакомец в черном фраке показался Жаку похожим на античного сатира. Тот лишь на секунду приподнял свой цилиндр, приветствуя некую мадмуазель, и студенту привиделись рожки, прячущиеся среди густых волос этого человека. Состояние юноши не позволяло ему полностью довериться своим видениям, и он решил не обращать внимания на происходящее. Он впервые за несколько дней сытно поел и его настроение было превосходным.Настало время возвращаться. Незнакомец заботливо проводил его до общежития. Жак с удивлением позже сообразил, что этот странный человек так и не представился, будто его имя и без этого всем известно.Наутро протрезвев, молодой человек понял, что потерял зажигалку. Оставить ее он мог только в странной квартире на улице Вожирар.Когда Жак вернулся к дому, в котором проходило ночное веселье, он не сразу узнал его. Здание оказалось ветхим, заросшим плющом. Дверь знакомой квартиры отозвалась глухим стуком. Никто не отвечал. Звонка обнаружить не удалось.На шум выглянули соседи. Это были плохо одетые старики, доживавшие последние дни в этом богом забытом месте. Их морщинистые лица выражали явное недоумение.— Месье, в этой квартире уже лет двадцать никто не живет, — обратился к Жаку сухой господин в потертом пиджаке.Студент был шокирован этой новостью. Уж не привиделось ли ему во сне все то, что происходило этой ночью? Он потрогал дверную ручку, и она поддалась. Квартира оказалась открытой.По пустынным комнатам, укрытым покрывалом из пыли, гуляло неприкаянное эхо.На маленьком столике в гостиной потрясенного студента ожидала его зажигалка.Встретить высокого господина в Люксембургском саду можно и теперь. Месье Расхититель иногда приходил туда на закате солнца и видел одинокую фигуру, бродящую в вечерней дымке.Легенда сада ТюильриИстория Франции, записанная кровавыми чернилами, не могла не воплотиться в жутком фантоме, сулящем горе тем, кому он встретится. Обитает этот призрак в безмятежном саду Тюильри, где когда-то стоял одноименный дворец.Екатерина Медичи любила тайные дела и слыла мрачной личностью. При ней состоял верный слуга, носящий красноречивое прозвище Жан-Мясник. Он и правда официально числился мясником, но прославился этот человек редкостным умением пытать и убивать недругов своей госпожи.Жан знал очень много тайн двора, но со временем он стал все чаще посещать кабаки. Что может развязать язык лучше, чем бургундское? Екатерине болтливый подручный мог доставить слишком много хлопот. Решение для проблемы нашлось быстро.Однажды утром бездыханное тело мрачного мясника нашли рядом с фонтаном. Некий умелец распорол жертве бритвой горло так, что Жан был с ног до головы перепачкан собственной кровью. От тела поспешили избавиться, но душа злобного грешника осталась навсегда привязанной к саду.Говорят, что стены дворца Тюильри окрашиваются в багрянец ночью, предвещая скорое кровопролитие. Впервые они покраснели в ночь на 24 апреля 1572 года, в канун дня святого Варфоломея. В свете луны из щелей сочились тонкие красные струи, исчезающие по утру.Всю оставшуюся жизнь Екатерина Медичи боялась Красного Человека и не любила сад Тюильри. Жуткий призрак приходил к ней во сне. В торжественной ярости он сулил ей чудовищные горести, которые неизменно сбывались.Много лет спустя Екатерина встретила на прогулке смиренного монаха. Его чистое лицо и голубые глаза привлекли ее внимание. Пожилая женщина заговорила с ним. Монах взглянул на Екатерину, и она закричала. По бледному лбу мужчины текли потоки крови, окрашивая его лицо в алый цвет. Он отрывисто произнес:— Я пришел за тобой.Видели Красного Человека и другие венценосные особы. Воинственному Корсиканцу призрак Тюильри советовал следовать за ослепительной звездой, а его бездарному племяннику он пророчил бесславное падение.Считается, что Красный Человек исчез во время страшного пожара, разрушившего дворец Тюильри, но Месье Расхититель неоднократно встречал мрачную фигуру убитого мясника на пустынных дорожках под знаком полной луны. Время не пощадило жуткого фантома. Он потерял свою горячность, стал задумчивым и бледным. Лишь алые всполохи кровавых капель на его лице напоминали о забытых злодеяниях.Пугливая физиономия Зеленого Человечка опять показалось между колючими ветками шиповника.— Лунной ночи, — поздоровался Месье Расхититель.Гном испуганно кивнул и пропал. И как с таким поговорить?Послышался тихий шорох. Такие звуки одновременно стыдливые и наглые могут издавать только Ночные Гости. Люди их боятся, брезгуют ими, называют крысами, но мало кто знает сколько тайн мира больше них. Месье Расхититель был не прочь поймать хотя бы одного серого пришельца для воспитательной беседы. Эти бестии могут сотворить все, что угодно, если не пресечь их шалости. В темноте мерцали два насмешливых огонька. Эти глаза, несомненно, принадлежали Крысиному Королю.Прыжок во тьму. Пустота.Входная дверь отворилась. В сад вышла милая хозяйка. Она грациозно шла босиком по траве. Закатные всполохи наполняли ее прекрасное лицо колдовским очарованием.— Вот ты где!Она поставила перед Месье Расхитителем миску с молоком и спросила:— Нравится?Старый кот заурчал в знак согласия.— Ты скоро станешь похож на тыкву, — весело отметила девушка.Он пропустил несправедливое замечание мимо ушей.Хозяйка была самым необычным человеком, какого Месье Расхититель только доводилось видеть. На ее изящном бледном лице мерцали потусторонними огоньками черные глаза, а капризный излом губ мог погубить множество мужских сердец. До мужских сердец, правда, ей не было никакого дела.Случилась их судьбоносная встреча пару лет назад, среди густых теней Булонского Леса, пробуждавшегося от долгого сна.Прекрасным апрельским утром Месье Расхититель гулял после скудного завтрака по любимым дорожкам и разглядывал немногочисленных прохожих. Его внимание привлекла одинокая девушка, чей тонкий силуэт проплывал в утренней дымке, словно фата-моргана. В ее горделивой осанке угадывалось что-то неземное.Он стал замечать Незнакомку каждое утро, она тоже приметила пушистого наблюдателя. Однажды старый кот подошел к сумке девушки, привлеченный запахом ветчины. Не подумайте ничего плохого! Месье Расхититель был воспитанным котом и никогда бы не позволил себе украсть что-нибудь у человека, но запах дурманил сознание. Он потрогал лапкой пакет и понял, что замечен девушкой. Она могла бы прогнать наглого пришельца, но поступила иначе - угостила его кусочком ветчины.— Какой любопытный! Буду называть тебя Месье Расхититель, — звонко засмеялась она и погладила кота.Месье Расхититель? Пусть будет Месье Расхититель. Так он обрел нынешнее имя.Уже потом выяснилось, что девушку зовут Изабель. Сначала она просто приносила новому другу чем-нибудь вкусное, а через пару дней забрала к себе домой. Он, разумеется, не возражал.Малая девочка, которую Месье Расхититель выбрал себе в хозяйки (или она выбрала его своим питомцем?), имела на Монмартре дурную репутацию у соседок. Так часто бывает с особенными людьми, обладающими редкой независимостью.

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