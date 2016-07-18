В чужой шкуре

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Parsifal Просмотров: 110 Комментарии: 2 +2 Вчера, 08:47 by

Под воздействием неизвестной силы тело вытянулось в струну. Диму всегда интересовало, что чувствует человек, через которого проходит электрический ток под высоким напряжением. Михайлов не был уверен, что это сопоставимо с тем, что он ощущал в эту конкретную секунду, но сравнение напрашивалось само собой. Конечности поразили судороги, но упасть наземь мешала какая-то магия. Его будто бы поддерживали невидимые нити, за которые дергал скрытый за облаками кукловод.Лилит безучастно смотрела на мучения мальчика. Грудь Димы распирало от жара. Вены на шее вздулись, а на лбу проступила испарина.- Тише, тише. Не надо бояться, - сказала женщина с зонтиком. Её приторная забота звучала издевательски. За словом последовал поцелуй в губы. Холодный, как прикосновение металла. Неожиданная ласка Лилит не свидетельствовала о расположении к мальчику. Происходило что-то очень странное. Два языка встретились. Первый - осторожный и неопытный, а второй, выступая в роли хозяина положения, вел себя агрессивно. Это нельзя было назвать проявлением страсти. Проникнув в рот Михайлову, язык Лилит будто бы получил доступ к потаенной библиотеке желаний и страхов. Он не стремился получить удовольствие или доставить его. Преследовал совершенно иную цель.Мгновение спустя язык разделился на два самостоятельных отростка, а из того места где они соединялись друг с другом, потекла жидкость. Дима, беспомощный и напуганный, почувствовал привкус жимолости. В горло Михайлову стекали струйки горьковатого сока, обжигающего внутренности.Вскоре жар сменился ознобом. Колючий холод распространился по телу. Лилит отпрянула, и то, что будто бы держало юношу в тисках, исчезло месте с растаявшими снежинками на куполе прозрачного зонтика.- Что вы со мной сделали? - захрипел обессиленный Дима, упав на колени. С губ капала мутно-сиреневая слюна. Мальчика клонило в сон. Контуры окружающих предметов размывались, образуя сизое марево, в котором абрис Лилит служил единственной константой.- Только не нервничай, родной, - пролепетала она кокетливо. - Ничего особенного не случилось. Я просто взяла тебя на работу.- Что? - реплика Лилит лишь укрепила страх, который перерос бы в панику, если бы не приступ сонливости, что волною накрывала Диму.- Есть некое дело Х и его невозможно выполнить, не обладая способностью У. Я дала тебе У, остальное за тобой. Сразу поясню, никакого порабощения. Это обыкновенный найм. Все как у людей. Ты выполнишь поручение, а я за это тебе отплачу.Михайлов держал в голове образ Карины. Единственное, что позволяло сознанию оставаться на плаву.- Пожалуйста, отпустите меня, - измученно промямлил он, а после попробовал закричать, но получился лишь слабый писк - Помогите!- Ну разве так ведут дела, дружочек? Рви глотку сколько хочешь, - Лилит наклонилась к мальчику, - тебя все равно никто не услышит. И вообще, - буркнула она обиженно. - Почему ты не интересуешься возложенной на тебя миссией? Она, между прочим, должна увлечь такого любознательного человека как ты.- Господи... Это же была просто шутка.- Ты это о чем, мой дорогой?- Простой телефонный розыгрыш. Ничего дурного. Шалость, прикол. Мы дурачились и все....- Ах это... - Лилит стянула с Михайлова шапку и взъерошила волосы. - Неужели ты считаешь, что своим глупым звонком вы пробудили древнее зло?Она заразительно рассмеялась.Слова демонессы дали отрезвляющий эффект. То ли чары начали ослабевать, то ли услышанное чересчур насторожило Диму. Он поднял на нее глаза. Смотрел как нашкодившая собачонка в ожидании порки от хозяина.- Слишком много чести, Михайлов. Люди склонны преувеличивать значения своих поступков. Причем, приписываете себе как лишние подвиги, так и лишние грешки. Ты что, серьезно думал, будто я вам просто мщу? Любите сводить все к сюжетам ваших глупых книжек и фильмов. Мне на вас плевать.- А как же Яша?- Вот теперь ты задаешь правильные вопросы. Почти. Твой товарищ попал под горячую руку. Признаюсь, это случилось не по его вине. - Лилит вздохнула то ли с сожалением, то ли с досадой. - Нет, ты меня, конечно, рассмешил. Получается, что все это время ты мучил себя чувством вины? Роптал на бога, не остановившего ту руку, что набирала "роковой" номер? Представляю, как несладко тебе было. Однако ты должен понимать, детей крадут ежечасно. Сотни машин всех марок и расцветок несут смерть и то, что ты обратил внимание на одну из них - чистая случайность. Так совпало.