Запретное время

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 27 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 22:43 by

Во многих отдалённых деревнях есть свои обычаи, которые соблюдает каждый житель. Многие из этих обычаев настолько важны, что даже неместные обязаны их чтить.В одной деревне, на берегу большой реки, так же был свой обычай – когда кто-то умирал, запрещалось рыбачить. Запрет длился неделю после смерти. Такой обычай был связан с похоронным обрядом. Мертвеца заворачивали в тонкую ткань и опускали на воду, чтобы течение унесло его прочь. Местные считали, что если кто-то бросит невод в воду в неделю после смерти человека, то душа этого человека попадёт в невод и останется в реке навсегда. Это грозило страшным проклятием незадачливому рыбаку.Однажды в деревню прибыло два брата – старший, Дмитрий, и младший, Артём. Их привлекли слухи о богатстве реки, на которой стояла деревня.- Никакой рыбалки! – сказал один из старейшин при первой же встрече с ними.- Но почему? – спросил Дмитрий.И тогда старейшина поведал братьям о местной традиции похорон. Старший всё понял и пообещал, что завтра их уже не будет здесь. Младший же ничего не ответил.Долгий путь сказался на Артёме. Он не мог просто так уйти, следуя приказу какого-то дряхлого старикашки. Ночью, когда все уснули, он сел в лодку, оттолкнулся от берега и поплыл вдоль реки, подготавливая сети.Дмитрий встал с первыми лучами солнца. Он захотел разбудить своего брата, но кровать напротив была пуста.В комнату вошёл местный житель, что разрешил им переночевать у себя. Дмитрий спросил, не видел ли тот Артёма. В ответ мужчина пожал плечами.Молодой человек выскочил из дома в ужасе. Он спрашивал каждого встречного, не видели ли они его брата. Никто не мог ответить. Беспокойство постепенно охватило всё селение.И вдруг к юноше подошёл один из старейшин. Он стукнул его посохом по затылку и нахмурил седые брови.- Что ты тут расшумелся?!Дмитрий ответил сразу. Старик почесал длинную бороду, после чего махнул рукой.- Ищи его сам. Не наша забота.Этот ответ обескуражил юношу. Но это чувство прожило недолго. В толпу вбежал мужчина.- Лодку украли! – закричал он.Дмитрий тут же всё понял. Наверняка, это дело рук Артёма. Весь вчерашний вечер он выглядел так, будто что-то замышлял.Лодка нашлась быстро. Ватага местных, вместе с Дмитрием, нашла её чуть дальше по течению. Она сама прибилась к берегу. Но в ней не было ни следа Артёма.Дмитрий в бессилии осел на землю, схватившись за голову. Он проводил остекленевшим взглядом лодку, возвращавшуюся на законное место. Горькие слёзы покапали на землю. Испустив глухой всхлип, он встал и пошёл. Пошёл вдоль берега. Он хотел найти Артёма. Он обязан был найти его.И так он ходил долго. Целыми днями он слонялся вдоль реки, внимательно оглядывая берег и водную гладь. Днём и ночью, в жару и в дождь он ходил. Иногда он возвращался в деревню, чтобы немного поесть и забыться в беспокойном сне. А затем всё снова. Дни и недели бесплодных скитаний.Так прошёл месяц. Этого времени хватило, чтобы обезумевший от горя брат надоел всем. Его пытались отправить назад, пытались отвести силой, но он всегда возвращался и продолжал поиски.В день, когда он снова пришёл, старейшина встретился с ним.- Значит, ты правда хочешь увидеть своего брата?- Да, хочу!- Знаешь, тебе не понравится, когда ты его увидишь.- Мне всё равно! Я хочу его увидеть! – он чуть не схватил старика за шиворот.- Ладно. Иди за мной.Дед отвёл Дмитрия к берегу. Они сели в лодку и выплыли в середину реки. Старейшина насадил на крючок удочки странный корень, похожий на сморщенный палец, и забросил в воду.Настала тишина. Лодка медленно покачивалась на неспешном течении. С каждой минутой юноша всё больше напрягался, а через пару часов он начал злиться. Старик будто бы издевался над ним, неподвижно сидя напротив.Солнце уже близилось к горизонту, когда по воде разошлись круги. Клюнуло. Старик тут же потянул удочку на себя. Что-то большое шлёпнулось о дно лодки. Старейшина тут же схватил это и крепко сжал в руках.Это был угорь. Скользкий, длинный угорь бледно-жёлтого цвета, оплетённый сетью пульсирующих вен. Дмитрий прошёл по нему взглядом и вскрикнул – лицо угря было точь-в-точь, как у его брата. Он хищно клацал крупными зубами и пытался укусить то старика, то молодого человека. Его глаза выпучились, нос скривился от ярости. Рыба издавала тихий хрип.Дмитрий смотрел в глаза своего брата. Тот на секунду замер. В круглых глазах показалось что-то, похожее на грусть. Угорь обвис в руках старца, и тот бросил его обратно в реку. Юноша бросился к борту. Он хотел крикнуть что-то вслед, но старейшина положил руку ему на плечо.- Это всё. Он не вернётся.И вдруг Дмитрий качнул лодку. Он перегнулся через борт и мгновенно оказался в воде. Старик не успел ничего сделать. Кое-как удержав лодку от переворота, он посмотрел в воду, чтобы увидеть, как юноша идёт ко дну. Он не попытался его спасти.С берега за этим наблюдала вся деревня. Они не сожалели о смерти братьев. Такова цена за неуважение к обычаям, и они оба выплатили её сполна.

Ключевые слова: Проклятие обычай река авторская история

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