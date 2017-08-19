Чемальская ночь, или Ёжик в тумане

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:57

3klim3 Просмотров: 45 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:57 by

Палатка была тесной для двух человек, поэтому Влад не мог нормально заснуть. Добавлял неудобств и его сосед, который храпел как трактор. Вот уже три дня эти два молодых человека живут в палаточном лагере, и каждую ночь Влад проводил в полудреме. Не спасали его ни спальный мешок, который почти заглушал спящего товарища, ни сгибание в три погибели. Поэтому он решил прогуляться этой ночью до Катуни, текущей недалеко от базы. Некоторое время он сомневался, боясь попасться преподавателям. Но бессонница победила.Расстегнув палатку, Влад первым делом увидел то, чего боялся с малых лет: туман. Это даже нельзя было назвать туманом, казалось, будто на базу опустилось облако, скрыв все вокруг белым маревом. "Надо же, - подумал Влад, пройдя с десяток метров, - а ведь это не так уж и страшно. И очень красиво". Все вокруг было окутано мглой, и наш герой решил воплотить свою давнюю мечту. Он достал из нагрудного кармана лазерную указку и начал пускать зеленый луч в небо. Но тут он услышал звук, который напугал его до мурашек: он услышал звон колокольчика там, где было большое поле. Парень был там уже несколько раз днём, собирая насекомых, и знал: ничто там не могло издавать звук одинокого колокольчика. Влад никогда не был пугливым человеком, но страх перед туманом и этот звук были настолько жуткими, что он на некоторое время потерял ощущение реальности происходящего. Вскоре молодой человек пришел в себя, и любопытство захлестнуло его. "Что же это может быть? - подумал Влад. - Нужно сходить проверить".Освещая себе путь зеленым лучом, Влад пошел на звук. В тумане ничего не было видно, поэтому парень все время спотыкался о коряги и камни, разбросанные в поле. Где-то далеко ухнула сова. Был слышен далёкий шум воды. Но это не интересовало нашего героя. Он шел на звук колокольчика. И вдруг в тумане начал вырисовываться силуэт чего-то большого и темного. Приглядевшись, Влад понял, кто это был. "Лошадь, - сказал он вслух, - всего лишь лошадь". Теперь ему нечего было бояться, поэтому парень бодрым шагом приблизился к животному. Посветив в неё лазерной указкой, Влад понял, что ошибся.Перед ним стояло могучее, неизвестное ему существо. Все его тело было покрыто перьями, ноги имели по несколько колен, а по всей длине спины проходил гребень из мощных костяных наростов. Существо подняло голову, и Влад увидел множество глаз, которые были направлены в его сторону. Не найдя в себе сил стоять на месте, в страхе он полетел прочь, не разбирая дороги. Сзади слышался мощный топот преследователя и звон колокольчика с его шеи, что подстегивало бежать еще быстрее. Спустя некоторое время парень уперся в скалу. Отвал был слишком крут, зацепиться было не за что, поэтому молодой человек повернулся к неизбежному.Влад вновь увидел его. Оно было все таким же опасным и нереальным, что, казалось, будто сам страх воплотился в этом создании. Оно медленно подступало к нему, словно оттягивая момент расправы. Весь мир вокруг будто сжался, и центром его стало это существо. Между ними оставалось лишь несколько метров, как вдруг в голове нашего героя возникла интересная мысль. Он потянулся в карман за верной лазерной указкой с намерением отпугнуть животное. Она прожигала бумагу, поэтому глазам неведомой твари должно не поздоровится. Но указки в кармане не оказалось. "Это конец", - решил парень. Он готовился умереть.Существо остановилось в метре от парня, опустило голову к земле и что-то положило ему прямо под ноги. Темный длинный цилиндр с белой нашлепкой спереди. Влад узнал свою указку. "Кажется, это ваше, - произнесло существо. - Вы обронили, когда увидели меня. Простите, я не хотел вас напугать". Парень, не сводя глаз с животного, подобрал безделушку и дрожащими руками убрал её в карман. Он был в растерянности. "Я отведу вас обратно, вы ушли слишком далеко, - продолжило создание ночи, - днем вас могут искать".До базы они шли молча. Начинало светать, и туман стал рассеиваться. Они как раз дошли до того самого поля. "Мне пора, - сказало существо. - Я - часть этого тумана. Мы больше не увидимся". После этой фразы существо засветилось и стало медленно сливаться с туманом, поднимаясь все выше и выше. Туда, где туман стоял круглые сутки. А наш герой направился обратно к базе. Он никогда не забудет этой встречи. Теперь он знает, что быть Ежиком в тумане - не самый спокойный сюжет.

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