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Творческие истории

Жертва

Влад не помнил, как дошел до метро. Машину он бросил прямо там, возле роддома. И брел по улице как в тумане, смотря под ноги невидящими глазами. Мысли путались в голове, отказываясь складываться в единую цепочку. Голос главврача звучал в ушах с переменной громкостью, иногда почти шепотом, а временами оглушительно громко, буквально раздирая барабанные перепонки. Тяжелая преэклампсия... неслыханное ранее, но такое страшное слово.

Мысль о предстоящем выборе была невыносима. Принять решение фактически значило одобрить убийство. Ему четко дали понять, что в силах врачей либо спасти жену, либо ребенка. Счет уже пошел на минуты. А он не смог. Не выдержал. Сбежал. И теперь шел с бутылкой водки в пакете, скрученный в узел страхом и болью. Напиться до беспамятства. Это казалось лучшей идеей на данный момент.

Спустившись в ночное метро, Влад в ожидании электропоезда облокотился на стену, прикрыв глаза. Вихрь в голове унес его далеко от реальности. Как вдруг чей-то скрипучий голос выдернул его из этого транса. Открыв глаза, он увидел возле себя даму явной цыганской наружности.

- Эй, парень. Дай сто рублей, а я тебе погадаю.

- Спасибо, не нужно.

- Да не жлобься. Я же вижу, что ты весь в печали. Что тебе эти гроши? Такому молодому да красивому. Я тебе все-все по руке расскажу. Все будешь знать.

- На, держи пятьсот. Только прошу, уйди отсюда.

Цыганка взяла деньги и сунула их сумочку на поясе. Однако никуда не ушла, а продолжила стоять рядом и смотреть на Влада.

- Ну чего тебе еще-то надо? У меня с собой больше ни копейки наличных.

- Я же вижу. Помочь тебе надо. Дай руку, я тебе по ней много могу рассказать, хоть ты и не веришь, а вдруг пригодится.

Цыганка буквально вцепилась в руку Влада, и тот уступил, протянув ей руку. Та начала вглядываться в линии на ладони, бормоча что-то под нос, и водить по ним пальцем. И вдруг резко вскинула вверх свои глаза, вглядываясь в лицо Влада.

- Как же так... бедный ты мой... как тебя так... за что...

- И что? Это все, что ты мне можешь сказать? Да иди ты к черту, ведьма старая!

Влад выдернул руку и зашагал прочь по платформе. И вдруг в спину ему раздались слова. Голос цыганки звучал как-то иначе, более гортанно и певуче.

- Ты можешь спасти их. Одна жизнь в обмен на две. Ты поймешь. У тебя лишь один путь. Сделай это.

Резко обернувшись, он увидел только пустую платформу, цыганка будто в воздухе растворилась.

Влад не помнил, как добрался домой. В памяти были только какие-то клочки. Вот он выходит из метро. Вот идет через детскую площадку во дворе дома. Открывает дверь. Сидит на кухне, наливая водку в стакан.

Очнулся он посреди комнаты. В руках держал фотографию жены. В голове проносились последние месяцы. То, как с Настей радовалась этой беременности, выбирали имя. Как выйдут втроем с дочерью из роддома. Как будут их поздравлять родственники и друзья. Мечтали гулять с коляской по парку. Вспоминал, как скорая увезла Настю в больницу. Как она, почерневшая от горя, тихо рыдала в подушку, не зная, что он видит это...

Он закурил, открыв окно. Смотрел с высоты десятого этажа на ночной город. Думал о том, что не суждено девочке по имени Алиса сказать первое слово. Сделать первый шаг. И тут в голове зазвучали странные слова цыганки: "Ты можешь спасти... Одна жизнь... обмен... Ты поймешь. СДЕЛАЙ ЭТО!"

Влад встал на подоконник. Теперь он знал, что должен сделать. "Я могу спасти их... я должен". С этой мыслью Влад шагнул вперед, шагнул в пустоту оконного проема...

В это время у Насти простимулировали роды. Несмотря на прогнозы, врачам удалось спасти жизнь и ей, и ребенку. Когда ей показали малышку, Настя улыбнулась потрескавшимися губами и прошептала: "Позвоните мужу, он должен знать, что с нами обеими все... все хорошо..."


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:24 by Марк АдамПросмотров: 19Комментарии: 1
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Ключевые слова: Выбор роддом жертва окно авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 06:26
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Группа: Редакторы
Репутация: (1730|0)
Публикаций: 182
Комментариев: 2 320
Ну не знаю. Мистика тут весьма условная, да и выбор спорный. Помогло или нет.
А так - да, молодец парень, бросил жену с новорожденным ребенком, хай выкарабкиваются как хотят.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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