- Михайлов не узнал собственный голос. На последней фразе тот стал выше и развязнее. Интуиция подсказывала, Лилит изрядно лукавит. А вместе с шестым чувством к мальчику возвращались силы. Тем не менее, у Димы на руках не имелось никаких козырей, чтобы вывести собеседницу на чистую воду. Так что он просто слушал, постоянно отвлекаясь на возникшую боль в животе.- Я же сказала. Ему не повезло. Но ты можешь все исправить. Если будешь вести себя хорошо и сделаешь то, о чем я тебя попрошу.- Как это? Яша жив?- Скажем так, он не умирал.- Правда? - вырвалось у Димы слабым выкриком, в котором смешались надежда и сомнение.- Только тс-с-с... - Лилит приложила указательный палец к губам. - Это я и хотела с тобой обсудить. Есть по крайней мере один человек, которому известно, что случилось с вашим Яшей.- вновь дал о себе знать тот чужеродный, наглый голос, теперь срывающийся на фальцет.- прозвучало в голове.Голос исходил откуда-то изнутри. Жил собственной жизнью, свободно перемещаясь по организму. Дима казалось, что звуковые волны щекочут внутренние ткани, заставляют их съеживаться и вздрагивать.Михайлов поднялся, поймав на себе насмешливый взгляд Лилит.- Что со мной?- В тебе поселился диббук.- Кто?- Тот, кто поможет тебе выполнить задачу, потому как обычными человеческими усилиями ты далеко не продвинешься. Нужен особый подход.- Вы говорите загадками. А если я не хочу вам помогать?- Я бы не советовала. Ладно, черт с ним, с этим Яшей. Но ты, милый мой. Отказавшись, обретешь себя на вечное сожительство с диббуком, такое и врагу не пожелаешь. Но надо отдать должное этим тварям. Они бывают чрезвычайно полезны в решении вопросов, требующих деликатности. А теперь перейдем к делу. Тебе нужен отец Обухова. Я хочу, чтобы ты узнал , какое обещание он нарушил. В силу определенных причин сама я это сделать не могу. А вот ты можешь. С диббуком на пару., - пропел Михайлов помимо собственной воли. Звуки, вышедшие из его рта, как будто принадлежали другому миру. Они возникали сами по себе, минуя голосовые связки, нарушая законы физики и биологии.Если бы у Димы была возможность взглянуть на свое лицо со стороны, он бы увидел, что в моменты потери контроля над собой, оно искажается в недовольной гримасе. Дуги бровей смыкаются клином над глазами, а уголки губ, растягиваясь, устремляются вниз, делая мальчишескую физиономию похожей на анфас рыбы-капли.- Будь по-твоему. Думаю, дружок, ты уже догадался, что я избавила тебя от одиночества на ближайшие несколько дней, - сказав это, Лилит хихикнула.- Отпустите меня, пожалуйста, и освободите от этого... - Дима с трудом подыскивал слова. - От того, что сейчас внутри меня.- Я тебе уже сказала. Выполнишь поручение, и все вернется на круги своя. Даже твой ненаглядный Яшенька. Адамитис тебе поможет.Лилит повернулась к Михайлову спиной и направилась к машине.- Даю тебе три дня.- Но, но постойте. Как мне узнать то, о чем вы просите? Мне Яшин папа ничего не скажет.- Разве кто-то говорил, что будет легко?Дима старался не слушать. Внутри мутило. Тело, как расстроенный инструмент слушалось его плохо. Конечности были неотзывчивыми. Словно время, требуемое ногам для распознавания сигналов мозга, увеличилось в несколько раз.- Тебя нет, - коротко отрезал Михайлов. Пучок света, который источала ближайшая улица, завладел его вниманием. Только там, среди шума автомобилей, в окружении привычных и знакомых вещей он может быть в безопасности. Диме хотелось в это верить.- Надо же так вляпаться, - бормотал себе под нос мальчик, то и дело оглядываясь. Вновь наткнуться на злых собак, ему совсем не хотелось. Особенно после всего того, что он пережил.В приступе паники Михайлов зажал уши руками. "Тебя нет", - твердил он многократно, пока голова не дернулась вправо, застыв в болезненном спазме.Через мгновение все прекратилось. Утихла боль. Голос в голове замолк. Немного успокоившись, Дима списал все на наркотик, который очевидно заставила его принять эта чокнутая женщина без глаза. Сейчас главное дойти до дома, принять душ и выспаться.Посторонняя сила заставила челюсти сжаться в мертвой хватке. Дима чувствовал напряжение в зубах, переходящее в десны. "Перестань", - взмолился он.Рот раскрылся так резко, что в левом виске что-то неприятно щелкнуло. Нужно было скорей покинуть этот чертов двор, выйти на оживленную часть города, а там вернуться в родную обитель. Но способны ли стены отчего дома защитить его от этой заразы?Тут Дима начал замечать, что город вокруг, не совсем такой как обычно. Стоило выйти ему на проспект, вернутся в место, где он ранее свернул на встречу псам-зубоскалам и инфернальному граффити, как в черепную коробку ринулись тысячи слабых голосов. Улица была полупустынна, но шум стоял как в час пик.