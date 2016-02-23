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Стихи

Не смог спасти...

Как страшно нам порою не проснуться,
Понять, что все не сон, всё наяву.
И в ледяную воду с головою окунуться,
И, словно камень брошенный, пойти ко дну...

Как страшно осознать свое бессилье,
Родных в ужасный миг не защитив.
И сотни лет смотреть на камень пыльный,
Веками слушать лишь кладбищенский мотив.

Быть призраком, когда-то не простившим
Себя за слабость - не дала, что в рай уйти,
А их тела лежат под старой сухой вишней,
И словно ветки шелестят: "Не смог спасти!".

Не уберег жену и маленького сына,
В оцепененьи видел страшные глаза,
А пред тобою душу рвущая картина...
Они растерзаны и поняли едва...

И так хотел ты отомстить большому зверю,
Но сдвинуться, застыв, никак не мог.
Он скрылся, а тебе никто не верил,
Грозил тебе большой тюремный срок.

Но ты решил на век остаться с ними,
На вишне петлю очень крепко затянув.
В тот миг глаза твои казалися пустыми,
Ведь стал ты призраком, черту перешагнув...

И вот ты здесь, но их тела давно истлели,
А ты один, не заслуживший "взор" небес.
Настало утро, и раздались птиц свирели,
Ты встал под вишней и, вздохнув, опять исчез...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:50 by QustoПросмотров: 233Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Смерть призрак вечность убийство суицид скитание авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:51
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Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 156
Комментариев: 1 185
Стихотворение красивое, но слово "казалися" какое-то лишнее. Это как безграмотный деревенский дед внезапно оказался среди лощеных интеллигентных людей. Бросилось очень в глаза, а так все супер.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:47
0
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Комментариев: 4 855
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Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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