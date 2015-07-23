Запретное время

Запретное времяВо многих отдалённых деревнях есть свои обычаи, которые соблюдает каждый житель. Многие из этих обычаев настолько важны, что даже неместные обязаны их чтить.
В одной деревне, на берегу большой реки, так же был свой обычай – когда кто-то умирал, запрещалось рыбачить. Запрет длился неделю после смерти. Такой обычай был связан с похоронным обрядом. Мертвеца заворачивали в тонкую ткань и опускали на воду, чтобы течение унесло его прочь. Местные считали, что если кто-то бросит невод в воду в неделю после смерти человека, то душа этого человека попадёт в невод и останется в реке навсегда. Это грозило страшным проклятием незадачливому рыбаку.
Однажды в деревню прибыло два брата – старший, Дмитрий, и младший, Артём. Их привлекли слухи о богатстве реки, на которой стояла деревня.
- Никакой рыбалки! – сказал один из старейшин при первой же встрече с ними.
- Но почему? – спросил Дмитрий.
И тогда старейшина поведал братьям о местной традиции похорон. Старший всё понял и пообещал, что завтра их уже не будет здесь. Младший же ничего не ответил.
Долгий путь сказался на Артёме. Он не мог просто так уйти, следуя приказу какого-то дряхлого старикашки. Ночью, когда все уснули, он сел в лодку, оттолкнулся от берега и поплыл вдоль реки, подготавливая сети.
Дмитрий встал с первыми лучами солнца. Он захотел разбудить своего брата, но кровать напротив была пуста.
В комнату вошёл местный житель, что разрешил им переночевать у себя. Дмитрий спросил, не видел ли тот Артёма. В ответ мужчина пожал плечами.
Молодой человек выскочил из дома в ужасе. Он спрашивал каждого встречного, не видели ли они его брата. Никто не мог ответить. Беспокойство постепенно охватило всё селение.
И вдруг к юноше подошёл один из старейшин. Он стукнул его посохом по затылку и нахмурил седые брови.
- Что ты тут расшумелся?!
Дмитрий ответил сразу. Старик почесал длинную бороду, после чего махнул рукой.
- Ищи его сам. Не наша забота.
Этот ответ обескуражил юношу. Но это чувство прожило недолго. В толпу вбежал мужчина.
- Лодку украли! – закричал он.
Дмитрий тут же всё понял. Наверняка, это дело рук Артёма. Весь вчерашний вечер он выглядел так, будто что-то замышлял.
Лодка нашлась быстро. Ватага местных, вместе с Дмитрием, нашла её чуть дальше по течению. Она сама прибилась к берегу. Но в ней не было ни следа Артёма.
Дмитрий в бессилии осел на землю, схватившись за голову. Он проводил остекленевшим взглядом лодку, возвращавшуюся на законное место. Горькие слёзы покапали на землю. Испустив глухой всхлип, он встал и пошёл. Пошёл вдоль берега. Он хотел найти Артёма. Он обязан был найти его.
И так он ходил долго. Целыми днями он слонялся вдоль реки, внимательно оглядывая берег и водную гладь. Днём и ночью, в жару и в дождь он ходил. Иногда он возвращался в деревню, чтобы немного поесть и забыться в беспокойном сне. А затем всё снова. Дни и недели бесплодных скитаний.
Так прошёл месяц. Этого времени хватило, чтобы обезумевший от горя брат надоел всем. Его пытались отправить назад, пытались отвести силой, но он всегда возвращался и продолжал поиски.
В день, когда он снова пришёл, старейшина встретился с ним.
- Значит, ты правда хочешь увидеть своего брата?
- Да, хочу!
- Знаешь, тебе не понравится, когда ты его увидишь.
- Мне всё равно! Я хочу его увидеть! – он чуть не схватил старика за шиворот.
- Ладно. Иди за мной.
Дед отвёл Дмитрия к берегу. Они сели в лодку и выплыли в середину реки. Старейшина насадил на крючок удочки странный корень, похожий на сморщенный палец, и забросил в воду.
Настала тишина. Лодка медленно покачивалась на неспешном течении. С каждой минутой юноша всё больше напрягался, а через пару часов он начал злиться. Старик будто бы издевался над ним, неподвижно сидя напротив.
Солнце уже близилось к горизонту, когда по воде разошлись круги. Клюнуло. Старик тут же потянул удочку на себя. Что-то большое шлёпнулось о дно лодки. Старейшина тут же схватил это и крепко сжал в руках.
Это был угорь. Скользкий, длинный угорь бледно-жёлтого цвета, оплетённый сетью пульсирующих вен. Дмитрий прошёл по нему взглядом и вскрикнул – лицо угря было точь-в-точь, как у его брата. Он хищно клацал крупными зубами и пытался укусить то старика, то молодого человека. Его глаза выпучились, нос скривился от ярости. Рыба издавала тихий хрип.
Дмитрий смотрел в глаза своего брата. Тот на секунду замер. В круглых глазах показалось что-то, похожее на грусть. Угорь обвис в руках старца, и тот бросил его обратно в реку. Юноша бросился к борту. Он хотел крикнуть что-то вслед, но старейшина положил руку ему на плечо.
- Это всё. Он не вернётся.
И вдруг Дмитрий качнул лодку. Он перегнулся через борт и мгновенно оказался в воде. Старик не успел ничего сделать. Кое-как удержав лодку от переворота, он посмотрел в воду, чтобы увидеть, как юноша идёт ко дну. Он не попытался его спасти.
С берега за этим наблюдала вся деревня. Они не сожалели о смерти братьев. Такова цена за неуважение к обычаям, и они оба выплатили её сполна.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 22:43 by mad_billyПросмотров: 27Комментарии: 1
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