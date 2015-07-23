Неудачное решение

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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:38

зелёное яблочко Просмотров: 159 Комментарии: 4 +7 Вчера, 06:38 by

Лёгкий ветерок, прошелестев листьями деревьев, умчался вдаль. А был ли ветер? Погода такая чудесная, ясная и безветренная..Олег ушёл из дома. Надоела эта опека родителей. Лето уже, каникулы. А они всё капают на мозг и капают. Поживёт в лесу. А что? Грибы, ягоды есть. Консервы взял. Ничего. А они пусть поволнуются.Рада спала. Ожидая вечера, когда можно свободно выпорхнуть из дома и насладиться волей. Но что-то было не так. И она проснулась раньше времени. На поляне трещал костёр. И сидел возле него какой-то мальчишка. Один, что странно. Люди - они такие, поодиночке не ходят. Любят они шумные компании. А с этим было непонятно.Олег вскипятил воду и собрался варить подобие супа. Ветерок взъерошил его волосы, метнул искры от костра. И снова затихло. Парнишке показалось, что за ним наблюдают. Ерунда! Просто нервы. Впервые ночевать в одиночку в лесу - это вам не первую сигарету на слабо выкурить. Поужинав, мальчишка обустроил себе из лапника спальник и устроился поудобнее. Интересно, как там мама и папа? Но усталость и волнения минувшего дня взяли своё, и его веки смежил сон.Рада кружила под лунным светом, любуясь красотой ночи вдали от своей обители - берёзы, когда в безмятежность чудесного времени суток ворвалось нечто зловещее. Да, сейчас время разгула тёмных сил. Но в этом лесу в последнее время было тихо и спокойно. А тут явно ощущались некие тревожные вибрации. И тут непонятно что, будто вонзилось ей прямо в сердце, пронзив острой болью. Словно искры из глаз посыпались. Опасность! Миг, и Рада оказалась на своей полянке.Олег проснулся резко, будто из-под воды вынырнул. Ему почудился рык. А может только приснилось. Но стало неуютно, и во рту пересохло. Не успел мальчишка дойти до фляжки с водой, как что-то сшибло его с ног. Да прижало к земле так, что ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И стало темно, ничего не разглядишь. Невесть откуда взявшийся ветер, обрушился на поляну, загудели вековые деревья. То, что напало на Олега, закричало, сопротивляясь той силе, которая пыталась оторвать его от жертвы.- Моё! - ревело неизвестное тёмное.- Врёшь! Не возьмёшь! - а это уже был звонкий, девичий голосок.Откуда девушка тут взялась? Наконец, подросток смог приподняться и посмотреть. Лунный свет давал достаточно освещения. Неподалёку стояла высокая белокурая девушка. Прямо перед ней клубилась масса, бывшая чернее ночи.- Я знаю, что тебя остановит, - раздался утробный голос.Чёрная масса метнулась в сторону. Отлетела ветка от берёзы, что стояла на самой окраине. Девушка упала как подкошенная, издав крик, полный муки. Ветер задул сильнее, он просто бесновался. И всю лужайку заполнило множество девушек. Они хороводом окружили тёмную силу и закружились всё быстрее и быстрее, напевая песню на незнакомом языке. Масса всё бледнела, песня звучала всё громче. Наконец, это нечто растаяло совсем, а девушки, совсем обессиленные, попадали на траву.- Рада, милая! - сквозь невыносимую боль нежный голос донёсся до её сознания.- Быстрее! Перевяжите сломанную ветку! - крикнула подругам темноволосая девушка, что стояла на коленях перед белокурой.Сломанная ветка была обратно привязана на место. Рада, простонав, смогла сесть.- Ну, глупый мальчишка, - перед Олегом, который едва не лишился рассудка от ужаса, опустилась темноволосая, - стоило ради тебя так рисковать?Мальчик не мог ответить. У него будто отнялся дар речи. Девушка приложила ладошку к его лицу на мгновение. Стало тепло и легко. Запахло смолой.- Я... я не знаю. Я просто решил пожить в лесу.- И это было неудачное решение. И совсем не вовремя. - Прошелестел голос Рады. - Радуйся хоть, что жив остался, не совсем откушали тебя нечистые.- А вы? Вы кто?- Мы живём в лесу всегда. В деревьях. Оберегаем его от тёмных сил. Не во всяком лесу есть такие берегини. Ибо люди сами лесов не берегут, но тебе уж точно повезло!- Поспи до утра, - улыбнулась Рада. - Но чтобы днём уже был дома!Уговаривать парнишку долго не пришлось...

Ключевые слова: Побег из дома тёмная сила берёза лес девы авторская история

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