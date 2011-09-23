Плохие соседи

Estellan Просмотров: 161 Комментарии: 5 +3 Вчера, 08:40 by

Ложе казалось крайне неустойчивым, все подпрыгивало, трепетало и, судя по звукам, угрожало вот-вот развалиться на запчасти. Я полежал некоторое время, пытаясь вспомнить, как я здесь оказался. Не смог. Пришлось открыть глаза. Ничего не прояснилось. Над головой, на фоне легких облачков и голубого неба, проносились ветки деревьев. Весь этот натюрморт дополняли три головы, склонившиеся надо мной.- Очнулся? – осведомилась одна из них, женская, судя по всем признакам.- Кто я? Где ты? Тьфу ты, кто ты? Где я? – осведомился я у нее же и попытался сесть. Не получилось.- Эк тебя приложило. Не узнаешь?- Впервые вижу, - не соврал я и решился на еще один вопрос. – А я-то кто?- Похоже, с ним вплотную поработали, - заметила мужская голова. – Совсем ничего не помнишь?Я задумался и попытался поскрести собственную память. Память оказалась удивительно несговорчивой и заполненной какой-то дымкой или туманом. Виски словно прострелило, перед глазами соткалась картина. Приятной она не была уже потому, что на этой картине я был прикован к какому-то крайне неудобному столу или алтарю. Надо мною склонялся крайне недружелюбный тип в черном балахоне, с непонятной нашивкой на груди, смахивающей на щит в красно-желтую клетку, с белым крестом поверх.- Покинь это тело! – требовал балахон.- Я бы с радостью, но тогда я умру.- Покинь это тело, бес! – снова требовал балахон, угрожающе размахивая надо мной штукой, смахивающей на ту, что была нашита на его одежде, поверх клеток щита.- Я не бес, - возмущался я, но тот меня не слушал и тыкал своим оружием, оставляя характерные ожоги.- Не место нечистому в человеческом теле. Не место двум духам в одном вместилище! – продолжал возмущаться балахон, а я уже едва мог соображать.В очередной раз он приложил свое оружие к моей груди, обожгло знатно, но даже возмущаться сил не осталось, я отключился.- Помню черный балахон с каким-то странным оружием, смахивающим на крест, - я невольно подтянул руку, прижав ладонь к груди. Пальцы нащупали ожог.Головы переглянулись между собой, покачались в разные стороны. Похоже, придя к какому-то решению, две из них исчезли из поля зрения, а третья сместилась. Мне помогли сесть. Стало лучше. К головам, что удивительно, прилагались тела. Каждому свое, что еще более удивительно. Я не ошибся. Две женщины, один мужчина. Слева маячила еще чья-то спина на месте возницы. Ага, значит, все же телега. Телега наша катилась по какой-то лесной дороге, подпрыгивая на каждой кочке и яме. Каждое подпрыгивание отзывалось неприятным чувством в желудке. «Стошнит?», - осведомился внутренний голос. Я позеленел.- Э, нет! Тошнить давай за борт, нам тут еще долго ехать, - возмутился мужчина. Пришлось постараться взять себя в руки и справиться с приступом.- В принципе, это нормальная реакция на те зелья, которыми тебя пришлось накачать. Скоро пройдет. За память тоже не переживай, постепенно восстановится. Похоже, с тобой вплотную поработали псионики.- Псионики? – возмутилась одна из женщин, рыжая, длинноволосая, одетая в какой-то коричневый доспех. – Кайер, ты уверен? Откуда у инков псионики?- Не забывай, Моэл, что все, кто у нас – псионики, у них – носители божьей милости. Короче – не гнусные маги, а правильные инквизиторы. И вообще, не перебивай.Мужчина, прозванный Кайером, махнул рукой на рыжую и вновь повернулся ко мне.- Так вот, псионики в твоей черепушке порылись, и у тебя все немного перемешалось. Ехать нам еще далеко, поэтому я тебе быстро прикину расклад сил и расскажу, что у нас тут происходит.