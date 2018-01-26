Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Таинственная странница

Лично для меня эта история началась в конце пятидесятых годов двадцатого века, хотя корни ее уходят в более далекое прошлое. В то время, на заре освоения космоса, население, за редким исключением, было сплошь материалисты. В бога и черта мало кто верил, тем более мы – школьники. Но у нас, на севере Горьковской области, все еще иногда появлялись редкие нищие - богомольцы, ходившие по поселку и просящие милостыню ради Господа Бога.

И вот однажды в один из зимних дней у крыльца нашего дома и появилась эта нищая странница. Женщина, на вид лет пятидесяти, в стареньком пальто грязно-серого цвета и с котомкой за плечами. Мама моя была человеком очень сердобольным, сразу же пригласила ее в дом обогреться и поесть еще теплых щей. Мы, все домашние, где-то как с час отобедали. После щей, за чаем, со стороны моей матери и тети начались расспросы, кто она, откуда и куда идет. Вразумительного ответа получено не было, к тому же оказалось, что женщина глуховата - плохо слышит. Правда, удалось выяснить, что в нашем поселке у нее есть знакомые и ночевать она будет у них. Затем вопросы моей матери и тете начала задавать эта нищая. Вопросы были нелепые и жутковатые. «Ходят ли к вам демоны и не мучают ли они вас?» На что тетя покрутила пальцем у виска, а мама в шутку ответила, что да, ходят. Тут нищая оживилась и, по всей видимости, обрадовалась, что нашла «подругу» по несчастию, и принялась рассказывать, как ее мучают демоны и как она от них устала.

Просидев у нас где-то около часа, нищая ушла. Но на этом все не закончилось, визиты продолжались на протяжении лет трех два раза в год, обычно зимой и весной, да и тема разговоров не менялась – демоны и мучения. Положила конец всем этим визитам моя бабушка, приехавшая к нам из города Иваново, как она выразилась, «насовсем - умирать здесь буду». Было ей в то время где-то около восьмидесяти лет. Родом бабушка была с наших краев, из деревни, что находится в пятнадцати километрах от нашего поселка. Еще в молодости, когда ей было семнадцать лет, она уехала в Иваново, где и проживала до вышеупомянутого времени.

И вот в один мартовский солнечный день во дворе громко залаял Джек, наша собака. Я вышел во двор, смотрю: там стоит эта странная нищая. Как и обычно, я запустил нищую в дом, зная, что мама каждый раз приглашает ее погреться и перекусить. Дома на сей раз собралась вся наша семья: отец, мать, моя тетя, старший брат и недавно приехавшая бабушка. У бабушки разболелись ноги, и она лежала на кровати, моя тетя ставила самовар, мама тоже что-то делала по хозяйству. Когда нищая зашла в комнату и встретилась взглядом с моей бабушкой, то на какой-то миг остолбенела, затем развернулась и молча направилась на выход. Бабушка, несмотря на больные ноги, резко соскочила с кровати и попыталась ее догнать, но на больных ногах смогла дойти только до дверей, зато от нищей и след простыл, как бы растворилась. Тут бабушка разразилась на всех нас неимоверной бранью. «Вы что здесь все, ополоумели? Нечистую силу в дом запустили? Когда я еще ребенком была лет семи, то она к нам в деревню ходить повадилась, и в этом же самом обличии и одежде. Она ничего кроме болезней и смерти не принесет, хоть бы ребенка пожалели!». Это бабушка имела в виду меня.

Такая брань бабушки со стороны домочадцев была встречена с чувством юмора. Отец и старший брат долго смеялись, а мама и тетя пытались доказать бабушке, что такого просто быть не может. Если бабушка, будучи еще ребенком семи лет отроду, могла видеть эту нищую, то ей сейчас должно быть лет 120–130, а тетя еще подтвердила, что мылась с ней в бане и тело у нее сорокалетней женщины. Я тоже не верил бабушке, но также и не верил, что бабушка «выжила из ума», она была очень интересным человеком, много читала и много знала.

После этого случая странная нищая у нас дома больше не появлялась. История эта вскоре и забылась. Забылась, но, как оказалось, на время и не для меня. После службы в армии, в начале семидесятых, из поселка я переехал жить в город Горький, наш областной центр. Бабушки, родителей и тети к тому времени в живых уже не было. И вот зимой, в канун нового 1987 года, я решил посетить родные места, отдохнуть от работы, навестить друзей детства, походить на лыжах. Неделя пролетела незаметно, отдых удался на славу, но нужно было готовиться к отъезду. Событие или неожиданная встреча, которая произошла в день моего отъезда, осталась в моей памяти на всю оставшуюся жизнь...

Был понедельник, я выхожу из продовольственного магазина (покупал перекус на дорогу) и в дверях сталкиваюсь с нищей странницей, которая за эти тридцать лет ничуть не изменилась, не изменилась и ее одежда, все то же грязно-серенькое пальто. Встретившись глазами с моим взглядом, она молча развернулась и направилась на выход. Я уверен, она меня узнала, что обычному человеку сделать очень трудно: за тридцать лет я сильно изменился. После этой встречи я еще больше убедился, что мы мало знаем о мире, в котором живем, - больше заблуждаемся, чем знаем. Стыдно за маму и за себя, что не поверили бабушке, а мама так и не узнала, что бабушка нам не врала.