Небо приобрело красноватый оттенок. Сперва Михайлов подумал, что где-то неподалеку включились одна или две ярких неоновых вывески. Но это предположение оказалось ошибочным.Дима послушался и тут же пожалел об этом. Над городом проплывал гигантский кальмар цвета киновари. Из торпедообразного тела к домам тянулись прозрачные щупальца. По ним как по проводам снизу вверх пробегали светящиеся точки, похожие на габаритные огни пролетающих в небе самолетов."Что это?".Контраст усугублялся тем, что люди внизу продолжали жить как ни в чем не бывало, совершенно не подозревая, какая громадина висит над ними."Поразительно"."Так вот, что от меня хочет Лилит. Но почему она не обратилась напрямую к тебе?"."Кто такой Гараудис?".Смесь страха и любопытства овладела Михайловым. Он шел домой, не отрывая взгляд с левитирующего моллюска. Один раз случайно столкнулся с мужчиной возле закрывающегося табачного ларька. Одутловатый усач рявкнул на мальчика: "Смотри куда идешь, космонавт недоделанный". Но Диму это не задело. Он слушал Адамитиса, который освоившись в теле юноши, уже не говорил нараспев, а произносил слова вкрадчиво, почти доверительно.Михайлов уже устал от страшилок. Попробовал отвлечься, вернуться к чему-то привычному. Подумал о Карине. Как же хочется ее увидеть!Дима все еще испытывал недомогание. Разум до сих пор противился. Велик был соблазн спрятаться от всего за ширмой недоверия и убежденности в том, что все это бред подростка, пережившего интоксикацию. Но Адамитис не унимался. Он знал обо всем. А его витиеватая речь исключала вероятность того, что диббук является выдумкой самого мальчика. Уж слишком складно и "взросло" он говорил. С другой стороны, само существование Лилит разве не доказательство того, что границ возможного не существует? Сколько раз Михайлов хотел докопаться до истины в деле об исчезновении Обухова? И вот, наконец, у него появляется шанс узнать правду. Лилит говорит, что здесь замешан его отец. Вдруг это действительно так? Что же он такого сделал, какое обещание не исполнил? Почему это так важно для Лилит? Сколько загадок....- Так ты поможешь мне? - прямо адресовал вопрос Адамитису Михайлов, приближаясь к знакомой девятиэтажке. Гигантский тентакль соединялся с ее крышей, словно причудливая труба, по которой пунктирной линией курсировали мысли. И где-то среди них затерялись те, что принадлежат родителям Димы.В каком смысле, не все?Можно поподробнее?Адамитис вдруг затих. Небосвод вновь стал серо-черным, а щупальце, присосавшееся к крыше Диминого дома, растворилось в ночной прохладе, словно его там никогда не было."Или все-таки это глюки?", - подумал Михайлов, набирая код на дверном замке. Вошел в лифт. Поднялся на свой этаж. Переступил порог квартиры, где сразу оказался в осаде.- Ты почему так долго? - спросили оба родителя почти хором.- Решил прогуляться. Ничего особенного, - Дима стал разуваться. Почему-то в свете недавних событий переживания мамы с папой, их претензии и нотации казались мальчику простым сотрясением воздуха, ничего не значащим потоком банальных слов.- А где твоя шапка?- Потерял, - равнодушно ответил Михайлов.- В каком смысле потерял?- В прямом. Ну случается такое иногда, мамуль. Вещи теряются. А еще, порой и не хотят, чтобы их нашли."Почему я стал говорить такое?"- Ты чего это, Митька, голос на мать повышаешь? - с вызовом полюбопытствовал отец.- Я и не думал пап, прости.- Что за дурные выходки?- Я просто устал.- Кушать будешь?- Нет, в душ и спать.- Глупости! Ты наверняка голодный, - настаивала мама. - Как прошла тренировка?- Нормально. Мам, я правда не хочу есть. Спасибо.Закрывшись в ванной, Дима взглянул на себя в зеркало. По ту сторону на него смотрел замученный мальчуган, в чьих глазах поблескивал страх. Вокруг рта были заметны засохшие остатки той гадости, которой Михайлова отравила Лилит. Фиолетовые крупицы то ли яда, то ли живительного сока. Хорошо, что мама их не заметила.Под теплыми струями воды Дима заворожено смотрел на отверстие слива. Вода, кажущаяся черной, стекала по телу юноши, повторяя разветвленную кровеносную сеть, что была спрятана у него под кожей.Нет никакого я. Только. Порождения ночи. Диббук и его преданный прихвостень.Вода, мутная от грязи и мыла, закручиваясь в миниатюрном водовороте, исчезала в канализационной утробе. Тем временем мальчик, на долю которого выпало пролить свет на ужасную тайну, терял связь с реальностью, уступая нашептыванию Гараудиса, с легкой руки Лилит ставшего Адамитисом.

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