Инки, они же – Инквизиция, появились в наших краях несколько лет назад. Пришли с юга и стали с наскока насаживать свои правила и приоритеты. Сначала их никто всерьез не принял. Ну пришли и пришли, места много, пусть живут. Инки быстренько освоились, осмотрелись и стали потихоньку вливаться в местное население, и вообще, вести себя как плохие соседи. Сначала во многих поселениях на улицах вещали о своих учениях, потом сколотили клубы по интересам, набрали информаторов и простого люда для массовки. Стали завлекать народ в свои ряды. Их поселение стало расти, обзавелось некоторым влиянием, богатством, и так далее.Следом эти красавцы заинтересовались магами. Свели знакомство с несколькими крепостями, в том числе с бессмертными. Иль, конечно, не дурак, но тут у него словно мозг отнялся.А когда они сил набрали, стало происходить неведомое. Сначала из поселений вытравили местных магов. Потом им каким-то образом удалось захватить северную крепость. Маги обиделись и ушли. Жить стало тяжелей, но это были только цветочки. Ягодки пошли, когда инки стали в открытую травить тех магов, кто остался. Народ пытался возмущаться, но серьезно их в расчет никто не брал. К тому времени инки уже обзавелись неплохой армией, и местные дружины были им не указ. Дальше еще веселей, все окрестные поселения были обложены данью. Жители двинулись с жалобами к бессмертным, но те хранили поразительное молчание. Со стороны это напоминало раздел власти. Несколько поселений опустели, и тогда инки закрутили гайки, перекрыли дороги и организовали патруль территории. Всех отловленных наказывали и отправляли по месту прописки. Западная крепость в один прекрасный день рухнула «сама», умудрившись погрести под своими останками мага-хозяина и несколько десятков крестьян, что прятались у него под крылом. Иль, ясен пень, оказался ни сном, ни духом, о том, что происходит у него под боком. Инков, как можно догадаться, даже в окрестностях совершенно случайно никто не видел ни разу в жизни. Как и их обоз с награбленным, идущий от крепости к поселению, и растянувшийся на добрую пару верст.С этого момента черным балахонам вообще никто стал не указ. Прятаться стало сложнее, в каждой деревне появилось несколько их агентов, которые, не смущаясь, принялись стучать на соплеменников. Стоит ли говорить, что жизни не стало даже полукровкам. Все, заподозренные в магии, тут же забирались балахонами, и почти никто из них не возвращался. Вот и пришлось нам выбираться в леса и активно прятаться. Сейчас стало полегче, с тех пор, как инки немного успокоились. Но жизнь все равно не сахар.Меня ты сейчас не помнишь, но я Кайер, твой брат, вон там рыжая – Моэл, блондинка – Ригру, а везет нас всех – Бран, лучший взломщик в наших землях. Они и помогли мне вытащить тебя из подвалов. Благо, инки решили, что ты помер, и особо не охраняли. Удалось стащить тебя до того, как тебя отправили в печь, думаю, проснуться там ты хотел бы еще меньше, чем здесь.- Ничего не помню, - я потер виски. Голова немного кружилась, но общее состояние улучшалось. По крайней мере, мутить стало гораздо меньше. Даже наоборот, захотелось есть.- Все постепенно. Организм полукровки крепче человеческого, ты восстановишься.- Полукровки? Я полукровка?- Да.- Полукровка кого?Эти трое снова переглянулись, но отвечать мне никто не торопился.- Кхм, - снова отозвался мужчина… Кайер. – Короче, я договорился с Илем, у нас есть кое-что, что ему очень нужно. За это он перебросит нас дальше, на северо-запад. Не знаю, почему он уверен, что инки скоро покинут северную крепость, и у нас останется только северо-западная, которая и принадлежит Илю, но это уже не наши проблемы. Правда, он нас ждал некоторое время назад, но кто же знал, что на нас расставят ловушку? Если бы не те бабки…Дальше я уже не слушал. Бабки? В тумане памяти снова всплыла картина. Эта была динамичней. Мы бежали, бежали через лес. Темнело.