Сейчас 2018 год, но я всем своим нутром чувствую, что нищая странница жива и где-то еще бродит.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:06
Сегодня, 07:06 by sawnikПросмотров: 1 087Комментарии: 14
+21

Ключевые слова: Странница нищая нечисть страх удивление авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 07:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 430
Интересно+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: ПростоКвашка
Сегодня, 08:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 11
Надеюсь, за время её визитов ничего страшного в семье не произошло.
Я вот побаиваюсь всяких странного вида женщин, навязчиво желающих поговорить и разузнать о твоей жизни. Есть что-то в них пугающее, неприятное.
+
Зарегистрирован: 1.07.2018
#3 написал: Mary3.11.
Сегодня, 08:16
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (26|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 58
Я стараюсь обходить стороной таких нищих, да и вообще не подаю, лучше в храме больше оставлю или детям больным переведу. История интересная +.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 08:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
Тётя? С нищей? Мылась в бане? Да тётя Ваша, я смотрю, рисковая женщина...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 08:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 138
Прям представила себе эту нищенку. Страшно стало. Вот и пускай в дом незнакомых старух. Вроде помочь хотели, а оказалось вон как..
Естественно, какая то демоническая бабка, если до сих пор жива и не стареет.
Тоже боюсь навязчивых бабок. А ещё боюсь сектантов, когда лезут с вопросами:"А вы верите в Бога?" Да простят меня представители сект.
Плюс за историю. И тоже очень надеюсь, что в семье ничего не случилось, после визитов той бабки.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: Estel_N
Сегодня, 09:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 37
вот это да, интересно, кто же такая эта женщина
+
Зарегистрирован: 26.06.2018
#7 написал: Spivachka
Сегодня, 09:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Всмысле старух ? 50 лет на вид, тело 40-летней женщины. Моя подружка в 50 выглядит, как я почти. А мне 30 ещё нет. Старуха - это где-то под 80. И то... смотря какая женщина.
А вот то, что она не стареет, то немного жутковато. Только почему нечистая сила? Может, просто нестареющая нищенка.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 296
А че ей стареть? Видимо не переработалсь. Это те, кто вкалывает, быстро изнашивается. Может бизнес у неё такой, а сама богачка на самом деле. Хожу я когда возле метро, и жалко мне нищих, да и знаю, что эти "нищие" и богаче и здоровее меня. Ну и те, хорошо сохраняются, кто плевать хотел на всех, кроме себя в этой жизни. А это и просто бездушны негодяи, и колдуны всякого рода пакостники. Все они как правило молодо выглядят. Видимо эта "нищинка" одна из этих сословий. Может и ведьма какая, я не исключаю. Но никак не чёрт в образе человека... хотя... это одно и то же.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 10:33
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 428
Очень интересная история!
Давайте рассуждать логически, если это можно сделать в данной ситуации.
Допустим, некая Сила со знаком минус овладела человеческой оболочкой, и эта оболочка, за каким то лешим, ходит по одним и тем же семьям и населенным пунктам в течении пары веков.Причем, после ее ухода, как я поняла , никаких глобальных бед не происходит и люди без опаски из года в год кормят ее щами и моются с ней бане.И щи не скисли, и баня не сгорела. А родственницу, у которой странница ночевала, никто не разыскал? Непоследовательно как-то.
Предложу еще более невероятную версию- это межвременной путешественник.Ну, например, она во временной капсуле, которая не дает стареть телу и изнашиваться одежде .Может, она плохо училась в своей космической школе где то в 45 веке, и ни черта не помнит , как надо себя вести у нас в 20-м. Помнит, что поломники скитались, вот и придуряется таковой, вопросы дурацкие задает.
вот , к примеру, закинет любого из нас в древний Египет. Вот что делать? одеть хламиду и ходить по домам, спрашивать" по чем нынче латук"...
Все это шутка юмора, но история намекает "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
ПЛЮС!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 626
Да, у нас в Нижегородчине так! То какашек козьих наедятся, и говорят : Хорошечно! То с нищими лет двести в бане моются. То чемпионат мира по футболу играть начнут ! Прямо бесовщина какая то!
Оказывается не перевелись ещё Маклауды на Руси!
Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#11 написал: ZelD
Сегодня, 11:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 267
Привет земляку!! Да, развелося в наши дни неопознанной фигни!
Зарегистрирован: 17.02.2017
#12 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 498
Да ладно, пусть ходит по домам, кушает да моется. Лишь бы добрые люди нашлись да впустили погреться. Главное, чтоб вреда не причиняла, пусть ей там 130 лет, может, правда, какой-то временной путешественник. Загадачная история, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#13 написал: Pmariam
Сегодня, 12:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (926|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 840
Цитата: ПростоКвашка
Надеюсь, за время её визитов ничего страшного в семье не произошло.
и от меня такой же вопрос
оооч интересно.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#14 написал: sawnik
Сегодня, 13:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Pmariam
Цитата: ПростоКвашка
Надеюсь, за время её визитов ничего страшного в семье не произошло.
и от меня такой же вопрос
оооч интересно.
+

Во время визитов нет, а вот вскоре, после " разоблачения" бабушкой, за пять лет четыре смерти: бабушка, мама,тетя и отец. Но эти смерти, с нищей странницей я почему то не связываю.

Цитата: Fleur Delacour
Тётя? С нищей? Мылась в бане? Да тётя Ваша, я смотрю, рисковая женщина...

Так баня в поселке была не приватная, а общественная, для всех жителей.
Зарегистрирован: 3.05.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.