Не смог спасти...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Qusto Просмотров: 233 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:50 by

Как страшно нам порою не проснуться,Понять, что все не сон, всё наяву.И в ледяную воду с головою окунуться,И, словно камень брошенный, пойти ко дну...Как страшно осознать свое бессилье,Родных в ужасный миг не защитив.И сотни лет смотреть на камень пыльный,Веками слушать лишь кладбищенский мотив.Быть призраком, когда-то не простившимСебя за слабость - не дала, что в рай уйти,А их тела лежат под старой сухой вишней,И словно ветки шелестят: "Не смог спасти!".Не уберег жену и маленького сына,В оцепененьи видел страшные глаза,А пред тобою душу рвущая картина...Они растерзаны и поняли едва...И так хотел ты отомстить большому зверю,Но сдвинуться, застыв, никак не мог.Он скрылся, а тебе никто не верил,Грозил тебе большой тюремный срок.Но ты решил на век остаться с ними,На вишне петлю очень крепко затянув.В тот миг глаза твои казалися пустыми,Ведь стал ты призраком, черту перешагнув...И вот ты здесь, но их тела давно истлели,А ты один, не заслуживший "взор" небес.Настало утро, и раздались птиц свирели,Ты встал под вишней и, вздохнув, опять исчез...

Ключевые слова: Смерть призрак вечность убийство суицид скитание авторский стих

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