- Моранн, давай быстрее, - оборачивается Кайер. Ага. Значит, я – Моранн.Деревья словно расступаются, мы бежим быстрее. Погони я не слышу, но знаю, что она есть. Разве что, нам каким-то чудом удалось оторваться. Но в чудеса я не верю с того самого дня, как инки забрали мать.Быстрее, еще быстрее, но внезапно деревья кончаются. Перед нами избушка. Добротная такая, крепкая, укрытая склонившимися ветвями деревьев. Вокруг небольшой огород, там, в темноте, я точно знаю, несколько ульев. Ведьмы. Здесь живут ведьмы-близнецы. Мы бежали сюда?Кайер уже ломится в дверь, но избушка хранит молчание. Долго, слишком долго. Неужели придется бежать дальше? Но, наконец, в окне зажигается огонек, а через несколько мгновений открывается дверь. Я вижу их на пороге. Двое, две ведьмы. Они всегда вдвоем. Говорят даже, что если одна из них умрет, тут же умрет и вторая, они никогда не расстаются.Нас пропускают в дом. Здесь и переждем до утра. Убежище? Вокруг тихо. Мы немного успокоились. У старух даже есть что-то из еды. Нас ждали? После еды наваливается сонная одурь. Мы с Кайером устраиваемся на полу в одной из комнатушек, больше смахивающей на чулан, нежели на полноценную комнату. Темно. Со сном бороться все сложнее. Странно, я никогда не чувствовал такого сна, он липкий, тяжелый, неестественный. Скрипнула входная дверь или показалось? Точно скрипнула. Мягкие шаги по полу. Тихие. Так могла бы топать мышь. Но даже мыши не скрыться от моего слуха. Чертовы ведьмы. Сговорились с инками и накачали нас каким-то зельем. Проклятие.- Кайер, Кайер… - брат крепко спит. Слишком крепко для настоящего сна.Времени все меньше. Отвесив брату несколько оплеух, я умудряюсь поставить его на ноги и выпихнуть в окно. Закрыл окно я как раз в тот момент, как дверь распахнулась.Успеваю обернуться, зажмуриться, ослепленный ярким светом, а следом… не знаю, что это за магия, но было очень похоже на удар молнии.Я потряс головой, пытаясь отогнать неприятное видение, и едва не воспользовался любезным предложением Кайера потошнить за борт.- Дурно тебе? – брат сочувственно похлопал по плечу, а потом взглянул на дорогу. – Почти приехали, уже видно крепость.Крепость бессмертных была огромной. Можно было бы решить, что они живут в ней поколениями, если бы поколения у них были. Похожая на гору, она подпирала небо и возвышалась над лесом серым, каменным утесом.Почти сразу же нас насторожила тишина, царящая у крепости. Ни в одном жилище, даже у бессмертных, не бывает абсолютно тихо. Тут – было. Даже птиц не было слышно. Не переговаривалась стража, не лаяли собаки, не шумели прохожие. Никого не было на стенах, стража не охраняла врата.Первое тело нас встретило как раз у врат. Страж, в типичном для бессмертных, небесно-голубом доспехе, лежал на земле ничком, в центре алой лужи. Оставив телегу, мы направились дальше. Еще трое стражей встретили нас на пути ко внутреннему двору, разобранные на части и разбросанные в кровавых лужах. Во внутреннем дворе, сложенные горкой, обнаружились остальные жители северо-западной крепости. Небесно-голубой цвет почти полностью перекрывался алым. Судя по запаху, с инками мы разминулись на сутки, может, чуть больше.- Кажется, бессмертные не настолько бессмертны, как в это хотел верить Иль, - я присел у горы тел и подцепил пальцами втоптанную в пыль искрящуюся безделушку, некогда украшавшую запястье повелителя бессмертных. – Что будем делать?

Ключевые слова: Лес инквизиция полукровка бес авторская история

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